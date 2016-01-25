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[Индекс номера 188 (30.11.2018)]

Не спать!

Норильчане привыкли считать, что полярная ночь начинается 30 ноября. Однако периодически в соцсетях возникают споры: верна ли эта дата? «Заполярная правда» решила разобраться.

Полярная ночь наступает на территории тогда, когда солнце больше суток не появляется из–за горизонта. Ее продолжительность зависит от широты. Самая короткая полярная ночь — почти двое суток — наблюдается на 67024’ северной широты, недалеко от Северного полярного круга. А самая долгая полярная ночь — чуть менее шести месяцев — на Южном полюсе, там она длится даже дольше, чем на Северном полюсе.
При этом полярная ночь короче периода полярного дня, когда солнце не заходит совсем. За это мы должны благодарить явление атмосферной рефракции — преломление в атмосфере световых лучей от небесных светил, в связи с чем меняется их положение на небосводе. Даже когда солнце объективно уже ушло за горизонт, мы продолжаем его видеть, так рефракция укорачивает ночи и продлевает дни. Из–за этого эффекта, например, в городе Кандалакше Мурманской области бывает полярный день, но не бывает полярных ночей.
Сегодня и на выходных в Норильске сохранится холодная безветренная погода. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе продержится на уровне –30–35 градусов мороза, в низинах — до –40 градусов. Ветер неустойчивый 2–7 м/сек. Осадков не ожидается.
Полярная ночь не означает полную темноту в течение всех суток. Солнце не поднимается над горизонтом, но ежедневно какую–то часть суток занимают сумерки. В зависимости от степени освещенности в момент наибольшей высоты Солнца выделяют гражданскую полярную ночь, навигационную полярную ночь и астрономическую полярную ночь, а если в полдень сумерки не наступают — полную полярную ночь. Полная полярная ночь наступает только на широтах от 84034’, например, на полюсах Земли. Астрономическая полярная ночь — на широтах от 78034’, навигационная — на широтах выше 72034’, ее можно увидеть в Диксоне, в Баренцбурге, на Шпицбергене. Гражданская полярная ночь — самая «светлая», на территории ее господства (от 720 широты и выше) находятся такие города, как Мурманск, Воркута, Мончегорск и наш Норильск.
Когда же в Норильске наступает полярная ночь? Мы привыкли считать за эту дату 30 ноября. Она взята из диаграммы восхода и захода солнца, составленной еще по материалам Николая Урванцева. Но, как объясняет начальник отдела гидрометеообеспечения Таймырского центра по гидрометеорологии — филиала Среднесибирского УГМС Мария Корина, такие диаграммы составлялись по результатам визуального наблюдения:
– С 30 ноября и даже раньше солнца мы уже не видим. Соответственно, можно сказать, что сегодня в Норильске наступает оптическая полярная ночь. Но астрономия — это точная наука, она оперирует цифрами и формулами. Поэтому мы используем те данные, что были вычислены в Научно–исследовательском астрономическом институте в Санкт–Петербурге. Эти расчеты делались для нашей широты по конкретной формуле с учетом рефракции. Именно этими данными мы всегда и руководствуемся. Таким образом, официально полярная ночь в Норильске наступает 8 декабря и длится 34 суток.
Смена дня и ночи для широты Норильска
(по расчетам астрономического
института им. В. В. Соболева):
8 декабря — 10 января — полярная ночь
11 января — 19 января — сумеречные ночи
20 января — 25 апреля — смена дня и ночи
26 апреля — 25 мая — белые ночи
26 мая — 20 июля — полярный день
21 июля — 18 августа — белые ночи
19 августа — 24 ноября — смена дня и ночи
25 ноября по 7 декабря — сумеречные ночи

Светлана Гунина
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Норильчане привыкли считать, что полярная ночь начинается 30 ноября. Однако периодически в соцсетях возникают споры: верна ли эта дата? «Заполярная правда» решила разобраться.

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