[Индекс номера 182 (23.11.2018)]



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Время рекордов

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.



Юбилей норильского комсомола 1987 Год очередного крупного юбилея, который отмечали всей страной, — 60 лет Октябрьской революции. К этой дате в Норильске и на Таймыре было приурочено много трудовых достижений и рекордов — подарки к празднику. Например, под промышленную нагрузку поставили первый агрегат Курейской ГЭС, она вместе с Хантайкой начала питать энергией город и комбинат. Строительство на Курейке началось еще в 1975 году, а полностью завершилось только в 2002–м. Событие: последний юбилей революции Очередь в винный магазин По сути, 1987–й стал для Норильска последним годом уходящей советской эпохи. Хотя она еще продолжалась четыре года, но уже по инерции, будто разгоняясь для прыжка в следующую, капиталистическую эпоху. В 1987–м много говорили о значении Норильска для страны. Факты впечатляли. В Талнахе — одни из самых глубоких в мире рудников: стволы свыше 1500 метров. Там же самый крупный в стране парк горных машин — 250 единиц. Объемы ежегодной бетонной закладки выработанного горного пространства превосходят размеры плотины большой ГЭС. Восьмидесятая часть тепла, вырабатываемая всеми ТЭЦ страны, приходится на Норильск. Контейнерный парк Норильскснаба составляет более 180 тысяч единиц — второй по величине в СССР после Министерства речного флота. Стоимость основных фондов комбината — 9 миллиардов рублей! А балансовая прибыль в 1987–м впервые превысила миллиард рублей. И все же это был год прощания с эпохой. Проводы «золотых лет» в советской истории Норильска. Они начались в 1968–м, когда в Норильск приезжал советский премьер Алексей Косыгин, и закончились в 1988–м, когда наш город посетил последний советский лидер Михаил Горбачев. Годы между этими визитами первых лиц государства были лучшими в истории Норильска. Профессия: экономист Хотя производительность труда росла и в газетах Норильский комбинат называли флагманом ускорения, именно в 1987 году стало заметно замедление темпов развития предприятия. И вопросы экономики стали предметом всеобщего обсуждения. Специальная министерская комиссия выявила, что в Норильске много строили для галочки, чтобы использовать свободные средства и занять свободные рабочие руки, но в масштабах страны и в долгосрочной перспективе требовалась более взвешенная экономическая политика. Все призывали друг друга «перестраиваться», но что конкретно следует делать, не знал, похоже, никто. Одни призывали к масштабной кооперации, созданию территориально–промышленного мегакомплекса, чтобы Норильский комбинат отвечал за все предприятия на Таймыре. Другие, более осторожные, предлагали отказаться от гигантомании и взять курс на кооперацию отраслевую, объединив под одним брендом несколько родственных предприятий. Споры в министерских кабинетах, на производственных планерках и в рабочих курилках привели к рождению более гибкой и экономически эффективной модели — к созданию концерна предприятий. (Соответствующее постановление Совмин СССР подписал в 1989–м). Название концерну — «Норильский никель» — придумали в советском министерстве, и оно сохранилось до наших дней бурной рыночной экономики. Цифра: 47 жилых домов Строительство на улице Комсомольской Еще одно достижение 1987 года: именно тогда норильская стройиндустрия достигла своего максимума. За этот год в Большом Норильске возвели рекордное число жилых домов — 47. Больше всего построили в Талнахе, в Норильске вели точечную застройку на Ленинском проспекте, росли Кайеркан и Снежногорск. Среди новостроек — девятиэтажки на улицах Кирова, Лауреатов, Рудной, Бауманской, Игарской, Первомайской, Школьной. Помимо жилых домов, в этом году открылись магазин «Сделай сам» и новая библиотека на Солнечном проезде. На улице Орджоникидзе сдали Дом политпросвещения — будущий ГЦК. Среди новостроек было много детских заведений: поликлиника на улице Бегичева, магазин «Малыш» на Комсомольской, детское кафе «Веселые человечки» на Набережной Урванцева, шесть(!) садиков, две школы... Одним словом — рекордный год. Больше, чем тогда, еще никогда не строили, а в дальнейшем число новостроек только уменьшалось. Вещь: видеомагнитофон Брейк-данс Еще год назад за подпольный просмотр видеофильмов присуждали штраф и даже давали реальные сроки. В Уголовный кодекс РСФСР ввели статью о распространении фильмов, пропагандирующих культ насилия и жестокости. (Такими, например, признавали боевики с Брюсом Ли). Но к концу 1980–х в Норильске появились первые официальные видеосалоны, и видеомагнитофон был мечтой каждого горожанина. В Советском Союзе импортные аппараты стоили запредельно дорого: ходит легенда, что один норильчанин обменял на видеомагнитофон двухкомнатную квартиру, и это считалось выгодной сделкой! Адрес: Гвардейская, 2 Надстраивают управление комбината В этом году в доме на Гвардейской площади поменялся «жилец». Вместо гостиницы «Норильск» сюда с площади Завенягина переехало управление комбината. Для этого здание надстроили: в центральной части появился еще один высокий — «директорский» — этаж, а в боковой части — даже два этажа. А под гостиницу отдали гостинку на улице Талнахской, пристроив к ней административный блок с рестораном «Норильск».

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Год очередного крупного юбилея, который отмечали всей страной, — 60 лет Октябрьской революции. К этой дате в Норильске и на Таймыре было приурочено много трудовых достижений и рекордов — подарки к празднику. Например, под промышленную нагрузку поставили первый агрегат Курейской ГЭС, она вместе с Хантайкой начала питать энергией город и комбинат. Строительство на Курейке началось еще в 1975 году, а полностью завершилось только в 2002–м.По сути, 1987–й стал для Норильска последним годом уходящей советской эпохи. Хотя она еще продолжалась четыре года, но уже по инерции, будто разгоняясь для прыжка в следующую, капиталистическую эпоху. В 1987–м много говорили о значении Норильска для страны. Факты впечатляли. В Талнахе — одни из самых глубоких в мире рудников: стволы свыше 1500 метров. Там же самый крупный в стране парк горных машин — 250 единиц. Объемы ежегодной бетонной закладки выработанного горного пространства превосходят размеры плотины большой ГЭС. Восьмидесятая часть тепла, вырабатываемая всеми ТЭЦ страны, приходится на Норильск. Контейнерный парк Норильскснаба составляет более 180 тысяч единиц — второй по величине в СССР после Министерства речного флота. Стоимость основных фондов комбината — 9 миллиардов рублей! А балансовая прибыль в 1987–м впервые превысила миллиард рублей. И все же это был год прощания с эпохой. Проводы «золотых лет» в советской истории Норильска. Они начались в 1968–м, когда в Норильск приезжал советский премьер Алексей Косыгин, и закончились в 1988–м, когда наш город посетил последний советский лидер Михаил Горбачев. Годы между этими визитами первых лиц государства были лучшими в истории Норильска.Хотя производительность труда росла и в газетах Норильский комбинат называли флагманом ускорения, именно в 1987 году стало заметно замедление темпов развития предприятия. И вопросы экономики стали предметом всеобщего обсуждения. Специальная министерская комиссия выявила, что в Норильске много строили для галочки, чтобы использовать свободные средства и занять свободные рабочие руки, но в масштабах страны и в долгосрочной перспективе требовалась более взвешенная экономическая политика. Все призывали друг друга «перестраиваться», но что конкретно следует делать, не знал, похоже, никто. Одни призывали к масштабной кооперации, созданию территориально–промышленного мегакомплекса, чтобы Норильский комбинат отвечал за все предприятия на Таймыре. Другие, более осторожные, предлагали отказаться от гигантомании и взять курс на кооперацию отраслевую, объединив под одним брендом несколько родственных предприятий. Споры в министерских кабинетах, на производственных планерках и в рабочих курилках привели к рождению более гибкой и экономически эффективной модели — к созданию концерна предприятий. (Соответствующее постановление Совмин СССР подписал в 1989–м). Название концерну — «Норильский никель» — придумали в советском министерстве, и оно сохранилось до наших дней бурной рыночной экономики.Еще одно достижение 1987 года: именно тогда норильская стройиндустрия достигла своего максимума. За этот год в Большом Норильске возвели рекордное число жилых домов — 47. Больше всего построили в Талнахе, в Норильске вели точечную застройку на Ленинском проспекте, росли Кайеркан и Снежногорск. Среди новостроек — девятиэтажки на улицах Кирова, Лауреатов, Рудной, Бауманской, Игарской, Первомайской, Школьной. Помимо жилых домов, в этом году открылись магазин «Сделай сам» и новая библиотека на Солнечном проезде. На улице Орджоникидзе сдали Дом политпросвещения — будущий ГЦК. Среди новостроек было много детских заведений: поликлиника на улице Бегичева, магазин «Малыш» на Комсомольской, детское кафе «Веселые человечки» на Набережной Урванцева, шесть(!) садиков, две школы... Одним словом — рекордный год. Больше, чем тогда, еще никогда не строили, а в дальнейшем число новостроек только уменьшалось.Еще год назад за подпольный просмотр видеофильмов присуждали штраф и даже давали реальные сроки. В Уголовный кодекс РСФСР ввели статью о распространении фильмов, пропагандирующих культ насилия и жестокости. (Такими, например, признавали боевики с Брюсом Ли). Но к концу 1980–х в Норильске появились первые официальные видеосалоны, и видеомагнитофон был мечтой каждого горожанина. В Советском Союзе импортные аппараты стоили запредельно дорого: ходит легенда, что один норильчанин обменял на видеомагнитофон двухкомнатную квартиру, и это считалось выгодной сделкой!В этом году в доме на Гвардейской площади поменялся «жилец». Вместо гостиницы «Норильск» сюда с площади Завенягина переехало управление комбината. Для этого здание надстроили: в центральной части появился еще один высокий — «директорский» — этаж, а в боковой части — даже два этажа. А под гостиницу отдали гостинку на улице Талнахской, пристроив к ней административный блок с рестораном «Норильск».

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