[Индекс номера 188 (30.11.2018)]



Проекты

Бизнес–план

Накануне в Норильске открылся Центр готового бизнеса и франчайзинга.



Центр работает на базе Агентства развития Норильска, и в нем по принципу «одного окна» можно получить консультацию по вопросам старта, ведения и продвижения бизнеса, правовой защиты и т. д. Этот проект является пилотным в масштабах всей страны и ориентирован сразу на две группы предпринимателей: тех, кто хочет работать по франшизе (присоединиться к сетевому бренду, например, «Баскин Роббинс», «Яндекс–такси» и др.), и тех, кто намерен приобрести готовый бизнес, не желая делать периодические выплаты. Курирует данный проект руководитель бизнес–направления АРН Сергей Ваганов. По его словам, данная сфера в Норильске развивается, этому способствуют взаимовыгодные отношения с городской властью, а обучающие программы, наподобие сегодняшней, помогают реализоваться большому количеству новых франчайзинг–проектов. Как оказалось, свои проекты готовы предложить даже бизнесмены из других городов. Для предпринимателей в данный момент проходит семинар о том, как правильно выбрать бизнес, каков должен быть алгоритм действий при выборе и приобретении готового бизнеса. Один из основных спикеров семинара — основатель и руководитель сети «Беби клуб» Юрий Белонощенко. Он начал создавать свой бизнес около 20 лет назад, вместе с супругой успешно продвинул его, сам «упаковал» во франшизу. Как опытный правообладатель таковой теперь готов делиться своими знаниями с другими предпринимателями, в том числе начинающими. – Я могу рассказать о том, как делать бизнес, как подбирать команду, почему франчайзинг важен. Если смотреть аналитику, то наглядно видно, что из 10 стартапов, новых начинаний в бизнесе, девять всегда закрывается. А среди компаний, открытых по франшизе, статистика выглядит совсем иначе: из 10 остаются семь–восемь. Об этом и пойдет разговор на семинаре, — пояснил столичный бизнесмен. Кроме того, Юрий рассказывает молодым норильским предпринимателям еще и о некоторых психологических нюансах: например, о том, насколько важно для бизнесмена, какие у него отношения с отцом. – По моему глубокому убеждению, так называемый «экзамен перед родителями» напрямую связан с твоим успехом по жизни, — подчеркнул опытный коуч.

Марина Хорошевская Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Центр работает на базе Агентства развития Норильска, и в нем по принципу «одного окна» можно получить консультацию по вопросам старта, ведения и продвижения бизнеса, правовой защиты и т. д.Этот проект является пилотным в масштабах всей страны и ориентирован сразу на две группы предпринимателей: тех, кто хочет работать по франшизе (присоединиться к сетевому бренду, например, «Баскин Роббинс», «Яндекс–такси» и др.), и тех, кто намерен приобрести готовый бизнес, не желая делать периодические выплаты.Курирует данный проект. По его словам, данная сфера в Норильске развивается, этому способствуют взаимовыгодные отношения с городской властью, а обучающие программы, наподобие сегодняшней, помогают реализоваться большому количеству новых франчайзинг–проектов. Как оказалось, свои проекты готовы предложить даже бизнесмены из других городов.Для предпринимателей в данный момент проходит семинар о том, как правильно выбрать бизнес, каков должен быть алгоритм действий при выборе и приобретении готового бизнеса.Один из основных спикеров семинара — основатель и руководитель сети «Беби клуб» Юрий Белонощенко. Он начал создавать свой бизнес около 20 лет назад, вместе с супругой успешно продвинул его, сам «упаковал» во франшизу. Как опытный правообладатель таковой теперь готов делиться своими знаниями с другими предпринимателями, в том числе начинающими.– Я могу рассказать о том, как делать бизнес, как подбирать команду, почему франчайзинг важен. Если смотреть аналитику, то наглядно видно, что из 10 стартапов, новых начинаний в бизнесе, девять всегда закрывается. А среди компаний, открытых по франшизе, статистика выглядит совсем иначе: из 10 остаются семь–восемь. Об этом и пойдет разговор на семинаре, — пояснил столичный бизнесмен.Кроме того, Юрий рассказывает молодым норильским предпринимателям еще и о некоторых психологических нюансах: например, о том, насколько важно для бизнесмена, какие у него отношения с отцом.– По моему глубокому убеждению, так называемый «экзамен перед родителями» напрямую связан с твоим успехом по жизни, — подчеркнул опытный коуч.

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