[Индекс номера 188 (30.11.2018)]



Мысли вслух

Отдельный вопрос

При любом обострении ситуации в стране и вокруг нее у нас оживляется дискуссия о церковно–государственных отношениях. И всегда в ее центре со ссылкой на Конституцию оказываются различные толкования принципа отделения Церкви от государства.



Что же написано в Конституции РФ и Законе «О свободе совести», главном документе, описывающим религиозную жизнь страны? «Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». Слова «Церковь» там нет, а утверждающие это просто не могут выкинуть из цепкой памяти строку из Конституции СССР 1977 г.: «Церковь в СССР отделена от государства и школа — от церкви». Краткая выжимка из главы Закона «О свободе совести» такова: ни одна религия не может быть обязательной, государство не вмешивается в дела церковные, не передает религиозным организациям функции государственной власти, сотрудничает с ними в области сохранения культурных памятников и образовании. В школах можно преподавать религиозные дисциплины факультативно. То есть религиозные организации, согласно законодательству, не выполняют функции власти, не участвует непосредственно в выработке государственных решений, но сотрудничают с государством в вопросах, касающихся общества. Отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой ограничений прав членов этих объединений участвовать наравне с другими гражданами в управлении делами государства, выборах в органы власти и местного самоуправления, деятельности политических партий, движений и других общественных объединений. Речь идет о разделении управляющих функций, а не полном удалении церкви из общественной жизни. Сам принцип разделения Церкви и светского государства неоспорим. Клерикализация государства должна восприниматься как угроза сложившемуся в России и в мире порядку вещей, который в целом отвечает интересам верующих и атеистов. Попытка навязывания веры силой светской власти, как и возложение на Церковь сугубо государственных функций может иметь крайне негативные последствия, о чем убедительно свидетельствует история. Это хорошо понимает абсолютное большинство верующих, за исключением маргиналов, для которых призывы к огосударствлению религии скорее средство пиара, чем реальная задача. Вместе с тем немалое количество чиновников, деятелей культуры, интеллигенции либеральных убеждений трактуют отделение Церкви от государства как необходимость удерживать ее в периметре храмов или в рамках частной жизни — дальше ни ногой, иначе это будет воспринято чуть ли не как подрыв общественного строя. В качестве доводов приводится опыт Европы и США. И что же там? В Англии, Швеции и Греции есть государственная или «официальная» религия. В Германии, Австрии или Италии, государствах сугубо светских, религия отделена от власти, но государство, тем не менее, опирается на общественные ресурсы Церкви, активно сотрудничает с ней, а в названиях политических партий есть конфессиональные маркеры. В крупнейших университетах действуют факультеты теологии, по свободному выбору учащихся религия преподается в светских школах, работает огромный штат военных капелланов. Существует господдержка благотворительных, образовательных и даже внешнеполитических инициатив религиозных организаций. И все это за счет госбюджета — через церковный налог или непосредственным финансированием. В России нет массированного выделения государственных средств религиозным общинам. И мы почему–то не задумываемся над простым вопросом: если бюджетные финансы рекой текут в спортивные, культурные и медийные организации, которые ровно так же отделены от государства, то почему о деньгах на дела общенародного значения религиозные организации даже заикнуться не могут? Европейские религиозные общины не вмешиваются в функционал властей, однако они могут призывать своих членов поддерживать или нет какую–либо политическую инициативу, работают в парламенте, правительстве, партиях. В Германии, например, никто не собирается вводить французскую идеологию антиклерикализма либо американской «приватизации религии», где каждая церквушка — коммерческая организация, она продается и покупается. Кстати, изменение демографического состава населения США не в пользу белых христиан заставляет политиков все чаще говорить о необходимости поддержки религий. Есть закон, позволяющий напрямую выделять церквам федеральные средства — на местном уровне подобная практика существует давно, а масштабы внешнеполитической поддержки Вашингтоном протестантского миссионерства весьма впечатляют. Устоявшиеся государства полноценно сотрудничают с религиозными общинами, даже придерживаясь принципов разделения. Увы, эту данность у нас упускают из виду как сторонники сохранения советской практики государственно–церковных отношений, так и желающие низвержения Церкви вообще. Они на подсознательном уровне считают религиозные общины врагом, влияние которого надо ограничивать, не допуская в какие–либо области общественной жизни, будь то воспитание молодежи или межнациональное взаимодействие. Хотя взгляды на церковно–государственные отношения существенно разнятся, никакого «народного протеста» наши религии не вызывают. Есть небольшая, но влиятельная часть общества, желающая жесткого противостояния государства с Церковью. В чем корни этого? Либеральная интеллигенция, бывшая лидером общественного мнения в перестройку и в начале 1990– х годов, сегодня таковым не является и испытывает жесточайший комплекс, воспринимая Церковь как конкурента. Религия была нужна им как попутчица, следующая в фарватере идеологии сдачи в плен Западу. С появлением собственной позиции Церковь превратилась в недруга, роль которого следует ограничивать, возникло «новое безбожие», уже не советское, а конкурентное. Нельзя сбрасывать со счетов и злонамеренное, по–настоящему подрывное воздействие с целью разрушить как общество, так и страну. В России пока так и не удалось сформировать национальную идею — ни на основе ценностей частной жизни, ни на базе экономиоцентризма. Не получилось. Наше общество ищет более высоких целей и смыслов индивидуального и коллективного бытия. Не умея заполнить идейный вакуум, предложить собственный фундамент, отечественные западники пытаются сохранить этот вакуум как можно дольше, параллельно высмеивая такие обозначения общественных устоев, как «скрепы», «основы», «каноны». Но тогда кто предложит обществу эти устои, правила решения моральных и нравственных уравнений? Традиционные религии являются средоточием мудрости и опыта поколений, что необходимо для осмысления и решения актуальных проблем, они могут ответить на вопросы, по–прежнему стоящие перед страной и народом. Ответы эти нужны тем миллионам граждан, которые находится в мировоззренческой растерянности. Да, власть не должна навязывать людям проповедь, но не должна и мешать услышать ее. Иначе единственным чувством единения граждан останется ненависть к пресловутому внешнему противнику или к самой власти. Нам необходимо еще раз подчеркнуть этические ценности традиционных религий, равно как и разумного гуманизма, в том числе и агностического, верность традиции и открытость к новому, патриотизм, но и диалог с миром. Для этого Церкви и власти вовсе не нужно сливаться в объятиях, надо просто делать общее дело. Православие сыграло особую роль в становлении и развитии духовности и культуры России. Как бы то ни было, именно огромный совместный опыт сформировал нашу страну. Состояние современного общества в плане культурного и духовного здоровья давно уже требует оперативного вмешательства, начиная с нравственного формирования юного поколения. В общественном пространстве нужно создать такую атмосферу, когда не успешность и выгода, а стыд и совесть движут поступками. Сегодня мы чрезмерно увлечены квазиидеологией экономизма. Оттого планы хороши, но почему–то никак не удается сделать жизнь и само общество лучше, совершить такой нужный сейчас прорыв. И все потому, что перед физическим движением необходимо совершить нравственное усилие. А для этого необходимы нравственные опыт и силы. Вот для этого и нужен союз государства и Церкви. Нет у нас других скрижалей, кодексы двух противоборствующих систем общественно–политического устройства себя не оправдали. И будет очень хорошо, если наше государство будет обращаться за помощью не только к видным экспертам в области экономики, но и к духовным хранителям.

Вадим Денисов www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Что же написано в Конституции РФ и Законе «О свободе совести», главном документе, описывающим религиозную жизнь страны? «Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом». Слова «Церковь» там нет, а утверждающие это просто не могут выкинуть из цепкой памяти строку из Конституции СССР 1977 г.: «Церковь в СССР отделена от государства и школа — от церкви».Краткая выжимка из главы Закона «О свободе совести» такова: ни одна религия не может быть обязательной, государство не вмешивается в дела церковные, не передает религиозным организациям функции государственной власти, сотрудничает с ними в области сохранения культурных памятников и образовании. В школах можно преподавать религиозные дисциплины факультативно. То есть религиозные организации, согласно законодательству, не выполняют функции власти, не участвует непосредственно в выработке государственных решений, но сотрудничают с государством в вопросах, касающихся общества.Отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой ограничений прав членов этих объединений участвовать наравне с другими гражданами в управлении делами государства, выборах в органы власти и местного самоуправления, деятельности политических партий, движений и других общественных объединений. Речь идет о разделении управляющих функций, а не полном удалении церкви из общественной жизни.Сам принцип разделения Церкви и светского государства неоспорим. Клерикализация государства должна восприниматься как угроза сложившемуся в России и в мире порядку вещей, который в целом отвечает интересам верующих и атеистов. Попытка навязывания веры силой светской власти, как и возложение на Церковь сугубо государственных функций может иметь крайне негативные последствия, о чем убедительно свидетельствует история. Это хорошо понимает абсолютное большинство верующих, за исключением маргиналов, для которых призывы к огосударствлению религии скорее средство пиара, чем реальная задача.Вместе с тем немалое количество чиновников, деятелей культуры, интеллигенции либеральных убеждений трактуют отделение Церкви от государства как необходимость удерживать ее в периметре храмов или в рамках частной жизни — дальше ни ногой, иначе это будет воспринято чуть ли не как подрыв общественного строя.В качестве доводов приводится опыт Европы и США. И что же там? В Англии, Швеции и Греции есть государственная или «официальная» религия. В Германии, Австрии или Италии, государствах сугубо светских, религия отделена от власти, но государство, тем не менее, опирается на общественные ресурсы Церкви, активно сотрудничает с ней, а в названиях политических партий есть конфессиональные маркеры. В крупнейших университетах действуют факультеты теологии, по свободному выбору учащихся религия преподается в светских школах, работает огромный штат военных капелланов. Существует господдержка благотворительных, образовательных и даже внешнеполитических инициатив религиозных организаций. И все это за счет госбюджета — через церковный налог или непосредственным финансированием.В России нет массированного выделения государственных средств религиозным общинам. И мы почему–то не задумываемся над простым вопросом: если бюджетные финансы рекой текут в спортивные, культурные и медийные организации, которые ровно так же отделены от государства, то почему о деньгах на дела общенародного значения религиозные организации даже заикнуться не могут?Европейские религиозные общины не вмешиваются в функционал властей, однако они могут призывать своих членов поддерживать или нет какую–либо политическую инициативу, работают в парламенте, правительстве, партиях. В Германии, например, никто не собирается вводить французскую идеологию антиклерикализма либо американской «приватизации религии», где каждая церквушка — коммерческая организация, она продается и покупается. Кстати, изменение демографического состава населения США не в пользу белых христиан заставляет политиков все чаще говорить о необходимости поддержки религий. Есть закон, позволяющий напрямую выделять церквам федеральные средства — на местном уровне подобная практика существует давно, а масштабы внешнеполитической поддержки Вашингтоном протестантского миссионерства весьма впечатляют.Устоявшиеся государства полноценно сотрудничают с религиозными общинами, даже придерживаясь принципов разделения. Увы, эту данность у нас упускают из виду как сторонники сохранения советской практики государственно–церковных отношений, так и желающие низвержения Церкви вообще. Они на подсознательном уровне считают религиозные общины врагом, влияние которого надо ограничивать, не допуская в какие–либо области общественной жизни, будь то воспитание молодежи или межнациональное взаимодействие.Хотя взгляды на церковно–государственные отношения существенно разнятся, никакого «народного протеста» наши религии не вызывают. Есть небольшая, но влиятельная часть общества, желающая жесткого противостояния государства с Церковью. В чем корни этого? Либеральная интеллигенция, бывшая лидером общественного мнения в перестройку и в начале 1990– х годов, сегодня таковым не является и испытывает жесточайший комплекс, воспринимая Церковь как конкурента. Религия была нужна им как попутчица, следующая в фарватере идеологии сдачи в плен Западу. С появлением собственной позиции Церковь превратилась в недруга, роль которого следует ограничивать, возникло «новое безбожие», уже не советское, а конкурентное. Нельзя сбрасывать со счетов и злонамеренное, по–настоящему подрывное воздействие с целью разрушить как общество, так и страну.В России пока так и не удалось сформировать национальную идею — ни на основе ценностей частной жизни, ни на базе экономиоцентризма. Не получилось. Наше общество ищет более высоких целей и смыслов индивидуального и коллективного бытия. Не умея заполнить идейный вакуум, предложить собственный фундамент, отечественные западники пытаются сохранить этот вакуум как можно дольше, параллельно высмеивая такие обозначения общественных устоев, как «скрепы», «основы», «каноны». Но тогда кто предложит обществу эти устои, правила решения моральных и нравственных уравнений?Традиционные религии являются средоточием мудрости и опыта поколений, что необходимо для осмысления и решения актуальных проблем, они могут ответить на вопросы, по–прежнему стоящие перед страной и народом. Ответы эти нужны тем миллионам граждан, которые находится в мировоззренческой растерянности. Да, власть не должна навязывать людям проповедь, но не должна и мешать услышать ее. Иначе единственным чувством единения граждан останется ненависть к пресловутому внешнему противнику или к самой власти.Нам необходимо еще раз подчеркнуть этические ценности традиционных религий, равно как и разумного гуманизма, в том числе и агностического, верность традиции и открытость к новому, патриотизм, но и диалог с миром. Для этого Церкви и власти вовсе не нужно сливаться в объятиях, надо просто делать общее дело.Православие сыграло особую роль в становлении и развитии духовности и культуры России. Как бы то ни было, именно огромный совместный опыт сформировал нашу страну. Состояние современного общества в плане культурного и духовного здоровья давно уже требует оперативного вмешательства, начиная с нравственного формирования юного поколения. В общественном пространстве нужно создать такую атмосферу, когда не успешность и выгода, а стыд и совесть движут поступками. Сегодня мы чрезмерно увлечены квазиидеологией экономизма. Оттого планы хороши, но почему–то никак не удается сделать жизнь и само общество лучше, совершить такой нужный сейчас прорыв. И все потому, что перед физическим движением необходимо совершить нравственное усилие.А для этого необходимы нравственные опыт и силы. Вот для этого и нужен союз государства и Церкви. Нет у нас других скрижалей, кодексы двух противоборствующих систем общественно–политического устройства себя не оправдали. И будет очень хорошо, если наше государство будет обращаться за помощью не только к видным экспертам в области экономики, но и к духовным хранителям.

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