[Индекс номера 182 (23.11.2018)]



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Серьезный выбор

Сегодня мы продолжим рассказ о преимуществах жилого комплекса «Кристалл», строительство которого в Красноярске начала компания «СИА» в начале 2018 года.



Жилой комплекс «Кристалл» включает в себя два высотных здания элитного класса, которые станут украшением престижной части Железнодорожного района. Его фасады отличаются элегантностью, создаваемой сочетанием темного гранита, тонированного стекла и белого мрамора. На нижних этажах обоих корпусов — с первого по третий — спроектированы помещения коммерческого и общественного назначения. Жилые помещения разместятся на 4–21 этажах. В каждом корпусе предусмотрено строительство 106 квартир площадью от 64 до 149 кв. м с высотой потолков более 3 м. С каждого этажа (на три квартиры) предусмотрен отдельный спуск в подземную парковку, расположенную на цокольном этаже. Закрытая дворовая территория включает детские игровые площадки и зоны отдыха для взрослых. В доме будет обеспечена внутренняя охрана и служба контроля; во всех помещениях общественного назначения смонтируют систему круглосуточного видеонаблюдения; в квартирах установят систему дистанционной передачи данных от счетчиков воды, тепла, электричества; датчики утечки воды; систему цифровой информации — в каждом жилом блоке; автоматическую пожарную сигнализацию с выводом на пульт консьержа и пожарной охраны, противопожарные лифты, современную систему эвакуации. Дома строятся в классическом исполнении: каркас монолитный, все стены и внутренние перегородки из кирпича. Высота потолков более трех метров, что создает ощущение простора даже в небольших по площади помещениях. Впрочем, даже квартиры минимального метража производят впечатление просторных апартаментов за счет большого холла — около 20 кв. м и больше, который может выполнить функцию гостиной, кухонь–столовых, больших комнат. Кондиционеры, теплые полы и подогреваемые плинтусы порадуют как солидных собственников, так и совсем молодые семьи с малышами. В трех– и четырехкомнатных квартирах спроектированы по две туалетные комнаты, что для большой семьи порой становится решающим моментом при выборе жилья. Во всех квартирах проектом предусмотрены теплые остекленные лоджии и балконы шириной не менее двух метров и панорамные окна, из которых открывается вид с высоты на наиболее живописные места города: Караульную гору с часовней, Енисей, горнолыжную трассу «Бобровый лог» и Сопку. Детальнее ознакомиться с планировочными решениями квартир этого жилого комплекса можно на сайте www.kristall–krsk.ru А на каких условиях можно приобрести квартиры в «Кристалле», а также о ценовой политике строительной компании «СИА» мы расскажем в следующем материале. ПЛАНИРОВКА ТИПОВОГО ЖИЛОГО ЭТАЖА КОРПУС 1,2 ЭТАЖИ 1-17 ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЖК «КРИСТАЛЛ»: • скоростные лифты OTIS; • высокоэффективная звукоизоляция по классу А; • автономная система кондиционирования на каждую квартиру; • приборы учета электроэнергии, воды и тепла с дистанционной передачей данных; • балконы и лоджии с теплым внешним остеклением двухкамерными стеклопакетами и возможностью электроотопления; • энергосберегающая система освещения мест общего пользования; • горизонтальная система разводки центральных систем отопления; • датчики утечки воды. Красноярск, ул. Мира, 109, 8 (391) 200-08-08

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Жилой комплекс «Кристалл» включает в себя два высотных здания элитного класса, которые станут украшением престижной части Железнодорожного района. Его фасады отличаются элегантностью, создаваемой сочетанием темного гранита, тонированного стекла и белого мрамора.На нижних этажах обоих корпусов — с первого по третий — спроектированы помещения коммерческого и общественного назначения. Жилые помещения разместятся на 4–21 этажах. В каждом корпусе предусмотрено строительство 106 квартир площадью от 64 до 149 кв. м с высотой потолков более 3 м. С каждого этажа (на три квартиры) предусмотрен отдельный спуск в подземную парковку, расположенную на цокольном этаже.Закрытая дворовая территория включает детские игровые площадки и зоны отдыха для взрослых. В доме будет обеспечена внутренняя охрана и служба контроля; во всех помещениях общественного назначения смонтируют систему круглосуточного видеонаблюдения; в квартирах установят систему дистанционной передачи данных от счетчиков воды, тепла, электричества; датчики утечки воды; систему цифровой информации — в каждом жилом блоке; автоматическую пожарную сигнализацию с выводом на пульт консьержа и пожарной охраны, противопожарные лифты, современную систему эвакуации.Дома строятся в классическом исполнении: каркас монолитный, все стены и внутренние перегородки из кирпича. Высота потолков более трех метров, что создает ощущение простора даже в небольших по площади помещениях. Впрочем, даже квартиры минимального метража производят впечатление просторных апартаментов за счет большого холла — около 20 кв. м и больше, который может выполнить функцию гостиной, кухонь–столовых, больших комнат. Кондиционеры, теплые полы и подогреваемые плинтусы порадуют как солидных собственников, так и совсем молодые семьи с малышами. В трех– и четырехкомнатных квартирах спроектированы по две туалетные комнаты, что для большой семьи порой становится решающим моментом при выборе жилья. Во всех квартирах проектом предусмотрены теплые остекленные лоджии и балконы шириной не менее двух метров и панорамные окна, из которых открывается вид с высоты на наиболее живописные места города: Караульную гору с часовней, Енисей, горнолыжную трассу «Бобровый лог» и Сопку.Детальнее ознакомиться с планировочными решениями квартир этого жилого комплекса можно на сайтеА на каких условиях можно приобрести квартиры в «Кристалле», а также о ценовой политике строительной компании «СИА» мы расскажем в следующем материале.

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