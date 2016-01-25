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[Индекс номера 19 (13.02.2018)]

Прерванный полёт

В авиакатастрофе под Москвой погиб депутат Норильского горсовета, руководитель Агентства развития Норильска, наш коллега Сергей Панченко.

Пассажирский лайнер Ан–148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс № 703 Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Выжить никому не удалось. Среди погибших был и 44–летний Сергей Панченко.
Сергей Панченко — до недавнего времени генеральный директор медиагруппы «Северный город». Человек–душа, человек–гостеприимство. У него всегда была масса планов, идей и задач. Этот человек очень многое делал и слишком многого не успел. Потерять его — трагедия для всех, кто с ним дружил и работал.
«Я считаю, что мне немыслимо повезло быть знакомым, дружить и работать с Сергеем Панченко. Человеком, избравшим городом своей мечты именно Норильск и ставшим во главе движения этого города к новому, лучшему будущему. Человеком, сумевшим сохранить удивительную искренность, непосредственность и чистоту помыслов. Человеком, готовым безоговорочно поддержать любое начинание, если он находил его полезным для норильчан. Необыкновенно одаренный, честный, преданный своей замечательной семье и своему делу, каждую секунду заново открывающий для себя и всех вокруг этот удивительный мир — Сергей менее всего заслуживает того, чтобы о нем говорили в прошедшем времени.
Вот и я не буду — не буду, наперекор этим страшным новостям, от которых буквы расплываются в глазах.
Ну, правда же, практически во всем, что сегодня происходит в Норильске нового, содержательного и позитивного, есть и его непосредственный личный вклад. А значит, Сергей с нами — в каждом нашем движении, в каждом шаге к тому новому Норильску — городу возможностей, городу мечты...
Давайте помнить об этом. И о том, что у Сергея осталась любимая им семья», — так написал на своей страничке в Фейсбуке друг Сергея, директор департамента общественных связей «Норникеля» Андрей Кирпичников. Эти слова как нельзя лучше характеризуют
Сергея, его отношение к жизни и к городу, в котором он не родился, но который стал для него родным.
Сергей Панченко родился 28 марта 1973 года в селе Белые Воды Чимкентской области. В 1996 году окончил полиграфический факультет Омского государственного технического университета по специальности «инженер–технолог». В 2009 году окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) по специальностям «общий и стратегический менеджмент» с присвоением степени МВА и «стратегический менеджмент» с присвоением степени DBA.
В Норильск приехал в 1996 году. Трудовую деятельность начал в типографии Норильского комбината. Прошел путь от механика до главного инженера типографии и редакционно–издательского комплекса. С 2007 года работал в медиакомпании «Северный город» заместителем директора, а с 2008–го по 2017 год — генеральным директором. С 2017 года возглавлял автономную некоммерческую организацию «Агентство развития Норильска».
Сергей Николаевич вел активную общественную и политическую работу. Был сторонником политической партии «Единая Россия», в 2017 году стал депутатом Норильского городского Совета. Входил в состав общественного совета при норильском ОМВД, был экспертом Фонда президентских грантов и благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».

Фото Владимира Макушкина
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Статьи текущего номера:
 
В авиакатастрофе под Москвой погиб депутат Норильского горсовета, руководитель Агентства развития Норильска, наш коллега Сергей Панченко.

От первого лица 
8 февраля в городской администрации прошла пресс–конференция врио губернатора Красноярского края Александра Усса. Это была его первая встреча с норильскими журналистами после назначения на должность, поэтому говорили на ней не только о текущих делах, но и о планах.

Своя игра 
Второй год подряд норильчане становятся свидетелями интереснейшего события — благотворительного матча с участием звезд отечественного хоккея. Команде мастеров противостоит сборная Норильска, куда входят игроки Ночной хоккейной лиги. Как и год назад, игра выдалась богатой на эмоции, а кульминацией вечера стала передача спортивным школам денежного сертификата на сумму более 2,6 миллиона рублей — эти средства пойдут на развитие детско–юношеского хоккея в Норильске и Дудинке.

Не пропустите! 
В Норильск прибывает «Енисейский экспресс». 15 февраля в нашем городе будет работать масштабный социально–культурный проект, который в этом году посетит девять городов и 15 районов края. Финиширует маршрут 18 марта в Красноярске.

Театр 
Норильский театр ставит новый спектакль. Ну, как новый... — по следам лаборатории «Полярка» прошлого «созыва».

Событие 
В минувшую субботу на лыжной базе «Оль–Гуль» прошла традиционная Всероссийская акция «Лыжня России». Норильск в ней участвует в шестой раз, хотя по стране она проводится с 1982 года и является самой массовой лыжной гонкой.

Новости:
 13 февраля 2018 
14:56 В Норильске выступит струнный ансамбль Красноярского симфонического оркестра, лауреата всероссийских и международных конкурсов.
14:24 В Дудинке готовится к открытию выставка известного писателя и художника Виктора Конецкого. А встреча с женой художника состоится в Норильске.
14:01 Директором медного завода Заполярного филиала «Норникеля» назначен Александр Леонов.
14:01 Алексей Девочкин назначен заместителем директора ЗФ «Норникеля» по управлению промышленными активами - главным инженером.
14:00 Директор Заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин подписал приказ о назначении Евгения Борзенко первым заместителем директора ЗФ – операционным директором.
13:22 Обнаружив чужой кошелек с крупной суммой денег, норильчанка решила присвоить его себе. Сейчас ей грозит тюрьма на пять лет.
12:40 В четверг, 15 февраля, в Норильске состоится митинг, посвященный памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
12:35 650 норильчан будут награждены медалями «65 лет городу Норильску».
12:06 Сегодня норильских школьников посвятят в юнармейцы.
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