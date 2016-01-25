[Индекс номера 188 (30.11.2018)]



Сотрудничество

Механизм взаимодействия

Как лучше подготовить специалистов в рамках системы среднего профобразования? Как передать выпускникам секреты мастерства и помочь им найти свое место в жизни? Эти и другие важные вопросы решали участники VI региональной научно–практической конференции, прошедшей в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса (НТПТ).



От теории... На конференции выступали представители системы образования, Центра занятости населения, а также Заполярного филиала «Норникеля». Юлия Налетова, заместитель директора по научно–методической работе НТПТ: – Эта конференция — научный диалог между педагогическим сообществом и социальными партнерами, необходимый в условиях современного производства. Сегодня работодателю нужен не просто рабочий с набором определенных умений и навыков, а сотрудник, обладающий творческим мышлением и мобильностью, склонный к саморазвитию. Это подводит нас к внедрению новой формы работы, которая опиралась бы на более эффективную организацию обучения и прогнозирование востребованности рабочих специальностей. Елена Любченко, ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования: – Сегодня не нужно убеждать кого–то в необходимости профориентационной работы. Своевременное выявление склонностей и способностей ребят — залог их будущего профессионального успеха. Существует четыре технологии сквозного сопровождения профориентации: профессиональное информирование; практико–ориентированная технология; технология формирования и развития компетенций профессионального самоопределения, а также технологии формирующего оценивания. В рамках двух первых из них, базовых, в Норильске проводятся дни открытых дверей, ярмарки профессий, конкурс «Я б в рабочие пошел» (вошедший в федеральную базу данных лучших профориентационных практик); проект «Каникулярная школа», экскурсии на предприятия и многие другие мероприятия. Но полномерной реализации технологии мешает ряд проблем, в том числе — предубеждение родителей, их неполное представление о возможностях планирования карьеры; скудное представление самих ребят о мире профессий; недостаточно привлекательный имидж рабочих специальностей. Для решения этих вопросов с нынешнего года на базе техникума работает волонтерская школа, которая знакомит школьников с практическим содержанием рабочих профессий. Помимо этого, педагоги техникума привлекают коллег из школ к участию в конференциях, подобных нынешней, а школьников — в ежегодной научно–практической конференции «Молодежь, наука и инновации в промышленности и сервисе». Оценивая эффективность профориентационной работы, специалисты ежегодно интересуются профессиональными планами школьников. Так, в 2017 году были опрошены 700 выпускников 9–х классов восьми школ города. Оказалось, что 49,4% из них хотят продолжить обучение в 10–11 классах. Желающих покинуть школу набралось 27,8%, а 22,8% затруднились с выбором дальнейшего пути. По факту около 60% учеников пошли в 10–й класс, остальные — в учреждения среднего профессионального образования. Среди 11–классников 82% планировали поступать в вузы; 7% — получить среднеспециальное образование, около 10% на момент опроса не смогли дать точный ответ. В числе наиболее привлекательных профессиональных сфер норильские девятиклассники назвали медицину, программирование и информационные технологии; культуру и искусство; психологию; транспорт; технику. Самыми невостребованными оказались отрасль разработки полезных ископаемых; лесное и сельское хозяйство, фундаментальные науки, ЖКХ. Для того чтобы изменить ситуацию, специалисты предлагают чаще привлекать успешных выпускников для встреч с учениками, проводить мастер–классы, привлекать к работе волонтерские отряды. Лариса Тимкина, заместитель директора Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования: – Наша цель — модернизировать образовательные программы и увеличить объемы подготовки кадров под заказ предприятий. Это требует внедрения новых образовательных практик и технологий. В 2018 году наш край вошел в число регионов, где были апробированы новые модели аттестации педагогов. Это тоже шаг к развитию. Наш институт уже семь лет реализует программы профпереподготовки, стараясь «держать руку на пульсе», так что мы готовы вместе решать вопросы повышения качества обучения в СПО. В конференции приняли участие студенты швейной... ... и пищевой лабораторий Оксана Михайленко, начальник отдела профобразования ЦЗН Норильска: – Для более грамотного выбора профессии ребята должны владеть данными о ситуации на рынке труда. По состоянию на 1 ноября картина стабильна, уровень безработицы по сравнению с прошлым годом снизился на 0,1%. Вакансий в два раза больше, чем ищущих работу граждан — таковых сегодня 810 человек. За 2018 год работодатели заявили в ЦЗН больше 11 тысяч вакансий, в том числе по рабочим профессиям — больше 9 тысяч (80%). Спрос работодателей в основном и формируется из рабочих профессий (порядка 70% от общего числа заявленных в течение года вакансий). Рейтинг рабочих профессий среди соискателей выглядит так: охранник, повар, сварщик, водитель, слесарь, электромонтажник, маляр, электромонтер. Рейтинг самых привлекательных профессий возглавляют медики, программисты, провизоры, специалисты строительства, энергетики, музыкальные работники, бухгалтеры. Сегодня на учете в ЦЗН зарегистрировано 218 выпускников вузов и ссузов. За 10 месяцев 58,7% из них нашли работу — иногда по своим специальностям, иногда — по смежным. В то же время на рынке труда наблюдается переизбыток специалистов социально–гуманитарных профессий — с высокой конкуренцией сталкиваются юристы, менеджеры, экономисты. По рабочим профессиям ситуация иная: машинисты крана, повара, токари, электромонтеры, сварщики востребованы, но молодежи не хватает либо квалификации, либо опыта. Не всегда работодатель готов прикреплять к новичку наставника и ждать, когда из вчерашнего выпускника вырастет профессионал. Отсюда основная причина безработицы среди выпускников ссузов — выпускников определенных профессий больше, чем количество вакансий; низкая конкурентоспособность ребят по сравнению с более опытными соискателями; завышенные ожидания молодых специалистов; зависимость от кадровой политики основного работодателя. В этой связи служба занятости старается привлечь работодателей к активной политике занятости, помогает с организацией стажировок, общественных работ, профобучением граждан, организацией производственной практики выпускников. В свою очередь мы ждем новых предложений как от учебных заведений, так и от работодателей: ведь молодежь желает оставаться на территории и строить тут карьеру. Наша задача — помочь им на первом этапе и дать шанс на практике продемонстрировать полученные знания и умения. ...к практике В рамках конференции работал целый ряд секций — как для учащихся и педагогов, так и для работодателей. Оценить промежуточные результаты обучения ребят участники конференции могли, пройдясь по мастерским — механической, швейной, пищевой лаборатории, лаборатории сварочных работ. Кроме того, наглядным результатом правильного взаимодействия учеников, педагогов и социальных партнеров техникума стал прошедший в рамках конференции конкурс профессионального мастерства среди сварщиков и токарей, студентов третьего курса. Электрогазосварщики должны были оценить качество сварных соединений с помощью визуально–измерительного контроля. Токарям предстояло за полчаса изготовить штуцер. Олег Исаев, главный специалист отдела корпоративных программ привлечения молодежи управления по персоналу и социальной политике ЗФ «Норникеля», пояснил, что для участия в профконкурсе отобрали ребят, которые прошли тестирование на знание основ профессии, многие из них уже проходили производственную практику на предприятиях компании. – Уверен, что наше тесное сотрудничество с техникумом позволит выпускникам прийти на производство уже подготовленными специалистами, профессиональные умения и навыки которых находятся на очень хорошем уровне, — подчеркнул он. По результатам выполнения заданий определились следующие тройки победителей: у токарей — Владислав Серик, Константин Юрьев, Константин Лобакин; у электрогазосварщиков — Артур Петлицин, Никита Горохов, Владислав Михан. При этом подарки от компании получили все конкурсанты.

Татьяна Зачупейко Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На конференции выступали представители системы образования, Центра занятости населения, а также Заполярного филиала «Норникеля».– Эта конференция — научный диалог между педагогическим сообществом и социальными партнерами, необходимый в условиях современного производства. Сегодня работодателю нужен не просто рабочий с набором определенных умений и навыков, а сотрудник, обладающий творческим мышлением и мобильностью, склонный к саморазвитию. Это подводит нас к внедрению новой формы работы, которая опиралась бы на более эффективную организацию обучения и прогнозирование востребованности рабочих специальностей.– Сегодня не нужно убеждать кого–то в необходимости профориентационной работы. Своевременное выявление склонностей и способностей ребят — залог их будущего профессионального успеха. Существует четыре технологии сквозного сопровождения профориентации: профессиональное информирование; практико–ориентированная технология; технология формирования и развития компетенций профессионального самоопределения, а также технологии формирующего оценивания. В рамках двух первых из них, базовых, в Норильске проводятся дни открытых дверей, ярмарки профессий, конкурс «Я б в рабочие пошел» (вошедший в федеральную базу данных лучших профориентационных практик); проект «Каникулярная школа», экскурсии на предприятия и многие другие мероприятия.Но полномерной реализации технологии мешает ряд проблем, в том числе — предубеждение родителей, их неполное представление о возможностях планирования карьеры; скудное представление самих ребят о мире профессий; недостаточно привлекательный имидж рабочих специальностей. Для решения этих вопросов с нынешнего года на базе техникума работает волонтерская школа, которая знакомит школьников с практическим содержанием рабочих профессий. Помимо этого, педагоги техникума привлекают коллег из школ к участию в конференциях, подобных нынешней, а школьников — в ежегодной научно–практической конференции «Молодежь, наука и инновации в промышленности и сервисе».В числе наиболее привлекательных профессиональных сфер норильские девятиклассники назвали медицину, программирование и информационные технологии; культуру и искусство; психологию; транспорт; технику. Самыми невостребованными оказались отрасль разработки полезных ископаемых; лесное и сельское хозяйство, фундаментальные науки, ЖКХ. Для того чтобы изменить ситуацию, специалисты предлагают чаще привлекать успешных выпускников для встреч с учениками, проводить мастер–классы, привлекать к работе волонтерские отряды.– Наша цель — модернизировать образовательные программы и увеличить объемы подготовки кадров под заказ предприятий. Это требует внедрения новых образовательных практик и технологий. В 2018 году наш край вошел в число регионов, где были апробированы новые модели аттестации педагогов. Это тоже шаг к развитию. Наш институт уже семь лет реализует программы профпереподготовки, стараясь «держать руку на пульсе», так что мы готовы вместе решать вопросы повышения качества обучения в СПО.– Для более грамотного выбора профессии ребята должны владеть данными о ситуации на рынке труда. По состоянию на 1 ноября картина стабильна, уровень безработицы по сравнению с прошлым годом снизился на 0,1%. Вакансий в два раза больше, чем ищущих работу граждан — таковых сегодня 810 человек. За 2018 год работодатели заявили в ЦЗН больше 11 тысяч вакансий, в том числе по рабочим профессиям — больше 9 тысяч (80%). Спрос работодателей в основном и формируется из рабочих профессий (порядка 70% от общего числа заявленных в течение года вакансий). Рейтинг рабочих профессий среди соискателей выглядит так: охранник, повар, сварщик, водитель, слесарь, электромонтажник, маляр, электромонтер. Рейтинг самых привлекательных профессий возглавляют медики, программисты, провизоры, специалисты строительства, энергетики, музыкальные работники, бухгалтеры.Сегодня на учете в ЦЗН зарегистрировано 218 выпускников вузов и ссузов. За 10 месяцев 58,7% из них нашли работу — иногда по своим специальностям, иногда — по смежным. В то же время на рынке труда наблюдается переизбыток специалистов социально–гуманитарных профессий — с высокой конкуренцией сталкиваются юристы, менеджеры, экономисты.По рабочим профессиям ситуация иная: машинисты крана, повара, токари, электромонтеры, сварщики востребованы, но молодежи не хватает либо квалификации, либо опыта. Не всегда работодатель готов прикреплять к новичку наставника и ждать, когда из вчерашнего выпускника вырастет профессионал. Отсюда основная причина безработицы среди выпускников ссузов — выпускников определенных профессий больше, чем количество вакансий; низкая конкурентоспособность ребят по сравнению с более опытными соискателями; завышенные ожидания молодых специалистов; зависимость от кадровой политики основного работодателя. В этой связи служба занятости старается привлечь работодателей к активной политике занятости, помогает с организацией стажировок, общественных работ, профобучением граждан, организацией производственной практики выпускников. В свою очередь мы ждем новых предложений как от учебных заведений, так и от работодателей: ведь молодежь желает оставаться на территории и строить тут карьеру. Наша задача — помочь им на первом этапе и дать шанс на практике продемонстрировать полученные знания и умения.В рамках конференции работал целый ряд секций — как для учащихся и педагогов, так и для работодателей. Оценить промежуточные результаты обучения ребят участники конференции могли, пройдясь по мастерским — механической, швейной, пищевой лаборатории, лаборатории сварочных работ. Кроме того, наглядным результатом правильного взаимодействия учеников, педагогов и социальных партнеров техникума стал прошедший в рамках конференции конкурс профессионального мастерства среди сварщиков и токарей, студентов третьего курса.Электрогазосварщики должны были оценить качество сварных соединений с помощью визуально–измерительного контроля. Токарям предстояло за полчаса изготовить штуцер., пояснил, что для участия в профконкурсе отобрали ребят, которые прошли тестирование на знание основ профессии, многие из них уже проходили производственную практику на предприятиях компании.– Уверен, что наше тесное сотрудничество с техникумом позволит выпускникам прийти на производство уже подготовленными специалистами, профессиональные умения и навыки которых находятся на очень хорошем уровне, — подчеркнул он.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















