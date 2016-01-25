[Индекс номера 181 (22.11.2018)]



Счетные палочки

Деньги счет любят

Кто сколько получает? По данным Красноярскстата, заработная плата в Красноярском крае увеличилась. Так, среднемесячная зарплата в крае равна 43 718 рублей, и по сравнению с прошлым годом она выросла на 8,9%.



Сотрудники Красноярскстата сравнили среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников в Красноярском крае за январь–сентябрь 2018 года и такой же период предыдущего года. И вот к каким выводам они пришли. Больше всего зарплата выросла у сотрудников культуры и спорта — на 38,8% и составляет сегодня 40 836,1 рубля. Зарплата медиков увеличилась на 30,5% — получают они в среднем 37 968,7 рубля, столько же, сколько и работники социальной сферы. Заработная плата педагогов поднялась на 11,6% и стала 32 472,3 рубля. Больше всего в крае зарабатывают занятые в добыче полезных ископаемых: среднемесячная зарплата шахтеров, нефтяников и газовиков — 100 811,2 рубля. По сравнению с январем–сентябрем 2017 года их зарплата выросла на 5,9%. А вот занятые в обрабатывающем производстве получают почти в два раза меньше — 51 918,8 рубля, при этом их зарплата стала больше на 5,4%. Кстати, по уровню заработной платы в крае они стоят на третьем месте. На втором же месте — специалисты, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью: 53 072,5 рубля, прирост составил 5,9%. Деятельность профессиональная, научная и техническая приносит сегодня 51 883,4 рубля в месяц, что на 9,1% больше, чем в 2017–м. Доход сотрудников предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром, — 51 730,4 рубля, их зарплата выросла на 5,5%. Работа в области транспортировки и хранении грузов приносит 51 493,7 рубля, прирост составил 7,0%. Специалисты, занятые в области информации и связи, получают 49 829,4 рубля (зарплата увеличилась на 4,6%); водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. Деятельность по ликвидации загрязнений — 47 635,1 рубля (8,5%); государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение — 47 910,3 рубля (3,0%); строительство — 43 769,3 рубля (3,7%); деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги — 28 097,4 рубля (6,1%); торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 25 745,5 рубля (6,3). Самая маленькая заработная плата в крае у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — хоть она и увеличилась на 6,6%, но при этом меньше средней зарплаты по краю почти в два раза — 23 454,6 рубля. Не повезло и риелторам — их зарплата вообще снижается. Сегодня занятые в деятельности по операциям с недвижимым имуществом получают в среднем за месяц 30 212,6 рубля, что на 5,3% меньше, чем в прошлом году.

Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сотрудники Красноярскстата сравнили среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников в Красноярском крае за январь–сентябрь 2018 года и такой же период предыдущего года. И вот к каким выводам они пришли.Больше всего зарплата выросла у сотрудников культуры и спорта — на 38,8% и составляет сегодня 40 836,1 рубля. Зарплата медиков увеличилась на 30,5% — получают они в среднем 37 968,7 рубля, столько же, сколько и работники социальной сферы. Заработная плата педагогов поднялась на 11,6% и стала 32 472,3 рубля.Больше всего в крае зарабатывают занятые в добыче полезных ископаемых: среднемесячная зарплата шахтеров, нефтяников и газовиков — 100 811,2 рубля. По сравнению с январем–сентябрем 2017 года их зарплата выросла на 5,9%. А вот занятые в обрабатывающем производстве получают почти в два раза меньше — 51 918,8 рубля, при этом их зарплата стала больше на 5,4%. Кстати, по уровню заработной платы в крае они стоят на третьем месте. На втором же месте — специалисты, занимающиеся финансовой и страховой деятельностью: 53 072,5 рубля, прирост составил 5,9%.Деятельность профессиональная, научная и техническая приносит сегодня 51 883,4 рубля в месяц, что на 9,1% больше, чем в 2017–м. Доход сотрудников предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром, — 51 730,4 рубля, их зарплата выросла на 5,5%. Работа в области транспортировки и хранении грузов приносит 51 493,7 рубля, прирост составил 7,0%.Специалисты, занятые в области информации и связи, получают 49 829,4 рубля (зарплата увеличилась на 4,6%); водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов. Деятельность по ликвидации загрязнений — 47 635,1 рубля (8,5%); государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение — 47 910,3 рубля (3,0%); строительство — 43 769,3 рубля (3,7%); деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги — 28 097,4 рубля (6,1%); торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 25 745,5 рубля (6,3).Самая маленькая заработная плата в крае у сотрудников гостиниц и предприятий общественного питания — хоть она и увеличилась на 6,6%, но при этом меньше средней зарплаты по краю почти в два раза — 23 454,6 рубля. Не повезло и риелторам — их зарплата вообще снижается. Сегодня занятые в деятельности по операциям с недвижимым имуществом получают в среднем за месяц 30 212,6 рубля, что на 5,3% меньше, чем в прошлом году.

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