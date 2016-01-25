[Индекс номера 18 (09.02.2018)]



Итоги

Фактор роста

В «Норникеле» озвучили предварительные результаты деятельности компании за четвертый квартал 2017 года, полный 2017 год, а также раскрыли производственный прогноз на 2018 год.

Никель Надеждинский металлургический завод. Плавильный цех Общий объем производства никеля в четвертом квартале 2017 года составил 60 тыс. тонн, что на 11% выше показателя третьего квартала. Основная причина роста производства связана с увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала на Кольской ГМК для достижения плановых показателей. В целом по итогам 2017 года объем производства никеля составил 217 тыс. тонн, что на 8% ниже 2016 года. Это, в свою очередь, связано с сокращением низкорентабельной переработки сырья третьих лиц вследствие реконфигурации производственных мощностей. При этом объем производства никеля из собственного сырья увеличился на 7%, составив 210 тыс. тонн, что соответствует ранее опубликованному прогнозу производства на 2017 год в объеме 206–211 тыс. тонн. Медь Медный завод Общий объем производства меди в четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим увеличился на 15%, до 110 тыс. тонн. В процессе был задействован концентрат, накопленный на площадках в третьем квартале 2017 года из–за неблагоприятных метеоусловий в Норильске. В целом по итогам 2017 года «Норникель» произвел 401 тыс. тонн меди, что выше результатов прошлого года на 11%. Производство меди из собственного сырья составило 398 тыс. тонн, что превышает показатели 2016 года на 15%. Ранее опубликованный прогноз был сориентирован на выдачу 377–387 тыс. тонн. Увеличение производства меди главным образом связано с началом переработки медесодержащего концентрата, приобретенного у ГК «Ростех». Металлы платиновой группы Производство палладия и платины в четвертом квартале 2017 года составило 753 тыс. унций (+9% по сравнению с 3 кв. 2017 г.) и 177 тыс. унций (+2% по сравнению с 3 кв. 2017 г.) соответственно. Это объясняется ростом производства файнштейна, поставляемого на Кольскую ГМК из Заполярного филиала, и выработкой незавершенного производства в ЗФ. В целом по итогам 2017 года производство палладия и платины составило 2780 тыс. унций (+6% по сравнению с 2016 г.) и 670 тыс. унций (+4% по сравнению с 2016 г.) соответственно. Увеличение производства МПГ в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с переработкой медесодержащего концентрата, приобретенного у ГК «Ростех», выработкой незавершенного производства, накопленного в Заполярном филиале, и снижением транспортного незавершенного производства в связи с окончанием реконфигурации производства. Производство палладия из собственного сырья по итогам 2017 года составило 2728 тыс. унций (+8% по сравнению с 2016 г.), что совпадает с прогнозом, где был указан объем 2636–2732 тыс. унций. Производство платины из собственного сырья в 2017 году достигло 650 тыс. унций (+7% по сравнению с 2016 г.), что незначительно выше характеристик ранее опубликованного прогноза в объеме 581–645 тыс. унций. Зарубежные мощности Отгрузка готовой продукции в порту Дудинки В четвертом квартале 2017 года завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел 17 тыс. тонн никеля (+12% по сравнению с 3 кв. 2017 г.), при этом практически весь металл произведен из российского сырья (около 17 тыс. тонн, +14% по сравнению с 3 кв. 2017 г.). Такое увеличение обусловлено низкой базой третьего квартала. По итогам 2017 года было произведено почти 60 тыс. тонн никеля (+11% по сравнению с 2016 г.), из которых 55 тыс. тонн (рост почти в три раза) было получено из российского сырья компании. Рост производства связан с увеличением переработки российского сырья вследствие реконфигурации металлургических мощностей. Norilsk Nickel Harjavalta произвел товарную медь в четвертом квартале 2017 года только из российского сырья в объеме 4 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем по сравнению с третьим кварталом 2017 года. Подобный результат обусловлен снижением содержания меди в поставляемом российском сырье. По итогам 2017 года выпуск товарной меди составил более 13 тыс. тонн, что на 40% выше аналогичного периода прошлого года, при этом 12,3 тыс. тонн было произведено из российского сырья (рост в 21 раз). Рост производства также объясняется увеличением переработки российского сырья в рамках реконфигурации металлургических мощностей. Выпуск товарного палладия и платины (в медном кеке) в четвертом квартале 2017 года составил 4 тыс. унций (–64% по сравнению с 3 кв. 2017 г.) и 1 тыс. унций (–50% по сравнению с 3 кв. 2017 г.) соответственно. По итогам 2017 года выпуск товарного палладия и платины составил 42 тыс. унций (–34% по сравнению с 2016 г.) и 10 тыс. унций (–55% по сравнению с 2016 г.) соответственно. Снижение выпуска МПГ в отчетных периодах на Norilsk Nickel Harjavalta связано с замещением покупного импортного сырья российским, с меньшим содержанием драгоценных металлов. Верный прогноз Первый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко так прокомментировал итоги 2017 года и планы компании на 2018 год: — Благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей, которое было ознаменовано выводом Талнахской обогатительной фабрики на проектную мощность и уровни извлечения, а также нормализацией запасов незавершенного производства, мы полностью выполнили производственный план 2017 года. Объемы выпуска основных металлов из собственного сырья выросли на 7–15% относительно 2016 года, а рост производства меди и платины превысил целевые показатели. В прошлом году была начата переработка медесодержащего концентрата, купленного у корпорации «Рос-тех». В результате успешной реконфигурации перерабатывающих мощностей рафинировочный завод Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии был практически полностью переведен на переработку собственного российского сырья компании, что позволило существенно сократить низкорентабельную переработку сырья третьих лиц. На текущий год запланирована активная фаза модернизации и расширения рафинировочных мощностей на Кольской ГМК с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В 2018 году планируется дальнейший рост производства меди как на наших существующих мощностях, так и за счет запуска Быстринского ГОКа. Мы в целом подтверждаем ранее опубликованный прогноз производства на 2018 год по всем металлам, с небольшим риском по металлам платиновой группы, который связан с возможным накоплением металлов на Кольской ГМК из–за модернизации рафинировочных мощностей. В октябре прошлого года на Быстринском ГОКе начались пусконаладочные работы под нагрузкой, которые движутся по разработанному графику. На 2018 год предприятием запланировано произвести около 35–40 тысяч тонн меди и 180–200 тысяч унций золота в концентрате.

По сообщениям пресс–службы «Норникеля» Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Общий объем производства никеля в четвертом квартале 2017 года составил 60 тыс. тонн, что на 11% выше показателя третьего квартала. Основная причина роста производства связана с увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала на Кольской ГМК для достижения плановых показателей. В целом по итогам 2017 года объем производства никеля составил 217 тыс. тонн, что на 8% ниже 2016 года. Это, в свою очередь, связано с сокращением низкорентабельной переработки сырья третьих лиц вследствие реконфигурации производственных мощностей. При этом объем производства никеля из собственного сырья увеличился на 7%, составив 210 тыс. тонн, что соответствует ранее опубликованному прогнозу производства на 2017 год в объеме 206–211 тыс. тонн.Общий объем производства меди в четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим увеличился на 15%, до 110 тыс. тонн. В процессе был задействован концентрат, накопленный на площадках в третьем квартале 2017 года из–за неблагоприятных метеоусловий в Норильске.В целом по итогам 2017 года «Норникель» произвел 401 тыс. тонн меди, что выше результатов прошлого года на 11%. Производство меди из собственного сырья составило 398 тыс. тонн, что превышает показатели 2016 года на 15%. Ранее опубликованный прогноз был сориентирован на выдачу 377–387 тыс. тонн. Увеличение производства меди главным образом связано с началом переработки медесодержащего концентрата, приобретенного у ГК «Ростех».Металлы платиновой группыПроизводство палладия и платины в четвертом квартале 2017 года составило 753 тыс. унций (+9% по сравнению с 3 кв. 2017 г.) и 177 тыс. унций (+2% по сравнению с 3 кв. 2017 г.) соответственно. Это объясняется ростом производства файнштейна, поставляемого на Кольскую ГМК из Заполярного филиала, и выработкой незавершенного производства в ЗФ.В целом по итогам 2017 года производство палладия и платины составило 2780 тыс. унций (+6% по сравнению с 2016 г.) и 670 тыс. унций (+4% по сравнению с2016 г.) соответственно. Увеличение производства МПГ в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с переработкой медесодержащего концентрата, приобретенного у ГК «Ростех», выработкой незавершенного производства, накопленного в Заполярном филиале, и снижением транспортного незавершенного производства в связи с окончанием реконфигурации производства.Производство палладия из собственного сырья по итогам 2017 года составило 2728 тыс. унций (+8% по сравнению с 2016 г.), что совпадает с прогнозом, где был указан объем 2636–2732 тыс. унций. Производство платины из собственного сырья в 2017 году достигло 650 тыс. унций (+7% по сравнению с 2016 г.), что незначительно выше характеристик ранее опубликованного прогноза в объеме 581–645 тыс. унций.В четвертом квартале 2017 года завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел 17 тыс. тонн никеля (+12% по сравнению с 3 кв. 2017 г.), при этом практически весь металл произведен из российского сырья (около 17 тыс. тонн, +14% по сравнению с 3 кв. 2017 г.). Такое увеличение обусловлено низкой базой третьего квартала. По итогам 2017 года было произведено почти 60 тыс. тонн никеля (+11% по сравнению с 2016 г.), из которых 55 тыс. тонн (рост почти в три раза) было получено из российского сырья компании. Рост производства связан с увеличением переработки российского сырья вследствие реконфигурации металлургических мощностей.Norilsk Nickel Harjavalta произвел товарную медь в четвертом квартале 2017 года только из российского сырья в объеме 4 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем по сравнению с третьим кварталом 2017 года. Подобный результат обусловлен снижением содержания меди в поставляемом российском сырье. По итогам 2017 года выпуск товарной меди составил более 13 тыс. тонн, что на 40% выше аналогичного периода прошлого года, при этом 12,3 тыс. тонн было произведено из российского сырья (рост в 21 раз). Рост производства также объясняется увеличением переработки российского сырья в рамках реконфигурации металлургических мощностей.Выпуск товарного палладия и платины (в медном кеке) в четвертом квартале 2017 года составил 4 тыс. унций (–64% по сравнению с 3 кв. 2017 г.) и 1 тыс. унций (–50% по сравнению с 3 кв. 2017 г.) соответственно. По итогам 2017 года выпуск товарного палладия и платины составил 42 тыс. унций (–34% по сравнению с 2016 г.) и 10 тыс. унций (–55% по сравнению с 2016 г.) соответственно. Снижение выпуска МПГ в отчетных периодах на Norilsk Nickel Harjavalta связано с замещением покупного импортного сырья российским, с меньшим содержанием драгоценных металлов.так прокомментировал итоги 2017 года и планы компании на 2018 год:— Благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей, которое было ознаменовано выводом Талнахской обогатительной фабрики на проектную мощность и уровни извлечения, а также нормализацией запасов незавершенного производства, мы полностью выполнили производственный план 2017 года.Объемы выпуска основных металлов из собственного сырья выросли на 7–15% относительно 2016 года, а рост производства меди и платины превысил целевые показатели. В прошлом году была начата переработка медесодержащего концентрата, купленного у корпорации «Рос-тех». В результате успешной реконфигурации перерабатывающих мощностей рафинировочный завод Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии был практически полностью переведен на переработку собственного российского сырья компании, что позволило существенно сократить низкорентабельную переработку сырья третьих лиц.На текущий год запланирована активная фаза модернизации и расширения рафинировочных мощностей на Кольской ГМК с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В 2018 году планируется дальнейший рост производства меди как на наших существующих мощностях, так и за счет запуска Быстринского ГОКа. Мы в целом подтверждаем ранее опубликованный прогноз производства на 2018 год по всем металлам, с небольшим риском по металлам платиновой группы, который связан с возможным накоплением металлов на Кольской ГМК из–за модернизации рафинировочных мощностей.В октябре прошлого года на Быстринском ГОКе начались пусконаладочные работы под нагрузкой, которые движутся по разработанному графику. На 2018 год предприятием запланировано произвести около 35–40 тысяч тонн меди и 180–200 тысяч унций золота в концентрате.

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