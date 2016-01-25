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[Индекс номера 188 (30.11.2018)]

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Званые гости

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме».

1988
1988 год был годом высоких гостей: в сентябре Норильск посетил Михаил Горбачев, первое лицо государства. А 22 апреля, в день ленинской годовщины, в Норильске начал работу Всесоюзный семинар по изучению опыта НГМК и горкома партии по обеспечению трудящихся услугами. Перенимать опыт норильчан в организации бытового обслуживания приехали более 30 высокопоставленных чиновников: заместители министров цветной металлургии, бытового обслуживания, тяжелого машиностроения, зампреды Госплана, Госснаба, ответственные работники ЦК КПСС; десятки делегатов из союзных республик... Норильск еще не принимал столько высоких гостей, причем по такому «невысокому» вопросу, как организация службы быта. И еще одно знаковое событие 1988 года: в Норильске в первый и последний раз выбирали директора НГМК: единственным избранным на конференции трудового коллектива руководителем комбината стал Анатолий Филатов.
Профессия: предприниматель
Слова «бизнес» тогда не было в обиходе: первых предпринимателей называли «кооператорами», иногда, по старой памяти, «спекулянтами», или говорили «индивидуальная трудовая деятельность». В Норильске появились первые робкие ростки капитализма: частные кафе, видеосалоны, такси. Например, летом на площади Металлургов установили списанный вертолет Ми-8. Внутри «Ми-шутки» - так его назвали в кооперативе «Икар», которому он принадлежал, - был видеосалон, где показывали мультики. Еще одна услуга - «видеомагнитофон напрокат»: взять его с кассетами на сутки стоило от 25 до 40 рублей. Но проще было организовать «доставку» фильмов на дом, и к концу года возникло более десяти кооперативов кабельного ТВ. Также в 1988 году строители сдали здание Центрального рынка. Он был рассчитан на 1,5 тысячи торговых мест, в том числе были запланированы точки для кооператоров. «Малой экономикой», производством ширпотреба занялись и предприятия комбината – после вступления в силу нового закона о самофинансировании они стали выпускать дефицит (которым тогда было большинство товаров). На медном заводе, например, освоили производство подставок под телевизоры, а на механическом делали сейфы, инструмент для подледного лова и даже шампуры для шашлыков.
Событие: визит генсека
14 сентября Норильск посетил генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Высокого гостя с супругой встречал только что избранный директор Норильского комбината Анатолий Филатов. Кортеж будущего президента СССР останавливался в Кайеркане, высокий гость также посетил «Надежду», побывал в третьем универсаме, где был обеспечен богатый ассортимент товаров, поговорил с норильчанами на площадке перед магазином «Карат». Позднее Горбачев назовет эту поездку «головной болью» и запишет в рабочем дневнике, что в городе, дающем миллиардные прибыли государству, «безобразное положение с коммунальным хозяйством и транспортом».
Адрес: улицы Ветеранов и Анисимова
В 1988 году в городе появились две новые улицы. Одна из них только начала застраиваться: этот микрорайон в документах значился как «Норильск–Совхоз», раньше там было тепличное хозяйство. Был объявлен конкурс на лучшее название новой улицы. Норильчане предложили немало вариантов: Совхозная, Высоцкого, Горбачева, Перспективная, Перестройки, Наших надежд... В результате назвали ее улицей Ветеранов, не только в честь ветеранов войны и труда, но и в честь воинов–интернационалистов — норильчане тогда сражались в Афганистане. Другая улица «отпочковалась» от уже давно существующей улицы Ломоносова, на ней было только три жилых дома. Назвали ее в честь Леонида Анисимова, норильского строителя и лауреата Ленинской премии. А еще в этом году в новый Дом правосудия на улице Комсомольской из старого здания в 17–м квартале переехал народный суд.
Точка на карте: Югославия
Через несколько лет, в 1991 году, эта страна исчезнет с карты мира - от нее отделятся четыре республики из шести. Но летом 1988-го между всесоюзным объединением «Техноэкспорт» и югославской фирмой «Монтер» был заключен контракт на возведение тысячекоечной больницы в Оганере. Для «Монтера» это была юбилейная, сороковая, больница, за почти 40-летнюю историю фирмы. Вместе с югославами работали и норильчане: специалисты института «Норильскпроект» и строительных управлений. Началась отсыпка площадки на строительстве будущей больницы, первые скважины под сваи трест «Фундаментстрой» забурил в октябре 1988 года. 7 декабря этого года началось регулярное движение рейсовых автобусов по новым маршрутам: Норильск – Оганер и Талнах – Оганер. Поначалу в день выполнялось всего семь рейсов, но по мере того, как росло число пассажиров, а это были строители, занятые на объектах Оганера, увеличивалось и количество автобусов.
Цифра: 70 тысяч
К этому времени тираж «Заполярной правды» достиг максимальных показателей - 70 тысяч экземпляров! Это был самый высокий зафиксированный тираж периодического подписного издания за всю историю Норильска. Таким тиражом не могла похвастать ни одна городская газета Красноярского края.

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