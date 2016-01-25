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В горных подразделениях Заполярного филиала «Норникеля» началось поэтапное внедрение новейшей системы диспетчеризации.
Мероприятия на рудниках «Скалистый» и «Октябрьский» проводятся в рамках программы повышения операционной эффективности производства «Технологический прорыв». Цель внедрения системы диспетчеризации — организация оперативного управления горными работами для повышения их эффективности и безопасности. Система включает в себя комплекс решений по информационному обеспечению в реальном времени службы управления производством, контролю и управлению объемами и качеством добываемой руды, отслеживанию эксплуатации и технического состояния горного оборудования.
В частности, на погрузо–доставочных машинах и шахтных самосвалах рудников «Скалистый» и «Октябрьский» устанавливаются многофункциональные программно–аппаратные комплексы. Они позволяют оператору машины получать сменное задание по системам беспроводной связи непосредственно на рабочем месте. В задании указываются место погрузки и выгрузки горной массы, количество рейсов и вес перевезенной руды, время, отводимое для каждой операции, и другие необходимые данные. Сенсоры считывают и передают в реальном времени в диспетчерскую рудника информацию о местоположении машины, ее техническом состоянии, объеме загрузки, маршруте следования, производительности за смену и десятках других параметров.
– Таким образом, диспетчер получит возможность в режиме реального времени выявлять отклонения и применять предупреждающие меры, осуществляя непрерывный контроль работы в разрезе каждого технологического процесса, — говорит Максим Барков, начальник управления автоматизации производства Заполярного филиала «Норникеля».
— Своевременное поступление корректных данных в центр оперативного управления позволит при необходимости производить ежесменное перепланирование, выбирая наиболее эффективный сценарий работы. В итоге мы получим интегрированный процесс планирования и управления производством для выполнения плановых показателей рудника.
Для успешной работы внедряемой горной диспетчеризации значительно расширяется ранее созданная на всех рудниках Заполярного филиала инфраструктура беспроводных сетей передачи данных. В рамках реализованного ранее проекта по внедрению системы радиосвязи и позиционирования для работы под землей было проложено более 300 километров оптических линий связи, установлено различное оборудование регистрации самоходной техники и персонала. В итоге беспроводными сетями будут оснащены все горные выработки, где происходят технологические операции.
На следующем этапе подобными комплексами будет оснащена вся технологическая цепочка добычи руды на всех добывающих предприятиях. Это позволит в любой момент получать информацию о ходе технологических операций предприятия: количестве и местоположении самоходной техники, массе отгруженной и поднятой на поверхность руды, ее содержании, выполнении производственного плана и других показателях, необходимых для оперативного управления производством.
Внедрение системы горной диспетчеризации планируется на пяти рудниках Заполярного филиала — «Октябрьский», «Таймырский», «Маяк», «Комсомольский», «Скалистый» — до конца 2019 года.
Верные приметыНа руднике «Октябрьский» создан специальный учебный класс, где обучают демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства.
Работа ведется в рамках корпоративного стандарта, модернизированный учебный класс действует с ноября, обучение в его стенах прошли более 50 человек. Помимо прочего, класс оборудован всем необходимым для проведения вводного инструктажа и практического обучения работы на высоте — помещение оснастили анкерными линиями и страховочными системами, чтобы наглядно продемонстрировать действие страховочной системы. Также здесь есть стенд, на котором представлены средства индивидуальной защиты, которые применяются в подземных условиях, и приборы контроля физического состояния работников.– «Норникель» последовательно и методично движется к нулевому показателю травматизма. Для руководства компании, для меня лично важно, чтобы работники возвращались с работы живыми и здоровыми. Обучение визуализации и демаркации, которое реализовали наши сотрудники на руднике «Октябрьский», — это еще один шаг к обеспечению безопасности наших работников. Уверен, что другие предприятия их в этом поддержат, — отметил директор департамента промышленной безопасности и охраны труда Заполярного филиала «Норникеля» Валентин Козловский.
|Демаркация опасных зон — обозначение границ опасной зоны сигнальными цветами, защитными ограждениями, знаками безопасности. Визуализация рабочего пространства — нанесение разметки, знаков безопасности в опасной зоне в удобной форме для зрительного восприятия с обозначением существующих опасностей и рисков.Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку применяют для привлечения внимания людей, находящихся на производстве, к возможной опасности. Маркировка опасных зон предупреждает об угрозе и сообщает, какие действия можно или нельзя производить.
Драйвер развития Экомарафон «Понеслось» компании «Норникель» стал победителем конкурса «Чемпионы Добрых Дел».28 ноября в Москве состоялся VII Международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Мероприятие традиционно объединяет ведущих топ–менеджеров российских и международных компаний из разных отраслей экономики, представителей власти и экспертного сообщества. В работе панельной дискуссии «Корпоративное волонтерство как драйвер развития бизнеса» приняла участие старший вице–президент компании «Норникель» Лариса Зелькова.В ходе форума состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы Добрых Дел». В номинации «Комплексный проект» первое место отдано экологическому марафону «Норникеля» — «Понеслось».Экомарафон стартовал три года назад. Тогда к проекту подключились около ста волонтеров из Москвы, Мончегорска и Норильска, позже к ним присоединились добровольцы из Красноярска и Читы. В дружной команде работают более 160 000 человек. Волонтеры провели 700 экологических акций и мероприятий, высадили 25 000 деревьев и кустарников. В этом году в Красноярске прошел масштабный экослет волонтеров марафона «Понеслось», благодаря которому на территории фан–парка «Бобровый лог» появился Северный сад цветов, а в заповеднике «Столбы» благоустроена экотропа и установлены информационные щиты. Также волонтеры выступили в качестве актеров, представив уникальный спектакль «Путевые заметки А. Урганта о волонтерах «Норникеля».
Опыт передовых компаний доказывает, что корпоративное волонтерство является важным инструментом как для значимых социальных изменений, так и для построения корпоративных коммуникаций. Сегодня оно является одним из важнейших инструментов поддержания социальной активности компании и формирования устойчивых отношений с государством и местными сообществами.
|В Норильске в составе 20 команд из 30 подразделений компании и 15 организаций–партнеров в экомарафоне–2018 участвовало порядка 190 волонтеров. Их силами было организовано около ста мероприятий с участием 2500 норильчан, высажено 100 деревьев, проведено 20 субботников, собрано порядка 25 тонн мусора, проведены фестивали, мастер–классы, благоустроено несколько городских объектов.
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