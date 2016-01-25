[Индекс номера 182 (23.11.2018)]



Большая уборка

Это – норма!

С 1 сентября 2018 года в действие вступили новые ГОСТы, касающиеся работы дорожных служб. О новых стандартах нам рассказал Александр Аношкин, и. о. начальника управления «Норильскавтодор».



Новый ГОСТ Р 50597–2017 пришел на смену стандарту 1993 года — ГОСТ Р 50597–93, который давно нуждался в уточнении и доработке. В действующем документе требования к содержанию улиц и автомобильных дорог общего пользования значительно расширились. Например, теперь дорожные службы должны убрать обломки ограждений, куски покрышек и бамперов с проезжей части, улиц, тротуаров, остановок в течение трех часов с момента обнаружения посторонних предметов, с разделительных полос и обочин — в течение трех суток. Ранее эти сроки обозначены не были. Разлив бензина, масла, мазута и прочих технических жидкостей площадью более одного квадратного метра должен быть ликвидирован в срок от одного до трех дней. Нововведения коснулись и устранения дорожных дефектов. Выбоины, просадки, проломы длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью 0,06 квадратных метра и более должны быть устранены в период от суток до 12 дней. Если выбоины или проломы меньше по размеру, на ремонт отводится от пяти до 20 суток. Дороги и улицы разбили на большее количество категорий, от которых зависит время устранения недостатков. В требованиях по зимнему содержанию увеличилось время на очистку тротуаров от снега — до суток после окончания снегопада. В условиях нашей погодно–климатической зоны в том случае, если уплотненный снег с поверхности проезжей части или тротуара невозможно срезать до асфальтобетона, поверхность должна быть обработана фракционным материалом в течение трех часов после снегоочистки. Впрочем, при определенных погодных условиях все недостатки зимнего содержания в установленный нормативным документом срок устранить получается не всегда. Контроль за работой подрядных организаций выполняет «Норильскавтодор». Для этого в учреждении разработан внутренний норматив по ремонту и содержанию улиц и дорог «Стандарт организации», имеющий в своей основе вышеуказанный ГОСТ. В этом документе прописаны и меры ответственности за несоблюдением нормативов. За невыполнение требований стандарта подрядчик наказывается рублем. Так, за октябрь ООО «Илан–Норильск» потеряло порядка 700 тысяч рублей — такова плата за недочеты в зимнем содержании дорог. Некоторые положения стандарта «Норильскавтодора» предусматривают более жесткие требования к безопасности дорожного движения — это касается зон видимости, пешеходных переходов, автобусных остановок и других моментов. Так, зоны видимости (треугольники видимости) должны быть очищены от снега в течение двух суток после окончания снегопада. По словам Александра Аношкина, есть в стандарте и небольшие послабления для дорожников. Например, раньше снегоуборка должна была завершиться уже на шестые сутки после ее начала, теперь на этот вид работ отводится девять суток. Кстати, во времена, когда дорожные службы находились в ведении комбината, на уборку снега уходило порядка десяти суток. Естественно, подрядчики стараются убирать снег как можно быстрее. Отчасти это связано и с непредсказуемостью северной погоды. В любой момент вновь может начаться снегопад или пурга. Дорожные организации для более эффективной работы постоянно обновляют автопарк снегоуборочной техники. Да и сама техника стала более производительной и универсальной. – Если грузоподъемность отечественных самосвалов составляла десять тонн максимум, то современные импортные машины имеют грузоподъемность 27 тонн, — рассказывает Александр Аношкин. — «Кировцы» со шнекоротором заменила мощная швейцарская «Рольба», при очистке применяются очень маневренные малые погрузчики. Раньше наблюдался дефицит автогрейдеров, теперь же их у нас вполне достаточно, чтобы обеспечить своевременную, быструю и качественную снегоуборку. «Илан–Норильск» в этом году купил еще один автогрейдер и две комбинированные дорожные машины, укомплектованных современными отвалами. Снегоуборка не прекращается ни на минуту даже при самых неблагоприятных погодных условиях. Единственное исключение — это нулевая видимость на дорогах. В первую очередь снег убирается на автобусных маршрутах. Главная проблема в содержании улиц и автодорог сейчас — постоянный рост количества транспорта в городе: это создает нам немалые помехи и существенно увеличивает сроки снегоуборки и летних ремонтов. Что касается летних работ по содержанию улиц и дорог, то здесь вся ответственность за безопасность дорожного движения и за качество выполнения работ ложится на плечи подрядчика. В некоторых случаях, например, когда складывается аварийная ситуация на дороге, он может укладывать асфальт прямо в воду, так как другим способом починить дорожное полотно во время паводка или продолжительных дождей невозможно. Конечно, это временная мера, при наступлении хорошей погоды проблемные участки переделываются в соответствии со всеми требованиями технологии асфальтоукладки. Если эти работы выполнены с нарушениями, анализ контрольной вырубки покажет, что качество асфальтобетона не соответствует ГОСТу, то есть уплотнение меньше требуемого, а влагонасыщение — больше. Такие работы не будут приняты, а подрядной организации придется устранять недостатки за свой счет. Если говорить о температурном режиме, технологией допускается укладка асфальта при температуре до минус десяти градусов Цельсия. Это никогда не считалось нарушением, так что с введением новых ГОСТов в этом отношении для нас мало что изменилось.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Новый ГОСТ Р 50597–2017 пришел на смену стандарту 1993 года — ГОСТ Р 50597–93, который давно нуждался в уточнении и доработке. В действующем документе требования к содержанию улиц и автомобильных дорог общего пользования значительно расширились. Например, теперь дорожные службы должны убрать обломки ограждений, куски покрышек и бамперов с проезжей части, улиц, тротуаров, остановок в течение трех часов с момента обнаружения посторонних предметов, с разделительных полос и обочин — в течение трех суток. Ранее эти сроки обозначены не были. Разлив бензина, масла, мазута и прочих технических жидкостей площадью более одного квадратного метра должен быть ликвидирован в срок от одного до трех дней.Нововведения коснулись и устранения дорожных дефектов. Выбоины, просадки, проломы длиной 15 см и более, глубиной 5 см и более, площадью 0,06 квадратных метра и более должны быть устранены в период от суток до 12 дней. Если выбоины или проломы меньше по размеру, на ремонт отводится от пяти до 20 суток.Дороги и улицы разбили на большее количество категорий, от которых зависит время устранения недостатков. В требованиях по зимнему содержанию увеличилось время на очистку тротуаров от снега — до суток после окончания снегопада. В условиях нашей погодно–климатической зоны в том случае, если уплотненный снег с поверхности проезжей части или тротуара невозможно срезать до асфальтобетона, поверхность должна быть обработана фракционным материалом в течение трех часов после снегоочистки.Впрочем, при определенных погодных условиях все недостатки зимнего содержания в установленный нормативным документом срок устранить получается не всегда. Контроль за работой подрядных организаций выполняет «Норильскавтодор». Для этого в учреждении разработан внутренний норматив по ремонту и содержанию улиц и дорог «Стандарт организации», имеющий в своей основе вышеуказанный ГОСТ. В этом документе прописаны и меры ответственности за несоблюдением нормативов. За невыполнение требований стандарта подрядчик наказывается рублем. Так, за октябрь ООО «Илан–Норильск» потеряло порядка 700 тысяч рублей — такова плата за недочеты в зимнем содержании дорог.Некоторые положения стандарта «Норильскавтодора» предусматривают более жесткие требования к безопасности дорожного движения — это касается зон видимости, пешеходных переходов, автобусных остановок и других моментов. Так, зоны видимости (треугольники видимости) должны быть очищены от снега в течение двух суток после окончания снегопада.По словам Александра Аношкина, есть в стандарте и небольшие послабления для дорожников. Например, раньше снегоуборка должна была завершиться уже на шестые сутки после ее начала, теперь на этот вид работ отводится девять суток. Кстати, во времена, когда дорожные службы находились в ведении комбината, на уборку снега уходило порядка десяти суток.Естественно, подрядчики стараются убирать снег как можно быстрее. Отчасти это связано и с непредсказуемостью северной погоды. В любой момент вновь может начаться снегопад или пурга. Дорожные организации для более эффективной работы постоянно обновляют автопарк снегоуборочной техники. Да и сама техника стала более производительной и универсальной.– Если грузоподъемность отечественных самосвалов составляла десять тонн максимум, то современные импортные машины имеют грузоподъемность 27 тонн, — рассказывает Александр Аношкин. — «Кировцы» со шнекоротором заменила мощная швейцарская «Рольба», при очистке применяются очень маневренные малые погрузчики. Раньше наблюдался дефицит автогрейдеров, теперь же их у нас вполне достаточно, чтобы обеспечить своевременную, быструю и качественную снегоуборку. «Илан–Норильск» в этом году купил еще один автогрейдер и две комбинированные дорожные машины, укомплектованных современными отвалами.Снегоуборка не прекращается ни на минуту даже при самых неблагоприятных погодных условиях. Единственное исключение — это нулевая видимость на дорогах. В первую очередь снег убирается на автобусных маршрутах. Главная проблема в содержании улиц и автодорог сейчас — постоянный рост количества транспорта в городе: это создает нам немалые помехи и существенно увеличивает сроки снегоуборки и летних ремонтов.Что касается летних работ по содержанию улиц и дорог, то здесь вся ответственность за безопасность дорожного движения и за качество выполнения работ ложится на плечи подрядчика. В некоторых случаях, например, когда складывается аварийная ситуация на дороге, он может укладывать асфальт прямо в воду, так как другим способом починить дорожное полотно во время паводка или продолжительных дождей невозможно. Конечно, это временная мера, при наступлении хорошей погоды проблемные участки переделываются в соответствии со всеми требованиями технологии асфальтоукладки. Если эти работы выполнены с нарушениями, анализ контрольной вырубки покажет, что качество асфальтобетона не соответствует ГОСТу, то есть уплотнение меньше требуемого, а влагонасыщение — больше. Такие работы не будут приняты, а подрядной организации придется устранять недостатки за свой счет. Если говорить о температурном режиме, технологией допускается укладка асфальта при температуре до минус десяти градусов Цельсия. Это никогда не считалось нарушением, так что с введением новых ГОСТов в этом отношении для нас мало что изменилось.

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