[Индекс номера 181 (22.11.2018)]



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Спасибо, что живой

Поход в кино воскресным вечером разделил жизнь супругов Ивана Клочкова и Дарьи Дороготовцевой на «до» и «после». На тротуар возле кинотеатра «Родина», где молодые люди ожидали начала сеанса, вылетел автомобиль... Спустя два дня Иван очнулся в реанимации городской больницы и узнал, что ему ампутировали часть правой ноги.



Я всегда буду рядом – Я только сейчас, спустя неделю после аварии, понимаю, что нас всех могло бы разбросать по всему Ленинскому, если бы не памятник первому строителю, к которому нас прижало, — делится Дарья. Они с мужем и две ее подруги и коллеги, актрисы Заполярного театра драмы Елена Донова и Инесса Талашкевич, купили билеты на «Богемскую рапсодию» на 22.35 и перед сеансом из–за духоты в фойе вышли на улицу. Стояли, общались. Инесса и Ваня, заметив, что по Ленинскому проспекту в их сторону летит машина, закричали: «Осторожно!». Через секунду автомобиль врезался в них. – Ваня сгруппировался, выставив правую ногу вперед, и попытался вытолкнуть девчонок наверх, на пьедестал памятника, а я оказалась у него между ног, — вспоминает Дарья. — После удара бампер отлетел от машины и оказался на мне, а его осколки отрекошетили в Ванину ногу. Машина, влетев в нас, стукнулась о стену и отлетела к разделительной полосе. Инесса быстрее всех поднялась на ноги и с криками «Помогите! Скорую!» побежала в фойе «Родины». В последнее время в России участились случаи, когда очевидцы происшествий, вместо того чтобы оказывать помощь, вызывать скорую и полицию, снимают видео и фотографируют. Здесь же, к счастью, такого не случилось. – Нам некогда было этим заниматься, — рассказал очевидец Кирилл, который за несколько минут до аварии зашел в кинотеатр и выбежал на крики о помощи. — Было видно, что парню очень плохо, и нога у него выглядела ужасно. В этот самый момент у «Родины» припарковался мой друг Антон, который смог оказать первую помощь, — он, увидев открытую рану, не растерялся, скомандовал мне отдать ему ремень от брюк и перетянул ногу. Как рассказал Кирилл, его друг Антон — врач, у себя в городке под Красноярском работал анестезиологом, поэтому быстро сориентировался, что и как нужно делать. Другим очевидцам тоже дело нашлось — им пришлось удерживать Дарью, которая с криками «Что ты натворил?! Как тебя зовут? Извиняйся!» бросилась к водителю иномарки. Виновник аварии упал на колени и произнес: «Извини, брат!». – Я, взглянув на вывернутую Ванину ногу и увидев, что водитель спокойно выходит из машины на своих двоих, просто рассвирепела, — объясняет свой порыв актриса. Также девушку задело, что приехавший на место аварии друг водителя спросил, будут ли они предъявлять какие–либо претензии, и, получив утвердительный ответ, стал возмущаться, что из–за них у его друга машина разбита: «Что там ваша нога, вот что он теперь без тачки делать будет...» Еще одному очевидцу удалось переговорить с водителем. Попросив прикурить, виновник аварии признался, что очень расстроен произошедшим, мол, лучше бы пострадал он, а не кто–то другой. Он также объяснил свою спешку: отвезя тестя домой, торопился к семье, так как пора было укладывать спать ребенка. Не стал отпираться, что превысил скорость, но ехал не больше 80 км/ч. С какой скоростью водитель ехал на самом деле, пусть разбирается следствие. Но еще один из очевидцев рассказал, что, таксуя, он периодически встречал на городских улицах эту машину и хорошо запомнил ее номер, потому что она несколько раз его подрезала, да и вообще ее водитель — тот еще лихач. Первыми, минут через пять после вызова, на двух машинах приехали госавтоинспекторы. Следом, через пару минут, — скорая помощь. Ваню и виновника ДТП повезли в горбольницу в одной машине. Водитель продолжал извиняться, хлопая Ивана по плечу, но тому было не до него — на улице он пытался поддержать жену и ее подруг, успокоить и боли не чувствовал, а в машине уже стало невмоготу. По его признанию, все было как в тумане, окончательно он пришел в себя в больнице уже после ампутации. Заведующий отделением травматологии и ортопедии Сергей Зенькович рассказал, что решение об ампутации ноги на уровне средней трети голени в пределах жизнеспособных тканей было принято консилиумом врачей при участии главного хирурга Норильска и сосудистого хирурга горбольницы. Сергей Зенькович: – Уже при поступлении пациента в горбольницу невооруженным глазом было видно, что нога сильно повреждена — мягкие ткани размозжены, пострадали сосуды. Но тем не менее хирурги–травматологи попытались спасти ногу и ось конечности восстановили — аппаратом Елизарова собрали кости, нежизнеспособные ткани иссекли. Операция длилась четыре часа. Однако в раннем послеоперационном периоде возникла видимая ишемия конечности, пульсация не определялась, и пришлось прибегнуть к крайним мерам. В настоящее время сформирована культя, и заживление проходит без воспалений. Также Сергей Владимирович, немало повидавший людей в критических ситуациях за 30 лет работы травматологом–ортопедом, отметил: – Иван — очень позитивный, придя в себя в реанимации, он первым делом улыбнулся, видно, что сильный человек. И у него такая поддержка в лице жены — это очень важно, что он не одинок. Конечно, адаптация к новым условиям будет идти долго, но я уверен, что ребята справятся. Сколько Иван пробудет в горбольнице, точно сказать пока сложно, возможно, недели две–три. Затем восстановительное лечение займет месяца два–три. Все это время Иван будет находиться на больничном. Потом он будет отправлен на медико–социальную экспертизу, где его признают инвалидом. И работы в шахте он лишится... Иван и Дарья очень надеются, что работодатель предложит варианты работы с учетом инвалидности. Также супруги надеются, что виновный в аварии не уйдет от ответственности. И главное здесь не столько жажда возмездия, сколько страх перед будущим: глава семьи, став инвалидом, не сможет работать на прежнем месте, а для того, чтобы найти себе новый источник дохода и вести насыщенную жизнь, какая она у него была раньше, ему нужен хороший протез. Имея инвалидность, можно рассчитывать на бесплатное протезирование. Но даже сами медики признают, что выбор протезов в рамках медстрахования ограничен. Современный уровень технологий позволяет разрабатывать протезы, дающие возможность функционального и косметического восстановления отсутствующей конечности. И к таким последним разработкам относятся бионические протезы, позволяющие жить активной жизнью и не чувствовать себя ущемленным. Но бионическое протезирование — это очень дорого. Многочисленные друзья и знакомые, коллеги уже оказывают материальную поддержку Ивану и Дарье, но было бы справедливым, чтобы этой проблемой озаботился и виновник ДТП. Ребята недоумевают, что парень, бросавшийся к ним в ноги, просящий прощения, сегодня на связь не выходит. Также супруги обеспокоены, что молчат и сотрудники следственного отдела — после того как из ГИБДД дело было передано в ОМВД, с ними никто не связался. Показания госавтоинспекторам Дарья и ее подруги дали на месте ДТП, Ивана же вообще никто не опросил. – Я думал, может, хоть позвонят, если в больнице ни разу не посетили, предполагал, что первым делом, как очнусь, показания следователю придется давать, ан нет... Не хотелось бы думать, что дело может быть расследовано с нарушениями или вообще замято, но мысли такие, если честно, появляются, — признался Иван. Без вмешательства журналистов потерпевшие даже не могли узнать номер статьи, по которой завели уголовное дело. В пресс–службе ОМВД нам сообщили, что в настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 ч.1 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем... правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. – Главное, что он живой! — отвечает Дарья на все вопросы о состоянии Ивана и добавляет: — Мы благодарны всем, кто не остался безучастным к нашей беде в ту страшную ночь, всем медикам, которые нам помогали, госавтоинспекторам, всем друзьям из фотоклуба «Таймыр» и Заполярного театра драмы, коллегам Ивана. *** Несмотря на ушибы, обострение хронических заболеваний и переживания актрисы Елена Донова, Инесса Талашкевич и Дарья Дороготовцева продолжают радовать зрителей Заполярного театра драмы. – На сцене, как бы ни было больно и тяжело, забываешь обо всем, такова наша профессия, — говорят девчонки. Так давайте же поддержим актрис, да и всю труппу нашего любимого театра своим присутствием, аплодисментами и цветами. Не достучавшись до ОМВД, Дарья обратилась за помощью в прокуратуру. Ее принял прокурор города Хаваж Гутаев — выслушал, проконсультировал и посоветовал в случае проблем, связанных с делом об этом резонансном ДТП, звонить ему.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Я только сейчас, спустя неделю после аварии, понимаю, что нас всех могло бы разбросать по всему Ленинскому, если бы не памятник первому строителю, к которому нас прижало, — делится Дарья. Они с мужем и две ее подруги и коллеги, актрисы Заполярного театра драмы Елена Донова и Инесса Талашкевич, купили билеты на «Богемскую рапсодию» на 22.35 и перед сеансом из–за духоты в фойе вышли на улицу. Стояли, общались. Инесса и Ваня, заметив, что по Ленинскому проспекту в их сторону летит машина, закричали: «Осторожно!». Через секунду автомобиль врезался в них.– Ваня сгруппировался, выставив правую ногу вперед, и попытался вытолкнуть девчонок наверх, на пьедестал памятника, а я оказалась у него между ног, — вспоминает Дарья. — После удара бампер отлетел от машины и оказался на мне, а его осколки отрекошетили в Ванину ногу. Машина, влетев в нас, стукнулась о стену и отлетела к разделительной полосе.Инесса быстрее всех поднялась на ноги и с криками «Помогите! Скорую!» побежала в фойе «Родины».В последнее время в России участились случаи, когда очевидцы происшествий, вместо того чтобы оказывать помощь, вызывать скорую и полицию, снимают видео и фотографируют. Здесь же, к счастью, такого не случилось.– Нам некогда было этим заниматься, — рассказал очевидец Кирилл, который за несколько минут до аварии зашел в кинотеатр и выбежал на крики о помощи. — Было видно, что парню очень плохо, и нога у него выглядела ужасно. В этот самый момент у «Родины» припарковался мой друг Антон, который смог оказать первую помощь, — он, увидев открытую рану, не растерялся, скомандовал мне отдать ему ремень от брюк и перетянул ногу.Как рассказал Кирилл, его друг Антон — врач, у себя в городке под Красноярском работал анестезиологом, поэтому быстро сориентировался, что и как нужно делать.Другим очевидцам тоже дело нашлось — им пришлось удерживать Дарью, которая с криками «Что ты натворил?! Как тебя зовут? Извиняйся!» бросилась к водителю иномарки. Виновник аварии упал на колени и произнес: «Извини, брат!».– Я, взглянув на вывернутую Ванину ногу и увидев, что водитель спокойно выходит из машины на своих двоих, просто рассвирепела, — объясняет свой порыв актриса.Также девушку задело, что приехавший на место аварии друг водителя спросил, будут ли они предъявлять какие–либо претензии, и, получив утвердительный ответ, стал возмущаться, что из–за них у его друга машина разбита: «Что там ваша нога, вот что он теперь без тачки делать будет...»Еще одному очевидцу удалось переговорить с водителем. Попросив прикурить, виновник аварии признался, что очень расстроен произошедшим, мол, лучше бы пострадал он, а не кто–то другой. Он также объяснил свою спешку: отвезя тестя домой, торопился к семье, так как пора было укладывать спать ребенка. Не стал отпираться, что превысил скорость, но ехал не больше 80 км/ч.С какой скоростью водитель ехал на самом деле, пусть разбирается следствие. Но еще один из очевидцев рассказал, что, таксуя, он периодически встречал на городских улицах эту машину и хорошо запомнил ее номер, потому что она несколько раз его подрезала, да и вообще ее водитель — тот еще лихач.Первыми, минут через пять после вызова, на двух машинах приехали госавтоинспекторы. Следом, через пару минут, — скорая помощь. Ваню и виновника ДТП повезли в горбольницу в одной машине. Водитель продолжал извиняться, хлопая Ивана по плечу, но тому было не до него — на улице он пытался поддержать жену и ее подруг, успокоить и боли не чувствовал, а в машине уже стало невмоготу. По его признанию, все было как в тумане, окончательно он пришел в себя в больнице уже после ампутации.рассказал, что решение об ампутации ноги на уровне средней трети голени в пределах жизнеспособных тканей было принято консилиумом врачей при участии главного хирурга Норильска и сосудистого хирурга горбольницы.– Уже при поступлении пациента в горбольницу невооруженным глазом было видно, что нога сильно повреждена — мягкие ткани размозжены, пострадали сосуды. Но тем не менее хирурги–травматологи попытались спасти ногу и ось конечности восстановили — аппаратом Елизарова собрали кости, нежизнеспособные ткани иссекли. Операция длилась четыре часа. Однако в раннем послеоперационном периоде возникла видимая ишемия конечности, пульсация не определялась, и пришлось прибегнуть к крайним мерам. В настоящее время сформирована культя, и заживление проходит без воспалений.Также Сергей Владимирович, немало повидавший людей в критических ситуациях за 30 лет работы травматологом–ортопедом, отметил:– Иван — очень позитивный, придя в себя в реанимации, он первым делом улыбнулся, видно, что сильный человек. И у него такая поддержка в лице жены — это очень важно, что он не одинок. Конечно, адаптация к новым условиям будет идти долго, но я уверен, что ребята справятся.Сколько Иван пробудет в горбольнице, точно сказать пока сложно, возможно, недели две–три. Затем восстановительное лечение займет месяца два–три. Все это время Иван будет находиться на больничном. Потом он будет отправлен на медико–социальную экспертизу, где его признают инвалидом. И работы в шахте он лишится... Иван и Дарья очень надеются, что работодатель предложит варианты работы с учетом инвалидности.Также супруги надеются, что виновный в аварии не уйдет от ответственности. И главное здесь не столько жажда возмездия, сколько страх перед будущим: глава семьи, став инвалидом, не сможет работать на прежнем месте, а для того, чтобы найти себе новый источник дохода и вести насыщенную жизнь, какая она у него была раньше, ему нужен хороший протез.Имея инвалидность, можно рассчитывать на бесплатное протезирование. Но даже сами медики признают, что выбор протезов в рамках медстрахования ограничен. Современный уровень технологий позволяет разрабатывать протезы, дающие возможность функционального и косметического восстановления отсутствующей конечности. И к таким последним разработкам относятся бионические протезы, позволяющие жить активной жизнью и не чувствовать себя ущемленным. Но бионическое протезирование — это очень дорого.Многочисленные друзья и знакомые, коллеги уже оказывают материальную поддержку Ивану и Дарье, но было бы справедливым, чтобы этой проблемой озаботился и виновник ДТП. Ребята недоумевают, что парень, бросавшийся к ним в ноги, просящий прощения, сегодня на связь не выходит.Также супруги обеспокоены, что молчат и сотрудники следственного отдела — после того как из ГИБДД дело было передано в ОМВД, с ними никто не связался. Показания госавтоинспекторам Дарья и ее подруги дали на месте ДТП, Ивана же вообще никто не опросил.– Я думал, может, хоть позвонят, если в больнице ни разу не посетили, предполагал, что первым делом, как очнусь, показания следователю придется давать, ан нет... Не хотелось бы думать, что дело может быть расследовано с нарушениями или вообще замято, но мысли такие, если честно, появляются, — признался Иван.Без вмешательства журналистов потерпевшие даже не могли узнать номер статьи, по которой завели уголовное дело. В пресс–службе ОМВД нам сообщили, что в настоящее время в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 ч.1 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем... правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.– Главное, что он живой! — отвечает Дарья на все вопросы о состоянии Ивана и добавляет: — Мы благодарны всем, кто не остался безучастным к нашей беде в ту страшную ночь, всем медикам, которые нам помогали, госавтоинспекторам, всем друзьям из фотоклуба «Таймыр» и Заполярного театра драмы, коллегам Ивана.***Несмотря на ушибы, обострение хронических заболеваний и переживания актрисы Елена Донова, Инесса Талашкевич и Дарья Дороготовцева продолжают радовать зрителей Заполярного театра драмы.– На сцене, как бы ни было больно и тяжело, забываешь обо всем, такова наша профессия, — говорят девчонки.Так давайте же поддержим актрис, да и всю труппу нашего любимого театра своим присутствием, аплодисментами и цветами.

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