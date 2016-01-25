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[Индекс номера 181 (22.11.2018)]

Непогода нынче в моде

Давно Норильск не видел такого шторма. Сильная метель, обрушившаяся на город во вторник, в среду, после небольшой передышки разыгралась вновь.

Штормовое предупреждение В Норильске было объявлено с 11 часов 19 ноября. Во вторник на Таймыр пришел циклон, который бушевал целые сутки. К вечеру среды к городу подошел новый штормовой фронт, по силе не уступающий предыдущему. Порывы ветра достигали 32 м/с.
Шквальный ветер и плохая видимость парализовали работу норильского аэропорта. Воздушная гавань смогла принять лишь один авиарейс ранним утром 20 ноября, все остальные самолеты ушли на запасные аэродромы либо остались в аэропортах вылета. 160 пассажиров, успевшие прибыть в Норильск, долго не могли разъехаться по домам — транспортное сообщение на автодороге Норильск — Кайеркан — Алыкель было полностью остановлено. Лишь вечером их смогли вывезти из аэропорта в город машинами повышенной проходимости. Дорожная обстановка была настолько тяжелой, что работников «Надежды» не удалось доставить на завод ни с утра, ни днем, даже автобусными колоннами. Для них, а также для тех, кто живет в Кайеркане, а работает и учится в Центральном районе, и наоборот, было рекомендовано объявить актировку. Для доставки сменного персонала НМЗ к месту работы организовали колонны машин повышенной проходимости.
Людей, которые оказались оторваны от дома, размещали в Городском центре культуры и КДЦ «Юбилейный». В ГЦК приютили 19 норильчан, которые не смогли выехать из Центрального района в Кайеркан. Для них организовали питание, приготовили место для ночлега и устроили кинопоказ.
КДЦ «Юбилейный» принял 12 горожан, которые направились в аэропорт, несмотря на предупреждение об ухудшении погодных условий и задержке рейса. Утром 20 ноября работники аэропорта предоставили им транспорт, на котором их отвезли в Кайеркан. В «Юбилейном» пассажиры провели весь день, сидя у телевизора. Голодными они, кстати, тоже не остались.
Обильный снегопад, сильный ветер и плохая видимость на дорогах послужили причиной семи ДТП, в трех из них пострадали люди. В одном случае с дороги съехал КамАЗ, в другом — в районе улицы Спортивной — столкнулись две легковые машины. Водители получили незначительные ушибы. На Вальковском шоссе произошло лобовое столкновение автомобилей «Рено» и «ВАЗ–2114», один из водителей госпитализирован. Дорожные полицейские настоятельно рекомендуют автовладельцам ограничить передвижение по городу на личном транспорте при неблагоприятных погодных условиях.
На расчистку городских дорог было выведено 57 единиц техники: 33 — в Центральном районе, 3 — в Кайеркане, 15 — в Талнахе и 6 — на автодороге Норильск — Алыкель. Очистку подъездных путей обеспечивали 25 единиц техники управляющих компаний. В течение суток, начиная с 8 часов 20 ноября, из Центрального района и Талнаха вывезли почти 7,5 тысячи тонн снега. В Кайеркане из–за плохой видимости работа снегоуборочной техники была приостановлена.
Сегодня в Норильске ожидается снег, метель, видимость менее тысячи метров, ветер южный 8–13 м/с, порывы 15–20 м/с, ночью и утром в горных районах порывы 23–28 м/с. Температура воздуха ночью и днем — 8–13 градусов. В ближайшие дни в городе установится спокойная погода, температура опустится до –20–25 градусов.

Ксения Пирогова
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Давно Норильск не видел такого шторма. Сильная метель, обрушившаяся на город во вторник, в среду, после небольшой передышки разыгралась вновь.

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