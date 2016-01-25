[Индекс номера 182 (23.11.2018)]



Баланс соблюдён

С 1 октября 2019 года зарплаты бюджетников повысятся на 4,3%. Соответствующая статья расходов уже запланирована в бюджете Норильска на следующий год, предварительное обсуждение которого провели норильские депутаты-единороссы.



В преддверии публичных слушаний, касающихся главного финансового документа, основные показатели проекта бюджета Норильска на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов, рассмотрели депутаты фракции «Единая Россия», а также члены норильского политсовета и секретарь краевого отделеня партии. Как сообщила заместитель главы Норильска по экономике и финансам Ирина Перетятко, доходы бюджета в следующем году запланированы в размере 18 миллиардов 31 миллион рублей, что на 61 миллион рублей больше, чем в году нынешнем. Расходы ориентировочно составят 18 миллиардов 780 миллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 748,9 миллиона рублей. В расходной части бюджета учтено федеральное решение о повышении зарплаты бюджетников. В 2019 году в Норильске, как и во всей стране, зарплата бюджетников с 1 октября будет проиндексирована на 4,3%. Речь идет о категориях работников, которые не вошли в майские указы президента РФ. Проект городского бюджета включает в себя 18 целевых программ, на которые выделят 18,2 миллиарда рублей. Одна из программ, направленная на развитие туризма, в 2019 году начнет действовать впервые. Объем ее финансирования — 217,3 млн рублей, но эта цифра будет складываться не только из средств местного бюджета — большая их часть поступит от «Норникеля», Агентства развития Норильска и представителей бизнес–сообщества. Основная доля бюджетных затрат — свыше 12 миллиардов рублей — пойдет на развитие социальной сферы и поддержку населения, а более 6 миллиардов рублей — на развитие городской инфраструктуры и отдельных отраслей экономики. 45% расходов бюджета будет направлено на реализацию программы по развитию образования, куда также входит организация школьного питания и детского отдыха. На развитие культуры выделят чуть меньше миллиарда рублей, а на физкультуру и спорт — порядка 800 миллионов рублей. Дорожный фонд Норильска в 2019 году составит 1 миллиард 677 миллионов рублей. Эти средства будут потрачены на ремонт и содержание городской автомобильной сети, в том числе на продолжение ремонта Юго–Западной объездной дороги и завершение реконструкции дороги Норильск — Талнах. В сфере строительства запланирован ввод в строй двух детских садов: один откроется в 2019 году, другой — в 2020–м. Также начнется разработка проекта строительства нового здания гимназии № 4 и проекта реконструкции жилого дома на ул. Комсомольской, 20. Выслушав доклад Ирины Перетятко, депутаты его в целом одобрили. – В представленном проекте я увидел средства на реализацию одного из ключевых проектов партии - фрмирование комфортной городской среды, значительные средства направляются на поддержку и развитие массового спорта, молодежной политики и культуры. Принципиальный вопрос - это наличие средств на индексирование заработной платы работников бюджетной сферы. В бюджете Норильска все это есть. Теперь фракция «Единой России» отработает детали с отраслевиками - с точки зрения наших приоритетов, - отметил секретарь красноярского регионального политического совета ВПП «Единая Россия» Алексей Додатко. – Работа над проектом бюджета велась администрацией города с лета. В нем постарались учесть все пожелания норильчан, максимально усилить его раздел, касающийся ремонтов и благоустройства. Бюджет получился сбалансированным и социально ориентированным, все обязательства перед населением сохранены. Приоритетными направлениями по–прежнему остаются социальная сфера и городское хозяйство — финансирование этих программ остается на должном уровне, — подчеркнул секретарь норильского местного отделения ВПП «Единая Россия» Николай Жигулин. Вскоре проект бюджета пройдет процедуру публичных слушаний, после чего будет рассмотрен на декабрьской сессии городского Совета в трех чтениях.

Светлана Гунина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В преддверии публичных слушаний, касающихся главного финансового документа, основные показатели проекта бюджета Норильска на 2019 год, а также на плановый период 2020 и 2021 годов, рассмотрели депутаты фракции «Единая Россия», а также члены норильского политсовета и секретарь краевого отделеня партии.Как сообщила, доходы бюджета в следующем году запланированы в размере 18 миллиардов 31 миллион рублей, что на 61 миллион рублей больше, чем в году нынешнем. Расходы ориентировочно составят 18 миллиардов 780 миллионов рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 748,9 миллиона рублей.В расходной части бюджета учтено федеральное решение о повышении зарплаты бюджетников. В 2019 году в Норильске, как и во всей стране, зарплата бюджетников с 1 октября будет проиндексирована на 4,3%. Речь идет о категориях работников, которые не вошли в майские указы президента РФ.Проект городского бюджета включает в себя 18 целевых программ, на которые выделят 18,2 миллиарда рублей. Одна из программ, направленная на развитие туризма, в 2019 году начнет действовать впервые. Объем ее финансирования — 217,3 млн рублей, но эта цифра будет складываться не только из средств местного бюджета — большая их часть поступит от «Норникеля», Агентства развития Норильска и представителей бизнес–сообщества.Основная доля бюджетных затрат — свыше 12 миллиардов рублей — пойдет на развитие социальной сферы и поддержку населения, а более 6 миллиардов рублей — на развитие городской инфраструктуры и отдельных отраслей экономики. 45% расходов бюджета будет направлено на реализацию программы по развитию образования, куда также входит организация школьного питания и детского отдыха. На развитие культуры выделят чуть меньше миллиарда рублей, а на физкультуру и спорт — порядка 800 миллионов рублей.Дорожный фонд Норильска в 2019 году составит 1 миллиард 677 миллионов рублей. Эти средства будут потрачены на ремонт и содержание городской автомобильной сети, в том числе на продолжение ремонта Юго–Западной объездной дороги и завершение реконструкции дороги Норильск — Талнах. В сфере строительства запланирован ввод в строй двух детских садов: один откроется в 2019 году, другой — в 2020–м. Также начнется разработка проекта строительства нового здания гимназии № 4 и проекта реконструкции жилого дома на ул. Комсомольской, 20.Выслушав доклад Ирины Перетятко, депутаты его в целом одобрили.– В представленном проекте я увидел средства на реализацию одного из ключевых проектов партии - фрмирование комфортной городской среды, значительные средства направляются на поддержку и развитие массового спорта, молодежной политики и культуры. Принципиальный вопрос - это наличие средств на индексирование заработной платы работников бюджетной сферы. В бюджете Норильска все это есть. Теперь фракция «Единой России» отработает детали с отраслевиками - с точки зрения наших приоритетов, - отметил– Работа над проектом бюджета велась администрацией города с лета. В нем постарались учесть все пожелания норильчан, максимально усилить его раздел, касающийся ремонтов и благоустройства. Бюджет получился сбалансированным и социально ориентированным, все обязательства перед населением сохранены. Приоритетными направлениями по–прежнему остаются социальная сфера и городское хозяйство — финансирование этих программ остается на должном уровне, — подчеркнулВскоре проект бюджета пройдет процедуру публичных слушаний, после чего будет рассмотрен на декабрьской сессии городского Совета в трех чтениях.

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