Спешу сообщить, что у меня появилось много новых друзей, с которыми я познакомилась, побывав на всевозможных конкурсах, выставках, мастер–классах и концертах. Хочу также поблагодарить наших маленьких корреспондентов за присланные фотографии и рассказы, а участников конкурса «Заполярная валентинка» — за милые поделки и стихи. И напоминаю: на следующей неделе отмечаем широкую Масленицу. Ребятишки из детсада «Светлица» уже подготовились к этому вкусному празднику, сделав своими руками традиционные куколки Маслены из лоскутков ткани и соломы. А я сегодня поделюсь с вами секретом ажурных блинчиков.
Поэтическое настроениеТрадиционные конкурсы среди любителей поэзии прошли сразу в нескольких детсадах Норильска.В детском саду № 2 «Умка»
ребята из групп «Снежинки» и «Пингвинята» затеяли конкурс чтецов на тему «Как ты мне дорог, Таймыр!». Стихи они выучили самые разные, но все интересные и вместе с тем сложные. О Севере можно не только красиво сказать, но и нарисовать его. Для ребят устроили виртуальный вернисаж, продемонстрировав им слайды с работами известных северных художников. А в качестве разминки детям предложили поучаствовать в народных играх. Заводилой здесь был белый шаман с бубном, он так увлек детей, что и взрослые не удержались и с удовольствием включились в игру.А в детском саду № 82 «Сказка»
конкурс чтецов посвятили зимушке–зиме и в качестве почетного гостя пригласили известного норильчанина, члена Союза российских писателей Алексея Михайловича Тыцких. Он вместе с педагогами и родителями был покорен талантами юных дарований. Дети и воспитатели подготовили целое представление: снежные королевы, лыжницы, озорные мальчишки и романтичные девчушки в милых платьях — на сцене под звонкие детские голоса одни образы сменялись другими. Поэтический марафон продлился два дня. Сначала выступали ребята постарше, а потом эстафету подхватили малыши. Это был настоящий праздник. Зрители не жалели ладошек и хлопали от души. Первое место разделили Ксения Дворская и София Горошкина из группы «Карлсон». Все ушли домой с грамотами и подарками.
Литературное путешествие в царство волшебницы Зимы совершили и дошколята из группы «Звездочка» детсада № 90 «Цветик–семицветик».
Они декламировали стихи русских поэтов, отгадывали загадки, играли. На презентации фотослайдов вспомнили зимние явления природы, такие как: иней, туман, метель, снегопад, полярная ночь и, конечно же, северное сияние.Воспитанники детского сада № 75 «Зайчонок»
впервые приняли участие в таком конкурсе, и назывался он у них «Моя снежная Родина». Из четырнадцати участников в финал прошли десять дошколят. Дети через стихи выражали свою любовь к родному краю. А сколько эмоций и чувств было в их выступлениях! Никто не остался равнодушным.Олимпийская сменаВоспитанники детских садов «Умка» и «Норильчонок» успешно сдали свои первые нормы ГТО.
Самыми быстрыми бегунами на дистанции десять метров оказались Диана Долгоаршинных и Милена Витан. Михаил Ягупов и Глеб Симонов признаны лучшими в метании снаряда. Все победители были награждены грамотами. Кстати, Глеб также занял второе место по прыжкам в длину и заработал еще одну грамоту, которую вручил своему брату–близнецу, чтобы поддержать его, поскольку тот не удостоился наград. Вот где настоящая дружба и взаимопонимание!
А в детском саду № 99 «Топ–Топ» прошла спортивно–развлекательная викторина. Воспитанники подготовительной группы «Мозаика», разделившись на две команды: «Пешеход» и «Светофор», соревновались в знаниях правил дорожного движения, а также в скорости и ловкости. Отрадно, что все участники состязания знают, как вести себя на дороге. Ну а победила дружба.Здравствуй, солнышко!В саду № 95 «Снежинка» отметили встречу с солнцем после долгой полярной ночи. Этот традиционный праздник коренных народов Севера называется «Хэйро».
Ребята узнали много интересного: на каких музыкальных инструментах играют долгане, какой орнамент на одежде ненцев, как нарисовать малицу и сконструировать чум. Особенно дошколят заинтересовали сказки и легенды, в которых описываются быт и традиции эвенков, нганасан, долган. Они даже выбрали сказку для театральной постановки. А еще познакомились с азбукой энцев и выучили несколько слов на их родном языке. Родители не остались в стороне — организовали выставку творческих работ. А завершилась встреча театрализованной постановкой по мотивам ненецкой сказки «Лепешки» и стихами в честь праздника «Хэйро».Карусель фантазийВ детском саду № 86 «Брусничка» в конце января открылась персональная выставка юной художницы, воспитанницы сада Полины Безчаснюк.
Полине всего шесть лет, но рисует она так, как не умеют многие взрослые. В экспозиции представлено семь работ. Этот вернисаж — настоящая карусель, ни одна картина не повторяется. А фантазии автору не занимать. Девочка не боится экспериментировать с различными техниками и направлениями изобразительного искусства. Тематика картин говорит о многообразии ее интересов. Все взрослые в восторге, а дети хотят научиться рисовать так же. Давайте пожелаем Полине новых творческих идей и выставок.
С открытием выставки вас поздравляем,
Известности, славы вам пожелаем.
Пусть говорят о выставке люди,
Напишут в Фейсбуке, покажут в Ютубе.
Пусть трубят о вас СМИ на первых страницах,
На выставку вашу народ пусть стремится.Блиночки от Заполярочки
Готовимся к Масленице. Хочу предложить необычный рецепт блинов — главного масленичного угощенья. Сама попробовала испечь — блинчики получились просто объеденье, ажурные да румяные. Кроме продуктов вам понадобится еще пластиковая бутылка (1,5 л).
• Берем пол–литра молока, полчайной ложки соды, столовую ложку сахара, немного соли, одно яйцо, 150 граммов муки, 3 столовые ложки подсолнечного масла, пару столовых ложек минералки.
• Помещаем все ингредиенты в пластиковую бутылку, хорошенько взбалтываем до образования пузырьков.
• На смазанную маслицем сковородку небольшим половником равномерно выливаем тесто.
• Поджариваем, переворачиваем.
• Выкладываем блины стопкой на тарелку, можно каждый блин смазать сливочным маслом.
• Подаем к столу со сметаной, с вареньем, сгущенкой и т. д. — кто как любит.
Приятного аппетита, юные кулинары! Присылайте рецепты и фото своих шедевров. Самые лучшие опубликуем в следующем выпуске «Забавной полянки».На «Забавной полянке» вместе с девочкой Заполярочкой побывала Татьяна Черкащенкоwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда