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[Индекс номера 182 (23.11.2018)]

 Анонс 
Конфетки–бараночки

В эти выходные в Норильске стартует предновогодний двухнедельный праздник рукоделия.

Норильчан приглашают за новогодним настроением, подарками, новыми умениями и увлечениями на фестиваль мастеров–ремесленников «Норильск Новый Фест», который начнется уже в эту субботу, 24 ноября, в 14 часов в Музее Норильска (Ленинский, 14).
«Норильск Новый Фест» — это новый формат для обмена творческими практиками, демонстрации лучших hand–made работ норильских умельцев, сохранения и развития народных художественных промыслов в Норильске. Большая фестивальная выставка–ярмарка представит творчество норильских мастеров– ремесленников: лучшие работы — в качестве музейных экспонатов, часть изделий — для продажи. Музейщики готовят экспозицию, рассказывающую об истории елочной игрушки от 40–х годов прошлого столетия до наших дней, в которую войдут экспонаты как из фондов музея, так и личных коллекций норильчан.
Партнер фестиваля — АНО «Коломенский посад». Гости из Коломны в день открытия фестиваля проведут экскурсию–путешествие по своему старинному городу, славящемуся богатой культурой и сладкими традициями, представят историю создания коломенской пастилы, организуют мастер–классы «Изготовление фунтика со смоквой», «Историческая елочная игрушка в технике ватного папье–маше», «Мастерская по формовке коломенского калача». С расписанием мастер–классов можно ознакомиться на сайте Музея Норильска.
На выставке–ярмарке Коломна представит традиционную коломенскую сладость — яблочную пастилу ручной работы, изготовленную по оригинальным старинным рецептам. Вместе со сладкими сувенирами можно будет приобрести и коломенскую ватную елочную игрушку.
В течение двух недель фестиваля норильские и коломенские мастера будут проводить мастер–классы по созданию игрушек, елочных украшений, новогодних аксессуаров, сувениров и открыток. Обращаем внимание, что некоторые авторские мастер–классы платные. Их расписание с указанием стоимости появится на музейных ресурсах накануне открытия фестиваля.
В музее будут также организованы праздничные занятия «Встреча Нового года по–купечески», на которых норильчанам продолжат рассказывать о коломенских традициях. Запись на занятия ведется по телефону 46–13–27.
Фестиваль продлится с 24 ноября по 9 декабря. В эти дни музей меняет свой график на более удобный для посетителей выставки–ярмарки. Часы работы: ежедневно, кроме понедельника, — с 12.00 до 20.00, в пятницу — с 13.00 до 21.00.
Фестиваль организован управлением по делам культуры и искусства администрации Норильска, Музеем Норильска, Городским центром культуры в партнерстве с АНО «Коломенский посад».

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