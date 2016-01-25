[Индекс номера 18 (09.02.2018)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Спешу сообщить, что у меня появилось много новых друзей, с которыми я познакомилась, побывав на всевозможных конкурсах, выставках, мастер–классах и концертах. Хочу также поблагодарить наших маленьких корреспондентов за присланные фотографии и рассказы, а участников конкурса «Заполярная валентинка» — за милые поделки и стихи. И напоминаю: на следующей неделе отмечаем широкую Масленицу. Ребятишки из детсада «Светлица» уже подготовились к этому вкусному празднику, сделав своими руками традиционные куколки Маслены из лоскутков ткани и соломы. А я сегодня поделюсь с вами секретом ажурных блинчиков.

Поэтическое настроение Традиционные конкурсы среди любителей поэзии прошли сразу в нескольких детсадах Норильска. В детском саду № 2 «Умка» ребята из групп «Снежинки» и «Пингвинята» затеяли конкурс чтецов на тему «Как ты мне дорог, Таймыр!». Стихи они выучили самые разные, но все интересные и вместе с тем сложные. О Севере можно не только красиво сказать, но и нарисовать его. Для ребят устроили виртуальный вернисаж, продемонстрировав им слайды с работами известных северных художников. А в качестве разминки детям предложили поучаствовать в народных играх. Заводилой здесь был белый шаман с бубном, он так увлек детей, что и взрослые не удержались и с удовольствием включились в игру. А в детском саду № 82 «Сказка» конкурс чтецов посвятили зимушке–зиме и в качестве почетного гостя пригласили известного норильчанина, члена Союза российских писателей Алексея Михайловича Тыцких. Он вместе с педагогами и родителями был покорен талантами юных дарований. Дети и воспитатели подготовили целое представление: снежные королевы, лыжницы, озорные мальчишки и романтичные девчушки в милых платьях — на сцене под звонкие детские голоса одни образы сменялись другими. Поэтический марафон продлился два дня. Сначала выступали ребята постарше, а потом эстафету подхватили малыши. Это был настоящий праздник. Зрители не жалели ладошек и хлопали от души. Первое место разделили Ксения Дворская и София Горошкина из группы «Карлсон». Все ушли домой с грамотами и подарками. Литературное путешествие в царство волшебницы Зимы совершили и дошколята из группы «Звездочка» детсада № 90 «Цветик–семицветик». Они декламировали стихи русских поэтов, отгадывали загадки, играли. На презентации фотослайдов вспомнили зимние явления природы, такие как: иней, туман, метель, снегопад, полярная ночь и, конечно же, северное сияние. Воспитанники детского сада № 75 «Зайчонок» впервые приняли участие в таком конкурсе, и назывался он у них «Моя снежная Родина». Из четырнадцати участников в финал прошли десять дошколят. Дети через стихи выражали свою любовь к родному краю. А сколько эмоций и чувств было в их выступлениях! Никто не остался равнодушным.

Олимпийская смена Воспитанники детских садов «Умка» и «Норильчонок» успешно сдали свои первые нормы ГТО. Самыми быстрыми бегунами на дистанции десять метров оказались Диана Долгоаршинных и Милена Витан. Михаил Ягупов и Глеб Симонов признаны лучшими в метании снаряда. Все победители были награждены грамотами. Кстати, Глеб также занял второе место по прыжкам в длину и заработал еще одну грамоту, которую вручил своему брату–близнецу, чтобы поддержать его, поскольку тот не удостоился наград. Вот где настоящая дружба и взаимопонимание! А в детском саду № 99 «Топ–Топ» прошла спортивно–развлекательная викторина. Воспитанники подготовительной группы «Мозаика», разделившись на две команды: «Пешеход» и «Светофор», соревновались в знаниях правил дорожного движения, а также в скорости и ловкости. Отрадно, что все участники состязания знают, как вести себя на дороге. Ну а победила дружба.

Здравствуй, солнышко! В саду № 95 «Снежинка» отметили встречу с солнцем после долгой полярной ночи. Этот традиционный праздник коренных народов Севера называется «Хэйро». Ребята узнали много интересного: на каких музыкальных инструментах играют долгане, какой орнамент на одежде ненцев, как нарисовать малицу и сконструировать чум. Особенно дошколят заинтересовали сказки и легенды, в которых описываются быт и традиции эвенков, нганасан, долган. Они даже выбрали сказку для театральной постановки. А еще познакомились с азбукой энцев и выучили несколько слов на их родном языке. Родители не остались в стороне — организовали выставку творческих работ. А завершилась встреча театрализованной постановкой по мотивам ненецкой сказки «Лепешки» и стихами в честь праздника «Хэйро».

Карусель фантазий В детском саду № 86 «Брусничка» в конце января открылась персональная выставка юной художницы, воспитанницы сада Полины Безчаснюк. Полине всего шесть лет, но рисует она так, как не умеют многие взрослые. В экспозиции представлено семь работ. Этот вернисаж — настоящая карусель, ни одна картина не повторяется. А фантазии автору не занимать. Девочка не боится экспериментировать с различными техниками и направлениями изобразительного искусства. Тематика картин говорит о многообразии ее интересов. Все взрослые в восторге, а дети хотят научиться рисовать так же. Давайте пожелаем Полине новых творческих идей и выставок. С открытием выставки вас поздравляем, Известности, славы вам пожелаем. Пусть говорят о выставке люди, Напишут в Фейсбуке, покажут в Ютубе. Пусть трубят о вас СМИ на первых страницах, На выставку вашу народ пусть стремится.

Блиночки от Заполярочки Готовимся к Масленице. Хочу предложить необычный рецепт блинов — главного масленичного угощенья. Сама попробовала испечь — блинчики получились просто объеденье, ажурные да румяные. Кроме продуктов вам понадобится еще пластиковая бутылка (1,5 л). • Берем пол–литра молока, полчайной ложки соды, столовую ложку сахара, немного соли, одно яйцо, 150 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, пару столовых ложек минералки. • Помещаем все ингредиенты в пластиковую бутылку, хорошенько взбалтываем до образования пузырьков. • На смазанную маслицем сковородку небольшим половником равномерно выливаем тесто. • Поджариваем, переворачиваем. • Выкладываем блины стопкой на тарелку, можно каждый блин смазать сливочным маслом. • Подаем к столу со сметаной, с вареньем, сгущенкой и т. д. — кто как любит. Приятного аппетита, юные кулинары! Присылайте рецепты и фото своих шедевров. Самые лучшие опубликуем в следующем выпуске «Забавной полянки».

На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Татьяна Черкащенко www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда ребята из групп «Снежинки» и «Пингвинята» затеяли конкурс чтецов на тему «Как ты мне дорог, Таймыр!». Стихи они выучили самые разные, но все интересные и вместе с тем сложные. О Севере можно не только красиво сказать, но и нарисовать его. Для ребят устроили виртуальный вернисаж, продемонстрировав им слайды с работами известных северных художников. А в качестве разминки детям предложили поучаствовать в народных играх. Заводилой здесь был белый шаман с бубном, он так увлек детей, что и взрослые не удержались и с удовольствием включились в игру.конкурс чтецов посвятили зимушке–зиме и в качестве почетного гостя пригласили известного норильчанина, члена Союза российских писателей Алексея Михайловича Тыцких. Он вместе с педагогами и родителями был покорен талантами юных дарований. Дети и воспитатели подготовили целое представление: снежные королевы, лыжницы, озорные мальчишки и романтичные девчушки в милых платьях — на сцене под звонкие детские голоса одни образы сменялись другими. Поэтический марафон продлился два дня. Сначала выступали ребята постарше, а потом эстафету подхватили малыши. Это был настоящий праздник. Зрители не жалели ладошек и хлопали от души. Первое место разделили Ксения Дворская и София Горошкина из группы «Карлсон». Все ушли домой с грамотами и подарками.Литературное путешествие в царство волшебницы Зимы совершили иОни декламировали стихи русских поэтов, отгадывали загадки, играли. На презентации фотослайдов вспомнили зимние явления природы, такие как: иней, туман, метель, снегопад, полярная ночь и, конечно же, северное сияние.впервые приняли участие в таком конкурсе, и назывался он у них «Моя снежная Родина». Из четырнадцати участников в финал прошли десять дошколят. Дети через стихи выражали свою любовь к родному краю. А сколько эмоций и чувств было в их выступлениях! Никто не остался равнодушным.Самыми быстрыми бегунами на дистанции десять метров оказались Диана Долгоаршинных и Милена Витан. Михаил Ягупов и Глеб Симонов признаны лучшими в метании снаряда. Все победители были награждены грамотами. Кстати, Глеб также занял второе место по прыжкам в длину и заработал еще одну грамоту, которую вручил своему брату–близнецу, чтобы поддержать его, поскольку тот не удостоился наград. Вот где настоящая дружба и взаимопонимание!А в детском саду № 99 «Топ–Топ» прошла спортивно–развлекательная викторина. Воспитанники подготовительной группы «Мозаика», разделившись на две команды: «Пешеход» и «Светофор», соревновались в знаниях правил дорожного движения, а также в скорости и ловкости. Отрадно, что все участники состязания знают, как вести себя на дороге. Ну а победила дружба.Ребята узнали много интересного: на каких музыкальных инструментах играют долгане, какой орнамент на одежде ненцев, как нарисовать малицу и сконструировать чум. Особенно дошколят заинтересовали сказки и легенды, в которых описываются быт и традиции эвенков, нганасан, долган. Они даже выбрали сказку для театральной постановки. А еще познакомились с азбукой энцев и выучили несколько слов на их родном языке. Родители не остались в стороне — организовали выставку творческих работ. А завершилась встреча театрализованной постановкой по мотивам ненецкой сказки «Лепешки» и стихами в честь праздника «Хэйро».Полине всего шесть лет, но рисует она так, как не умеют многие взрослые. В экспозиции представлено семь работ. Этот вернисаж — настоящая карусель, ни одна картина не повторяется. А фантазии автору не занимать. Девочка не боится экспериментировать с различными техниками и направлениями изобразительного искусства. Тематика картин говорит о многообразии ее интересов. Все взрослые в восторге, а дети хотят научиться рисовать так же. Давайте пожелаем Полине новых творческих идей и выставок.С открытием выставки вас поздравляем,Известности, славы вам пожелаем.Пусть говорят о выставке люди,Напишут в Фейсбуке, покажут в Ютубе.Пусть трубят о вас СМИ на первых страницах,На выставку вашу народ пусть стремится.Готовимся к Масленице. Хочу предложить необычный рецепт блинов — главного масленичного угощенья. Сама попробовала испечь — блинчики получились просто объеденье, ажурные да румяные. Кроме продуктов вам понадобится еще пластиковая бутылка (1,5 л).• Берем пол–литра молока, полчайной ложки соды, столовую ложку сахара, немного соли, одно яйцо, 150 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, пару столовых ложек минералки.• Помещаем все ингредиенты в пластиковую бутылку, хорошенько взбалтываем до образования пузырьков.• На смазанную маслицем сковородку небольшим половником равномерно выливаем тесто.• Поджариваем, переворачиваем.• Выкладываем блины стопкой на тарелку, можно каждый блин смазать сливочным маслом.• Подаем к столу со сметаной, с вареньем, сгущенкой и т. д. — кто как любит.Приятного аппетита, юные кулинары! Присылайте рецепты и фото своих шедевров. Самые лучшие опубликуем в следующем выпуске «Забавной полянки».

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