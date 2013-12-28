С 1 января 2019 года начнут действовать изменения, принятые в ныне действующее пенсионное законодательство. Они коснутся значительной части россиян. Это не новый закон, подчеркивают специалисты Пенсионного фонда.
Чтобы читателю разобраться в этой теме, стоит использовать градацию категорий населения, которую применяют специалисты. Есть пенсии по старости на общих основаниях, есть пенсии досрочные и социальные. В некоторых случаях для выхода на пенсию имеют значение и стаж, и возраст, в некоторых — только стаж. Появились и новые категории граждан в пенсионном законодательстве.Общие требования
Возраст выхода на пенсию изменился и у мужчин, и у женщин. Женщинам придется работать до 60 лет. Сильной половине — до 65 лет. И для тех, и для других пенсионный возраст увеличился на пять лет.
Возраст выхода на пенсию для отработавших в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях тоже изменился. Северяне отправятся на заслуженный отдых в 55 лет — женщины, в 60 — мужчины.
Позже всех на пенсию будут выходить так называемые социальные пенсионеры. То есть люди, у которых нет трудового стажа. Мужчины в таком случае смогут рассчитывать на социальную поддержку в виде пенсии не ранее 70 лет, женщины — не ранее 65.
Увеличен возраст выхода на пенсию и по потере кормильца. Причем здесь нет градации на Север и материк. Правила общие для всей России. Был возрастной ценз 55–60 лет, будет 60–65 лет.Новый подход
Согласно изменениям, с 1 января 2019 года увеличение возраста выхода на пенсию будет поэтапным. В итоге к 2023 году мы достигнем пятилетнего порога увеличения. При этом президент РФ Владимир Путин первые два года реформы определил как льготные. Это значит, что в 2019 и 2020 годах увеличение возраста выхода на пенсию будет меньшим, чем в последующие годы.
|Так, женщины и мужчины, кому в 2019 году исполняется 50 и 55 лет, соответственно уйдут на пенсию не через год, как предусмотрено новой нормой, а на полгода раньше. А пенсионеры 2020 года — не через два, а через полтора.
Педагоги, медперсонал и творческие работники
|Льготная пенсия по вредности (списки 1 и 2) Список № 1 содержит перечень производств с наиболее тяжелыми и вредными условиями работы. Это: • все виды работ под землей (геологоразведка, добыча полезных ископаемых в рудниках и шахтах, прокладка метрополитенов и тоннелей и пр.);• работа в горячих цехах (стекловарение, цветная и черная металлургия, производство керамических изделий методом обжига и т. п.);• работы с очень вредными для здоровья и тяжелыми условиями труда, связанные с нефтепереработкой, производство электротехнического оборудования, производство боеприпасов и пр.В список № 2 включены:• горные работы (строительство тоннелей и метрополитенов, добыча открытым способом полезных ископаемых и др.);• работы в тяжелых и вредных условиях (пищевая и легкая промышленность, производство медицинских препаратов, добыча газа, торфа, нефти и пр.);• работа на транспорте (железнодорожный, городской, морской, авиационный).
У данной категории граждан возраст выхода на пенсию зависит от нескольких обстоятельств. Для врачей и педагогов важен только стаж. У педагогических работников он должен быть 25 лет, у медицинских — 25 лет, если человек работал в сельской местности, и 30 — если в городе. Ни возраст, ни пол значения не имеют.
У творческих работников — другая норма. Здесь важен и возраст, установленный на сегодня, и стаж. Возраст, как у всех, увеличивается на пять лет, а требования к стажу зависят от условий работы — стаж варьируется от 15 до 30 лет.Досрочная пенсия
На сегодняшний день право на досрочную пенсию есть у определенных категорий граждан.• Многодетные матери.
Правом на досрочную пенсию могут воспользоваться все, у кого трое и более детей. Количество детей влияет на количество этих досрочных лет. Женщины, родившие пять и более детей, при условии, что они воспитали их до 8–летнего возраста и имеют 15 лет страхового стажа, смогут уходить на пенсию на пять лет раньше, т. е. в 50. Мамы четверых детей выйдут на пенсию в 56 лет, а если детей трое — в 57 лет. Важен и страховой стаж — 15 лет.• Мамы–северянки.
Работа на Крайнем Севере дает матерям возможность воспользоваться досрочным правом выхода на пенсию, т. е. в 50 лет, но при наличии двоих и более детей. Еще одно условие — северный стаж не менее 12 лет, страховой стаж — 20 лет. Не имеет значения место рождения детей и возраст ребенка, до которого его мать воспитывала (если вдруг ребенок умер во младенчестве).• Родители детей–инвалидов.
Правом досрочного выхода на пенсию сможет воспользоваться кто–то один из родителей. Матери могут уйти на пенсию в 50 лет, отцы — в 55. Играет роль здесь и стаж: 15 лет — для женщин и 20 — для мужчин. Это общие правила и для материка, и для Севера.
Досрочным правом воспользуются и инвалиды ввиду военной травмы.• Большой трудовой стаж.
Досрочный выход на пенсию возможен и для лиц, имеющих продолжительный страховой (трудовой) стаж: у женщин — 37 лет, у мужчин — 42 года. Они будут иметь право выхода на пенсию на 2 года раньше возраста, установленного новыми правилами, но не ранее чем в 55 лет — женщины и в 60 — мужчины.
У кого нормы сохранились
|С 2019 года для оформления пенсии по выслуге лет медикам будет необходимо иметь:Стаж медицинской работы согласно п. 20 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях», а именно:• 25 лет — в сельской местности или поселках городского типа;• 30 лет — смешанного стажа (в городах, сельской местности и п.г.т) либо только в городах.
Изменения не коснулись всех, кто работает во вредных условиях по так называемым первому и второму спискам. В их числе шахтеры и металлурги. Для них требования к страховому стажу во вредных условиях труда, а также возраст выхода на пенсию остались прежними.
Коренные народы
|Мужчины уйдут на пенсию в 45 лет, если: — 1–2 списки вредности; северный стаж — 15 лет, страховой стаж — 20 лет, стаж работы под землей — 10 лет.Женщины уйдут на пенсию в 40 лет, если: — 1–2 списки вредности; стаж работы под землей — 7,5 года, северный и страховой стаж — 15 лет.
Для коренных народов тоже определен ряд условий. По новым правилам возраст выхода на пенсию им будет сохранен: 50 лет — для женщин, 55 лет — для мужчин. Но выплата пенсий у них будет производиться только в том случае, если они оставят работу.Татьяна Глебоваwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда