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[Индекс номера 18 (09.02.2018)]

 В старом городе 
Проверка на прочность

О том, как однажды Норильск остался посреди зимы без тепла, но с честью перенес все тяготы — читайте в очередном выпуске нашей рубрики–календаря.

9 февраля 1979 года
Поврежденный газопровод
В этот день в Норильске произошла первая серьезная техногенная авария: из–за поломки на газопроводе прекратилась подача голубого топлива в город. В начале 1979 года холода стояли жестокие: выше –45 градусов температура не поднималась, а сильный ветер только усугублял ситуацию. 9 февраля местный телеэфир был прерван сообщением директора комбината Бориса Колесникова: произошла крупная авария на магистральном газопроводе Мессояха — Норильск, горожане должны беречь тепло. От мороза лопнула газовая труба недалеко от Мессояхи, деформирующая волна в считанные минуты распространилась вдоль нитки газопровода. Разрушению подверглось более 40 километров трубопровода на двух нитках. Немедленно был создан штаб по ликвидации аварии, комбинат и ТЭЦ перешли на дизельное топливо и каменный уголь.
Температура в домах упала до 10 градусов, школы и садики закрылись. «Голос Америки» тогда передавал: «За 69–й параллелью замерзает 250–тысячный город». Но ни руководство, ни рядовые жители не думали о возможности остановки комбината, хотя планы эвакуации детей и женщин специалисты прорабатывали. Это время стало для норильчан настоящей проверкой на прочность: люди сами просились «на аварию», в ликвидации ее последствий были задействованы около четырехсот человек. На восстановление газопровода ехали отряды со всех предприятий, в общем деле участвовали даже школьники, которые на уроках домоводства лепили пельмени для отважных ремонтников. Ликвидаторы работали круглосуточно, жесткость погоды в тундре переваливала за –50 градусов, но уже через неделю газ, пусть и в минимальных объемах, удалось подать по конденсатопроводу. Норильск испытание выдержал.

Знай наших!
Иван Рехлов. 1965 год
13 февраля 1910 года родился Иван Варламович Рехлов, удивительный человек, коллекционер–энтузиаст. Рабочий–дробильщик руды с никелевого завода свое свободное время посвятил составлению коллекции репродукций и гравюр. На протяжении всей жизни Рехлов поддерживал связи с Дрезденской картинной галереей, Лувром, галереей «Тейт», Римской национальной галереей и другими музеями мира, которые высылали ему посылки с новыми репродукциями. Он писал даже бельгийской королеве Елизавете, которая тоже прислала ему в подарок альбом репродукций. К началу 1970 годов в коллекции Ивана Варламовича было уже более 70 тысяч факсимильных репродукций и около тысячи подлинников работ разных художников. Рехлов делился богатствами своей «галереи на дому» с другими — проводил выставки в норильских общежитиях и библиотеках, на предприятиях и во Дворце культуры. Выйдя в 1969 году на пенсию, Рехлов предложил властям Норильска передать коллекцию в дар городу — с условием, что для экспозиции выделят помещение. Этого не случилось, и Иван Варламович переехал в поселок Шушенское, где на базе его собрания была основана Народная картинная галерея профсоюзов. Когда в Норильске все же создали собственную картинную галерею, Иван Варламович подарил ей коллекцию оригинальной графики из 43 листов. Уже после его смерти, в 1990–х годах, Норильск выкупил более тысячи уникальных книг по изобразительному искусству и часть репродукций из коллекции Рехлова.

А еще в феврале...
12 февраля 1936 года открылось движение на ветке Валек — Норильск, эта дата считается днем рождения Норильской железной дороги.
14 февраля 2002 года, в День святого Валентина, на Ленинском проспекте в здании бывшего детского садика открылся роскошный Дворец торжеств.
14 февраля 2003 года в здании кинотеатра «60 лет Октября» после его реконструкции открылся развлекательный комплекс «Синема–Арт–холл».
15 февраля 1941 года начался монтаж металлоконструкций Большого металлургического завода (впоследствии — никелевого завода).
15 февраля 1954 года открылся первый городской ресторан — «Таймыр».
15 февраля 1963 года Совет Министров СССР принял решение о начале строительства первой на Таймыре гидроэлектростанции — Усть–Хантайской ГЭС.
15 февраля 1981 года Надеждинский металлургический завод выдал первый файнштейн. Торжественная плавка была приурочена к XXVI съезду КПСС.
15 февраля 1982 года состоялось открытие V зимней Спартакиады народов СССР. Основные состязания проходили в Красноярске, но некоторые из этапов, например, хоккейные матчи, проходили в Норильске.
16 февраля 1976 года Норильский комбинат был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Монтаж металлоконструкций Большого металлургического завода. 1941 год
Место будущей Усть-Хантайской ГЭС, берег реки Хантайки. 1963 год
Буфет ресторана «Таймыр». 1950–е годы

Светлана Гунина
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