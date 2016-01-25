[Индекс номера 19 (13.02.2018)]



Своя игра

В здоровом теле - здоровый дух

Второй год подряд норильчане становятся свидетелями интереснейшего события — благотворительного матча с участием звезд отечественного хоккея. Команде мастеров противостоит сборная Норильска, куда входят игроки Ночной хоккейной лиги. Как и год назад, игра выдалась богатой на эмоции, а кульминацией вечера стала передача спортивным школам денежного сертификата на сумму более 2,6 миллиона рублей — эти средства пойдут на развитие детско–юношеского хоккея в Норильске и Дудинке.



Повторим? Многие ли сейчас помнят хоккейный клуб «Заполярник»? Тот самый, который когда–то претендовал на выход в сильнейшую лигу страны? А ведь было это не так уж давно, всего пару десятков лет назад. Наши ребята дошли до финалов 1995 и 1996 годов, в которых, к сожалению, проиграли нижнекамскому «Нефтехимику» и хабаровскому СКА соответственно. В 2001 году норильчане уступили путевку в Высшую лигу Усть–Каменогорскому «Торпедо». После этого клуб провел еще один сезон на профессиональном уровне и, по сути, был расформирован. Сегодня «Заполярник» с переменным успехом выступает в городской любительской лиге, но стоит ли этим гордиться, оглядываясь на былые успехи? Скажем прямо, у истосковавшихся по большому хоккею норильчан мало шансов увидеть родную команду в высшем эшелоне. Для того чтобы заявиться в РХЛ (Российская хоккейная лига) и уж тем более в ВХЛ (Высшая хоккейная лига) — об участии в Континентальной хоккейной лиге, пожалуй, и мечтать не приходится, клубу придется порядком раскошелиться. Серьезных денег у любительских команд, как известно, не водится, а потенциальные спонсоры о возможности какой–либо финансовой поддержки пока молчат. Вот и остается норильчанам следить за хоккейными баталиями по телевизору либо ходить на игры городской лиги, где, к слову, есть на что посмотреть. А прошедший на днях «Звездный матч» стал не столько красочным шоу, сколько, наверное, для многих шансом вновь ощутить себя причастным к работе профессиональной победоносной команды. Впрочем, обо всем по порядку.

Сказано — сделано В прошлом году было обещано, что Норильск будет представлен во Всероссийской любительской Ночной хоккейной лиге. Так и вышло. В начале этой зимы три норильские команды — «Заполярник», «Ремонтник» и «Алит НОК», а также дудинский «Таймыр» были заявлены в Северной конференции дивизиона «Любитель 40+» (возраст участников 40 лет и старше). А региональный представитель НХЛ Александр Патрушев сообщил, что все идет к тому, что в следующем сезоне в городе появятся и команды дивизиона «Любитель 18+». Интересно, что по регламенту лиги, председателем попечительского совета которой является президент «Норникеля» Владимир Потанин, победитель всероссийского этапа получает не только почетное звание чемпиона, но и чек на строительство в своем городе крытого ледового катка со всей необходимой инфраструктурой. Владимир Потанин вручает благотоврительный сертификат Сейчас в нашем дивизионе уверенно лидирует «Алит НОК» — девять побед в девяти встречах. На 14 очков от него отстает «Ремонтник» и на 18 очков — «Таймыр». У «Заполярника» пока одно очко и последнее место в таблице.

Особое мнение Звездный матч, проходивший во Дворце спорта «Арктика», вызвал среди болельщиков настоящий ажиотаж. На трибунах сложно было найти свободные места — это притом что цена билета начиналась от двух тысяч рублей. Всего было продано билетов и сувенирной продукции на сумму 1 миллион 307 тысяч рублей — она была удвоена «Норникелем», и, как и год назад, денежный сертификат в конце игры был вручен детско–юношеским школам Норильска и Дудинки. Прямую трансляцию хоккейного поединка вели интернет–портал championat.com и телеканал «ГТРК–Норильск». Предваряла игру встреча легенд большого спорта с поклонниками, которая прошла в Доме молодых специалистов. На ней присутствовали олимпийские чемпионы и чемпионы мира и Европы: Александр Якушев, Сергей Федоров, Александр Кожевников, Алексей Касатонов и Валерий Каменский. Публику, среди которой было много молодежи, интересовали самые разные темы — от досуга прославленных хоккеистов до постановки тренировочного процесса и ключевых моментов в истории нашего хоккея. Особое оживление вызвал вопрос о ситуации вокруг зимней Олимпиады в Пхенчхане. Мастера сошлись на том, что, несмотря на отстранение от участия в соревнованиях ряда лучших спортсменов России, решение поехать в Южную Корею, пусть даже под нейтральным флагом, было правильным. Легендарный Павел Буре на льду «Арктики» – Быть патриотом — это значит собрать волю в кулак и доказать всему миру, что ты достоин победы, а не уходить от возникшей проблемы, — резюмировал Александр Якушев.

Всё будет хорошо Игорь Болдин, Игорь Мишуков, Владимир Мышкин и другие прославленные игроки провели на льду «Арктики» мастер–класс. Под руководством опытных спортсменов юные хоккеисты отрабатывали технические элементы и старались прислушиваться ко всем замечаниям и напутствиям. – Сразу видно, что в Норильске детско–юношескому хоккею уделяется серьезное внимание, и в первую очередь в этом заслуга тренеров. Заметим, что лед в «Арктике» — очень хорошего качества, таким не все клубы КХЛ могут похвастаться. Норильским ребятам остается лишь пожелать почаще участвовать в выездных соревнованиях, ведь только в борьбе с более сильными командами из других регионов они смогут совершенствовать свое мастерство. При должной поддержке у ваших спортсменов все сложится хорошо, — поделились с «Заполярной правдой» гости.

Шайбу! Шайбу! Громогласные высказвания на трибунах не стихали, и забитых шайб в этот вечер было много. На льду блистали прославленные хоккеисты, когда–то стоявшие в авангарде национальной сборной. В составе звездной команды выступил и Владимир Потанин, отметившийся высокой результативностью в голевых передачах. В рядах норильской дружины, собравшей ветеранов заполярного хоккея, особенно выделялся Александр Тимченко, в прошлом — игрок золотого состава «Заполярника». Первый период матча завершился со счетом 4:1 в пользу звезд хоккея, после второго отрезка — 6:3. А финальная сирена зафиксировала на табло разгромный счет — 13:3. Конечно, на другой исход, с учетом соотношения сил, рассчитывать не приходилось, и все же Павел Буре, участник прошлогоднего матча отметил несомненный прогресс норильской команды. Очередная шайба влетает в ворота норильчан – Как и в прошлый раз, норильчане оставили своей игрой приятные впечатления. Пускай никого не вводят в заблуждение цифры на табло: могу прямо сказать, что в ходе встречи были моменты, когда соперник действительно заставлял нас нервничать. Чувствуется, что за год ваша команда неплохо подтянулась, — сказал легендарный нападающий. – Норильчане и в самом деле прибавили в мастерстве, — поддержал соратника по команде Владимир Потанин. — Я поздравляю город с тем, что в нем возрождаются хоккейные традиции. И «Норникель» обязательно будет этот процесс поддерживать. Я думаю, что эмоции, которые порождают подобные матчи, отлично стимулируют людей к занятиям спортом — не обязательно даже хоккеем. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух.

Михаил Туаев Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Многие ли сейчас помнят хоккейный клуб «Заполярник»? Тот самый, который когда–то претендовал на выход в сильнейшую лигу страны? А ведь было это не так уж давно, всего пару десятков лет назад. Наши ребята дошли до финалов 1995 и 1996 годов, в которых, к сожалению, проиграли нижнекамскому «Нефтехимику» и хабаровскому СКА соответственно. В 2001 году норильчане уступили путевку в Высшую лигу Усть–Каменогорскому «Торпедо». После этого клуб провел еще один сезон на профессиональном уровне и, по сути, был расформирован. Сегодня «Заполярник» с переменным успехом выступает в городской любительской лиге, но стоит ли этим гордиться, оглядываясь на былые успехи?Скажем прямо, у истосковавшихся по большому хоккею норильчан мало шансов увидеть родную команду в высшем эшелоне. Для того чтобы заявиться в РХЛ (Российская хоккейная лига) и уж тем более в ВХЛ (Высшая хоккейная лига) — об участии в Континентальной хоккейной лиге, пожалуй, и мечтать не приходится, клубу придется порядком раскошелиться. Серьезных денег у любительских команд, как известно, не водится, а потенциальные спонсоры о возможности какой–либо финансовой поддержки пока молчат. Вот и остается норильчанам следить за хоккейными баталиями по телевизору либо ходить на игры городской лиги, где, к слову, есть на что посмотреть. А прошедший на днях «Звездный матч» стал не столько красочным шоу, сколько, наверное, для многих шансом вновь ощутить себя причастным к работе профессиональной победоносной команды. Впрочем, обо всем по порядку.В прошлом году было обещано, что Норильск будет представлен во Всероссийской любительской Ночной хоккейной лиге. Так и вышло. В начале этой зимы три норильские команды — «Заполярник», «Ремонтник» и «Алит НОК», а также дудинский «Таймыр» были заявлены в Северной конференции дивизиона «Любитель 40+» (возраст участников 40 лет и старше). А региональный представитель НХЛ Александр Патрушев сообщил, что все идет к тому, что в следующем сезоне в городе появятся и команды дивизиона «Любитель 18+». Интересно, что по регламенту лиги, председателем попечительского совета которой является президент «Норникеля» Владимир Потанин, победитель всероссийского этапа получает не только почетное звание чемпиона, но и чек на строительство в своем городе крытого ледового катка со всей необходимой инфраструктурой.Сейчас в нашем дивизионе уверенно лидирует «Алит НОК» — девять побед в девяти встречах. На 14 очков от него отстает «Ремонтник» и на 18 очков — «Таймыр». У «Заполярника» пока одно очко и последнее место в таблице.Звездный матч, проходивший во Дворце спорта «Арктика», вызвал среди болельщиков настоящий ажиотаж. На трибунах сложно было найти свободные места — это притом что цена билета начиналась от двух тысяч рублей. Всего было продано билетов и сувенирной продукции на сумму 1 миллион 307 тысяч рублей — она была удвоена «Норникелем», и, как и год назад, денежный сертификат в конце игры был вручен детско–юношеским школам Норильска и Дудинки. Прямую трансляцию хоккейного поединка вели интернет–портал championat.com и телеканал «ГТРК–Норильск».Предваряла игру встреча легенд большого спорта с поклонниками, которая прошла в Доме молодых специалистов. На ней присутствовали олимпийские чемпионы и чемпионы мира и Европы: Александр Якушев, Сергей Федоров, Александр Кожевников, Алексей Касатонов и Валерий Каменский. Публику, среди которой было много молодежи, интересовали самые разные темы — от досуга прославленных хоккеистов до постановки тренировочного процесса и ключевых моментов в истории нашего хоккея. Особое оживление вызвал вопрос о ситуации вокруг зимней Олимпиады в Пхенчхане. Мастера сошлись на том, что, несмотря на отстранение от участия в соревнованиях ряда лучших спортсменов России, решение поехать в Южную Корею, пусть даже под нейтральным флагом, было правильным.– Быть патриотом — это значит собрать волю в кулак и доказать всему миру, что ты достоин победы, а не уходить от возникшей проблемы, — резюмировал Александр Якушев.Игорь Болдин, Игорь Мишуков, Владимир Мышкин и другие прославленные игроки провели на льду «Арктики» мастер–класс. Под руководством опытных спортсменов юные хоккеисты отрабатывали технические элементы и старались прислушиваться ко всем замечаниям и напутствиям.– Сразу видно, что в Норильске детско–юношескому хоккею уделяется серьезное внимание, и в первую очередь в этом заслуга тренеров. Заметим, что лед в «Арктике» — очень хорошего качества, таким не все клубы КХЛ могут похвастаться. Норильским ребятам остается лишь пожелать почаще участвовать в выездных соревнованиях, ведь только в борьбе с более сильными командами из других регионов они смогут совершенствовать свое мастерство. При должной поддержке у ваших спортсменов все сложится хорошо, — поделились с «Заполярной правдой» гости.Громогласные высказвания на трибунах не стихали, и забитых шайб в этот вечер было много. На льду блистали прославленные хоккеисты, когда–то стоявшие в авангарде национальной сборной. В составе звездной команды выступил и Владимир Потанин, отметившийся высокой результативностью в голевых передачах. В рядах норильской дружины, собравшей ветеранов заполярного хоккея, особенно выделялся Александр Тимченко, в прошлом — игрок золотого состава «Заполярника».Первый период матча завершился со счетом 4:1 в пользу звезд хоккея, после второго отрезка — 6:3. А финальная сирена зафиксировала на табло разгромный счет — 13:3. Конечно, на другой исход, с учетом соотношения сил, рассчитывать не приходилось, и все же Павел Буре, участник прошлогоднего матча отметил несомненный прогресс норильской команды.– Как и в прошлый раз, норильчане оставили своей игрой приятные впечатления. Пускай никого не вводят в заблуждение цифры на табло: могу прямо сказать, что в ходе встречи были моменты, когда соперник действительно заставлял нас нервничать. Чувствуется, что за год ваша команда неплохо подтянулась, — сказал легендарный нападающий.– Норильчане и в самом деле прибавили в мастерстве, — поддержал соратника по команде Владимир Потанин. — Я поздравляю город с тем, что в нем возрождаются хоккейные традиции. И «Норникель» обязательно будет этот процесс поддерживать. Я думаю, что эмоции, которые порождают подобные матчи, отлично стимулируют людей к занятиям спортом — не обязательно даже хоккеем. Как говорится, в здоровом теле —здоровый дух.

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