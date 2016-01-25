[Индекс номера 19 (13.02.2018)]



От первого лица

Норильск - Красноярск: будем дружить

8 февраля в городской администрации прошла пресс–конференция врио губернатора Красноярского края Александра Усса. Это была его первая встреча с норильскими журналистами после назначения на должность, поэтому говорили на ней не только о текущих делах, но и о планах.



Хорошо подготовленная речь — лучшая импровизация. Это правило политик с двадцатилетним стажем уяснил давно и на встречу с прессой пришел с заранее подготовленным текстом. Первое, на чем он сделал акцент, — это взаимодействие с журналистами. Отмечая необходимость доверительных и дружеских отношений с четвертой властью, подчеркнул, что эта дружба не всегда взаимна. Кстати, отношения Усса с Норильском и норильчанами формировались непросто. Он несколько раз баллотировался на пост губернатора Красноярского края, но каждый раз уступал соперникам, оказываясь на втором месте по количеству голосов. В 2002 году прошли, пожалуй, самые драматичные для него выборы — тогда он проиграл Александру Хлопонину. Проиграть одному и выиграть другому тогда помог именно Норильск. Спустя 16 лет Усс старается говорить об этом спокойно, подчеркивая, что с прежним соперником его связывают хорошие отношения. Но именно те выборы дали понять, как важен Норильск в политической повестке дня и как сильно может проявиться холодный голос его жителей. «Есть ли у вас друзья среди норильчан?» — спрашивают журналисты. Усс отвечает с ходу, не задумываясь: «Конечно!» Как личные друзья, фамилии которых большинству не известны, так и коллеги по работе — Виктор Томенко, Александр Новак, Дмитрий Свиридов. Особенное имя для Усса — Владимир Иванович Долгих. Он, как и Усс, родом из Иланского района. Дружбой с человеком, внесшим огромный вклад в развитие комбината и города, врио губернатора очень дорожит. Вообще о Норильске и норильчанах на пресс–конференции Александр Усс говорил много. Чувственно, трепетно, но в то же время давая понять, что Норильск прежде всего — одна из территорий Красноярского края. Журналистам было интересно, как врио губернатора обозначает приоритетность норильских проблем. Решение вопроса о строительстве нового жилья в Норильске Усс называет сверхактуальным: «Как–то темой не очень занимались, — считает он. — Поскольку на фоне снижения количества населения происходило уплотнение, люди могли пользоваться относительно пригодным жильем. Теперь наступил период, когда из строя выходят порядка 160 многоквартирных домов, поэтому дальше жить с этой ситуацией нельзя». Александр Усс на встрече с журналистами Решение кроется в двух плоскостях: технологически строительной: определить, из чего и на чем строить (сносить старое, строить на ростверках, проводить реновацию части жилого фонда. — Т. Г.) и экономико– правовой. Совершенно ясно, что в одиночку городу с задачей не справиться. Скорее всего, проект должен быть совместным: часть средств — деньги города, часть — края, часть — «Норникеля». Так, как это устроено в программе по переселению на материк. Пока однозначного мнения по этому поводу нет, но оно должно быть выработано в 2018 году. «Это крайняя точка,– говорит Александр Усс, — когда мы должны определить, как мы будем продвигаться в этом направлении». Раз уж речь зашла о строительстве жилья, журналисты поинтересовались: есть ли перспектива у программы переселения на материк? «Вне всякого сомнения, — подхватывает Усс. — Участие в федеральных проектах — это вопрос нашего лоббистского потенциала. Я не хочу говорить о прошлом, но уверен, что он применительно к продолжению программы был задействован не на полную мощность. Соглашение есть, оно не аннулировано, просто его надо наполнять теми финансами, которые были обещаны. Возникли сложности с удовлетворением заявок, по этому поводу возникло напряжение. Его еще предстоит снять, но программа должна и будет работать. Мне хотелось бы, чтобы все норильчане переехали в гостеприимный Красноярск, но у некоторых есть другие желания, потому, стимулируя их переезд в Красноярск, мы обязаны и будем это учитывать. Но я надеюсь, что все больше северян, видя перспективы Красноярского края, начнут связывать свое будущее с Енисейской Сибирью, и деньги будут оставаться в крае. «Енисейская Сибирь» — совершенно новый термин не только для Норильска, но и для Красноярского края в целом. Идею создания макрорегиона во время своего визита поддержал президент Владимир Путин. «Енисейская Сибирь» — это Енисейская экономическая зона, в которую войдут Красноярский край, Хакасия и Тува. Такое экономическое объединение позволит реализовать крупные взаимодополняющие проекты в этих регионах. Первым примером стало подписание соглашения между «Норникелем» и «Русской платиной». Промышленная дружба двух гигантов предполагает строительство возле Норильска новейшего экологичного комбината. А это означает создание нового предприятия, новых рабочих мест, пополнение бюджета края и города. Строительство жилья – самый актуальный для Норильска вопрос Впереди — строительство железнодорожной ветки Кызыл — Курагино. Работы начнутся уже в сентябре этого года. Это большой проект для юга края. Есть стремление выйти оттуда на Монголию и Китай. Президент России поддержал и идею строительства метро в Красноярске. Многие перспективы и проекты края завязаны на поддержку их «Норникелем». Развивать транспортную доступность, логистику огромного Красноярского края предстоит компании NordStar. Предполагается, что она станет базовой для нового аэропорта. Чтобы вывести региональную авиацию на новый уровень, необходимо на порядок лучшее авиационное сообщение. Этот вопрос уже обсуждался с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным. Комфорт и качество жители должны ощутить не только летая в Москву, Красноярск или Сочи, но и маршрутами малой авиации. Для такого мощного края восстановление авиационного сообщения — необходимость. Особой оценке и отчасти критике губернатор подверг строительство перинатального центра в Норильске. Ожидается, что в сентябре этого года там уже родятся первые норильчата. Ситуацию со стройкой Усс называет непростой. «Не согласен с тем, что надо торопиться. Уровень медобслуживания в Норильске достаточно высок, и по части родовспоможения показатели самые высокие в крае. Никакой катастрофы не происходит, и потемкинские деревни в ущерб качеству нам не нужны», — подчеркнул Усс. Ответ на вопрос, почему строительство затянулось, для него очевиден: во–первых, изначально был принят отвратительный проект, не учитывавший условий Севера, содержавший грубые технические ошибки. К тому же на объекте работал неадекватный подрядчик, не имевший отношения к Красноярскому краю. Сегодня против генерального подрядчика возбуждено уголовное дело, контракт с ним расторгнут. 16 марта будет выбран новый подрядчик, и, по мнению Усса, работы по строительству перинатального центра должны завершить компании, которые работают там сейчас.

Татьяна Глебова Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Хорошо подготовленная речь — лучшая импровизация. Это правило политик с двадцатилетним стажем уяснил давно и на встречу с прессой пришел с заранее подготовленным текстом. Первое, на чем он сделал акцент, — это взаимодействие с журналистами. Отмечая необходимость доверительных и дружеских отношений с четвертой властью, подчеркнул, что эта дружба не всегда взаимна.Кстати, отношения Усса с Норильском и норильчанами формировались непросто. Он несколько раз баллотировался на пост губернатора Красноярского края, но каждый раз уступал соперникам, оказываясь на втором месте по количеству голосов. В 2002 году прошли, пожалуй, самые драматичные для него выборы — тогда он проиграл Александру Хлопонину. Проиграть одному и выиграть другому тогда помог именно Норильск. Спустя 16 лет Усс старается говорить об этом спокойно, подчеркивая, что с прежним соперником его связывают хорошие отношения. Но именно те выборы дали понять, как важен Норильск в политической повестке дня и как сильно может проявиться холодный голос его жителей.«Есть ли у вас друзья среди норильчан?» — спрашивают журналисты. Усс отвечает с ходу, не задумываясь: «Конечно!» Как личные друзья, фамилии которых большинству не известны, так и коллеги по работе — Виктор Томенко, Александр Новак, Дмитрий Свиридов.Особенное имя для Усса — Владимир Иванович Долгих. Он, как и Усс, родом из Иланского района. Дружбой с человеком, внесшим огромный вклад в развитие комбината и города, врио губернатора очень дорожит.Вообще о Норильске и норильчанах на пресс–конференции Александр Усс говорил много. Чувственно, трепетно, но в то же время давая понять, что Норильск прежде всего — одна из территорий Красноярского края.Журналистам было интересно, как врио губернатора обозначает приоритетность норильских проблем. Решение вопроса о строительстве нового жилья в Норильске Усс называет сверхактуальным:«Как–то темой не очень занимались, — считает он. — Поскольку на фоне снижения количества населения происходило уплотнение, люди могли пользоваться относительно пригодным жильем. Теперь наступил период, когда из строя выходят порядка 160 многоквартирных домов, поэтому дальше жить с этой ситуацией нельзя».Решение кроется в двух плоскостях: технологически строительной: определить, из чего и на чем строить (сносить старое, строить на ростверках, проводить реновацию части жилого фонда. — Т. Г.) и экономико– правовой. Совершенно ясно, что в одиночку городу с задачей не справиться. Скорее всего, проект должен быть совместным: часть средств — деньги города, часть — края, часть — «Норникеля». Так, как это устроено в программе по переселению на материк. Пока однозначного мнения по этому поводу нет, но оно должно быть выработано в 2018 году. «Это крайняя точка,– говорит Александр Усс, — когда мы должны определить, как мы будем продвигаться в этом направлении».Раз уж речь зашла о строительстве жилья, журналисты поинтересовались: есть ли перспектива у программы переселения на материк?«Вне всякого сомнения, — подхватывает Усс. — Участие в федеральных проектах — это вопрос нашего лоббистского потенциала. Я не хочу говорить о прошлом, но уверен, что он применительно к продолжению программы был задействован не на полную мощность. Соглашение есть, оно не аннулировано, просто его надо наполнять теми финансами, которые были обещаны. Возникли сложности с удовлетворением заявок, по этому поводу возникло напряжение. Его еще предстоит снять, но программа должна и будет работать. Мне хотелось бы, чтобы все норильчане переехали в гостеприимный Красноярск, но у некоторых есть другие желания, потому, стимулируя их переезд в Красноярск, мы обязаны и будем это учитывать. Но я надеюсь, что все больше северян, видя перспективы Красноярского края, начнут связывать свое будущее с Енисейской Сибирью, и деньги будут оставаться в крае.«Енисейская Сибирь» — совершенно новый термин не только для Норильска, но и для Красноярского края в целом. Идею создания макрорегиона во время своего визита поддержал президент Владимир Путин. «Енисейская Сибирь» — это Енисейская экономическая зона, в которую войдут Красноярский край, Хакасия и Тува. Такое экономическое объединение позволит реализовать крупные взаимодополняющие проекты в этих регионах. Первым примером стало подписание соглашения между «Норникелем» и «Русской платиной». Промышленная дружба двух гигантов предполагает строительство возле Норильска новейшего экологичного комбината. А это означает создание нового предприятия, новых рабочих мест, пополнение бюджета края и города.Впереди — строительство железнодорожной ветки Кызыл — Курагино. Работы начнутся уже в сентябре этого года. Это большой проект для юга края. Есть стремление выйти оттуда на Монголию и Китай. Президент России поддержал и идею строительства метро в Красноярске.Многие перспективы и проекты края завязаны на поддержку их «Норникелем». Развивать транспортную доступность, логистику огромного Красноярского края предстоит компании NordStar. Предполагается, что она станет базовой для нового аэропорта. Чтобы вывести региональную авиацию на новый уровень, необходимо на порядок лучшее авиационное сообщение. Этот вопрос уже обсуждался с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным. Комфорт и качество жители должны ощутить не только летая в Москву, Красноярск или Сочи, но и маршрутами малой авиации. Для такого мощного края восстановление авиационного сообщения — необходимость.Особой оценке и отчасти критике губернатор подверг строительство перинатального центра в Норильске. Ожидается, что в сентябре этого года там уже родятся первые норильчата. Ситуацию со стройкой Усс называет непростой. «Не согласен с тем, что надо торопиться. Уровень медобслуживания в Норильске достаточно высок, и по части родовспоможения показатели самые высокие в крае. Никакой катастрофы не происходит, и потемкинские деревни в ущерб качеству нам не нужны», — подчеркнул Усс. Ответ на вопрос, почему строительство затянулось, для него очевиден: во–первых, изначально был принят отвратительный проект, не учитывавший условий Севера, содержавший грубые технические ошибки. К тому же на объекте работал неадекватный подрядчик, не имевший отношения к Красноярскому краю.Сегодня против генерального подрядчика возбуждено уголовное дело, контракт с ним расторгнут. 16 марта будет выбран новый подрядчик, и, по мнению Усса, работы по строительству перинатального центра должны завершить компании, которые работают там сейчас.

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