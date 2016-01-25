[Индекс номера 19 (13.02.2018)]



Событие

Россия, вперёд!

В минувшую субботу на лыжной базе «Оль–Гуль» прошла традиционная Всероссийская акция «Лыжня России». Норильск в ней участвует в шестой раз, хотя по стране она проводится с 1982 года и является самой массовой лыжной гонкой.



На этот раз погода благоволила участникам забега — легкий морозец приятно бодрил. На старт вышли более 300 человек — как опытные спортсмены, так и новички. Многие прибыли целыми семьями. По регламенту соревнований мужчинам предстояло пробежать дистанцию 5 км, женщинам — 2,5 км. 606 метров требовалось преодолеть участникам ВИП–забега, среди которых был и глава Норильска Ринат Ахметчин. По мнению градоначальника, отрадно, что руководители муниципальных управлений на собственном примере демонстрируют важность здорового образа жизни. – Я очень рад, что в этот прекрасный день многие норильчане не остались дома. Сегодня отличная погода, начинает появляться солнце, воздух свежий. Что еще нужно для хорошего настроения? Ну а если кто–то не придет к финишу первым, не стоит из–за этого расстраиваться. Главное — заботиться о собственном здоровье и о здоровье своих детей, поэтому особенно приятно видеть здесь самых маленьких участников. Я уверен, что у этой лыжни в нашем городе большое будущее, — считает Ринат Ахметчин. Сергей Мурашов Сергей Мурашов, физкультурник со стажем, победитель прошлогодних Всемирных игр по легкой атлетике среди ветеранов, регулярно встает на лыжи. Сергей Павлович признается, что уже и не мыслит своей жизни без спорта. Нынешняя лыжня для него не только дань традициям. Спорт для него — это жизнь, здоровье и долголетие. На очереди у ветерана — «Лыжня «Норильского никеля», в которой, как и прежде, борьба развернется нешуточная. По итогам «Лыжни России — 2018» у женщин (1999 г. р. и старше) победу праздновала Наталья Макарова, преодолевшая дистанцию за 12.44 мин. От мала до велика У девушек (2000 г. р. и младше) лучшее время показала Ольга Курас — 11.35 мин. У мужчин лидировали Николай Гулевский — 20.51 мин., у юношей — Никита Дюг — 17.19 мин. В ВИП–забеге первыми к финишу пришли Ринат Ахметчин и Наталья Коростелева, показавшие время 4.50 и 5.10 мин. соответственно. Остается добавить, что в 36–й Всероссийской лыжной гонке приняли участие более 450 тысяч человек в 72 регионах.

Михаил Туаев Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда На этот раз погода благоволила участникам забега — легкий морозец приятно бодрил. На старт вышли более 300 человек — как опытные спортсмены, так и новички. Многие прибыли целыми семьями.По регламенту соревнований мужчинам предстояло пробежать дистанцию 5 км, женщинам — 2,5 км. 606 метров требовалось преодолеть участникам ВИП–забега, среди которых был и. По мнению градоначальника, отрадно, что руководители муниципальных управлений на собственном примере демонстрируют важность здорового образа жизни.– Я очень рад, что в этот прекрасный день многие норильчане не остались дома. Сегодня отличная погода, начинает появляться солнце, воздух свежий. Что еще нужно для хорошего настроения? Ну а если кто–то не придет к финишу первым, не стоит из–за этого расстраиваться. Главное — заботиться о собственном здоровье и о здоровье своих детей, поэтому особенно приятно видеть здесь самых маленьких участников. Я уверен, что у этой лыжни в нашем городе большое будущее, — считает Ринат Ахметчин.регулярно встает на лыжи. Сергей Павлович признается, что уже и не мыслит своей жизни без спорта. Нынешняя лыжня для него не только дань традициям. Спорт для него — это жизнь, здоровье и долголетие. На очереди у ветерана — «Лыжня «Норильского никеля», в которой, как и прежде, борьба развернется нешуточная.По итогам «Лыжни России — 2018» у женщин (1999 г. р. и старше) победу праздновала Наталья Макарова, преодолевшая дистанцию за 12.44 мин.У девушек (2000 г. р. и младше) лучшее время показала Ольга Курас — 11.35 мин. У мужчин лидировали Николай Гулевский — 20.51 мин., у юношей — Никита Дюг — 17.19 мин. В ВИП–забеге первыми к финишу пришли Ринат Ахметчин и Наталья Коростелева, показавшие время 4.50 и 5.10 мин. соответственно.Остается добавить, что в 36–й Всероссийской лыжной гонке приняли участие более 450 тысяч человек в 72 регионах.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















