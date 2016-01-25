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[Индекс номера 191 (06.12.2018)]

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Аэропорту Норильска присвоят имя Николая Урванцева. 4 декабря экспертный совет общенационального проекта утвердил результаты финального тура по выбору имен для 47 российских аэропортов.

За Николая Урванцева из 30 392 голосов отдано 14 991 (49% от общего количества), за Михаила Водопьянова — 9332 (30%), за Александра Сотникова — 6096 (19%).
Норильчанам не надо объяснять, кто такой Николай Урванцев, это имя знакомо каждому с детства. Его вклад в освоение Таймыра сложно переоценить: именно он дал названия большинству окрестных гор и рек, поставил нулевой пикет — стартовую топографическую точку нашей территории, а его экспедиция заложила дом, ставший первым жилым строением нашего города. Для гостей Норильска можно добавить, что Николай Урванцев был геологом и географом, доктором геолого–минералогических наук, исследователем и первопроходцем Таймыра и северной земли, одним из первооткрывателей норильских месторождений. В 1977–м в его честь назвали новый минерал — урванцевит, обнаруженный в медно–никелевых сульфидных рудах Талнахского месторождения. В 1985 году имя Николая Урванцева получила одна из норильских улиц — Набережная Урванцева, есть улица, носящая его имя и в Красноярске. В 2017 году на деньги, собранные горожанами и при финансовой поддержке «Норникеля», ему был установлен памятник на центральной улице Норильска.
Нелегкий выбор был у красноярцев. В столице нашего региона на голосование были предложены имена выдающихся деятелей культуры. Все они известные и заслуженные, все любимы народом. В голосовании приняли участие 135 983 красноярцев. Всего с двухпроцентным перевесом победителем стало имя Дмитрия Хворостовского. Предпочтение ему отдали 56 053 человек (41%). Василия Сурикова поддержали 54 093 участников (39%), Виктора Астафьева — 25 837 (19%).
По результатам народного голосования столичный аэропорт Шереметьево получит имя Александра Пушкина, Домодедово — Михаила Ломоносова; воздушная гавань Воронежа — Петра Великого, Калининграда — императрицы Елизаветы Петровны, Казани — Габдуллы Тукая, Уфы — Мустая Карима, Симферополя — Ивана Айвазовского, Магадана — Владимира Высоцкого, Омска — Дмитрия Карбышева, Новосибирска — Александра Покрышкина, Волгограда — Алексея Маресьева, Хабаровска — Геннадия Невельского, Челябинска — Игоря Курчатова, Южно–Сахалинска — Антона Чехова, Якутска — Платона Ойунского, Владивостока — Владимира Арсеньева, Екатеринбурга — Акинфия Демидова, Калуги — Константина Циолковского, Сочи — Виталия Севастьянова, Ставрополя — Александра Суворова, Тюмени — Дмитрия Менделеева, Пскова — княгини Ольги.
В основном победителями признаны имена, набравшие простое большинство голосов. Однако пять популярных имен вышли в лидеры в нескольких городах. В этих случаях учитывалось процентное соотношение голосов за кандидата в каждом городе.
Так, вопреки ожиданиям жителей северной столицы, имя Петра I будет присвоено не их аэропорту, а воронежскому, поскольку в Санкт–Петербурге за императора проголосовали 47%, а в Воронеже — 59%.
Та же история и с именем Михаила Ломоносова: в Москве (Домодедово) за него отдано 79% голосов против 61% в Архангельске. И теперь самолеты будут приземляться в московском аэропорту Домодедово им. Михаила Ломоносова.
Имя Фармана Салманова получил аэропорт Сургута, где оно набрало 58% голосов против 45% в Нижневартовске.
За имя Сергея Королева боролись Самара и московский аэропорт Внуково. Победила Самара — 60% против 43% в Москве.
Самая же острая борьба развернулась вокруг имени великого русского поэта Михаила Лермонтова. За право назвать его именем свои аэропорты сражались Минеральные Воды и Пенза. Победили Минводы с перевесом всего в два процента — 90% против 88% в Пензе.
Экспертный совет пока не принял окончательного решения по результатам этих двух противостояний. Но зато точно известно, что по трем городам, проигравшим в конкуренции, будет проводиться дополнительный тур голосования. В шорт–листы добавят по одному имени из списка ВЦИОМ, следующему за именами–финалистами. Голосование пройдет с 10 по 20 декабря.

Подготовила Алла Шуняева
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Аэропорту Норильска присвоят имя Николая Урванцева. 4 декабря экспертный совет общенационального проекта утвердил результаты финального тура по выбору имен для 47 российских аэропортов.

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