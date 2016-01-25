[Индекс номера 181 (22.11.2018)]



Актуально

Лови волну

С нового года эпоха аналогового телевидения в России останется в прошлом, и Норильск вместе со всей страной перейдет на цифровое вещание. Что это означает — давайте разбираться вместе.



Плоды прогресса Сразу нужно пояснить: переход от аналогового телевещания к цифровому — процесс не быстрый. Начался он еще девять лет назад, когда была принята к реализации федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы». Причин, по которым было решено отказаться от «аналога» в пользу «цифры»», несколько. Главная из них — качество сигнала. Основным минусом аналогового телевещания является относительная незащищенность от помех, а также дороговизна строительства необходимой инфраструктуры и ее эксплуатации. «Цифра» же обеспечивает более высокий стандарт передачи сигнала и требует меньших издержек для его трансляции. На сегодня сеть цифрового телевизионного вещания в России охватывает территорию, на которой проживают порядка 98 процентов населения страны. При этом пилотным регионом, где аналоговое вещание уже полностью отключено, стала Тверская область. В нашем городе на новую систему вещания начали переходить шесть лет назад, и сейчас цифровой сигнал с общедомовых антенн получает примерно четверть норильских семей. Итак, в новом году в рамках цифрового ТВ россияне смогут смотреть все 20 телеканалов первого и второго мультиплексов. Платить за это не придется. Государство же в проект, который по своему масштабу не имеет равных ни в одной другой стране, вложило 43 миллиарда рублей, еще 20 миллиардов добавила российская телевизионная и радиовещательная сеть. Возможно, что благодаря сокращению объемов аналогового вещания со временем будет введен в строй и третий мультиплекс, но когда именно это произойдет, пока неизвестно. Что такое мультиплекс? По сути, мультиплекс — это набор обязательных к трансляции и общедоступных теле– и радиоканалов. В цифровом виде телеканалы транслируются не поштучно, а пакетами, то есть теми самыми мультиплексами. В состав первого мультиплекса входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Матч ТВ», НТВ, «ТВ Центр», ОТР, «Карусель» и «Пятый канал», а также три радиоканала — «Радио Россия», «Маяк» и «Вести FM». Второй мультиплекс – это: «Звезда», «Мир», «Пятница», «Домашний», «Рен–ТВ», «Муз–ТВ», ТНТ, СТС, ТВ–3 и СПАС. Как подключиться? Самый надежный способ — обратиться в городскую антенную службу по телефону 42–10–31, и в течение одного–двух дней специалисты приедут к вам на дом и, если у вас нет проблем с телеприставкой, быстро сделают все необходимое. Услуга оказывается бесплатно, поскольку обслуживание общедомовой антенны входит в ежемесячную квартплату. Зачем нужна телеприставка? Если телевизор принадлежит к современным моделям, беспокоиться не о чем — он уже готов к приему «цифры». А вот для того, чтобы ваш любимый, но устаревший телеприемник мог и дальше радовать вас долгими зимними вечерами, понадобится купить для него специальную приставку — ресивер: только тогда вы сможете остаться на одной волне со всей страной. Стоимость такой приставки невелика, в среднем — около 1000 рублей (в зависимости от набора опций), она должна работать в стандарте DVB–T2 с поддержкой видеоформата MPEG4. Если в ваших телевизорах нет встроенного цифрового ТВ–тюнера, для каждого из них потребуется отдельная приставка — это позволит смотреть на разных аппаратах разные каналы одновременно. А льготы будут? Администрацией Норильска разрабатываются меры, согласно которым социально незащищенные категории граждан получат телеприставку бесплатно. Сейчас специалисты управления социальной политики выясняют, кто из ветеранов, инвалидов, малообеспеченных граждан и многодетных семей по каким–либо причинам испытывает трудности с приобретением и подключением нового оборудования. Всё ли готово? Как пояснили «Заполярной правде» в городской антенной службе, на сегодняшний день имеются все необходимые ресурсы для того, чтобы полностью перевести на цифровое вещание Большой Норильск, в том числе и отдаленный Снежногорск. Ежедневно принимается около 15 заявок на подключение цифрового телевидения, и это количество растет. Ну а в целом по стране к переходу на цифровое телевещание готовы 82% домохозяйств. ЭТО ИНТЕРЕСНО: В нашей стране телевидение появилось в первой половине прошлого века. 10 сентября 1931 года был создан Всесоюзный комитет по радиовещанию при Наркомате почт и телеграфов — первая в России телерадиокомпания, и уже спустя месяц на средних волнах был запущен первый в СССР телеканал — Центральное телевидение. Тогда система была несовершенной, вещание велось раздельно — изображение передавалось на одних волнах, а звук — на других. * * * В Норильске к строительству телецентра приступили в начале 1958 года, и 31 декабря того же года норильчане увидели первую пробную передачу местного производства. * * * Согласно данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), практически каждый день телевизор смотрят 63% россиян. Большинство из них — 44% — выбирают «голубой экран», чтобы ориентироваться в текущих событиях в стране, еще 27% — чтобы расслабиться и приятно провести время. * * * Из опроса «Левада–центра» следует, что телевидение остается главным источником информации для подавляющего большинства наших соотечественников — 85%. * * * Исследовательская компания Mediascope пояснила, что по итогам прошлого телесезона самыми востребованными на российском ТВ по–прежнему являются сериалы и развлекательные передачи. При этом совокупная доля телеканалов «большой тройки» — «Первый канал», «Россия–1» и НТВ — с 2008 года снизилась на 32%, в то время как доля остальных телеканалов выросла. * * * Телевидению с каждым годом становится все сложнее тягаться с интернетом. По итогам прошлого года в России расходы рекламодателей на интернет впервые обогнали телевизионные бюджеты.

Михаил Туаев Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Сразу нужно пояснить: переход от аналогового телевещания к цифровому — процесс не быстрый. Начался он еще девять лет назад, когда была принята к реализации федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы». Причин, по которым было решено отказаться от «аналога» в пользу «цифры»», несколько. Главная из них — качество сигнала. Основным минусом аналогового телевещания является относительная незащищенность от помех, а также дороговизна строительства необходимой инфраструктуры и ее эксплуатации. «Цифра» же обеспечивает более высокий стандарт передачи сигнала и требует меньших издержек для его трансляции.На сегодня сеть цифрового телевизионного вещания в России охватывает территорию, на которой проживают порядка 98 процентов населения страны. При этом пилотным регионом, где аналоговое вещание уже полностью отключено, стала Тверская область. В нашем городе на новую систему вещания начали переходить шесть лет назад, и сейчас цифровой сигнал с общедомовых антенн получает примерно четверть норильских семей.Итак, в новом году в рамках цифрового ТВ россияне смогут смотреть все 20 телеканалов первого и второго мультиплексов. Платить за это не придется. Государство же в проект, который по своему масштабу не имеет равных ни в одной другой стране, вложило 43 миллиарда рублей, еще 20 миллиардов добавила российская телевизионная и радиовещательная сеть. Возможно, что благодаря сокращению объемов аналогового вещания со временем будет введен в строй и третий мультиплекс, но когда именно это произойдет, пока неизвестно.По сути, мультиплекс — это набор обязательных к трансляции и общедоступных теле– и радиоканалов. В цифровом виде телеканалы транслируются не поштучно, а пакетами, то есть теми самыми мультиплексами.В состав первого мультиплекса входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «Россия К», «Матч ТВ», НТВ, «ТВ Центр», ОТР, «Карусель» и «Пятый канал», а также три радиоканала — «Радио Россия», «Маяк» и «Вести FM».Второй мультиплекс – это: «Звезда», «Мир», «Пятница», «Домашний», «Рен–ТВ», «Муз–ТВ», ТНТ, СТС, ТВ–3 и СПАС.Самый надежный способ — обратиться в городскую антенную службу по телефону, и в течение одного–двух дней специалисты приедут к вам на дом и, если у вас нет проблем с телеприставкой, быстро сделают все необходимое. Услуга оказывается бесплатно, поскольку обслуживание общедомовой антенны входит в ежемесячную квартплату.Если телевизор принадлежит к современным моделям, беспокоиться не о чем — он уже готов к приему «цифры». А вот для того, чтобы ваш любимый, но устаревший телеприемник мог и дальше радовать вас долгими зимними вечерами, понадобится купить для него специальную приставку — ресивер: только тогда вы сможете остаться на одной волне со всей страной.Стоимость такой приставки невелика, в среднем — около 1000 рублей (в зависимости от набора опций), она должна работать в стандарте DVB–T2 с поддержкой видеоформата MPEG4.Если в ваших телевизорах нет встроенного цифрового ТВ–тюнера, для каждого из них потребуется отдельная приставка — это позволит смотреть на разных аппаратах разные каналы одновременно.Администрацией Норильска разрабатываются меры, согласно которым социально незащищенные категории граждан получат телеприставку бесплатно. Сейчас специалисты управления социальной политики выясняют, кто из ветеранов, инвалидов, малообеспеченных граждан и многодетных семей по каким–либо причинам испытывает трудности с приобретением и подключением нового оборудования.Как пояснили «Заполярной правде» в городской антенной службе, на сегодняшний день имеются все необходимые ресурсы для того, чтобы полностью перевести на цифровое вещание Большой Норильск, в том числе и отдаленный Снежногорск. Ежедневно принимается около 15 заявок на подключение цифрового телевидения, и это количество растет. Ну а в целом по стране к переходу на цифровое телевещание готовы 82% домохозяйств.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















