[Индекс номера 191 (06.12.2018)]



Чем занята власть

Такая разная зима

Очередная общегородская планерка под руководством главы Норильска Рината Ахметчина, прошедшая во вторник, преимущественно была посвящена предновогодней тематике и ситуации с вывозом снега с городских территорий.



Норильск вовсю готовится к новогодним праздникам. О том, чем порадуют горожан, рассказала заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Официальный старт праздничному калейдоскопу даст открытие снежных городков, которое 21 декабря состоится в Талнахе и Кайеркане и 22 декабря — в Центральном районе. После этого во всех культурно–досуговых учреждениях города начнутся детские утренники и показ новогодних сказок. В частности, в Городском центре культуры пройдут 19 новогодних представлений, в КДЦ им. Высоцкого — 14, в КДЦ «Юбилейный» покажут шесть сказок. Снежногорцы тоже смогут попасть на увлекательное представление для детей и бал–маскарад для взрослых. Во всех районах города пройдут благотворительные показы для льготных категорий граждан. В публичной библиотеке и во всех филиалах Централизованной библиотечной системы с 23 по 29 декабря норильчан ждут новогодние представления, викторины и творческие мастерские. В Музее Норильска по коллективным заявкам с 15 декабря по 6 января также будут проходить праздничные программы. В учреждениях дополнительного образования состоятся отчетные концерты, выставки, утренники, тематические программы и дискотеки. Выдача детских новогодних подарков в Норильске начнется на следующей неделе. Презенты получат дети работников бюджетных организаций, дети–инвалиды, сироты, опекаемые дети, воспитанники интернатов, социального приюта, дети безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости. 17 тысяч подарков поступили в наш город 3 декабря. В этом году детям в возрасте до 14 лет подарят спортивную сумку для коньков или роликов, мягкую игрушку — символ 2019 года и кондитерский набор от концерна «Королевский». Стоимость одного подарка — 1200 рублей. Для юных норильчан запланирована и масштабная культурная и оздоровительная программа в Подмосковье. В оздоровительный лагерь «Чайковский» отправятся 90 ребят: участники музыкального коллектива Кайерканской школы искусств «Брасс–банда», хореографического ансамбля «Шкода», члены детско–молодежного объединения «Спектр», школьные активисты, а также участники Всероссийского общественного военно–патриотического движения «Юнармия». Смена в лагере продлится с 24 декабря по 13 января. *** Затрагивая тему снегоуборки, Евгений Войник, начальник УЖКХ, и Александр Аношкин, и. о. начальника управления «Норильскавтодор», сообщили, что управляющие компании и подрядчики со своими задачами справляются — из дворов вывезено 4,5 тысячи кубометров снега. Основная масса снега накопилась во время метели, прошедшей в конце ноября. Основной его объем, порядка 2,5 тысячи кубометров, был вывезен из дворов Талнаха. Для сравнения: в прошлом году в это же время было вывезено 22 тысячи кубометров снега. Городские дороги сегодня также находятся в хорошем состоянии. После метели на расчистку вышло порядка 70 единиц техники, около десяти из них работали на трассе Норильск–Алыкель. С начала года с дорог города было убрано 166 тысяч тонн снега, в прошлом году за этот же период — 263 тысячи тонн. Из Центрального района в этом году вывезено 85 тысяч тонн снега, из Кайеркана — 27 тысяч, из Талнаха — 52 тысячи тонн.

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Норильск вовсю готовится к новогодним праздникам. О том, чем порадуют горожан, рассказалаОфициальный старт праздничному калейдоскопу даст открытие снежных городков, которое 21 декабря состоится в Талнахе и Кайеркане и 22 декабря — в Центральном районе. После этого во всех культурно–досуговых учреждениях города начнутся детские утренники и показ новогодних сказок. В частности, в Городском центре культуры пройдут 19 новогодних представлений, в КДЦ им. Высоцкого — 14, в КДЦ «Юбилейный» покажут шесть сказок. Снежногорцы тоже смогут попасть на увлекательное представление для детей и бал–маскарад для взрослых.Во всех районах города пройдут благотворительные показы для льготных категорий граждан. В публичной библиотеке и во всех филиалах Централизованной библиотечной системы с 23 по 29 декабря норильчан ждут новогодние представления, викторины и творческие мастерские. В Музее Норильска по коллективным заявкам с 15 декабря по 6 января также будут проходить праздничные программы.В учреждениях дополнительного образования состоятся отчетные концерты, выставки, утренники, тематические программы и дискотеки.Выдача детских новогодних подарков в Норильске начнется на следующей неделе. Презенты получат дети работников бюджетных организаций, дети–инвалиды, сироты, опекаемые дети, воспитанники интернатов, социального приюта, дети безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости.17 тысяч подарков поступили в наш город 3 декабря. В этом году детям в возрасте до 14 лет подарят спортивную сумку для коньков или роликов, мягкую игрушку — символ 2019 года и кондитерский набор от концерна «Королевский». Стоимость одного подарка — 1200 рублей.Для юных норильчан запланирована и масштабная культурная и оздоровительная программа в Подмосковье. В оздоровительный лагерь «Чайковский» отправятся 90 ребят: участники музыкального коллектива Кайерканской школы искусств «Брасс–банда», хореографического ансамбля «Шкода», члены детско–молодежного объединения «Спектр», школьные активисты, а также участники Всероссийского общественного военно–патриотического движения «Юнармия». Смена в лагере продлится с 24 декабря по 13 января.***Затрагивая тему снегоуборки,, сообщили, что управляющие компании и подрядчики со своими задачами справляются — из дворов вывезено 4,5 тысячи кубометров снега. Основная масса снега накопилась во время метели, прошедшей в конце ноября. Основной его объем, порядка 2,5 тысячи кубометров, был вывезен из дворов Талнаха. Для сравнения: в прошлом году в это же время было вывезено 22 тысячи кубометров снега.Городские дороги сегодня также находятся в хорошем состоянии. После метели на расчистку вышло порядка 70 единиц техники, около десяти из них работали на трассе Норильск–Алыкель. С начала года с дорог города было убрано 166 тысяч тонн снега, в прошлом году за этот же период — 263 тысячи тонн. Из Центрального района в этом году вывезено 85 тысяч тонн снега, из Кайеркана — 27 тысяч, из Талнаха — 52 тысячи тонн.

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