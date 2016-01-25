[Индекс номера 19 (13.02.2018)]



Прерванный полёт

В авиакатастрофе под Москвой погиб депутат Норильского горсовета, руководитель Агентства развития Норильска, наш коллега Сергей Панченко.



Пассажирский лайнер Ан–148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс № 703 Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Выжить никому не удалось. Среди погибших был и 44–летний Сергей Панченко. Сергей Панченко — до недавнего времени генеральный директор медиагруппы «Северный город». Человек–душа, человек–гостеприимство. У него всегда была масса планов, идей и задач. Этот человек очень многое делал и слишком многого не успел. Потерять его — трагедия для всех, кто с ним дружил и работал. «Я считаю, что мне немыслимо повезло быть знакомым, дружить и работать с Сергеем Панченко. Человеком, избравшим городом своей мечты именно Норильск и ставшим во главе движения этого города к новому, лучшему будущему. Человеком, сумевшим сохранить удивительную искренность, непосредственность и чистоту помыслов. Человеком, готовым безоговорочно поддержать любое начинание, если он находил его полезным для норильчан. Необыкновенно одаренный, честный, преданный своей замечательной семье и своему делу, каждую секунду заново открывающий для себя и всех вокруг этот удивительный мир — Сергей менее всего заслуживает того, чтобы о нем говорили в прошедшем времени. Вот и я не буду — не буду, наперекор этим страшным новостям, от которых буквы расплываются в глазах. Ну, правда же, практически во всем, что сегодня происходит в Норильске нового, содержательного и позитивного, есть и его непосредственный личный вклад. А значит, Сергей с нами — в каждом нашем движении, в каждом шаге к тому новому Норильску — городу возможностей, городу мечты... Давайте помнить об этом. И о том, что у Сергея осталась любимая им семья», — так написал на своей страничке в Фейсбуке друг Сергея, директор департамента общественных связей «Норникеля» Андрей Кирпичников. Эти слова как нельзя лучше характеризуют Сергея, его отношение к жизни и к городу, в котором он не родился, но который стал для него родным. Сергей Панченко родился 28 марта 1973 года в селе Белые Воды Чимкентской области. В 1996 году окончил полиграфический факультет Омского государственного технического университета по специальности «инженер–технолог». В 2009 году окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) по специальностям «общий и стратегический менеджмент» с присвоением степени МВА и «стратегический менеджмент» с присвоением степени DBA. В Норильск приехал в 1996 году. Трудовую деятельность начал в типографии Норильского комбината. Прошел путь от механика до главного инженера типографии и редакционно–издательского комплекса. С 2007 года работал в медиакомпании «Северный город» заместителем директора, а с 2008–го по 2017 год — генеральным директором. С 2017 года возглавлял автономную некоммерческую организацию «Агентство развития Норильска». Сергей Николаевич вел активную общественную и политическую работу. Был сторонником политической партии «Единая Россия», в 2017 году стал депутатом Норильского городского Совета. Входил в состав общественного совета при норильском ОМВД, был экспертом Фонда президентских грантов и благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».

Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Пассажирский лайнер Ан–148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс № 703 Москва — Орск, потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Выжить никому не удалось. Среди погибших был и 44–летний Сергей Панченко.Сергей Панченко — до недавнего времени генеральный директор медиагруппы «Северный город». Человек–душа, человек–гостеприимство. У него всегда была масса планов, идей и задач. Этот человек очень многое делал и слишком многого не успел. Потерять его — трагедия для всех, кто с ним дружил и работал.«Я считаю, что мне немыслимо повезло быть знакомым, дружить и работать с Сергеем Панченко. Человеком, избравшим городом своей мечты именно Норильск и ставшим во главе движения этого города к новому, лучшему будущему. Человеком, сумевшим сохранить удивительную искренность, непосредственность и чистоту помыслов. Человеком, готовым безоговорочно поддержать любое начинание, если он находил его полезным для норильчан. Необыкновенно одаренный, честный, преданный своей замечательной семье и своему делу, каждую секунду заново открывающий для себя и всех вокруг этот удивительный мир — Сергей менее всего заслуживает того, чтобы о нем говорили в прошедшем времени.Вот и я не буду — не буду, наперекор этим страшным новостям, от которых буквы расплываются в глазах.Ну, правда же, практически во всем, что сегодня происходит в Норильске нового, содержательного и позитивного, есть и его непосредственный личный вклад. А значит, Сергей с нами — в каждом нашем движении, в каждом шаге к тому новому Норильску — городу возможностей, городу мечты...Давайте помнить об этом. И о том, что у Сергея осталась любимая им семья», — так написал на своей страничке в Фейсбуке друг Сергея, директор департамента общественных связей «Норникеля» Андрей Кирпичников. Эти слова как нельзя лучше характеризуютСергея, его отношение к жизни и к городу, в котором он не родился, но который стал для него родным.Сергей Панченко родился 28 марта 1973 года в селе Белые Воды Чимкентской области. В 1996 году окончил полиграфический факультет Омского государственного технического университета по специальности «инженер–технолог». В 2009 году окончил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва) по специальностям «общий и стратегический менеджмент» с присвоением степени МВА и «стратегический менеджмент» с присвоением степени DBA.

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