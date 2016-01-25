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[Индекс номера 19 (13.02.2018)]

 Не пропустите! 
Экспресс уже в пути

В Норильск прибывает «Енисейский экспресс». 15 февраля в нашем городе будет работать масштабный социально–культурный проект, который в этом году посетит девять городов и 15 районов края. Финиширует маршрут 18 марта в Красноярске.

На каждой остановке «экспресса» будут проходить культурные и спортивные акции, а норильчане смогут пообщаться с ведущими краевыми специалистами в области здравоохранения, социальной политики, образования, молодежной политики. «Енисейский экспресс» — это логичное продолжение и развитие краевого проекта «Кочующая культурная столица», организованного в 2005 году. Главная его цель — вовлечь широкие слои населения в общественную жизнь края.
В рамках акции запланировано проведение множества мероприятий. Так, в кинокомплексе «Родина» 15 февраля в 12.00 пройдет кинопоказ сборника анимационных фильмов студии «Пчела». Эта студия входит в группу лидеров российской авторской мультипликации. Ленты студии побеждают на различных фестивалях, их ценят и любят за интересные сюжеты, тонкий юмор и стильное визуальное решение. Студия «Пчела» работает в различных техниках: это компьютерная и рисованная анимация, кукольная и даже пластилиновая.
На 13.00 запланирован показ документального фильма «Озеро в море» из программы «Российская Арктика и Антарктика» кинофестиваля «Путешествие по России». На одном из островов Белого моря скрыто от посторонних глаз небольшое озеро — фильм расскажет зрителям удивительные истории из жизни гнездящихся здесь птиц и их ближайших соседей. А биологи поведают о том, какие открытия можно сделать, изучая непредсказуемый мир озера в море. Эта картина завоевала множество престижных наград, в том числе: приз за лучшую режиссуру — 9–й МКФ «Мир знаний» (Санкт–Петербург); приз за лучший фильм о живой природе — 12–й фестиваль морских и приключенческих фильмов «Море зовет» (Санкт–Петербург); приз и диплом фестиваля EKOTOPFILM (Словакия, Братислава); диплом за лучший документальный фильм 1–го Калькуттского международного кинофестиваля фильмов о природе и экологии (Индия, Калькутта).
В 15.00 в Осеннем зале кинотеатра «Родина» зрителей ждут просмотр документального фильма «Крылья. Ворота Крайнего Севера» и встреча с его режиссером Элиной Астраханцевой. Кинолента повествует о начальном этапе истории полярной авиации Красноярья, о тех, кто прокладывал первые маршруты, связавшие обжитые районы Сибири с Арктическим Севером, о тех, кто занимался ледовой разведкой и спасал пассажиров, затертых во льдах кораблей, о героях великой эпохи, советских авиаторах — первопроходцах северных широт, об их подвигах и буднях.
В этот же день в публичной библиотеке города в 15.00 пройдет встреча с Александром Григоренко — писателем, лауреатом премии «Ясная Поляна». Мастер–классы по народному и современному направлениям танца в 16.00 начнутся в Норильской детской школе искусств. Концертная программа струнного ансамбля Красноярского симфонического оркестра пройдет в Большом зале городского Центра культуры в 19.00.

Программа «Енисейского экспресса» в Норильске
ВремяМероприятиеМесто проведения
15 февраля
11.00-12.30Работа мобильного Центра занятости. Информирование граждан о положении на рынке труда края, предоставление информации о работе вахтовым методом на территории Красноярского края, РФ, оказание услуг по профориентации.Публичная библиотека, Ленинский пр., 20а
11.00-14.00Работа мобильного Центра занятости. Информирование граждан о положении на рынке труда края, предоставление информации о работе вахтовым методом на территории Красноярского края, РФ, оказание услуг по профориентации.Молодежный центр, ул. Советская, 9
17.00Презентация книги «Норильск. 1953-2018. Город в едином ритме».Публичная библиотека, Ленинский пр., 20а
18.00«Юбилею посвящается». Открытие итоговой выставки проекта «АРТиКУЛ».Арт-резиденция «МВК Норильска», ул. Б. Хмельницкого, 1
11.00-12.30Работа мобильного консультативного пункта по вопросам предоставления государственных услуг жителям: предоставление адресной материальной помощи гражданам; предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми; обеспечение социальных гарантий на оплату жилья и коммунальных услуг. Публичная библиотека, Ленинский пр., 20а
14.00-15.30Круглый стол с представителями СО НКО по вопросу обеспечение социальных гарантий на оплату жилья и коммунальных услуг.Молодежный центр, ул. Советская, 9
16.00-17.30Социально-педагогическая мастерская «Детство без тревог»:
– презентация «Предоставление социальных услуг в социальном приюте для детей и подростков МБУ «КЦСОН»;
– тренинг «Интуитивное рисование как способ коррекции детско-родительских отношений».		КЦСОН, ул. Маслова, 4
16.00-17.30Интерактивное занятие в рамках программы «Академия подростка» по профилактике злоупотребления психоактивных веществ с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в МБУ ЦСПСиД «Норильский».ЦСПСиД «Норильский», ул. Мира, 2
16.00-17.30Интерактивное занятие в рамках программы «Лекатека».Реабилитационный центр «Виктория», ул. Нансена, 22
14.00-19.00Скрининг–обследование на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний специалистами Центра здоровья.Центр здоровья, 2-й этаж, кабинеты № 2-9, 2-18, ул. Кирова, 19
13.00Лекция о здоровом образе жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний.Центр здоровья, 2-й этаж, конференц-зал (кабинет № 2-36), ул. Кирова, 19
14.00Лекция по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.Центр здоровья, 2-й этаж, конференц-зал (кабинет № 2-36), ул. Кирова, 19
15.00Лекция по профориентации для школьников.Центр здоровья, 2-й этаж, конференц-зал (кабинет № 2-36), ул. Кирова, 19
15.00-17.00«Добрый саммит» – молодые люди работают над проблемами развития добровольчества в муниципальном образовании (флагманская программа «Добровольчество»).Молодежный центр, ул. Советская, 9
15.00-17.00Обучающий мастер-класс «Макияж - это просто!»Молодежный центр, ул. Советская, 9
15.00-16.00Презентационная площадка по ГТО.Дворец спорта «Арктика», легкоатлетический манеж, ул. Набережная Урванцева, 53а.

Татьяна Зачупейко
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