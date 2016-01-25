В «Норникеле» озвучили предварительные результаты деятельности компании за четвертый квартал 2017 года, полный 2017 год, а также раскрыли производственный прогноз на 2018 год.
Никель
|Надеждинский металлургический завод. Плавильный цех
Общий объем производства никеля в четвертом квартале 2017 года составил 60 тыс. тонн, что на 11% выше показателя третьего квартала. Основная причина роста производства связана с увеличением переработки файнштейна Заполярного филиала на Кольской ГМК для достижения плановых показателей. В целом по итогам 2017 года объем производства никеля составил 217 тыс. тонн, что на 8% ниже 2016 года. Это, в свою очередь, связано с сокращением низкорентабельной переработки сырья третьих лиц вследствие реконфигурации производственных мощностей. При этом объем производства никеля из собственного сырья увеличился на 7%, составив 210 тыс. тонн, что соответствует ранее опубликованному прогнозу производства на 2017 год в объеме 206–211 тыс. тонн.Медь
|Медный завод
Общий объем производства меди в четвертом квартале 2017 года по сравнению с третьим увеличился на 15%, до 110 тыс. тонн. В процессе был задействован концентрат, накопленный на площадках в третьем квартале 2017 года из–за неблагоприятных метеоусловий в Норильске.
В целом по итогам 2017 года «Норникель» произвел 401 тыс. тонн меди, что выше результатов прошлого года на 11%. Производство меди из собственного сырья составило 398 тыс. тонн, что превышает показатели 2016 года на 15%. Ранее опубликованный прогноз был сориентирован на выдачу 377–387 тыс. тонн. Увеличение производства меди главным образом связано с началом переработки медесодержащего концентрата, приобретенного у ГК «Ростех».
Металлы платиновой группы
Производство палладия и платины в четвертом квартале 2017 года составило 753 тыс. унций (+9% по сравнению с 3 кв. 2017 г.) и 177 тыс. унций (+2% по сравнению с 3 кв. 2017 г.) соответственно. Это объясняется ростом производства файнштейна, поставляемого на Кольскую ГМК из Заполярного филиала, и выработкой незавершенного производства в ЗФ.
В целом по итогам 2017 года производство палладия и платины составило 2780 тыс. унций (+6% по сравнению с 2016 г.) и 670 тыс. унций (+4% по сравнению с
2016 г.) соответственно. Увеличение производства МПГ в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с переработкой медесодержащего концентрата, приобретенного у ГК «Ростех», выработкой незавершенного производства, накопленного в Заполярном филиале, и снижением транспортного незавершенного производства в связи с окончанием реконфигурации производства.
Производство палладия из собственного сырья по итогам 2017 года составило 2728 тыс. унций (+8% по сравнению с 2016 г.), что совпадает с прогнозом, где был указан объем 2636–2732 тыс. унций. Производство платины из собственного сырья в 2017 году достигло 650 тыс. унций (+7% по сравнению с 2016 г.), что незначительно выше характеристик ранее опубликованного прогноза в объеме 581–645 тыс. унций.Зарубежные мощности
|Отгрузка готовой продукции в порту Дудинки
В четвертом квартале 2017 года завод Norilsk Nickel Harjavalta произвел 17 тыс. тонн никеля (+12% по сравнению с 3 кв. 2017 г.), при этом практически весь металл произведен из российского сырья (около 17 тыс. тонн, +14% по сравнению с 3 кв. 2017 г.). Такое увеличение обусловлено низкой базой третьего квартала. По итогам 2017 года было произведено почти 60 тыс. тонн никеля (+11% по сравнению с 2016 г.), из которых 55 тыс. тонн (рост почти в три раза) было получено из российского сырья компании. Рост производства связан с увеличением переработки российского сырья вследствие реконфигурации металлургических мощностей.
Norilsk Nickel Harjavalta произвел товарную медь в четвертом квартале 2017 года только из российского сырья в объеме 4 тыс. тонн, что на 6% меньше, чем по сравнению с третьим кварталом 2017 года. Подобный результат обусловлен снижением содержания меди в поставляемом российском сырье. По итогам 2017 года выпуск товарной меди составил более 13 тыс. тонн, что на 40% выше аналогичного периода прошлого года, при этом 12,3 тыс. тонн было произведено из российского сырья (рост в 21 раз). Рост производства также объясняется увеличением переработки российского сырья в рамках реконфигурации металлургических мощностей.
Выпуск товарного палладия и платины (в медном кеке) в четвертом квартале 2017 года составил 4 тыс. унций (–64% по сравнению с 3 кв. 2017 г.) и 1 тыс. унций (–50% по сравнению с 3 кв. 2017 г.) соответственно. По итогам 2017 года выпуск товарного палладия и платины составил 42 тыс. унций (–34% по сравнению с 2016 г.) и 10 тыс. унций (–55% по сравнению с 2016 г.) соответственно. Снижение выпуска МПГ в отчетных периодах на Norilsk Nickel Harjavalta связано с замещением покупного импортного сырья российским, с меньшим содержанием драгоценных металлов.Верный прогнозПервый вице–президент — операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко
так прокомментировал итоги 2017 года и планы компании на 2018 год:
— Благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей, которое было ознаменовано выводом Талнахской обогатительной фабрики на проектную мощность и уровни извлечения, а также нормализацией запасов незавершенного производства, мы полностью выполнили производственный план 2017 года.
Объемы выпуска основных металлов из собственного сырья выросли на 7–15% относительно 2016 года, а рост производства меди и платины превысил целевые показатели. В прошлом году была начата переработка медесодержащего концентрата, купленного у корпорации «Рос-тех». В результате успешной реконфигурации перерабатывающих мощностей рафинировочный завод Norilsk Nickel Harjavalta в Финляндии был практически полностью переведен на переработку собственного российского сырья компании, что позволило существенно сократить низкорентабельную переработку сырья третьих лиц.
На текущий год запланирована активная фаза модернизации и расширения рафинировочных мощностей на Кольской ГМК с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В 2018 году планируется дальнейший рост производства меди как на наших существующих мощностях, так и за счет запуска Быстринского ГОКа. Мы в целом подтверждаем ранее опубликованный прогноз производства на 2018 год по всем металлам, с небольшим риском по металлам платиновой группы, который связан с возможным накоплением металлов на Кольской ГМК из–за модернизации рафинировочных мощностей.
В октябре прошлого года на Быстринском ГОКе начались пусконаладочные работы под нагрузкой, которые движутся по разработанному графику. На 2018 год предприятием запланировано произвести около 35–40 тысяч тонн меди и 180–200 тысяч унций золота в концентрате.По сообщениям пресс–службы «Норникеля»Фото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда