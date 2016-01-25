[Индекс номера 18 (09.02.2018)]



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Согласие достигнуто

«Норникель» и «Русская платина» подписали базовое соглашение о стратегическом партнерстве.



Данное соглашение предполагает создание совместного предприятия (СП) для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района. Доли в СП будут распределены следующим образом: «Норникель» — 50%, «Русская платина» — 50%. При этом вкладом «Норникеля» в уставный капитал станет лицензия на разработку Масловского месторождения, а вкладом «Русской платины» — лицензии на разработку южной части месторождения «Норильск–1» и Черногорского месторождения. СП ставит целью создание одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы с целевым объемом производства 70–100 тонн металлов платиновой группы в год. Создать СП планируется до конца 2018 года, после получения необходимых корпоративных одобрений, а также одобрений со стороны регулирующих органов. Инвестиционное решение об окончательных параметрах и сроках реализации проекта будет принято по результатам проведения технико–экономического обоснования, подготовка которого запланирована до конца 2019 года. Работы по проекту планируется начать в 2020 году. Для его осуществления будет привлекаться проектное и другие виды банковского финансирования. Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил: — Подписание этого соглашения полностью вписывается в наше стратегическое видение необходимости разделения рисков развития крупных проектов с партнерами. Оно открывает новые возможности для освоения природных ресурсов Норильского промышленного района. Мы ожидаем, что по мере выхода на плановые показатели наше совместное предприятие может стать одним из лидеров среди мировых производителей металлов платиновой группы как по объемам производства, так и по рентабельности. Кроме того, создание совместного предприятия такого масштаба даст мощный импульс социально–экономическому развитию Красноярского края и горнодобывающей отрасли России. Президент «Русской платины» Муса Бажаев заявил: — Развивая сотрудничество с «Норникелем», мы создаем крупнейший в мире кластер по производству платины и палладия. Три лицензионных участка, вносимые в СП, расположены компактно и имеют значительный синергетический потенциал с геологической и логистической точки зрения. Высокая степень готовности к запуску наших месторождений, инфраструктура, уникальная экспертиза и успешный опыт «Норникеля» в создании мощных индустриальных предприятий самого современного технологического уровня обеспечивают предпосылки для ускоренной высокорентабельной отработки новых месторождений в НПР. Сотрудничество «Норникеля» и «Русской платины» выгодно обеим сторонам. «Норникель» обеспечит СП доступ к своей энергетической и транспортной инфраструктуре в Норильском промышленном районе. Можно ожидать, что «Русская платина» в свою очередь примкнет к выполнению социальных программ, которые реализует «Норникель». Появление крупного работодателя в лице СП принесет пользу и самому Норильску. В перспективе это позволит снять с территории статус моногорода. Преимущества очевидны — это создание новых рабочих мест и увеличение налоговых отчислений в бюджет Красноярского края.

Сколько стоит покой? В «Норникеле» подвели итоги работы блока корпоративной защиты в 2017 году. В совещании, состоявшемся в Москве, приняли участие руководители подразделений безопасности главного офиса компании, Заполярного филиала, Кольской ГМК, Быстринского ГОКа, филиалов и дочерних предприятий «Норникеля». На нем также присутствовали представители руководства ФСБ и МВД России. Вице–президент — руководитель блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов заявил, что предприятия, чья деятельность имеет стратегическое значение для экономики страны, сегодня становятся опорными точками промышленного роста и социальной стабильности в регионах. В своем выступлении Гасумянов отметил увеличение числа функциональных направлений в рамках группы компаний «Норникель», которые курирует блок корпоративной защиты. Наряду с сопровождением крупных и социально значимых инвестиционных проектов «Норникеля», таких как Быстринский ГОК, реконструкция Талнахской обогатительной фабрики и логистического комплекса Кольской ГМК, в зоне ответственности специалистов находились экологические проекты компании: закрытие никелевого завода, проект утилизации солевого стока, а также вопросы приграничного сотрудничества в Баренцевом регионе. На особом контроле находятся проекты федерального значения, такие как Универсиада–2019 в Красноярске, где принадлежащий «Норникелю» фан–парк «Бобровый лог» выступает в качестве одной из ключевых спортивно–культурных площадок. Особое внимание участники совещания уделили теме киберзащиты активов «Норникеля». По словам Гасумянова, проблематика информационной безопасности находится в числе абсолютных приоритетов блока. — Киберпреступность границ не признает, поэтому вопрос требует решения и на международном уровне, чему будет способствовать разработанный специалистами блока корпоративной защиты «Норникеля» и Института проблем информбезопасности МГУ имени Ломоносова проект Хартии безопасности критических объектов промышленности, который будет представлен общественности в апреле 2018 года, — отметил он. Кроме того, на совещании были затронуты вопросы дальнейшего внедрения инновационных методов контроля за перемещением драгоценных и цветных металлов через государственную границу, разработанных в рамках НИОКР совместно Северо–Западным таможенным управлением ФТС России и химико–криминалистическим бюро «Норникеля», а также специфика нормативного правового регулирования процессов экономической безопасности в ходе реализации социально значимых проектов в формате государственно–частного партнерства. Отдельная секция была посвящена вопросам экономической эффективности подразделений корпоративной безопасности. На основе методики, разработанной специалистами НПО «Институт современных проблем безопасности» — дочернего предприятия «Норникеля», — общий монетарный эффект работы подразделений блока корпоративной защиты «Норникеля» в 2017 году оценивается в сумму порядка 1,5 миллиарда рублей. По словам Гасумянова, наработки «Норникеля» и НПО ИСПБ могут стать качественной методологической базой для профильных подразделений и других российских компаний. — Задача корпоративной безопасности — «чтобы ничего не случилось». Рассчитать, сколько стоит покой и развитие, — сложный и интересный вопрос, который мы тщательно анализируем, изучаем и пытаемся масштабировать на всю группу компаний «Норникель». Мы готовы поделиться своими знаниями и опытом с нашими коллегами, — заключил вице–президент «Норникеля».

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Данное соглашение предполагает создание совместного предприятия (СП) для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района. Доли в СП будут распределены следующим образом: «Норникель» — 50%, «Русская платина» — 50%. При этом вкладом «Норникеля» в уставный капитал станет лицензия на разработку Масловского месторождения, а вкладом «Русской платины» — лицензии на разработку южной части месторождения «Норильск–1» и Черногорского месторождения.СП ставит целью создание одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы с целевым объемом производства 70–100 тонн металлов платиновой группы в год. Создать СП планируется до конца 2018 года, после получения необходимых корпоративных одобрений, а также одобрений со стороны регулирующих органов.Инвестиционное решение об окончательных параметрах и сроках реализации проекта будет принято по результатам проведения технико–экономического обоснования, подготовка которого запланирована до конца 2019 года. Работы по проекту планируется начать в 2020 году. Для его осуществления будет привлекаться проектное и другие виды банковского финансирования.Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил:— Подписание этого соглашения полностью вписывается в наше стратегическое видение необходимости разделения рисков развития крупных проектов с партнерами. Оно открывает новые возможности для освоения природных ресурсов Норильского промышленного района. Мы ожидаем, что по мере выхода на плановые показатели наше совместное предприятие может стать одним из лидеров среди мировых производителей металлов платиновой группы как по объемам производства, так и по рентабельности. Кроме того, создание совместного предприятия такого масштаба даст мощный импульс социально–экономическому развитию Красноярского края и горнодобывающей отрасли России.Президент «Русской платины» Муса Бажаев заявил:— Развивая сотрудничество с «Норникелем», мы создаем крупнейший в мире кластер по производству платины и палладия. Три лицензионных участка, вносимые в СП, расположены компактно и имеют значительный синергетический потенциал с геологической и логистической точки зрения. Высокая степень готовности к запуску наших месторождений, инфраструктура, уникальная экспертиза и успешный опыт «Норникеля» в создании мощных индустриальных предприятий самого современного технологического уровня обеспечивают предпосылки для ускоренной высокорентабельной отработки новых месторождений в НПР.Сотрудничество «Норникеля» и «Русской платины» выгодно обеим сторонам. «Норникель» обеспечит СП доступ к своей энергетической и транспортной инфраструктуре в Норильском промышленном районе. Можно ожидать, что «Русская платина» в свою очередь примкнет к выполнению социальных программ, которые реализует «Норникель».Появление крупного работодателя в лице СП принесет пользу и самому Норильску. В перспективе это позволит снять с территории статус моногорода. Преимущества очевидны — это создание новых рабочих мест и увеличение налоговых отчислений в бюджет Красноярского края.В совещании, состоявшемся в Москве, приняли участие руководители подразделений безопасности главного офиса компании, Заполярного филиала, Кольской ГМК, Быстринского ГОКа, филиалов и дочерних предприятий «Норникеля». На нем также присутствовали представители руководства ФСБ и МВД России.Вице–президент — руководитель блока корпоративной защиты «Норникеля» Владислав Гасумянов заявил, что предприятия, чья деятельность имеет стратегическое значение для экономики страны, сегодня становятся опорными точками промышленного роста и социальной стабильности в регионах.В своем выступлении Гасумянов отметил увеличение числа функциональных направлений в рамках группы компаний «Норникель», которые курирует блок корпоративной защиты. Наряду с сопровождением крупных и социально значимых инвестиционных проектов «Норникеля», таких как Быстринский ГОК, реконструкция Талнахской обогатительной фабрики и логистического комплекса Кольской ГМК, в зоне ответственности специалистов находились экологические проекты компании: закрытие никелевого завода, проект утилизации солевого стока, а также вопросы приграничного сотрудничества в Баренцевом регионе. На особом контроле находятся проекты федерального значения, такие как Универсиада–2019 в Красноярске, где принадлежащий «Норникелю» фан–парк «Бобровый лог» выступает в качестве одной из ключевых спортивно–культурных площадок.Особое внимание участники совещания уделили теме киберзащиты активов «Норникеля». По словам Гасумянова, проблематика информационной безопасности находится в числе абсолютных приоритетов блока.— Киберпреступность границ не признает, поэтому вопрос требует решения и на международном уровне, чему будет способствовать разработанный специалистами блока корпоративной защиты «Норникеля» и Института проблем информбезопасности МГУ имени Ломоносова проект Хартии безопасности критических объектов промышленности, который будет представлен общественности в апреле 2018 года, — отметил он.Кроме того, на совещании были затронуты вопросы дальнейшего внедрения инновационных методов контроля за перемещением драгоценных и цветных металлов через государственную границу, разработанных в рамках НИОКР совместно Северо–Западным таможенным управлением ФТС России и химико–криминалистическим бюро «Норникеля», а также специфика нормативного правового регулирования процессов экономической безопасности в ходе реализации социально значимых проектов в формате государственно–частного партнерства.Отдельная секция была посвящена вопросам экономической эффективности подразделений корпоративной безопасности. На основе методики, разработанной специалистами НПО «Институт современных проблем безопасности» — дочернего предприятия «Норникеля», — общий монетарный эффект работы подразделений блока корпоративной защиты «Норникеля» в 2017 году оценивается в сумму порядка 1,5 миллиарда рублей.По словам Гасумянова, наработки «Норникеля» и НПО ИСПБ могут стать качественной методологической базой для профильных подразделений и других российских компаний.— Задача корпоративной безопасности — «чтобы ничего не случилось». Рассчитать, сколько стоит покой и развитие, — сложный и интересный вопрос, который мы тщательно анализируем, изучаем и пытаемся масштабировать на всю группу компаний «Норникель». Мы готовы поделиться своими знаниями и опытом с нашими коллегами, — заключил вице–президент «Норникеля».

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