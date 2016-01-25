[Индекс номера 181 (22.11.2018)]



Коммунальная проза

Сор - из избы

Дом на улице Талнахской, 35, станет площадкой для коммунального эксперимента: его жильцам предложено отказаться от мусоропровода.



Как у себя дома Сегодня в Норильске сложилась критическая, по словам коммунальников, санитарно–эпидемиологическая ситуация — ряд домов активно «обживают» насекомые и грызуны. Как сообщила Ольга Сарычева, первый заместитель генерального директора ООО «ЖКС», дератизацию положено проводить раз в месяц или в квартал (в зависимости от типа многоквартирного дома), но по факту эта работа проводится еженедельно. Увы, желаемого эффекта не дает даже это: – Дом на Талнахской, 35, — наглядный пример назревшей проблемы: крысы поднимаются до 5–6–го этажей и выше. Естественно, жильцы недовольны. А ведь летом здесь была проведена серьезная профилактическая работа: вскрывали мусорокамеры, ремонтировали перекрытия, которые прогрызают крысы, но вредители возвращаются. Видимо, где–то есть гнездо, но найти его нереально. Сейчас мы пытаемся ликвидировать «кормовую базу» грызунов, ведь еды в отходах им хватает с лихвой. Размещение отравы и ежедневная очистка мусорных камер не способны спасти положение. В итоге жильцам предложили отказаться от привычного способа утилизации мусора. С 1 по 7 декабря они примут участие во внеочередном общем собрании собственников жилья, где основным вопросом станет изменение схемы выноса отходов. Если 67% голосующих согласятся с этим, коммунальники заварят в подъездах мусорные стволы, вычистят и забьют мусорные камеры, а контейнеры выставят на улицу, как это делается в хрущевках. Если эксперимент окажется удачным и число грызунов снизится, опыт будет распространен на все дома, которые обслуживает ООО «ЖКС». – Протокол собрания граждане должны принести в приемную «ЖКС», на ул. Московскую, 19. 6 декабря, во время личного приема, я проведу очное собрание. После подведения итогов мы известим граждан о принятом решении и при положительном заключении дополнительно уведомим их о сроках работ — их планируется завершить до конца года. Мы надеемся на понимание жильцов, а пока я прошу их внимательнее относиться к порядку в своих домах и не оставлять мусор на площадках, — сказала Ольга Сарычева. В ближайшее время жители получат по почте пакет документов с пояснительной запиской, уведомлением о проведении собрания и протоколом решения, в котором они должны отразить свою позицию. Сходная ситуация с грызунами сегодня наблюдается и в полусотне других домов на территории «ЖКС» — на ул. Талнахской, 30, 17; 50 лет Октября, 13, 6а, и других, где, кстати, также проводится еженедельная травля крыс. По словам Ольги Сарычевой, другие управляющие компании озабочены проблемой не меньше, и не исключено, что вскоре они тоже примут аналогичные меры. – Я знаю, что «СеверныйБыт», к примеру, несет большие затраты по дератизации. Кроме того, я говорила со специалистами организации, которая непосредственно занимается травлей грызунов. Там пояснили, что по всему городу, за редкими исключениями, обстановка не самая благополучная, — заключила первый заместитель генерального директора ООО «ЖКС». Коммунальники говорят, что в свое время в Норильске были испробованы разные методы борьбы с грызунами, в том числе использование ультразвуковых «отпугивателей». Поначалу это принесло результат, но эффект оказался недолговременным: вскоре животные привыкли к звуковому воздействию и вернулись на прежние места обитания. Сегодня специалисты применяют против крыс разные типы отравы. Последняя новинка — яд, которым намазывают щели и отверстия в полу и перекрытиях: крысы слизывают яд с шерсти и гибнут. Но, как бы там ни было, все эти методы не приводят к радикальному решению проблемы: крыса — зверек умный, быстро приспосабливающийся к изменению условий существования. Если предложение коммунальников будет одобрено, это повлечет лишь незначительные изменения в платежках за жилищно–коммунальные услуги: из них будут исключены расходы на содержание мусороствола и мусорокамеры, но останется плата за вывоз мусора. О каких именно цифрах идет речь, сейчас просчитывает планово–экономический отдел управляющей компании. Опыт есть На материке от мусоропроводов тоже начинают постепенно избавляться, особенно это касается новостроек, где прекрасно обходятся без них. В Москве, Барнауле, Иркутске, Самаре жители целого ряда домов добровольно отказались от пользования мусорным стволом, причиной тому — пожароопасность, грязь, шныряющие повсюду разносчики заразы, шум. А в белорусском Гомеле, например, уже пять лет не найти ни одного мусоропровода: не вписались они в концепцию раздельного сбора отходов. К тому же коммунальники подсчитали, что обслуживание мусоропроводов обходится намного дороже, чем содержание контейнерной площадки. При этом следует учитывать, что и в случае выноса мусора на улицу требуется исполнять все санитарные требования, иначе проблема с грызунами так и не решится. Прежде всего контейнеры должны быть закрытыми, чтобы по округе не распространялся запах, привлекающий животных. Во–вторых, должны четко соблюдаться сроки вывоза отходов. Но самое главное — площадки для установки контейнеров в соответствии со строительными и санитарными нормами должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных территорий и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров. В некоторых городах, где выполнить такие требования оказалось невозможно, проблему решили, обустроив подземные мусорные площадки. Так, например, сделано в Томске. Пакет и ныне там Те, кто относится к инициативе коммунальников скептически, говорят, что в многоэтажках любая система сбора отходов при грамотной организации и обслуживании будет работать хорошо. Другое дело — то, насколько цивилизованно подходят к этому вопросу сами жильцы. Также остается открытым вопрос с теми, кто в силу здоровья ограничен в передвижении и каждый день на улицу выходить не может. Коммунальники надеются на помощь со стороны их соседей, однако уповать исключительно на чью–то добрую волю, возражают им — подход чересчур наивный. скорее всего, многие жильцы попросту будут по нескольку дней складировать мусор в пакетах у своих квартир и выбрасывать то, что накопилось. Так уже нередко происходит в хрущевках и сталинках, где, казалось бы, к мусорным бакам на улице люди давно привыкли. Согласны с этим и сами коммунальники: в таком случае консервация мусоропроводов может оказаться пустой тратой времени. В противном случае затея может принести результаты. Хочется верить — ощутимые.

Татьяна Зачупейко Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сегодня в Норильске сложилась критическая, по словам коммунальников, санитарно–эпидемиологическая ситуация — ряд домов активно «обживают» насекомые и грызуны. Как сообщиладератизацию положено проводить раз в месяц или в квартал (в зависимости от типа многоквартирного дома), но по факту эта работа проводится еженедельно. Увы, желаемого эффекта не дает даже это:– Дом на Талнахской, 35, — наглядный пример назревшей проблемы: крысы поднимаются до 5–6–го этажей и выше. Естественно, жильцы недовольны. А ведь летом здесь была проведена серьезная профилактическая работа: вскрывали мусорокамеры, ремонтировали перекрытия, которые прогрызают крысы, но вредители возвращаются. Видимо, где–то есть гнездо, но найти его нереально. Сейчас мы пытаемся ликвидировать «кормовую базу» грызунов, ведь еды в отходах им хватает с лихвой. Размещение отравы и ежедневная очистка мусорных камер не способны спасти положение.В итоге жильцам предложили отказаться от привычного способа утилизации мусора. С 1 по 7 декабря они примут участие во внеочередном общем собрании собственников жилья, где основным вопросом станет изменение схемы выноса отходов. Если 67% голосующих согласятся с этим, коммунальники заварят в подъездах мусорные стволы, вычистят и забьют мусорные камеры, а контейнеры выставят на улицу, как это делается в хрущевках. Если эксперимент окажется удачным и число грызунов снизится, опыт будет распространен на все дома, которые обслуживает ООО «ЖКС».– Протокол собрания граждане должны принести в приемную «ЖКС», на ул. Московскую, 19. 6 декабря, во время личного приема, я проведу очное собрание. После подведения итогов мы известим граждан о принятом решении и при положительном заключении дополнительно уведомим их о сроках работ — их планируется завершить до конца года. Мы надеемся на понимание жильцов, а пока я прошу их внимательнее относиться к порядку в своих домах и не оставлять мусор на площадках, — сказала Ольга Сарычева.В ближайшее время жители получат по почте пакет документов с пояснительной запиской, уведомлением о проведении собрания и протоколом решения, в котором они должны отразить свою позицию.Сходная ситуация с грызунами сегодня наблюдается и в полусотне других домов на территории «ЖКС» — на ул. Талнахской, 30, 17; 50 лет Октября, 13, 6а, и других, где, кстати, также проводится еженедельная травля крыс. По словам Ольги Сарычевой, другие управляющие компании озабочены проблемой не меньше, и не исключено, что вскоре они тоже примут аналогичные меры.– Я знаю, что «СеверныйБыт», к примеру, несет большие затраты по дератизации. Кроме того, я говорила со специалистами организации, которая непосредственно занимается травлейгрызунов. Там пояснили, что по всему городу, за редкими исключениями, обстановка не самая благополучная, — заключила первый заместитель генерального директора ООО «ЖКС».Если предложение коммунальников будет одобрено, это повлечет лишь незначительные изменения в платежках за жилищно–коммунальные услуги: из них будут исключены расходы на содержание мусороствола и мусорокамеры, но останется плата за вывоз мусора. О каких именно цифрах идет речь, сейчас просчитывает планово–экономический отдел управляющей компании.На материке от мусоропроводов тоже начинают постепенно избавляться, особенно это касается новостроек, где прекрасно обходятся без них. В Москве, Барнауле, Иркутске, Самаре жители целого ряда домов добровольно отказались от пользования мусорным стволом, причиной тому — пожароопасность, грязь, шныряющие повсюду разносчики заразы, шум. А в белорусском Гомеле, например, уже пять лет не найти ни одного мусоропровода: не вписались они в концепцию раздельного сбора отходов. К тому же коммунальники подсчитали, что обслуживание мусоропроводов обходится намного дороже, чем содержание контейнерной площадки.При этом следует учитывать, что и в случае выноса мусора на улицу требуется исполнять все санитарные требования, иначе проблема с грызунами так и не решится. Прежде всего контейнеры должны быть закрытыми, чтобы по округе не распространялся запах, привлекающий животных. Во–вторых, должны четко соблюдаться сроки вывоза отходов. Но самое главное — площадки для установки контейнеров в соответствии со строительными и санитарными нормами должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных территорий и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров. В некоторых городах, где выполнить такие требования оказалось невозможно, проблему решили, обустроив подземные мусорные площадки. Так, например, сделано в Томске.Те, кто относится к инициативе коммунальников скептически, говорят, что в многоэтажках любая система сбора отходов при грамотной организации и обслуживании будет работать хорошо. Другое дело — то, насколько цивилизованно подходят к этому вопросу сами жильцы. Также остается открытым вопрос с теми, кто в силу здоровья ограничен в передвижении и каждый день на улицу выходить не может. Коммунальники надеются на помощь со стороны их соседей, однако уповать исключительно на чью–то добрую волю, возражают им — подход чересчур наивный. скорее всего, многие жильцы попросту будут по нескольку дней складировать мусор в пакетах у своих квартир и выбрасывать то, что накопилось. Так уже нередко происходит в хрущевках и сталинках, где, казалось бы, к мусорным бакам на улице люди давно привыкли.Согласны с этим и сами коммунальники: в таком случае консервация мусоропроводов может оказаться пустой тратой времени. В противном случае затея может принести результаты. Хочется верить — ощутимые.

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