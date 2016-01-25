О новой форме взаимодействия депутатов с населением рассказал председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков на девятой сессии. Он отчитывался перед коллегами, администрацией города и общественностью о работе депутатского корпуса за прошедший со дня избрания год.
21 сентября 2017 года Норильск избрал 35 депутатов в городской Совет: 25 из них — от партии «Единая Россия», 5 — ЛДПР, 3 — СР, 2 — «Зеленые». В настоящее время в горсовете работают три фракции, создано пять депутатских комиссий. За это время проведено семь очередных и три внеочередных сессии, принято 184 решения.
Работа депутатов строится не только на взаимодействии с администрацией города, но и с краевыми и федеральными органами власти. За этот год местным депутатам удалось убедить краевых коллег в необходимости внесения изменений в ряд краевых законов. Речь идет о краевой программе, касающейся переселения норильчан. Изначально программой была предусмотрена норма приобретения жилья, введенного в эксплуатацию не более пяти лет назад, и в основном на территории края. Теперь это условие отменено. Сейчас продолжается работа в части восстановления федерального финансирования программы переселения по четырехстороннему соглашению. Решен был и вопрос оплаты дороги краевым бюджетникам. До мая этого года дорога членам их семей, в первую очередь речь идет о детях, оплачивалась только при условии их совместного выезда с родителями. Социальная несправедливость устранена при помощи краевых коллег. Сейчас городской Совет по инициативе депутата Натальи Плотниковой активно работает с краевыми и федеральными депутатами, Советом Федерации по включению Норильска в федеральную программу «Земский доктор».
– Это позволит более эффективно решить проблему нехватки медицинских кадров в Норильске, — уверен Александр Пестряков.
— В настоящее время Норильск обеспечен врачами всего на 64%. Муниципального финансирования мероприятий по привлечению врачей недостаточно.
Необходимость принятия мер по ликвидации дефицита врачей подтверждает количество обращений граждан и их наказов депутатам.
Основной работой любого депутата является встреча с избирателями и исполнение их наказов. За минувший год депутатам поступило более 1300 обращений, проведено 440 встреч.
Важную помощь в разъяснительной и информационной работе депутатам оказывают СМИ. Комментарии парламентариев регулярно появляются в репортажах и публикациях. Еще одной важной формой взаимодействия депутатов пятого созыва с избирателями стало общение в социальных сетях. Это позволяет оперативно решать многие вопросы.
– Общение в соцсетях сегодня является самой оперативной формой донесения важной информации до населения, а также ответа на вопросы норильчан, — отмечает председатель городского Совета Александр Пестряков. — Я считаю, это прекрасная альтернатива 59–му Закону, и гражданам не нужно ждать 30 дней, чтобы получить ответ на интересующий вопрос. Зачастую ответы в соцсетях публикуются в режиме реального времени. Кроме того, присутствие в соцсетях позволяет и самим депутатам иметь представление об обстановке в городе.
Активность норильских депутатов в соцсетях варьируется от средней до высокой. Иногда комментарии народных избранников к актуальным информационным сообщениям в соцсетях транслируются СМИ в качестве заявлений официальных лиц по тому или иному вопросу. В своей работе представительный орган соблюдает принцип открытости и доступности для населения, отметил председатель горсовета.
Кроме этого, на сессии депутаты утвердили предварительно одобренное на комиссии предложение увеличить размер подъемных для приглашенных специалистов дефицитных профессий. Так, с 2019 года суммы выплат на обустройство будет варьироваться в пределах от 150 до 300 тыс. рублей (в зависимости от квалификации прибывающих работников). На 1% снизится бюджетная доля софинансирования оплаты школьного питания для детей нельготных категорий, соответственно на столько же вырастет родительская часть оплаты.
На итоговой пресс–конференции Александр Пестряков высказал свою позицию и по другим значимым темам. В частности, по поводу 4–й гимназии:
– Знаю из социальных сетей, что вопрос обсуждается, и он очень неоднозначен. Но новая школа Норильску нужна, и она будет построена. Есть федеральные, региональные программы по школам. Но мы, скорее всего, будем строить за свой счет, хотя, возможно, получится и софинансирование. Здесь уже больше работа администрации в части поиска источников. Но я хочу еще напомнить, что у нас концептуально было определено, что школу новую строить надо, поэтому независимо от решения по 4–й гимназии мы бы приступили к этой работе. Строительство новой школы необходимо — количество учеников растет. Хотя есть ощущение, что население города уменьшается. Но количество детей растет, школу строить мы будем, и новые дома — тоже. На месте снесенных домов по ул. 50 лет Октября появятся новые многоэтажки.Татьяна Глебоваwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда