[Индекс номера 181 (22.11.2018)]



Перспективы

Налоговое послабление

В следующем году для норильчан уменьшится размер налога на имущество. Новые правила начисления налога и ставки вступают в силу с января 2019 года.



На сегодняшний день налог на имущество физических лиц исчисляется, исходя из его инвентаризационной стоимости. От нее же зависит и ставка налога. С января же будущего года при расчете налога будут учитывать кадастровую стоимость имущества. Несмотря на то что ставка налога для квартир и гаражей, находящихся в собственности норильчан, в цифровом выражении, останется практически такой же, как сейчас, размер налога для жителей города уменьшится. Во–первых, сложилось так, что инвентаризационная стоимость жилых квартир в Норильске выше, чем кадастровая. Во–вторых, новыми правилами предусмотрено предоставление налоговых вычетов при определении кадастровой стоимости путем уменьшения налоговой базы на величину, равную кадастровой стоимости 20 кв. м общей площади квартиры или 10 кв. м площади части квартиры (комнаты, гостинки). Проще говоря, при исчислении налога будет учитываться кадастровая стоимость не всей квартиры, а за минусом 20 или 10 кв. м в зависимости от вида объекта. В администрации города проанализировали то, как изменится налоговая нагрузка на горожан в связи с введением новых правил. По заключению специалистов, в большинстве случаев она снизится. Согласно приведенным данным, если средний размер налога на квартиру стоимостью до 500 тысяч рублей при исчислении исходя из инвентаризационной стоимости составляет 528 рублей, то при переходе на новые правила она составит 467,9 рубля. Размер снижения — 60,1 руб. Для квартир дороже 500 тысяч рублей разница в сторону уменьшения будет еще более ощутимой — практически в два раза. Если сейчас средний размер налога составляет 2073,2 рубля, то по новым правилам — 1036 рублей. И чем дороже квартира, тем значительней будет уменьшение размера налога. Например, сейчас самый большой налог платит собственник одной из квартир в Оганере — 9000 рублей, а за 2019 год он заплатит только 1000 рублей. Если увеличение размера налога у кого–то все же произойдет, а это, согласно расчетам, может касаться собственников, чьи квартиры стоят дешевле 300 тысяч, то увеличение суммы налога к уплате будет происходить поэтапно, в течение четырех лет, с применением понижающего коэффициента. Кроме того, помимо льгот, предусмотренных федеральным законодательством, будут применяться и льготы местного значения: А вот налог на гаражи увеличится, причем существенно. Если сейчас его средний размер составляет 306,5 рубля, то по новым правилам заплатить придется 559,3 рубля. Учитывая грядущие изменения, в администрации города подсчитали, что по итогам 2019 года общая сумма налога на имущество физических лиц по территории снизится в 1,5 раза, примерно до 81,6 миллиона рублей. С учетом уровня собираемости налогов поступления в бюджет города по налогу на имущество физических лиц составят порядка 71,2 миллиона рублей. То есть бюджет по сравнению с нынешним годом недополучит около 35 миллионов рублей. Стоит также отметить, что в 2020 году ожидается переоценка кадастровой стоимости жилья в Норильске. И если она возрастет, то для того, чтобы не допустить существенного увеличения размера налога для собственников квартир, ставку налога на местном уровне можно будет уменьшить. Об этом и договорились местные власти.

Алла Шуняева Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На сегодняшний день налог на имущество физических лиц исчисляется, исходя из его инвентаризационной стоимости. От нее же зависит и ставка налога. С января же будущего года при расчете налога будут учитывать кадастровую стоимость имущества.Несмотря на то что ставка налога для квартир и гаражей, находящихся в собственности норильчан, в цифровом выражении, останется практически такой же, как сейчас, размер налога для жителей города уменьшится. Во–первых, сложилось так, что инвентаризационная стоимость жилых квартир в Норильске выше, чем кадастровая. Во–вторых, новыми правилами предусмотрено предоставление налоговых вычетов при определении кадастровой стоимости путем уменьшения налоговой базы на величину, равную кадастровой стоимости 20 кв. м общей площади квартиры или 10 кв. м площади части квартиры (комнаты, гостинки). Проще говоря, при исчислении налога будет учитываться кадастровая стоимость не всей квартиры, а за минусом 20 или 10 кв. м в зависимости от вида объекта.В администрации города проанализировали то, как изменится налоговая нагрузка на горожан в связи с введением новых правил. По заключению специалистов, в большинстве случаев она снизится.Согласно приведенным данным, если средний размер налога на квартиру стоимостью до 500 тысяч рублей при исчислении исходя из инвентаризационной стоимости составляет 528 рублей, то при переходе на новые правила она составит 467,9 рубля. Размер снижения — 60,1 руб.Для квартир дороже 500 тысяч рублей разница в сторону уменьшения будет еще более ощутимой — практически в два раза. Если сейчас средний размер налога составляет 2073,2 рубля, то по новым правилам — 1036 рублей. И чем дороже квартира, тем значительней будет уменьшение размера налога. Например, сейчас самый большой налог платит собственник одной из квартир в Оганере — 9000 рублей, а за 2019 год он заплатит только 1000 рублей.Если увеличение размера налога у кого–то все же произойдет, а это, согласно расчетам, может касаться собственников, чьи квартиры стоят дешевле 300 тысяч, то увеличение суммы налога к уплате будет происходить поэтапно, в течение четырех лет, с применением понижающего коэффициента.Кроме того, помимо льгот, предусмотренных федеральным законодательством, будут применяться и льготы местного значения:А вот налог на гаражи увеличится, причем существенно. Если сейчас его средний размер составляет 306,5 рубля, то по новым правилам заплатить придется 559,3 рубля.Учитывая грядущие изменения, в администрации города подсчитали, что по итогам 2019 года общая сумма налога на имущество физических лиц по территории снизится в 1,5 раза, примерно до 81,6 миллиона рублей. С учетом уровня собираемости налогов поступления в бюджет города по налогу на имущество физических лиц составят порядка 71,2 миллиона рублей. То есть бюджет по сравнению с нынешним годом недополучит около 35 миллионов рублей.Стоит также отметить, что в 2020 году ожидается переоценка кадастровой стоимости жилья в Норильске. И если она возрастет, то для того, чтобы не допустить существенного увеличения размера налога для собственников квартир, ставку налога на местном уровне можно будет уменьшить. Об этом и договорились местные власти.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















