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Большой Аргиш

[Индекс номера 181 (22.11.2018)]

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С нового года эпоха аналогового телевидения в России останется в прошлом, и Норильск вместе со всей страной перейдет на цифровое вещание. Что это означает — давайте разбираться вместе.

Плоды прогресса
Сразу нужно пояснить: переход от аналогового телевещания к цифровому — процесс не быстрый. Начался он еще девять лет назад, когда была принята к реализации федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы». Причин, по которым было решено отказаться от «аналога» в пользу «цифры»», несколько. Главная из них — качество сигнала. Основным минусом аналогового телевещания является относительная незащищенность от помех, а также дороговизна строительства необходимой инфраструктуры и ее эксплуатации. «Цифра» же обеспечивает более высокий стандарт передачи сигнала и требует меньших издержек для его трансляции.
На сегодня сеть цифрового телевизионного вещания в России охватывает территорию, на которой проживают порядка 98 процентов населения страны. При этом пилотным регионом, где аналоговое вещание уже полностью отключено, стала Тверская область. В нашем городе на новую систему вещания начали переходить шесть лет назад, и сейчас цифровой сигнал с общедомовых антенн получает примерно четверть норильских семей.
Итак, в новом году в рамках цифрового ТВ россияне смогут смотреть все 20 телеканалов первого и второго мультиплексов. Платить за это не придется. Государство же в проект, который по своему масштабу не имеет равных ни в одной другой стране, вложило 43 миллиарда рублей, еще 20 миллиардов добавила российская телевизионная и радиовещательная сеть. Возможно, что благодаря сокращению объемов аналогового вещания со временем будет введен в строй и третий мультиплекс, но когда именно это произойдет, пока неизвестно.
Что такое мультиплекс?
По сути, мультиплекс — это набор обязательных к трансляции и общедоступных теле– и радиоканалов. В цифровом виде телеканалы транслируются не поштучно, а пакетами, то есть теми самыми мультиплексами.
В состав первого мультиплекса входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Матч ТВ», НТВ, «ТВ Центр», ОТР, «Карусель» и «Пятый канал», а также три радиоканала — «Радио Россия», «Маяк» и «Вести FM».
Второй мультиплекс – это: «Звезда», «Мир», «Пятница», «Домашний», «Рен–ТВ», «Муз–ТВ», ТНТ, СТС, ТВ–3 и СПАС.
Как подключиться?
Самый надежный способ — обратиться в городскую антенную службу по телефону 42–10–31, и в течение одного–двух дней специалисты приедут к вам на дом и, если у вас нет проблем с телеприставкой, быстро сделают все необходимое. Услуга оказывается бесплатно, поскольку обслуживание общедомовой антенны входит в ежемесячную квартплату.
Зачем нужна телеприставка?
Если телевизор принадлежит к современным моделям, беспокоиться не о чем — он уже готов к приему «цифры». А вот для того, чтобы ваш любимый, но устаревший телеприемник мог и дальше радовать вас долгими зимними вечерами, понадобится купить для него специальную приставку — ресивер: только тогда вы сможете остаться на одной волне со всей страной.
Стоимость такой приставки невелика, в среднем — около 1000 рублей (в зависимости от набора опций), она должна работать в стандарте DVB–T2 с поддержкой видеоформата MPEG4.
Если в ваших телевизорах нет встроенного цифрового ТВ–тюнера, для каждого из них потребуется отдельная приставка — это позволит смотреть на разных аппаратах разные каналы одновременно.
А льготы будут?
Администрацией Норильска разрабатываются меры, согласно которым социально незащищенные категории граждан получат телеприставку бесплатно. Сейчас специалисты управления социальной политики выясняют, кто из ветеранов, инвалидов, малообеспеченных граждан и многодетных семей по каким–либо причинам испытывает трудности с приобретением и подключением нового оборудования.
Всё ли готово?
Как пояснили «Заполярной правде» в городской антенной службе, на сегодняшний день имеются все необходимые ресурсы для того, чтобы полностью перевести на цифровое вещание Большой Норильск, в том числе и отдаленный Снежногорск. Ежедневно принимается около 15 заявок на подключение цифрового телевидения, и это количество растет. Ну а в целом по стране к переходу на цифровое телевещание готовы 82% домохозяйств.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:
В нашей стране телевидение появилось в первой половине прошлого века. 10 сентября 1931 года был создан Всесоюзный комитет по радиовещанию при Наркомате почт и телеграфов — первая в России телерадиокомпания, и уже спустя месяц на средних волнах был запущен первый в СССР телеканал — Центральное телевидение. Тогда система была несовершенной, вещание велось раздельно — изображение передавалось на одних волнах, а звук — на других.
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В Норильске к строительству телецентра приступили в начале 1958 года, и 31 декабря того же года норильчане увидели первую пробную передачу местного производства.
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Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), практически каждый день телевизор смотрят 63% россиян. Большинство из них — 44% — выбирают «голубой экран», чтобы ориентироваться в текущих событиях в стране, еще 27% — чтобы расслабиться и приятно провести время.
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Из опроса «Левада–центра» следует, что телевидение остается главным источником информации для подавляющего большинства наших соотечественников — 85%.
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Исследовательская компания Mediascope пояснила, что по итогам прошлого телесезона самыми востребованными на российском ТВ по–прежнему являются сериалы и развлекательные передачи. При этом совокупная доля телеканалов «большой тройки» — «Первый канал», «Россия–1» и НТВ — с 2008 года снизилась на 32%, в то время как доля остальных телеканалов выросла.
* * *
Телевидению с каждым годом становится все сложнее тягаться с интернетом. По итогам прошлого года в России расходы рекламодателей на интернет впервые обогнали телевизионные бюджеты.

Михаил Туаев
Фото Владимира МАКУШКИНА
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