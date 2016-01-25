[Индекс номера 191 (06.12.2018)]



Есть повод!

Краса и гордость

В этом году молодежная премия главы Норильска отметила свое «совершеннолетие». За 18 лет претендентами на ее получение стали 896 человек и 308 молодых норильчан заслужили звание лауреатов.



Премия традиционно присуждается самым талантливым и активным молодым людям, показавшим себя лучшими из лучших в различных сферах жизни и внесших своими достижениями значимый вклад в развитие города. Вот и в этом году 18 юношей и девушек получили почетные награды от главы города. Церемония чествования лауреатов прошла в Музее Норильска. Молодежная премия главы города является именной и призвана стимулировать молодое поколение добиваться достойных результатов в области образования, науки, культуры и искусства, спорте и общественной деятельности. Наибольшее количество победителей насчитывает номинация «За высокие достижения в области образования» — по 2 лауреата первой, второй, третьей степеней. В остальных четырех номинациях награды присуждаются трем лауреатам. Лауреаты первой степени получают премию в размере 13 050 рублей, второй — 8700 рублей, третьей — 4350 рублей. Глава Норильска Ринат Ахметчин поздравил юношей и девушек со знаменательным для них событием: – Вы — наше будущее, наша надежда. Эта премия — одна из важных ступеней в вашей успешной и плодотворной деятельности. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом, продолжать покорять новые высоты и находить новые горизонты развития, а главное — воплощать все задуманное в жизнь, преображая и улучшая ее. Я уверен, вами будут гордиться не только ваши родные и близкие, но и наш город, и вся страна. Екатерина Добровольская Екатерина Добровольская, ученица гимназии № 7, стала лауреатом первой степени молодежной премии главы Норильска в номинации «За высокие достижения в области образования». Девушка рассказала, что награду она получила за активную научную работу в школе, участие в олимпиадах по русскому и английскому языкам местного и краевого уровней. Призером стала со второй попытки, и успех, считает она, был бы невозможен без поддержки ее любимой мамы Натальи Васильевны. Свое будущее Екатерина связывает с изучением языков. Главными чертами, которые помогают ей в делах, считает самодисциплину, целеустремленность и умение настроить себя на результат. Софья Абросимова Софья Абросимова, ученица гимназии № 4, также получившая звание лауреата первой степени в этой же номинации, — многократная победительница олимпиад по русскому языку и литературе, а также по английскому языку. Ее мама Елена Викторовна говорит, что любую свободную минутку дочка посвящает сочинению стихов и рассказов. – Я не могу жить без творчества и считаю, что элемент творчества есть во всем, — признается Софья. — А без свободного полета мысли жизнь становится пресной и неинтересной.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Премия традиционно присуждается самым талантливым и активным молодым людям, показавшим себя лучшими из лучших в различных сферах жизни и внесших своими достижениями значимый вклад в развитие города. Вот и в этом году 18 юношей и девушек получили почетные награды от главы города. Церемония чествования лауреатов прошла в Музее Норильска.поздравил юношей и девушек со знаменательным для них событием:– Вы — наше будущее, наша надежда. Эта премия — одна из важных ступеней в вашей успешной и плодотворной деятельности. Я желаю вам не останавливаться на достигнутом, продолжать покорять новые высоты и находить новые горизонты развития, а главное — воплощать все задуманное в жизнь, преображая и улучшая ее. Я уверен, вами будут гордиться не только ваши родные и близкие, но и наш город, и вся страна., стала лауреатом первой степени молодежной премии главы Норильска в номинации «За высокие достижения в области образования». Девушка рассказала, что награду она получила за активную научную работу в школе, участие в олимпиадах по русскому и английскому языкам местного и краевого уровней. Призером стала со второй попытки, и успех, считает она, был бы невозможен без поддержки ее любимой мамы Натальи Васильевны.Свое будущее Екатерина связывает с изучением языков. Главными чертами, которые помогают ей в делах, считает самодисциплину, целеустремленность и умение настроить себя на результат., также получившая звание лауреата первой степени в этой же номинации, — многократная победительница олимпиад по русскому языку и литературе, а также по английскому языку. Ее мама Елена Викторовна говорит, что любую свободную минутку дочка посвящает сочинению стихов и рассказов.– Я не могу жить без творчества и считаю, что элемент творчества есть во всем, — признается Софья. — А без свободного полета мысли жизнь становится пресной и неинтересной.

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