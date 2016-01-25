[Индекс номера 181 (22.11.2018)]



Чем занята власть

Депутаты в соцсетях

О новой форме взаимодействия депутатов с населением рассказал председатель Норильского городского Совета Александр Пестряков на девятой сессии. Он отчитывался перед коллегами, администрацией города и общественностью о работе депутатского корпуса за прошедший со дня избрания год.



21 сентября 2017 года Норильск избрал 35 депутатов в городской Совет: 25 из них — от партии «Единая Россия», 5 — ЛДПР, 3 — СР, 2 — «Зеленые». В настоящее время в горсовете работают три фракции, создано пять депутатских комиссий. За это время проведено семь очередных и три внеочередных сессии, принято 184 решения. Работа депутатов строится не только на взаимодействии с администрацией города, но и с краевыми и федеральными органами власти. За этот год местным депутатам удалось убедить краевых коллег в необходимости внесения изменений в ряд краевых законов. Речь идет о краевой программе, касающейся переселения норильчан. Изначально программой была предусмотрена норма приобретения жилья, введенного в эксплуатацию не более пяти лет назад, и в основном на территории края. Теперь это условие отменено. Сейчас продолжается работа в части восстановления федерального финансирования программы переселения по четырехстороннему соглашению. Решен был и вопрос оплаты дороги краевым бюджетникам. До мая этого года дорога членам их семей, в первую очередь речь идет о детях, оплачивалась только при условии их совместного выезда с родителями. Социальная несправедливость устранена при помощи краевых коллег. Сейчас городской Совет по инициативе депутата Натальи Плотниковой активно работает с краевыми и федеральными депутатами, Советом Федерации по включению Норильска в федеральную программу «Земский доктор». – Это позволит более эффективно решить проблему нехватки медицинских кадров в Норильске, — уверен Александр Пестряков. — В настоящее время Норильск обеспечен врачами всего на 64%. Муниципального финансирования мероприятий по привлечению врачей недостаточно. Необходимость принятия мер по ликвидации дефицита врачей подтверждает количество обращений граждан и их наказов депутатам. Основной работой любого депутата является встреча с избирателями и исполнение их наказов. За минувший год депутатам поступило более 1300 обращений, проведено 440 встреч. Важную помощь в разъяснительной и информационной работе депутатам оказывают СМИ. Комментарии парламентариев регулярно появляются в репортажах и публикациях. Еще одной важной формой взаимодействия депутатов пятого созыва с избирателями стало общение в социальных сетях. Это позволяет оперативно решать многие вопросы. – Общение в соцсетях сегодня является самой оперативной формой донесения важной информации до населения, а также ответа на вопросы норильчан, — отмечает председатель городского Совета Александр Пестряков. — Я считаю, это прекрасная альтернатива 59–му Закону, и гражданам не нужно ждать 30 дней, чтобы получить ответ на интересующий вопрос. Зачастую ответы в соцсетях публикуются в режиме реального времени. Кроме того, присутствие в соцсетях позволяет и самим депутатам иметь представление об обстановке в городе. Активность норильских депутатов в соцсетях варьируется от средней до высокой. Иногда комментарии народных избранников к актуальным информационным сообщениям в соцсетях транслируются СМИ в качестве заявлений официальных лиц по тому или иному вопросу. В своей работе представительный орган соблюдает принцип открытости и доступности для населения, отметил председатель горсовета. Кроме этого, на сессии депутаты утвердили предварительно одобренное на комиссии предложение увеличить размер подъемных для приглашенных специалистов дефицитных профессий. Так, с 2019 года суммы выплат на обустройство будет варьироваться в пределах от 150 до 300 тыс. рублей (в зависимости от квалификации прибывающих работников). На 1% снизится бюджетная доля софинансирования оплаты школьного питания для детей нельготных категорий, соответственно на столько же вырастет родительская часть оплаты. На итоговой пресс–конференции Александр Пестряков высказал свою позицию и по другим значимым темам. В частности, по поводу 4–й гимназии: – Знаю из социальных сетей, что вопрос обсуждается, и он очень неоднозначен. Но новая школа Норильску нужна, и она будет построена. Есть федеральные, региональные программы по школам. Но мы, скорее всего, будем строить за свой счет, хотя, возможно, получится и софинансирование. Здесь уже больше работа администрации в части поиска источников. Но я хочу еще напомнить, что у нас концептуально было определено, что школу новую строить надо, поэтому независимо от решения по 4–й гимназии мы бы приступили к этой работе. Строительство новой школы необходимо — количество учеников растет. Хотя есть ощущение, что население города уменьшается. Но количество детей растет, школу строить мы будем, и новые дома — тоже. На месте снесенных домов по ул. 50 лет Октября появятся новые многоэтажки.

Татьяна Глебова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 21 сентября 2017 года Норильск избрал 35 депутатов в городской Совет: 25 из них — от партии «Единая Россия», 5 — ЛДПР, 3 — СР, 2 — «Зеленые». В настоящее время в горсовете работают три фракции, создано пять депутатских комиссий. За это время проведено семь очередных и три внеочередных сессии, принято 184 решения.Работа депутатов строится не только на взаимодействии с администрацией города, но и с краевыми и федеральными органами власти. За этот год местным депутатам удалось убедить краевых коллег в необходимости внесения изменений в ряд краевых законов. Речь идет о краевой программе, касающейся переселения норильчан. Изначально программой была предусмотрена норма приобретения жилья, введенного в эксплуатацию не более пяти лет назад, и в основном на территории края. Теперь это условие отменено. Сейчас продолжается работа в части восстановления федерального финансирования программы переселения по четырехстороннему соглашению. Решен был и вопрос оплаты дороги краевым бюджетникам. До мая этого года дорога членам их семей, в первую очередь речь идет о детях, оплачивалась только при условии их совместного выезда с родителями. Социальная несправедливость устранена при помощи краевых коллег. Сейчас городской Совет по инициативе депутата Натальи Плотниковой активно работает с краевыми и федеральными депутатами, Советом Федерации по включению Норильска в федеральную программу «Земский доктор».– Это позволит более эффективно решить проблему нехватки медицинских кадров в Норильске, — уверен— В настоящее время Норильск обеспечен врачами всего на 64%. Муниципального финансирования мероприятий по привлечению врачей недостаточно.Необходимость принятия мер по ликвидации дефицита врачей подтверждает количество обращений граждан и их наказов депутатам.Основной работой любого депутата является встреча с избирателями и исполнение их наказов. За минувший год депутатам поступило более 1300 обращений, проведено 440 встреч.Важную помощь в разъяснительной и информационной работе депутатам оказывают СМИ. Комментарии парламентариев регулярно появляются в репортажах и публикациях. Еще одной важной формой взаимодействия депутатов пятого созыва с избирателями стало общение в социальных сетях. Это позволяет оперативно решать многие вопросы.– Общение в соцсетях сегодня является самой оперативной формой донесения важной информации до населения, а также ответа на вопросы норильчан, — отмечает председатель городского Совета Александр Пестряков. — Я считаю, это прекрасная альтернатива 59–му Закону, и гражданам не нужно ждать 30 дней, чтобы получить ответ на интересующий вопрос. Зачастую ответы в соцсетях публикуются в режиме реального времени. Кроме того, присутствие в соцсетях позволяет и самим депутатам иметь представление об обстановке в городе.Активность норильских депутатов в соцсетях варьируется от средней до высокой. Иногда комментарии народных избранников к актуальным информационным сообщениям в соцсетях транслируются СМИ в качестве заявлений официальных лиц по тому или иному вопросу. В своей работе представительный орган соблюдает принцип открытости и доступности для населения, отметил председатель горсовета.Кроме этого, на сессии депутаты утвердили предварительно одобренное на комиссии предложение увеличить размер подъемных для приглашенных специалистов дефицитных профессий. Так, с 2019 года суммы выплат на обустройство будет варьироваться в пределах от 150 до 300 тыс. рублей (в зависимости от квалификации прибывающих работников). На 1% снизится бюджетная доля софинансирования оплаты школьного питания для детей нельготных категорий, соответственно на столько же вырастет родительская часть оплаты.На итоговой пресс–конференции Александр Пестряков высказал свою позицию и по другим значимым темам. В частности, по поводу 4–й гимназии:– Знаю из социальных сетей, что вопрос обсуждается, и он очень неоднозначен. Но новая школа Норильску нужна, и она будет построена. Есть федеральные, региональные программы по школам. Но мы, скорее всего, будем строить за свой счет, хотя, возможно, получится и софинансирование. Здесь уже больше работа администрации в части поиска источников. Но я хочу еще напомнить, что у нас концептуально было определено, что школу новую строить надо, поэтому независимо от решения по 4–й гимназии мы бы приступили к этой работе. Строительство новой школы необходимо — количество учеников растет. Хотя есть ощущение, что население города уменьшается. Но количество детей растет, школу строить мы будем, и новые дома — тоже. На месте снесенных домов по ул. 50 лет Октября появятся новые многоэтажки.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















