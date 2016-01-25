[Индекс номера 188 (30.11.2018)]



Больной вопрос

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Число ВИЧ–инфицированных в России продолжает расти. В Норильске наблюдается небольшое снижение количества вновь выявленных ВИЧ–инфицированных, но медики считают, что ситуация по–прежнему остается неутешительной. ВИЧ–инфекцией чаще всего заражаются активные, работоспособные норильчане среднего возраста. Остановить эпидемию могут профилактика и своевременная диагностика.



В период с 1995 года и до настоящего момента в Норильске зарегистрировано 5991 случай заражения ВИЧ–инфекцией. В 2018 году в диспансерном отделении ВИЧ/СПИДа зафиксировано 232 случая, это на 4,5 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда на учет было поставлено 243 норильчанина. По словам Ирины Мухратовой, заведующей диспансерным отделением ВИЧ/СПИДа, заражение ВИЧ–инфекцией в основном происходит половым путем и при внутривенном употреблении наркотиков. Есть еще вертикальный путь передачи ВИЧ–инфекции, когда вирус попадает от матери к ребенку во время беременности или родов или через грудное молоко. В Норильске зарегистрировано 43 таких случая. Количество инфицированных беременных женщин в течение последних двух лет остается неизменным — 70 случаев и в 2017, и в 2018 годах. Сейчас женщины стали ответственнее относиться к своему здоровью, планируют беременность, и если выявляется ВИЧ–инфекция, то получают антивирусную терапию. Но, к сожалению, некоторые из женщин, имеющие такой статус, не наблюдаются у врачей, отказываются от терапии, а порой и принимают решение кормить ребенка грудью. В 2018 году зафиксировано 172 случая заражения половым путем и 59 — инъекционным при употреблении наркотиков. В 2017–м — 154 и 88 случаев соответственно. Идет явный рост числа заразившихся половым путем. Причем больше всего заболевших среди наиболее активной и работоспособной части населения. Так, в 2018 году зарегистрировано 186 ВИЧ–инфицированных в возрасте от 30 до 45 лет, в 2017–м — 168 человек. – Мы наблюдаем и другую тенденцию: ВИЧ–инфекция в последние годы диагностируется в более старших возрастных группах, — говорит Ирина Мухратова. — Год от года увеличивается количество заразившихся в возрасте от 50 лет. В 2018 году количество таких горожан достигло 22 человек, в 2017–м их было девять. Среди ВИЧ–инфицированных по–прежнему больше мужчин. Эта тенденция сохраняется еще с 1990–х годов, когда основной путь передачи вируса был наркотический. В период с 1990–го до 2000–х годов количество мужчин среди ВИЧ–инфицированных составляло более 80 процентов. Сейчас среди всех зараженных ВИЧ–инфекцией мужчины составляют 63,3 процента. В 2018 году было зарегистрировано 133 мужчины с диагнозом ВИЧ, женщин — 99; в 2017–м — 165 и 78 соответственно. При этом большая часть норильчан с ВИЧ–статусом социально адаптированы. ВИЧ–инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и теперь активно распространяется среди всех слоев населения. Сдержать распространение вируса иммунодефицита в Норильске помогают профилактика этого заболевания, своевременное обследование и знание своего ВИЧ–статуса. В настоящее время тестирование на ВИЧ можно пройти в любом из районов: – в Талнахе — в МСЧ–2 (ул. Маслова, 7), каб. 132; в будние дни: по четным числам — с 14 до 15 часов и с 17 до 18 часов, по нечётным — с 12 до 13 часов; – в Кайеркане — МСЧ–3, (ул. Надеждинская, 15), каб. 410; в будние дни: по четным числам — с 14 до 17 часов, по нечетным — с 11 до 14 часов; – в Норильске — в диспансерном отделении ВИЧ/СПИДа (ул. Талнахская, 32), 2–й этаж; в будние дни — с 9 до 18 часов. Также тестирование на ВИЧ можно пройти и в ходе акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (World AIDS Day), который ежегодно отмечается 1 декабря. Мероприятие организовано при поддержке администрации Норильска, территориального отдела здравоохранения Красноярского края в Норильске, отдела молодежной политики в сотрудничестве с благотворительным фондом «69 параллель» и Фондом помощи в области СПИДа (AHF Россия). Акция проводится совместно с докторами из диспансерного отделения ВИЧ/СПИДа и медиками–волонтерами из Норильского медицинского техникума. 1, 2, 8 и 9 декабря в атриуме СРК «Арена» жители Норильска смогут пройти бесплатное экспресс–тестирование на ВИЧ–инфекцию. Мобильная лаборатория будет работать с 15 до 21 часа. За 10 минут любой желающий сможет анонимно пройти тестирование и узнать свой ВИЧ–статус. Психологи службы профилактики наркомании отдела молодежной политики проведут индивидуальные консультации о безопасном поведении и способах защиты от различных инфекционных заболеваний. Все участники тестирования получат подарки. Также в дни проведения экспресс–тестирования в атриуме «Арены» будут организованы интерактивные площадки и выступление творческих коллективов города.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда В период с 1995 года и до настоящего момента в Норильске зарегистрировано 5991 случай заражения ВИЧ–инфекцией. В 2018 году в диспансерном отделении ВИЧ/СПИДа зафиксировано 232 случая, это на 4,5 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда на учет было поставлено 243 норильчанина.По словам, заражение ВИЧ–инфекцией в основном происходит половым путем и при внутривенном употреблении наркотиков. Есть еще вертикальный путь передачи ВИЧ–инфекции, когда вирус попадает от матери к ребенку во время беременности или родов или через грудное молоко. В Норильске зарегистрировано 43 таких случая. Количество инфицированных беременных женщин в течение последних двух лет остается неизменным — 70 случаев и в 2017, и в 2018 годах. Сейчас женщины стали ответственнее относиться к своему здоровью, планируют беременность, и если выявляется ВИЧ–инфекция, то получают антивирусную терапию. Но, к сожалению, некоторые из женщин, имеющие такой статус, не наблюдаются у врачей, отказываются от терапии, а порой и принимают решение кормить ребенка грудью.В 2018 году зафиксировано 172 случая заражения половым путем и 59 — инъекционным при употреблении наркотиков. В 2017–м — 154 и 88 случаев соответственно. Идет явный рост числа заразившихся половым путем. Причем больше всего заболевших среди наиболее активной и работоспособной части населения. Так, в 2018 году зарегистрировано 186 ВИЧ–инфицированных в возрасте от 30 до 45 лет, в 2017–м — 168 человек.– Мы наблюдаем и другую тенденцию: ВИЧ–инфекция в последние годы диагностируется в более старших возрастных группах, — говорит Ирина Мухратова. — Год от года увеличивается количество заразившихся в возрасте от 50 лет. В 2018 году количество таких горожан достигло 22 человек, в 2017–м их было девять. Среди ВИЧ–инфицированных по–прежнему больше мужчин. Эта тенденция сохраняется еще с 1990–х годов, когда основной путь передачи вируса был наркотический. В период с 1990–го до 2000–х годов количество мужчин среди ВИЧ–инфицированных составляло более 80 процентов.Сейчас среди всех зараженных ВИЧ–инфекцией мужчины составляют 63,3 процента. В 2018 году было зарегистрировано 133 мужчины с диагнозом ВИЧ, женщин — 99; в 2017–м — 165 и 78 соответственно. При этом большая часть норильчан с ВИЧ–статусом социально адаптированы. ВИЧ–инфекция вышла за пределы уязвимых групп населения и теперь активно распространяется среди всех слоев населения.Сдержать распространение вируса иммунодефицита в Норильске помогают профилактика этого заболевания, своевременное обследование и знание своего ВИЧ–статуса.Также тестирование на ВИЧ можно пройти и в ходе акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (World AIDS Day), который ежегодно отмечается 1 декабря. Мероприятие организовано при поддержке администрации Норильска, территориального отдела здравоохранения Красноярского края в Норильске, отдела молодежной политики в сотрудничестве с благотворительным фондом «69 параллель» и Фондом помощи в области СПИДа (AHF Россия). Акция проводится совместно с докторами из диспансерного отделения ВИЧ/СПИДа и медиками–волонтерами из Норильского медицинского техникума.Также в дни проведения экспресс–тестирования в атриуме «Арены» будут организованы интерактивные площадки и выступление творческих коллективов города.

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