[Индекс номера 182 (23.11.2018)]



Мысли вслух

Большая разница

Воспитание детей — сфера, которая, пожалуй, никогда не будет познана до конца. Казалось бы, ничего нового ожидать не приходится. Мировые религии давно выработали моральные каноны, а правила нравственности заданы сообществами людей, странами и народами. И все же...



Порой возникают адекватные эпохе новые общественные запросы, в том числе и ошибочные, тупиковые, однако общая канва детского воспитания, несмотря на все это, держится в определенных границах. Возникают новые факторы, периодически появляются секты нового типа с необычными нравственными установками. С помощью соцсетей такие группы способны в короткий срок стать массовыми. Все больше стран принимают в законодательные объятия третий, а то и пятый пол, другие этому категорически противятся. А ведь детям из этих стран придется контактировать, порой не имея возможность даже определить половую принадлежность собеседника... Принято считать, что в наше время выработанная ранее идеология уже не работает, теперь человечество ждет каких–то глобальных объединяющих идей, и в этих поисках временами уходит не туда, куда нужно. Мы уже видим разницу в общественном запросе на воспитание будущего гражданина Швеции и гражданина России, и все чаще эта разница нас просто пугает. Что лучше: клановое или индивидуалистское, женское или мужское воспитание, если уж судьба распорядилась так, что семья стала неполной? Нормальны ли перекосы в одну сторону в полной семье? Какова роль в воспитании бабушек и дедушек, как преодолевать противоречия между школьным и домашним воспитанием — все это вопросы, ответы на которые мы ищем поколение за поколением. Тем не менее многое уже установлено четко. Давно определены ясные различия в мужском и женском воспитании, как и разница между отцовской и материнской любовью — а это определяющий фактор. Гендерность в семейном воспитании далеко не всегда напрямую зависит от пола родителя. Порой женщины воспитывают своих детей, как мужчины, и наоборот — тут все зависит от особенностей характера и внутренних установок. Женская любовь к своему ребенку традиционно считается безусловной, не зависящей от внешних воздействий. Она рождается, можно сказать, программно, когда при родах в кровь матери впрыскивается определенный набор гормонов. Мать начинает испытывать то самое материнское чувство — нежность и любовь к только что явившемуся на свет чаду. У мужчин нет такого гормонального механизма, поэтому отцовская любовь не возникает автоматически, а зарождается в процессе воспитания, когда ребенок начинает радовать своего папу первыми победами. Отцовская любовь — всегда гордость за потомка и осознание преемственности, как личной, так и всего рода, на перспективу. Однако бывает и так, что материнский инстинкт у женщины не просыпается безусловно, как это должно быть, что может быть обусловлено сильной родовой травмой или нежеланием иметь ребенка. И вот здесь возникает особый феномен: если мать все же не отказалась от своего дитя, то воспитывать его будет, как мужчина, со временем взрастив любовь мужского же типа. Наверное, вы знаете такие примеры. Мать всю жизнь видит в своем ребенке малыша, а отец — будущего взрослого, напарника, что и определяет сам подход к воспитанию. Для женщины важны не столько результаты воспитания, сколько сам процесс, когда она находится рядом с ребенком, заботится о нем, и оттого счастлива. Для мужчины же чрезвычайно важно, какого человека по итогам долгой отцовской работы он вырастит: добытчика и надежного защитника или фатального неумеху, неудачника, порядочного человека или потенциального негодяя. Он не наслаждается процессом, а прилагает все усилия для того, чтобы результат был максимально качественным. В процессе оценки разницы подходов уже появились термины «процессник» и «результатник». Мужчины в вопросах воспитания более категоричны и требовательны, иногда чрезмерно. Ребенок не получит в полной мере отцовской любви, если не «покажет себя», в этом папаши сродни спортивному тренеру. Мать же закладывает в ребенке такие чувства, как доброта и доверие к ближнему, умение глубоко чувствовать этот мир и населяющих его людей, сострадать. Главное качество мужского типа воспитания — ответственность, когда именно папа берет на себя обязанность вырастить полезного члена общества. Для матери главное — забота о своем чаде, то, что он счастлив здесь и сейчас, она сделает все, от нее зависящее, чтобы счастье не покидало ребенка и впредь. Именно материнская любовь способна сделать человека счастливым, добрым, а также более адаптивным и гармоничным в плане личной жизни. У мужчин и женщин — разные культуры и особенности психологии, отсюда и некоторые отличия в подходе к воспитанию. Конечно, любые рассуждения на этот счет всегда будут несколько преувеличены и упрощены, это необходимо учитывать: не расценивайте все прочитанное, как безусловную истину. Хотя это и поможет вам выделить наиболее важные для практики моменты, помогающие мужчинам лучше понимать женщин, а женщинам — мужчин. Мужчина — это определенность, он ищет ее во всем и умеет в нужный момент стать твердым, как скала. Женщина — это текучесть, она пластична, и тем способна достигать удивительных результатов. Так кого нужно воспитывать, Силовиков или Скрипачей? Мне представляется, что споры здесь бессмысленны, и каждому понятно, что лучшее воспитание маленький человечек получит в полной семье, когда он впитывает живительную науку сразу из двух источников... Воспитывать нужно Скрипача, способного качественно провести ударную серию и в считанные секунды уложить противника на землю. К сожалению, у нас недопустимо много неполных семей. Люди по тем или иным причинам разводятся, и каждый раз это драма, а для детей — самая настоящая трагедия, пусть и осознаваемая ими полностью лишь по прошествии времени. Часть разводов можно отнести к разводам импульсивным, когда люди по недомыслию или же «на нервах» наговорили друг другу лишнего. В прошлые времена паузу для отрезвления вполне мог дать принудительный визит супругов в партком или местком, сейчас же возрастает роль церкви. Да и государству не следует поощрять понижение барьеров ответственности, предоставляя особые права живущим вне брака. Необходимо публично вспомнить, что гражданский брак есть брак, зарегистрированный государством, и не путать его в разговорах и текстах с сожительством. Но все же компенсация перекосов возможна и для неполных семей — здесь нам могут крепко помочь бабушки и дедушки, важнейшая часть семьи, как первичной ячейки общества. Воспитав в положенное время своих чад и наблюдая сейчас, как они растят уже собственных детей, наши семейные гранды с их огромным опытом не совершат былых ошибок, помогут словом и делом. Счастливы те, у кого есть бабушки, здоровым образом контактирующие с малышами. Государству тоже следует обратить внимание на это, поддерживая «старших воспитателей», я уверен, что какие–то меры стимуляции и поощрения можно выработать. Вплоть до субсидирования совместных с внуками поездок на отдых — пусть чаще встречаются. Очень важный фактор — новая воспитывающая среда. И ведь она действительно новая. Вспомните, кто и как, кроме родителей, воспитывал лично вас. Вы учились в стандартной школе и вырастали по тем же лекалам, что и ваши родители, ничего не менялось. Кроме этого, вас по своим законам, со всеми их плюсами и минусами, воспитывал двор, где тоже все было предсказуемо. А что теперь? Посудите сами: школы учат по–разному. Во двор нынешние дети практически не бегают, что скорее плохо, чем хорошо, дозированное дворовое воспитание дает хорошую практику выживания в городе... Зато наши дети могут часами находиться в виртуальном мире, где на сцену то и дело выходит неучтенный «воспитатель», цели и методы которого вам неизвестны, а результаты непредсказуемы. У нас нет подобного личного опыта. Это необходимо учитывать, и тот родитель, который в силу принципов или упрямства сторонится виртуальной сферы, рискует проиграть в борьбе за сердце и душу своего ребенка. Находясь вовне, вовремя ничего не скорректируешь, не поправишь... В ближайшем будущем правила семейного воспитания существенно дополнятся, ведь бороться с тягой к виртуальному миру бесполезно, да и не нужно. У нас должно хватить разума и умения использовать новую среду, которая открывает удивительные возможности для роста личности. Излишнее ретроградство вообще штука вредная. Хотим мы или нет, наши дети будут жить в совсем другом мире, который сейчас даже представить сложно. Они его, собственно, и будут строить. Наша задача — помочь им вырасти такими строителями, а затем и самим стать теми самыми семейными грандами. Таков круговорот семейного воспитания, таким он, надеюсь, и останется.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Порой возникают адекватные эпохе новые общественные запросы, в том числе и ошибочные, тупиковые, однако общая канва детского воспитания, несмотря на все это, держится в определенных границах. Возникают новые факторы, периодически появляются секты нового типа с необычными нравственными установками. С помощью соцсетей такие группы способны в короткий срок стать массовыми. Все больше стран принимают в законодательные объятия третий, а то и пятый пол, другие этому категорически противятся. А ведь детям из этих стран придется контактировать, порой не имея возможность даже определить половую принадлежность собеседника...Принято считать, что в наше время выработанная ранее идеология уже не работает, теперь человечество ждет каких–то глобальных объединяющих идей, и в этих поисках временами уходит не туда, куда нужно. Мы уже видим разницу в общественном запросе на воспитание будущего гражданина Швеции и гражданина России, и все чаще эта разница нас просто пугает. Что лучше: клановое или индивидуалистское, женское или мужское воспитание, если уж судьба распорядилась так, что семья стала неполной? Нормальны ли перекосы в одну сторону в полной семье? Какова роль в воспитании бабушек и дедушек, как преодолевать противоречия между школьным и домашним воспитанием — все это вопросы, ответы на которые мы ищем поколение за поколением.Тем не менее многое уже установлено четко. Давно определены ясные различия в мужском и женском воспитании, как и разница между отцовской и материнской любовью — а это определяющий фактор. Гендерность в семейном воспитании далеко не всегда напрямую зависит от пола родителя. Порой женщины воспитывают своих детей, как мужчины, и наоборот — тут все зависит от особенностей характера и внутренних установок. Женская любовь к своему ребенку традиционно считается безусловной, не зависящей от внешних воздействий. Она рождается, можно сказать, программно, когда при родах в кровь матери впрыскивается определенный набор гормонов. Мать начинает испытывать то самое материнское чувство — нежность и любовь к только что явившемуся на свет чаду.У мужчин нет такого гормонального механизма, поэтому отцовская любовь не возникает автоматически, а зарождается в процессе воспитания, когда ребенок начинает радовать своего папу первыми победами. Отцовская любовь — всегда гордость за потомка и осознание преемственности, как личной, так и всего рода, на перспективу. Однако бывает и так, что материнский инстинкт у женщины не просыпается безусловно, как это должно быть, что может быть обусловлено сильной родовой травмой или нежеланием иметь ребенка. И вот здесь возникает особый феномен: если мать все же не отказалась от своего дитя, то воспитывать его будет, как мужчина, со временем взрастив любовь мужского же типа. Наверное, вы знаете такие примеры.Мать всю жизнь видит в своем ребенке малыша, а отец — будущего взрослого, напарника, что и определяет сам подход к воспитанию. Для женщины важны не столько результаты воспитания, сколько сам процесс, когда она находится рядом с ребенком, заботится о нем, и оттого счастлива. Для мужчины же чрезвычайно важно, какого человека по итогам долгой отцовской работы он вырастит: добытчика и надежного защитника или фатального неумеху, неудачника, порядочного человека или потенциального негодяя. Он не наслаждается процессом, а прилагает все усилия для того, чтобы результат был максимально качественным. В процессе оценки разницы подходов уже появились термины «процессник» и «результатник».Мужчины в вопросах воспитания более категоричны и требовательны, иногда чрезмерно. Ребенок не получит в полной мере отцовской любви, если не «покажет себя», в этом папаши сродни спортивному тренеру. Мать же закладывает в ребенке такие чувства, как доброта и доверие к ближнему, умение глубоко чувствовать этот мир и населяющих его людей, сострадать. Главное качество мужского типа воспитания — ответственность, когда именно папа берет на себя обязанность вырастить полезного члена общества. Для матери главное — забота о своем чаде, то, что он счастлив здесь и сейчас, она сделает все, от нее зависящее, чтобы счастье не покидало ребенка и впредь. Именно материнская любовь способна сделать человека счастливым, добрым, а также более адаптивным и гармоничным в плане личной жизни.У мужчин и женщин — разные культуры и особенности психологии, отсюда и некоторые отличия в подходе к воспитанию. Конечно, любые рассуждения на этот счет всегда будут несколько преувеличены и упрощены, это необходимо учитывать: не расценивайте все прочитанное, как безусловную истину. Хотя это и поможет вам выделить наиболее важные для практики моменты, помогающие мужчинам лучше понимать женщин, а женщинам — мужчин. Мужчина — это определенность, он ищет ее во всем и умеет в нужный момент стать твердым, как скала. Женщина — это текучесть, она пластична, и тем способна достигать удивительных результатов.Так кого нужно воспитывать, Силовиков или Скрипачей? Мне представляется, что споры здесь бессмысленны, и каждому понятно, что лучшее воспитание маленький человечек получит в полной семье, когда он впитывает живительную науку сразу из двух источников... Воспитывать нужно Скрипача, способного качественно провести ударную серию и в считанные секунды уложить противника на землю.К сожалению, у нас недопустимо много неполных семей. Люди по тем или иным причинам разводятся, и каждый раз это драма, а для детей — самая настоящая трагедия, пусть и осознаваемая ими полностью лишь по прошествии времени. Часть разводов можно отнести к разводам импульсивным, когда люди по недомыслию или же «на нервах» наговорили друг другу лишнего. В прошлые времена паузу для отрезвления вполне мог дать принудительный визит супругов в партком или местком, сейчас же возрастает роль церкви. Да и государству не следует поощрять понижение барьеров ответственности, предоставляя особые права живущим вне брака. Необходимо публично вспомнить, что гражданский брак есть брак, зарегистрированный государством, и не путать его в разговорах и текстах с сожительством.Но все же компенсация перекосов возможна и для неполных семей — здесь нам могут крепко помочь бабушки и дедушки, важнейшая часть семьи, как первичной ячейки общества. Воспитав в положенное время своих чад и наблюдая сейчас, как они растят уже собственных детей, наши семейные гранды с их огромным опытом не совершат былых ошибок, помогут словом и делом. Счастливы те, у кого есть бабушки, здоровым образом контактирующие с малышами. Государству тоже следует обратить внимание на это, поддерживая «старших воспитателей», я уверен, что какие–то меры стимуляции и поощрения можно выработать. Вплоть до субсидирования совместных с внуками поездок на отдых — пусть чаще встречаются.Очень важный фактор — новая воспитывающая среда. И ведь она действительно новая. Вспомните, кто и как, кроме родителей, воспитывал лично вас. Вы учились в стандартной школе и вырастали по тем же лекалам, что и ваши родители, ничего не менялось. Кроме этого, вас по своим законам, со всеми их плюсами и минусами, воспитывал двор, где тоже все было предсказуемо. А что теперь? Посудите сами: школы учат по–разному. Во двор нынешние дети практически не бегают, что скорее плохо, чем хорошо, дозированное дворовое воспитание дает хорошую практику выживания в городе... Зато наши дети могут часами находиться в виртуальном мире, где на сцену то и дело выходит неучтенный «воспитатель», цели и методы которого вам неизвестны, а результаты непредсказуемы. У нас нет подобного личного опыта.Это необходимо учитывать, и тот родитель, который в силу принципов или упрямства сторонится виртуальной сферы, рискует проиграть в борьбе за сердце и душу своего ребенка. Находясь вовне, вовремя ничего не скорректируешь, не поправишь...В ближайшем будущем правила семейного воспитания существенно дополнятся, ведь бороться с тягой к виртуальному миру бесполезно, да и не нужно. У нас должно хватить разума и умения использовать новую среду, которая открывает удивительные возможности для роста личности. Излишнее ретроградство вообще штука вредная. Хотим мы или нет, наши дети будут жить в совсем другом мире, который сейчас даже представить сложно. Они его, собственно, и будут строить. Наша задача — помочь им вырасти такими строителями, а затем и самим стать теми самыми семейными грандами. Таков круговорот семейного воспитания, таким он, надеюсь, и останется.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















