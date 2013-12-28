[Индекс номера 182 (23.11.2018)]



Актуально

Пенсионные правила

С 1 января 2019 года начнут действовать изменения, принятые в ныне действующее пенсионное законодательство. Они коснутся значительной части россиян. Это не новый закон, подчеркивают специалисты Пенсионного фонда.



Чтобы читателю разобраться в этой теме, стоит использовать градацию категорий населения, которую применяют специалисты. Есть пенсии по старости на общих основаниях, есть пенсии досрочные и социальные. В некоторых случаях для выхода на пенсию имеют значение и стаж, и возраст, в некоторых — только стаж. Появились и новые категории граждан в пенсионном законодательстве. Общие требования Возраст выхода на пенсию изменился и у мужчин, и у женщин. Женщинам придется работать до 60 лет. Сильной половине — до 65 лет. И для тех, и для других пенсионный возраст увеличился на пять лет. Возраст выхода на пенсию для отработавших в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях тоже изменился. Северяне отправятся на заслуженный отдых в 55 лет — женщины, в 60 — мужчины. Позже всех на пенсию будут выходить так называемые социальные пенсионеры. То есть люди, у которых нет трудового стажа. Мужчины в таком случае смогут рассчитывать на социальную поддержку в виде пенсии не ранее 70 лет, женщины — не ранее 65. Увеличен возраст выхода на пенсию и по потере кормильца. Причем здесь нет градации на Север и материк. Правила общие для всей России. Был возрастной ценз 55–60 лет, будет 60–65 лет. Новый подход Согласно изменениям, с 1 января 2019 года увеличение возраста выхода на пенсию будет поэтапным. В итоге к 2023 году мы достигнем пятилетнего порога увеличения. При этом президент РФ Владимир Путин первые два года реформы определил как льготные. Это значит, что в 2019 и 2020 годах увеличение возраста выхода на пенсию будет меньшим, чем в последующие годы. Так, женщины и мужчины, кому в 2019 году исполняется 50 и 55 лет, соответственно уйдут на пенсию не через год, как предусмотрено новой нормой, а на полгода раньше. А пенсионеры 2020 года — не через два, а через полтора. Льготная пенсия по вредности (списки 1 и 2) Список № 1 содержит перечень производств с наиболее тяжелыми и вредными условиями работы. Это: • все виды работ под землей (геологоразведка, добыча полезных ископаемых в рудниках и шахтах, прокладка метрополитенов и тоннелей и пр.); • работа в горячих цехах (стекловарение, цветная и черная металлургия, производство керамических изделий методом обжига и т. п.); • работы с очень вредными для здоровья и тяжелыми условиями труда, связанные с нефтепереработкой, производство электротехнического оборудования, производство боеприпасов и пр. В список № 2 включены: • горные работы (строительство тоннелей и метрополитенов, добыча открытым способом полезных ископаемых и др.); • работы в тяжелых и вредных условиях (пищевая и легкая промышленность, производство медицинских препаратов, добыча газа, торфа, нефти и пр.); • работа на транспорте (железнодорожный, городской, морской, авиационный). Педагоги, медперсонал и творческие работники У данной категории граждан возраст выхода на пенсию зависит от нескольких обстоятельств. Для врачей и педагогов важен только стаж. У педагогических работников он должен быть 25 лет, у медицинских — 25 лет, если человек работал в сельской местности, и 30 — если в городе. Ни возраст, ни пол значения не имеют. У творческих работников — другая норма. Здесь важен и возраст, установленный на сегодня, и стаж. Возраст, как у всех, увеличивается на пять лет, а требования к стажу зависят от условий работы — стаж варьируется от 15 до 30 лет. Досрочная пенсия На сегодняшний день право на досрочную пенсию есть у определенных категорий граждан. • Многодетные матери. Правом на досрочную пенсию могут воспользоваться все, у кого трое и более детей. Количество детей влияет на количество этих досрочных лет. Женщины, родившие пять и более детей, при условии, что они воспитали их до 8–летнего возраста и имеют 15 лет страхового стажа, смогут уходить на пенсию на пять лет раньше, т. е. в 50. Мамы четверых детей выйдут на пенсию в 56 лет, а если детей трое — в 57 лет. Важен и страховой стаж — 15 лет. • Мамы–северянки. Работа на Крайнем Севере дает матерям возможность воспользоваться досрочным правом выхода на пенсию, т. е. в 50 лет, но при наличии двоих и более детей. Еще одно условие — северный стаж не менее 12 лет, страховой стаж — 20 лет. Не имеет значения место рождения детей и возраст ребенка, до которого его мать воспитывала (если вдруг ребенок умер во младенчестве). • Родители детей–инвалидов. Правом досрочного выхода на пенсию сможет воспользоваться кто–то один из родителей. Матери могут уйти на пенсию в 50 лет, отцы — в 55. Играет роль здесь и стаж: 15 лет — для женщин и 20 — для мужчин. Это общие правила и для материка, и для Севера. Досрочным правом воспользуются и инвалиды ввиду военной травмы. • Большой трудовой стаж. Досрочный выход на пенсию возможен и для лиц, имеющих продолжительный страховой (трудовой) стаж: у женщин — 37 лет, у мужчин — 42 года. Они будут иметь право выхода на пенсию на 2 года раньше возраста, установленного новыми правилами, но не ранее чем в 55 лет — женщины и в 60 — мужчины. С 2019 года для оформления пенсии по выслуге лет медикам будет необходимо иметь: Стаж медицинской работы согласно п. 20 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых пенсиях», а именно: • 25 лет — в сельской местности или поселках городского типа; • 30 лет — смешанного стажа (в городах, сельской местности и п.г.т) либо только в городах. У кого нормы сохранились Изменения не коснулись всех, кто работает во вредных условиях по так называемым первому и второму спискам. В их числе шахтеры и металлурги. Для них требования к страховому стажу во вредных условиях труда, а также возраст выхода на пенсию остались прежними. Мужчины уйдут на пенсию в 45 лет, если: — 1–2 списки вредности; северный стаж — 15 лет, страховой стаж — 20 лет, стаж работы под землей — 10 лет. Женщины уйдут на пенсию в 40 лет, если: — 1–2 списки вредности; стаж работы под землей — 7,5 года, северный и страховой стаж — 15 лет. Коренные народы Для коренных народов тоже определен ряд условий. По новым правилам возраст выхода на пенсию им будет сохранен: 50 лет — для женщин, 55 лет — для мужчин. Но выплата пенсий у них будет производиться только в том случае, если они оставят работу.

Татьяна Глебова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Чтобы читателю разобраться в этой теме, стоит использовать градацию категорий населения, которую применяют специалисты. Есть пенсии по старости на общих основаниях, есть пенсии досрочные и социальные. В некоторых случаях для выхода на пенсию имеют значение и стаж, и возраст, в некоторых — только стаж. Появились и новые категории граждан в пенсионном законодательстве.Возраст выхода на пенсию изменился и у мужчин, и у женщин. Женщинам придется работать до 60 лет. Сильной половине — до 65 лет. И для тех, и для других пенсионный возраст увеличился на пять лет.Возраст выхода на пенсию для отработавших в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностях тоже изменился. Северяне отправятся на заслуженный отдых в 55 лет — женщины, в 60 — мужчины.Позже всех на пенсию будут выходить так называемые социальные пенсионеры. То есть люди, у которых нет трудового стажа. Мужчины в таком случае смогут рассчитывать на социальную поддержку в виде пенсии не ранее 70 лет, женщины — не ранее 65.Увеличен возраст выхода на пенсию и по потере кормильца. Причем здесь нет градации на Север и материк. Правила общие для всей России. Был возрастной ценз 55–60 лет, будет 60–65 лет.Согласно изменениям, с 1 января 2019 года увеличение возраста выхода на пенсию будет поэтапным. В итоге к 2023 году мы достигнем пятилетнего порога увеличения. При этом президент РФ Владимир Путин первые два года реформы определил как льготные. Это значит, что в 2019 и 2020 годах увеличение возраста выхода на пенсию будет меньшим, чем в последующие годы.У данной категории граждан возраст выхода на пенсию зависит от нескольких обстоятельств. Для врачей и педагогов важен только стаж. У педагогических работников он должен быть 25 лет, у медицинских — 25 лет, если человек работал в сельской местности, и 30 — если в городе. Ни возраст, ни пол значения не имеют.У творческих работников — другая норма. Здесь важен и возраст, установленный на сегодня, и стаж. Возраст, как у всех, увеличивается на пять лет, а требования к стажу зависят от условий работы — стаж варьируется от 15 до 30 лет.На сегодняшний день право на досрочную пенсию есть у определенных категорий граждан.Правом на досрочную пенсию могут воспользоваться все, у кого трое и более детей. Количество детей влияет на количество этих досрочных лет. Женщины, родившие пять и более детей, при условии, что они воспитали их до 8–летнего возраста и имеют 15 лет страхового стажа, смогут уходить на пенсию на пять лет раньше, т. е. в 50. Мамы четверых детей выйдут на пенсию в 56 лет, а если детей трое — в 57 лет. Важен и страховой стаж — 15 лет.Работа на Крайнем Севере дает матерям возможность воспользоваться досрочным правом выхода на пенсию, т. е. в 50 лет, но при наличии двоих и более детей. Еще одно условие — северный стаж не менее 12 лет, страховой стаж — 20 лет. Не имеет значения место рождения детей и возраст ребенка, до которого его мать воспитывала (если вдруг ребенок умер во младенчестве).Правом досрочного выхода на пенсию сможет воспользоваться кто–то один из родителей. Матери могут уйти на пенсию в 50 лет, отцы — в 55. Играет роль здесь и стаж: 15 лет — для женщин и 20 — для мужчин. Это общие правила и для материка, и для Севера.Досрочным правом воспользуются и инвалиды ввиду военной травмы.Досрочный выход на пенсию возможен и для лиц, имеющих продолжительный страховой (трудовой) стаж: у женщин — 37 лет, у мужчин — 42 года. Они будут иметь право выхода на пенсию на 2 года раньше возраста, установленного новыми правилами, но не ранее чем в 55 лет — женщины и в 60 — мужчины.Изменения не коснулись всех, кто работает во вредных условиях по так называемым первому и второму спискам. В их числе шахтеры и металлурги. Для них требования к страховому стажу во вредных условиях труда, а также возраст выхода на пенсию остались прежними.Для коренных народов тоже определен ряд условий. По новым правилам возраст выхода на пенсию им будет сохранен: 50 лет — для женщин, 55 лет — для мужчин. Но выплата пенсий у них будет производиться только в том случае, если они оставят работу.

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