[Индекс номера 18 (09.02.2018)]



В старом городе

Проверка на прочность

О том, как однажды Норильск остался посреди зимы без тепла, но с честью перенес все тяготы — читайте в очередном выпуске нашей рубрики–календаря.



9 февраля 1979 года Поврежденный газопровод В этот день в Норильске произошла первая серьезная техногенная авария: из–за поломки на газопроводе прекратилась подача голубого топлива в город. В начале 1979 года холода стояли жестокие: выше –45 градусов температура не поднималась, а сильный ветер только усугублял ситуацию. 9 февраля местный телеэфир был прерван сообщением директора комбината Бориса Колесникова: произошла крупная авария на магистральном газопроводе Мессояха — Норильск, горожане должны беречь тепло. От мороза лопнула газовая труба недалеко от Мессояхи, деформирующая волна в считанные минуты распространилась вдоль нитки газопровода. Разрушению подверглось более 40 километров трубопровода на двух нитках. Немедленно был создан штаб по ликвидации аварии, комбинат и ТЭЦ перешли на дизельное топливо и каменный уголь. Температура в домах упала до 10 градусов, школы и садики закрылись. «Голос Америки» тогда передавал: «За 69–й параллелью замерзает 250–тысячный город». Но ни руководство, ни рядовые жители не думали о возможности остановки комбината, хотя планы эвакуации детей и женщин специалисты прорабатывали. Это время стало для норильчан настоящей проверкой на прочность: люди сами просились «на аварию», в ликвидации ее последствий были задействованы около четырехсот человек. На восстановление газопровода ехали отряды со всех предприятий, в общем деле участвовали даже школьники, которые на уроках домоводства лепили пельмени для отважных ремонтников. Ликвидаторы работали круглосуточно, жесткость погоды в тундре переваливала за –50 градусов, но уже через неделю газ, пусть и в минимальных объемах, удалось подать по конденсатопроводу. Норильск испытание выдержал.

Знай наших! Иван Рехлов. 1965 год 13 февраля 1910 года родился Иван Варламович Рехлов, удивительный человек, коллекционер–энтузиаст. Рабочий–дробильщик руды с никелевого завода свое свободное время посвятил составлению коллекции репродукций и гравюр. На протяжении всей жизни Рехлов поддерживал связи с Дрезденской картинной галереей, Лувром, галереей «Тейт», Римской национальной галереей и другими музеями мира, которые высылали ему посылки с новыми репродукциями. Он писал даже бельгийской королеве Елизавете, которая тоже прислала ему в подарок альбом репродукций. К началу 1970 годов в коллекции Ивана Варламовича было уже более 70 тысяч факсимильных репродукций и около тысячи подлинников работ разных художников. Рехлов делился богатствами своей «галереи на дому» с другими — проводил выставки в норильских общежитиях и библиотеках, на предприятиях и во Дворце культуры. Выйдя в 1969 году на пенсию, Рехлов предложил властям Норильска передать коллекцию в дар городу — с условием, что для экспозиции выделят помещение. Этого не случилось, и Иван Варламович переехал в поселок Шушенское, где на базе его собрания была основана Народная картинная галерея профсоюзов. Когда в Норильске все же создали собственную картинную галерею, Иван Варламович подарил ей коллекцию оригинальной графики из 43 листов. Уже после его смерти, в 1990–х годах, Норильск выкупил более тысячи уникальных книг по изобразительному искусству и часть репродукций из коллекции Рехлова.

А еще в феврале... 12 февраля 1936 года открылось движение на ветке Валек — Норильск, эта дата считается днем рождения Норильской железной дороги. 14 февраля 2002 года, в День святого Валентина, на Ленинском проспекте в здании бывшего детского садика открылся роскошный Дворец торжеств. 14 февраля 2003 года в здании кинотеатра «60 лет Октября» после его реконструкции открылся развлекательный комплекс «Синема–Арт–холл». 15 февраля 1941 года начался монтаж металлоконструкций Большого металлургического завода (впоследствии — никелевого завода). 15 февраля 1954 года открылся первый городской ресторан — «Таймыр». 15 февраля 1963 года Совет Министров СССР принял решение о начале строительства первой на Таймыре гидроэлектростанции — Усть–Хантайской ГЭС. 15 февраля 1981 года Надеждинский металлургический завод выдал первый файнштейн. Торжественная плавка была приурочена к XXVI съезду КПСС. 15 февраля 1982 года состоялось открытие V зимней Спартакиады народов СССР. Основные состязания проходили в Красноярске, но некоторые из этапов, например, хоккейные матчи, проходили в Норильске. 16 февраля 1976 года Норильский комбинат был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Монтаж металлоконструкций Большого металлургического завода. 1941 год Место будущей Усть-Хантайской ГЭС, берег реки Хантайки. 1963 год Буфет ресторана «Таймыр». 1950–е годы

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В этот день в Норильске произошла первая серьезная техногенная авария: из–за поломки на газопроводе прекратилась подача голубого топлива в город. В начале 1979 года холода стояли жестокие: выше –45 градусов температура не поднималась, а сильный ветер только усугублял ситуацию. 9 февраля местный телеэфир был прерван сообщением директора комбината Бориса Колесникова: произошла крупная авария на магистральном газопроводе Мессояха — Норильск, горожане должны беречь тепло. От мороза лопнула газовая труба недалеко от Мессояхи, деформирующая волна в считанные минуты распространилась вдоль нитки газопровода. Разрушению подверглось более 40 километров трубопровода на двух нитках. Немедленно был создан штаб по ликвидации аварии, комбинат и ТЭЦ перешли на дизельное топливо и каменный уголь.Температура в домах упала до 10 градусов, школы и садики закрылись. «Голос Америки» тогда передавал: «За 69–й параллелью замерзает 250–тысячный город». Но ни руководство, ни рядовые жители не думали о возможности остановки комбината, хотя планы эвакуации детей и женщин специалисты прорабатывали. Это время стало для норильчан настоящей проверкой на прочность: люди сами просились «на аварию», в ликвидации ее последствий были задействованы около четырехсот человек. На восстановление газопровода ехали отряды со всех предприятий, в общем деле участвовали даже школьники, которые на уроках домоводства лепили пельмени для отважных ремонтников. Ликвидаторы работали круглосуточно, жесткость погоды в тундре переваливала за –50 градусов, но уже через неделю газ, пусть и в минимальных объемах, удалось подать по конденсатопроводу. Норильск испытание выдержал.родилсяудивительный человек, коллекционер–энтузиаст. Рабочий–дробильщик руды с никелевого завода свое свободное время посвятил составлению коллекции репродукций и гравюр. На протяжении всей жизни Рехлов поддерживал связи с Дрезденской картинной галереей, Лувром, галереей «Тейт», Римской национальной галереей и другими музеями мира, которые высылали ему посылки с новыми репродукциями. Он писал даже бельгийской королеве Елизавете, которая тоже прислала ему в подарок альбом репродукций. К началу 1970 годов в коллекции Ивана Варламовича было уже более 70 тысяч факсимильных репродукций и около тысячи подлинников работ разных художников. Рехлов делился богатствами своей «галереи на дому» с другими — проводил выставки в норильских общежитиях и библиотеках, на предприятиях и во Дворце культуры. Выйдя в 1969 году на пенсию, Рехлов предложил властям Норильска передать коллекцию в дар городу — с условием, что для экспозиции выделят помещение. Этого не случилось, и Иван Варламович переехал в поселок Шушенское, где на базе его собрания была основана Народная картинная галерея профсоюзов. Когда в Норильске все же создали собственную картинную галерею, Иван Варламович подарил ей коллекцию оригинальной графики из 43 листов. Уже после его смерти, в 1990–х годах, Норильск выкупил более тысячи уникальных книг по изобразительному искусству и часть репродукций из коллекции Рехлова.открылось движение на ветке Валек — Норильск, эта дата считается днем рождения Норильской железной дороги., в День святого Валентина, на Ленинском проспекте в здании бывшего детского садика открылся роскошный Дворец торжеств.в здании кинотеатра «60 лет Октября» после его реконструкции открылся развлекательный комплекс «Синема–Арт–холл».начался монтаж металлоконструкций Большого металлургического завода (впоследствии — никелевого завода).открылся первый городской ресторан — «Таймыр».Совет Министров СССР принял решение о начале строительства первой на Таймыре гидроэлектростанции — Усть–Хантайской ГЭС.Надеждинский металлургический завод выдал первый файнштейн. Торжественная плавка была приурочена к XXVI съезду КПСС.состоялось открытие V зимней Спартакиады народов СССР. Основные состязания проходили в Красноярске, но некоторые из этапов, например, хоккейные матчи, проходили в Норильске.Норильский комбинат был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

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