[Индекс номера 18 (09.02.2018)]



Мысли вслух

Олимпийские уроки

Нынешняя зимняя Олимпиада, не успев начаться, уже вошла в шорт–лист самых скандальных Игр в истории. Порой кажется, что соревнования можно и не проводить, столько за пару месяцев состоялось всяких шоу. Причем не только с российским участием. Однако нас, безусловно, интересует именно наша драматическая роль в этом позорном спектакле, который поставил на спортивной арене Международный олимпийский комитет. Главным же злодеем постановки стал безумный человечек по фамилии Родченков, под защитой ФБР вещающий с затемненного экрана, преступник и образцовый предатель, умудрившийся причинить моей стране столько неприятностей.



Эмоции уже выплеснуты, сейчас бесполезно ругаться и кричать про беспредел, время для продуктивных разговоров безнадежно упущено. Четыре года наш спорт олимпийских достижений методично разрушали, и все, обладающие полномочиями или общественным влиянием, достаточным для выправления ситуации, свою работу не выполнили. Дыры не заштопали, сквозняки не устранили. Выставив напоказ ошибки и уязвимые места, мы показали слабость, а слабых в этом мире бьют. Вот МОК и ударил, сделав то, о чем ему так долго мечталось. Надо сказать, что изначально ему мечталось совсем не о политике. Чиновники от мирового спорта, не имея способностей к оживлению активности в некоторых дисциплинах со стороны стран–участниц, спали и видели: вот бы русских на соревнованиях стало поменьше числом, как летом, так и зимой! Например, в синхронном плавании, борьбе и в фигурном катании. Наиболее горячие головы даже заговорили об исключении «русских дисциплин» из перечня олимпийских. Тут, правда, возмутились рекламодатели, спонсоры и производители снаряжения, которым нужно зрелище и зрители... Мерзкая возня привела к тому, что первые удачные скандальчики были замечены совсем другими людьми. Очень серьезными. В урочный час они пришли в МОК, сделав предложение, от которого комитет отказаться не мог. Началась политика. Из списка соревнующихся бессовестно и безжалостно вышибли наших лучших спортсменов, реальных претендентов на золотые медали. Не будет в Пхенчхане Кулижникова и Юскова, Легкова и Третьякова. Про Шипулина, Устюгова и дважды несчастного Виктора Ана, который поразительным образом стал некорейским корейцем, лучше и не вспоминать без разрешения на тяжелую ругань. Все решения МОК, начиная с заседания исполкома в декабре, сводились к одному желаемому результату: поставить Россию в патовое положение, в котором любой шаг в любую же сторону — очередной репутационный или политический удар. Бойкот? В таком случае вы рискуете окончательно стать изгоями олимпийского движения. А если поедете, то миритесь со спецрежимом, особыми знаками на форме и прочими прелестями принудительно–нейтрального существования, став бесправными гостями на чужом празднике жизни. С такими можно делать всё: расплывчато обещать и не выполнять, придумывать новые унижения, на ходу менять правила игры. В любом случае приехавшие спортивные функционеры, как и сами атлеты, обалдевшие от столь долгого и тяжелого скандала, промолчат. «Будете помалкивать, — говорят нам, — дадим пройтись с триколором по завершению соревнований. Может быть». Ситуацию не спасают даже успешно выигранные спортивные арбитражные суды, потому что теперь МОК вынужденно идет на принцип: если он допустит в Пхенчхан хотя бы одного российского спортсмена, которого сам же отстранил, то его позорный статус марионетки дополнится нелестными характеристиками «слабаки» и «тряпки». Конечно, те из спортсменов, которые поехали в Корею, выжмут из себя все силы и волю к победе, чтобы дать медальный результат. Они уже тренируются, знакомятся с площадками и трассами, адаптируются к условиям. Однако чудеса в большом спорте если и случаются, то крайне редко. Злые, но знающие языки говорят, что отсев выполнен предельно грамотно и качественно. С возможной корректировкой и отстранениями по ходу соревнований. Спортивного унижения, может, и не будет — вдруг мы увидим золото у хоккеистов и фигуристок, в бобслее и сноуборде... Но во всём, что касается моральной стороны процесса, надежды на уважение нет, и здесь не поможет поддержка болельщиков. Флаг страны и национальный гимн запретили — немыслимый позор. Издевательски потребовали заплатить огромный штраф. Команду лишили национального названия, превратив его в чудовищную аббревиатуру OAFR — «олимпийские атлеты из России», заключив эту кошмарную надпись в нечитаемый даже с метра кружок. И этот спектакль быстро не закончится. Решение Женевского арбитража не устраивает МОК, глава которого с обиженным лицом бубнит очередные глупости, а заявки в суд продолжают поступать. Руководитель Спортивного арбитражного суда Джон Коутс уже комментирует критику Томаса Баха, который после решения по российским спортсменам удивился неповиновению посмевших выступить за справедливость. В общем, чинам есть чем заняться, песня будет долгой. Увы, страна после всего этого оказалась расколотой, такой удар по единству даже обсуждать не хочется. Тем не менее Игры состоятся и завершатся, наша сводная команда, лишенная права именоваться сборной, со слезой прощания пройдет по дорожке стадиона. Страсти утихнут, горячие головы остынут. Есть ли смысл сейчас ругаться между собой? Думаю, что нет. Время для внутренней конфронтации ушло. Конечно, надо продолжать бороться в судах, и не только в спортивных, но непременно и в гражданских, с колоссальными исками против конкретных лиц. Они хорошо понимают именно такие меры противодействия. Борьбу за правду нужно продолжить хотя бы для того, чтобы, когда безумие закончится, трезво оценить, что произошло и что нужно делать. Но ближайшие три недели будут временем унижения для России. Стоит принять это в качестве аксиомы, решив смотреть трансляции из Пхенчхана. Вы обязательно услышите личные истории, связанные с вымышленной «токсичностью» наших спортсменов и публичным унижением в самом мелочном. Ну что же, все мы люди взрослые, уже осознавшие, что МОК — не спортивная организация в классическом понимании. Там, вдали от принципов олимпизма, сейчас провозглашают не лозунг основателя Олимпийских игр барона Пьера де Кубертена «О спорт, ты — мир!», а совсем другое они кричат: «Закон — это я!» Олимпиада закончится, а нам надо делать глубокие выводы. Сейчас я говорю не о задачах для наших спортивных руководителей, будь то оргработа или грядущие международные суды, а совсем о другом. Не удивляйтесь, я о польском самолете Ту–154, в котором под Смоленском погиб президент Лех Качиньский. Каждый раз, когда поляки настойчиво требуют выдачи им обломков потерпевшего крушения лайнера, вспоминайте, что один раз баночки мы уже отдали. И только WADA, напрямую отвечающее за качество допинг–контроля на Сочинской олимпиаде, могло распоряжаться ими по своему усмотрению: царапать или грызть крышки, подменять или продавать, как сувениры. Крайними же остались не только спортсмены, но и вся Россия. Осторожней надо с баночками. Стоит отдать полякам обломки самолета, как там сразу же обнаружатся следы взрывчатого вещества. Зная историю наших взаимоотношений, усомниться в этом трудно. Вывод прост: в безжалостном мире международных отношений доверять нельзя никому. Только грамотные договоры, в которых выверена каждая запятая, и строгие, прозрачные правила, без этого ввязываться в игру не нужно. А теперь собственно о МОК. Как же получилось, что он сошел с рельсов допустимой коммерциализации и влип в политику? Очень сложно поверить, что высокопоставленные чиновники, принимающие беспринципные решения, руководствовались некими идейными принципами. И совсем не составляет труда увидеть здесь деньги. Вот новость из свежих: министерство юстиции США расследует дело об отмывании денег и мошенничестве в Международном олимпийском комитете. Вот тебе раз! Хотя эта коррупция заметна и невооруженным взглядом. Сегодня СМИ Норвегии поражены, какое количество препаратов для астматиков их сборная повезла с собой... Не секрет, что спецслужбы американцев собирают досье на всех значимых людей планеты. Они всегда готовы сделать предложение, от которого невозможно отказаться. В обмен на лояльность и послушание при выполнении команд гарантируется, что дела о коррупции не будут преданы огласке. МОК, как и многие, верил американцам — не выдадут, обещали! При этом чины забыли, что США управляют хитрецы высшего порядка, а сама страна устроена так, что крайних там никогда не найдешь. «Ну и что, что вам обещал Госдеп или даже сам президент? У нас есть ФБР и Конгресс, Минюст и Минфин, это их инициатива, а мы в стороне». Доверились и влипли. Вывод и здесь не сложен: с американцами партнерские отношения невозможны даже при договоренности — обманут обязательно. Очевиден и вопрос: а почему бы и нам, такому же участнику олимпийского движения и плательщику взносов, не возбудить аналогичные дела? Таковы важные олимпийские уроки. И они будут очень полезны, если вовремя выполнить эту домашнюю работу, не оставляя ее на потом.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эмоции уже выплеснуты, сейчас бесполезно ругаться и кричать про беспредел, время для продуктивных разговоров безнадежно упущено. Четыре года наш спорт олимпийских достижений методично разрушали, и все, обладающие полномочиями или общественным влиянием, достаточным для выправления ситуации, свою работу не выполнили. Дыры не заштопали, сквозняки не устранили. Выставив напоказ ошибки и уязвимые места, мы показали слабость, а слабых в этом мире бьют. Вот МОК и ударил, сделав то, о чем ему так долго мечталось. Надо сказать, что изначально ему мечталось совсем не о политике. Чиновники от мирового спорта, не имея способностей к оживлению активности в некоторых дисциплинах со стороны стран–участниц, спали и видели: вот бы русских на соревнованиях стало поменьше числом, как летом, так и зимой! Например, в синхронном плавании, борьбе и в фигурном катании. Наиболее горячие головы даже заговорили об исключении «русских дисциплин» из перечня олимпийских. Тут, правда, возмутились рекламодатели, спонсоры и производители снаряжения, которым нужно зрелище и зрители... Мерзкая возня привела к тому, что первые удачные скандальчики были замечены совсем другими людьми. Очень серьезными. В урочный час они пришли в МОК, сделав предложение, от которого комитет отказаться не мог.Началась политика. Из списка соревнующихся бессовестно и безжалостно вышибли наших лучших спортсменов, реальных претендентов на золотые медали. Не будет в Пхенчхане Кулижникова и Юскова, Легкова и Третьякова. Про Шипулина, Устюгова и дважды несчастного Виктора Ана, который поразительным образом стал некорейским корейцем, лучше и не вспоминать без разрешения на тяжелую ругань. Все решения МОК, начиная с заседания исполкома в декабре, сводились к одному желаемому результату: поставить Россию в патовое положение, в котором любой шаг в любую же сторону — очередной репутационный или политический удар. Бойкот? В таком случае вы рискуете окончательно стать изгоями олимпийского движения. А если поедете, то миритесь со спецрежимом, особыми знаками на форме и прочими прелестями принудительно–нейтрального существования, став бесправными гостями на чужом празднике жизни. С такими можно делать всё: расплывчато обещать и не выполнять, придумывать новые унижения, на ходу менять правила игры. В любом случае приехавшие спортивные функционеры, как и сами атлеты, обалдевшие от столь долгого и тяжелого скандала, промолчат. «Будете помалкивать, — говорят нам, — дадим пройтись с триколором по завершению соревнований. Может быть».Ситуацию не спасают даже успешно выигранные спортивные арбитражные суды, потому что теперь МОК вынужденно идет на принцип: если он допустит в Пхенчхан хотя бы одного российского спортсмена, которого сам же отстранил, то его позорный статус марионетки дополнится нелестными характеристиками «слабаки» и «тряпки».Конечно, те из спортсменов, которые поехали в Корею, выжмут из себя все силы и волю к победе, чтобы дать медальный результат. Они уже тренируются, знакомятся с площадками и трассами, адаптируются к условиям. Однако чудеса в большом спорте если и случаются, то крайне редко. Злые, но знающие языки говорят, что отсев выполнен предельно грамотно и качественно. С возможной корректировкой и отстранениями по ходу соревнований. Спортивного унижения, может, и не будет — вдруг мы увидим золото у хоккеистов и фигуристок, в бобслее и сноуборде... Но во всём, что касается моральной стороны процесса, надежды на уважение нет, и здесь не поможет поддержка болельщиков. Флаг страны и национальный гимн запретили — немыслимый позор. Издевательски потребовали заплатить огромный штраф. Команду лишили национального названия, превратив его в чудовищную аббревиатуру OAFR — «олимпийские атлеты из России», заключив эту кошмарную надпись в нечитаемый даже с метра кружок.И этот спектакль быстро не закончится. Решение Женевского арбитража не устраивает МОК, глава которого с обиженным лицом бубнит очередные глупости, а заявки в суд продолжают поступать. Руководитель Спортивного арбитражного суда Джон Коутс уже комментирует критику Томаса Баха, который после решения по российским спортсменам удивился неповиновению посмевших выступить за справедливость. В общем, чинам есть чем заняться, песня будет долгой.Увы, страна после всего этого оказалась расколотой, такой удар по единству даже обсуждать не хочется. Тем не менее Игры состоятся и завершатся, наша сводная команда, лишенная права именоваться сборной, со слезой прощания пройдет по дорожке стадиона. Страсти утихнут, горячие головы остынут. Есть ли смысл сейчас ругаться между собой? Думаю, что нет. Время для внутренней конфронтации ушло. Конечно, надо продолжать бороться в судах, и не только в спортивных, но непременно и в гражданских, с колоссальными исками против конкретных лиц. Они хорошо понимают именно такие меры противодействия. Борьбу за правду нужно продолжить хотя бы для того, чтобы, когда безумие закончится, трезво оценить, что произошло и что нужно делать.Но ближайшие три недели будут временем унижения для России. Стоит принять это в качестве аксиомы, решив смотреть трансляции из Пхенчхана. Вы обязательно услышите личные истории, связанные с вымышленной «токсичностью» наших спортсменов и публичным унижением в самом мелочном. Ну что же, все мы люди взрослые, уже осознавшие, что МОК — не спортивная организация в классическом понимании. Там, вдали от принципов олимпизма, сейчас провозглашают не лозунг основателя Олимпийских игр барона Пьера де Кубертена «О спорт, ты — мир!», а совсем другое они кричат: «Закон — это я!»Олимпиада закончится, а нам надо делать глубокие выводы. Сейчас я говорю не о задачах для наших спортивных руководителей, будь то оргработа или грядущие международные суды, а совсем о другом. Не удивляйтесь, я о польском самолете Ту–154, в котором под Смоленском погиб президент Лех Качиньский. Каждый раз, когда поляки настойчиво требуют выдачи им обломков потерпевшего крушения лайнера, вспоминайте, что один раз баночки мы уже отдали. И только WADA, напрямую отвечающее за качество допинг–контроля на Сочинской олимпиаде, могло распоряжаться ими по своему усмотрению: царапать или грызть крышки, подменять или продавать, как сувениры. Крайними же остались не только спортсмены, но и вся Россия. Осторожней надо с баночками. Стоит отдать полякам обломки самолета, как там сразу же обнаружатся следы взрывчатого вещества. Зная историю наших взаимоотношений, усомниться в этом трудно. Вывод прост: в безжалостном мире международных отношений доверять нельзя никому. Только грамотные договоры, в которых выверена каждая запятая, и строгие, прозрачные правила, без этого ввязываться в игру не нужно.А теперь собственно о МОК. Как же получилось, что он сошел с рельсов допустимой коммерциализации и влип в политику? Очень сложно поверить, что высокопоставленные чиновники, принимающие беспринципные решения, руководствовались некими идейными принципами. И совсем не составляет труда увидеть здесь деньги. Вот новость из свежих: министерство юстиции США расследует дело об отмывании денег и мошенничестве в Международном олимпийском комитете. Вот тебе раз! Хотя эта коррупция заметна и невооруженным взглядом. Сегодня СМИ Норвегии поражены, какое количество препаратов для астматиков их сборная повезла с собой... Не секрет, что спецслужбы американцев собирают досье на всех значимых людей планеты. Они всегда готовы сделать предложение, от которого невозможно отказаться. В обмен на лояльность и послушание при выполнении команд гарантируется, что дела о коррупции не будут преданы огласке. МОК, как и многие, верил американцам — не выдадут, обещали!При этом чины забыли, что США управляют хитрецы высшего порядка, а сама страна устроена так, что крайних там никогда не найдешь. «Ну и что, что вам обещал Госдеп или даже сам президент? У нас есть ФБР и Конгресс, Минюст и Минфин, это их инициатива, а мы в стороне». Доверились и влипли. Вывод и здесь не сложен: с американцами партнерские отношения невозможны даже при договоренности — обманут обязательно.Очевиден и вопрос: а почему бы и нам, такому же участнику олимпийского движения и плательщику взносов, не возбудить аналогичные дела? Таковы важные олимпийские уроки. И они будут очень полезны, если вовремя выполнить эту домашнюю работу, не оставляя ее на потом.

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