Фото новости:

метель

[Индекс номера 182 (23.11.2018)]

 Реклама 
Серьезный выбор

Сегодня мы продолжим рассказ о преимуществах жилого комплекса «Кристалл», строительство которого в Красноярске начала компания «СИА» в начале 2018 года.

Жилой комплекс «Кристалл» включает в себя два высотных здания элитного класса, которые станут украшением престижной части Железнодорожного района. Его фасады отличаются элегантностью, создаваемой сочетанием темного гранита, тонированного стекла и белого мрамора.
На нижних этажах обоих корпусов — с первого по третий — спроектированы помещения коммерческого и общественного назначения. Жилые помещения разместятся на 4–21 этажах. В каждом корпусе предусмотрено строительство 106 квартир площадью от 64 до 149 кв. м с высотой потолков более 3 м. С каждого этажа (на три квартиры) предусмотрен отдельный спуск в подземную парковку, расположенную на цокольном этаже.
Закрытая дворовая территория включает детские игровые площадки и зоны отдыха для взрослых. В доме будет обеспечена внутренняя охрана и служба контроля; во всех помещениях общественного назначения смонтируют систему круглосуточного видеонаблюдения; в квартирах установят систему дистанционной передачи данных от счетчиков воды, тепла, электричества; датчики утечки воды; систему цифровой информации — в каждом жилом блоке; автоматическую пожарную сигнализацию с выводом на пульт консьержа и пожарной охраны, противопожарные лифты, современную систему эвакуации.
Дома строятся в классическом исполнении: каркас монолитный, все стены и внутренние перегородки из кирпича. Высота потолков более трех метров, что создает ощущение простора даже в небольших по площади помещениях. Впрочем, даже квартиры минимального метража производят впечатление просторных апартаментов за счет большого холла — около 20 кв. м и больше, который может выполнить функцию гостиной, кухонь–столовых, больших комнат. Кондиционеры, теплые полы и подогреваемые плинтусы порадуют как солидных собственников, так и совсем молодые семьи с малышами. В трех– и четырехкомнатных квартирах спроектированы по две туалетные комнаты, что для большой семьи порой становится решающим моментом при выборе жилья. Во всех квартирах проектом предусмотрены теплые остекленные лоджии и балконы шириной не менее двух метров и панорамные окна, из которых открывается вид с высоты на наиболее живописные места города: Караульную гору с часовней, Енисей, горнолыжную трассу «Бобровый лог» и Сопку.
Детальнее ознакомиться с планировочными решениями квартир этого жилого комплекса можно на сайте www.kristall–krsk.ru
А на каких условиях можно приобрести квартиры в «Кристалле», а также о ценовой политике строительной компании «СИА» мы расскажем в следующем материале.
ПЛАНИРОВКА ТИПОВОГО ЖИЛОГО ЭТАЖА
КОРПУС 1,2 ЭТАЖИ 1-17
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЖК «КРИСТАЛЛ»:
скоростные лифты OTIS;
высокоэффективная звукоизоляция по классу А;
автономная система кондиционирования на каждую квартиру;
приборы учета электроэнергии, воды и тепла с дистанционной передачей данных;
балконы и лоджии с теплым внешним остеклением двухкамерными стеклопакетами и возможностью электроотопления;
энергосберегающая система освещения мест общего пользования;
горизонтальная система разводки центральных систем отопления;
датчики утечки воды.
Красноярск, ул. Мира, 109, 8 (391) 200-08-08

Марина Андриюк
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
С 1 октября 2019 года зарплаты бюджетников повысятся на 4,3%. Соответствующая статья расходов уже запланирована в бюджете Норильска на следующий год, предварительное обсуждение которого провели норильские депутаты-единороссы.

Большая уборка 
С 1 сентября 2018 года в действие вступили новые ГОСТы, касающиеся работы дорожных служб. О новых стандартах нам рассказал Александр Аношкин, и. о. начальника управления «Норильскавтодор».

Актуально 
С 1 января 2019 года начнут действовать изменения, принятые в ныне действующее пенсионное законодательство. Они коснутся значительной части россиян. Это не новый закон, подчеркивают специалисты Пенсионного фонда.

Анонс 
В эти выходные в Норильске стартует предновогодний двухнедельный праздник рукоделия.

Обратный отсчет 
«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.

Мысли вслух 
Воспитание детей — сфера, которая, пожалуй, никогда не будет познана до конца. Казалось бы, ничего нового ожидать не приходится. Мировые религии давно выработали моральные каноны, а правила нравственности заданы сообществами людей, странами и народами. И все же...

Реклама 
Сегодня мы продолжим рассказ о преимуществах жилого комплекса «Кристалл», строительство которого в Красноярске начала компания «СИА» в начале 2018 года.

Новости:
 23 ноября 2018 
20:36 В Норильске из-за возгорания эвакуировали всех посетителей СРЦ «Арена»
16:14 Волшебный чемоданчик, плюшевый мишка, интересная книжка и почти килограмм конфет получит детвора от компании «Норникель»
16:05 Выходные дни в Норильске пройдут без снегопадов.
16:02 Краевой бюджет на 2019-2021 годы принят в первом чтении. После проведения Универсиады акценты бюджетной политики сместятся в сторону городов и районов края.
15:42 Парламент согласовал кандидатуру защитника коренных малочисленных народов Севера.
15:26 Почетным знаком «Материнская слава» наградили 15 многодетных жительниц края.
15:14 Первый Арктический турнир Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди жителей Норильска и Дудинки пройдет в эти выходные.
14:47 Цветаевские чтения пройдут в норильской публичной библиотеке завтра, 24 ноября.
13:49 На автодороге Норильск-Талнах в ДТП, которое произошло накануне, пострадал человек.
12:56 Опубликована программа мастер-классов предновогоднего фестиваля мастеров-ремесленников «Норильск Новый Фест», которые проведут гости из Коломны.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх