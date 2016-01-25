[Индекс номера 188 (30.11.2018)]



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В режиме реального времени

В горных подразделениях Заполярного филиала «Норникеля» началось поэтапное внедрение новейшей системы диспетчеризации.



Мероприятия на рудниках «Скалистый» и «Октябрьский» проводятся в рамках программы повышения операционной эффективности производства «Технологический прорыв». Цель внедрения системы диспетчеризации — организация оперативного управления горными работами для повышения их эффективности и безопасности. Система включает в себя комплекс решений по информационному обеспечению в реальном времени службы управления производством, контролю и управлению объемами и качеством добываемой руды, отслеживанию эксплуатации и технического состояния горного оборудования. В частности, на погрузо–доставочных машинах и шахтных самосвалах рудников «Скалистый» и «Октябрьский» устанавливаются многофункциональные программно–аппаратные комплексы. Они позволяют оператору машины получать сменное задание по системам беспроводной связи непосредственно на рабочем месте. В задании указываются место погрузки и выгрузки горной массы, количество рейсов и вес перевезенной руды, время, отводимое для каждой операции, и другие необходимые данные. Сенсоры считывают и передают в реальном времени в диспетчерскую рудника информацию о местоположении машины, ее техническом состоянии, объеме загрузки, маршруте следования, производительности за смену и десятках других параметров. – Таким образом, диспетчер получит возможность в режиме реального времени выявлять отклонения и применять предупреждающие меры, осуществляя непрерывный контроль работы в разрезе каждого технологического процесса, — говорит Максим Барков, начальник управления автоматизации производства Заполярного филиала «Норникеля». — Своевременное поступление корректных данных в центр оперативного управления позволит при необходимости производить ежесменное перепланирование, выбирая наиболее эффективный сценарий работы. В итоге мы получим интегрированный процесс планирования и управления производством для выполнения плановых показателей рудника. Для успешной работы внедряемой горной диспетчеризации значительно расширяется ранее созданная на всех рудниках Заполярного филиала инфраструктура беспроводных сетей передачи данных. В рамках реализованного ранее проекта по внедрению системы радиосвязи и позиционирования для работы под землей было проложено более 300 километров оптических линий связи, установлено различное оборудование регистрации самоходной техники и персонала. В итоге беспроводными сетями будут оснащены все горные выработки, где происходят технологические операции. На следующем этапе подобными комплексами будет оснащена вся технологическая цепочка добычи руды на всех добывающих предприятиях. Это позволит в любой момент получать информацию о ходе технологических операций предприятия: количестве и местоположении самоходной техники, массе отгруженной и поднятой на поверхность руды, ее содержании, выполнении производственного плана и других показателях, необходимых для оперативного управления производством. Внедрение системы горной диспетчеризации планируется на пяти рудниках Заполярного филиала — «Октябрьский», «Таймырский», «Маяк», «Комсомольский», «Скалистый» — до конца 2019 года.

Верные приметы На руднике «Октябрьский» создан специальный учебный класс, где обучают демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства. Демаркация опасных зон — обозначение границ опасной зоны сигнальными цветами, защитными ограждениями, знаками безопасности. Визуализация рабочего пространства — нанесение разметки, знаков безопасности в опасной зоне в удобной форме для зрительного восприятия с обозначением существующих опасностей и рисков. Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку применяют для привлечения внимания людей, находящихся на производстве, к возможной опасности. Маркировка опасных зон предупреждает об угрозе и сообщает, какие действия можно или нельзя производить. Работа ведется в рамках корпоративного стандарта, модернизированный учебный класс действует с ноября, обучение в его стенах прошли более 50 человек. Помимо прочего, класс оборудован всем необходимым для проведения вводного инструктажа и практического обучения работы на высоте — помещение оснастили анкерными линиями и страховочными системами, чтобы наглядно продемонстрировать действие страховочной системы. Также здесь есть стенд, на котором представлены средства индивидуальной защиты, которые применяются в подземных условиях, и приборы контроля физического состояния работников. – «Норникель» последовательно и методично движется к нулевому показателю травматизма. Для руководства компании, для меня лично важно, чтобы работники возвращались с работы живыми и здоровыми. Обучение визуализации и демаркации, которое реализовали наши сотрудники на руднике «Октябрьский», — это еще один шаг к обеспечению безопасности наших работников. Уверен, что другие предприятия их в этом поддержат, — отметил директор департамента промышленной безопасности и охраны труда Заполярного филиала «Норникеля» Валентин Козловский.

Драйвер развития Экомарафон «Понеслось» компании «Норникель» стал победителем конкурса «Чемпионы Добрых Дел». 28 ноября в Москве состоялся VII Международный форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество». Мероприятие традиционно объединяет ведущих топ–менеджеров российских и международных компаний из разных отраслей экономики, представителей власти и экспертного сообщества. В работе панельной дискуссии «Корпоративное волонтерство как драйвер развития бизнеса» приняла участие старший вице–президент компании «Норникель» Лариса Зелькова. В ходе форума состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы Добрых Дел». В номинации «Комплексный проект» первое место отдано экологическому марафону «Норникеля» — «Понеслось». Экомарафон стартовал три года назад. Тогда к проекту подключились около ста волонтеров из Москвы, Мончегорска и Норильска, позже к ним присоединились добровольцы из Красноярска и Читы. В дружной команде работают более 160 000 человек. Волонтеры провели 700 экологических акций и мероприятий, высадили 25 000 деревьев и кустарников. В этом году в Красноярске прошел масштабный экослет волонтеров марафона «Понеслось», благодаря которому на территории фан–парка «Бобровый лог» появился Северный сад цветов, а в заповеднике «Столбы» благоустроена экотропа и установлены информационные щиты. Также волонтеры выступили в качестве актеров, представив уникальный спектакль «Путевые заметки А. Урганта о волонтерах «Норникеля». В Норильске в составе 20 команд из 30 подразделений компании и 15 организаций–партнеров в экомарафоне–2018 участвовало порядка 190 волонтеров. Их силами было организовано около ста мероприятий с участием 2500 норильчан, высажено 100 деревьев, проведено 20 субботников, собрано порядка 25 тонн мусора, проведены фестивали, мастер–классы, благоустроено несколько городских объектов. Опыт передовых компаний доказывает, что корпоративное волонтерство является важным инструментом как для значимых социальных изменений, так и для построения корпоративных коммуникаций. Сегодня оно является одним из важнейших инструментов поддержания социальной активности компании и формирования устойчивых отношений с государством и местными сообществами.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Мероприятия на рудниках «Скалистый» и «Октябрьский» проводятся в рамках программы повышения операционной эффективности производства «Технологический прорыв». Цель внедрения системы диспетчеризации — организация оперативного управления горными работами для повышения их эффективности и безопасности. Система включает в себя комплекс решений по информационному обеспечению в реальном времени службы управления производством, контролю и управлению объемами и качеством добываемой руды, отслеживанию эксплуатации и технического состояния горного оборудования.В частности, на погрузо–доставочных машинах и шахтных самосвалах рудников «Скалистый» и «Октябрьский» устанавливаются многофункциональные программно–аппаратные комплексы. Они позволяют оператору машины получать сменное задание по системам беспроводной связи непосредственно на рабочем месте. В задании указываются место погрузки и выгрузки горной массы, количество рейсов и вес перевезенной руды, время, отводимое для каждой операции, и другие необходимые данные. Сенсоры считывают и передают в реальном времени в диспетчерскую рудника информацию о местоположении машины, ее техническом состоянии, объеме загрузки, маршруте следования, производительности за смену и десятках других параметров.– Таким образом, диспетчер получит возможность в режиме реального времени выявлять отклонения и применять предупреждающие меры, осуществляя непрерывный контроль работы в разрезе каждого технологического процесса, — говорит— Своевременное поступление корректных данных в центр оперативного управления позволит при необходимости производить ежесменное перепланирование, выбирая наиболее эффективный сценарий работы. В итоге мы получим интегрированный процесс планирования и управления производством для выполнения плановых показателей рудника.Для успешной работы внедряемой горной диспетчеризации значительно расширяется ранее созданная на всех рудниках Заполярного филиала инфраструктура беспроводных сетей передачи данных. В рамках реализованного ранее проекта по внедрению системы радиосвязи и позиционирования для работы под землей было проложено более 300 километров оптических линий связи, установлено различное оборудование регистрации самоходной техники и персонала. В итоге беспроводными сетями будут оснащены все горные выработки, где происходят технологические операции.На следующем этапе подобными комплексами будет оснащена вся технологическая цепочка добычи руды на всех добывающих предприятиях. Это позволит в любой момент получать информацию о ходе технологических операций предприятия: количестве и местоположении самоходной техники, массе отгруженной и поднятой на поверхность руды, ее содержании, выполнении производственного плана и других показателях, необходимых для оперативного управления производством.Внедрение системы горной диспетчеризации планируется на пяти рудниках Заполярного филиала — «Октябрьский», «Таймырский», «Маяк», «Комсомольский», «Скалистый» — до конца 2019 года.

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