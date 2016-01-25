Фото новости:

метель

[Индекс номера 191 (06.12.2018)]

 Фестивали 
Сказочное путешествие

В норильской школе–интернате организовали фестиваль сказок народов России. Дети не только продемонстрировали свои таланты, но и узнали много нового о национальностях, проживающих на территории нашей необъятной страны.

Это первый масштабный проект театральной студии «Закулисье», которая существует на базе школы почти 40 лет, практически с самого открытия учреждения. Все это время педагоги и школьники ставили театрализованные постановки, пусть и любительские, но такие необходимые как для самих учащихся, так и для их родителей. В этом году у «Закулисья» открылось второе дыхание. Произошло это благодаря заместителю директора школы–интерната Алле Ермаковой и учителю начальных классов Людмиле Кашниковой, которые весной этого года выиграли грант на развитие театральной студии, участвуя в конкурсе социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей».
Готовиться к предстоящему фестивалю начали задолго до назначенной даты. Изначально планировалось приурочить мероприятие к Дню толерантности, который отмечают 16 ноября, но помешали актировки, и событие пришлось немного отложить.
– Во время подготовки к фестивалю мы рассказывали детям об уникальности и традициях народов, живущих в нашей стране, — рассказывает Алла Ермакова. — Мы старались найти какие–то новые сказки и в то же время наполнить новым смыслом всем давно известные предания. В результате выбрали шесть разных народов. Открывала театральную программу русская народная сказка «Репка». С ее помощью мы решили наглядно показать, что любые трудности проще решать всем миром, с семьей или с друзьями, чем в одиночку. Вспомнили и сказку «Колобок». Не обошли также вниманием гостеприимство и хлебосольство народов Кавказа и показали зрителям сказку «Храбрый мальчик». Очень полюбилась нашим подопечным алтайская народная сказка «Сто умов». Потом была эвенкийская сказка «Как лиса обманула старика», а завершала театральный марафон ненецкая сказка «Собака».
Каждую сказку предваряла презентация с соответствующим национальным колоритом. А в промежутках между постановками проводились национальные подвижные игры.
В подготовке к фестивалю было задействовано более ста учащихся: одни участвовали в постановках, другие шили костюмы, третьи создавали декорации. Все — и школьники, и педагоги — с волнением ждали этого события и очень ответственно подошли к подготовке мероприятия. В школе–интернате учатся дети с ограниченными возможностями здоровья и дети–инвалиды, многие с нарушениями речи, но каждому из юных актеров нашлась своя роль, с которой они справились на отлично. Педагоги распределяли роли с учетом физических и интеллектуальных возможностей детей. Для более легкого запоминания подбирали сказки в стихотворной форме. Не менее ответственно подошли к выбору и пошиву костюмов и созданию декораций. Творческий процесс так увлек детей, что они готовы были жить в школе.
Алла Ермакова отмечает, что выучивание текстов, а также запоминание того, когда выйти на сцену или сказать свою реплику, благотворно сказывается на развитии детей. Кроме того, занятия в театральной студии — отличная профилактика правонарушений среди воспитанников. Помогали детворе и педагогам представители «Молодой гвардии», а также студенты местных вузов и профессиональных учебных заведений.
Особым гостем фестиваля сказок стал актер Заполярного театра драмы Александр Носырев. Он поздравил юных актеров, а также всех, кто участвовал в подготовке столь масштабного мероприятия с почином и пожелал им не останавливаться на достигнутом.
А 5 декабря учащиеся школы–интерната отправились в театр — в гости к актерам, которые провели для них мастер–классы по сценическому искусству.

Наталья Черкашина
Фото Владимира Макушкина

Пусть всегда будет песня
Хорошие песни звучали в субботу в кайерканском КДЦ «Юбилейный» — здесь в седьмой раз прошел фестиваль эстрадного творчества.

Александр Хаджаев и Ярослав Рудковский
Официально Год театра в России начнется 13 декабря, однако культурно–досуговый центр «Юбилейный» открыл его уже 1 декабря — фестивалем «Хорошие песни».
«Весь мир — театр» — постановили создатели этого действа, вышли на подмостки и сыграли свои роли так, что растрогали саму Мельпомену. Еще до начала фестиваля актеры театра «В ожидании солнца» под руководством Марины Акишиной изображали живые скульптуры, с которыми зрители с удовольствием фотографировались. А в прологе эти же актеры разыграли фрагмент одной из пьес Шекспира, придав встрече особое, загадочное, театрально–лирическое настроение.
В течение двух часов со сцены звучали знакомые и малоизвестные публике вокальные произведения, причудливо собранные воедино рукой режиссера Натальи Чернявской. Мало кто удержался от того, чтобы не подпеть: «Я тебя никогда не забуду», «Эти глаза напротив...», «Уно моменто» из фильма «Формула любви», «Ария мистера Икс», «На том же месте, в тот же час», «Ежедневно меняется мода...», «Бродячие артисты». Перед зрителями выступили директор кинокомплекса «Родина», заместитель директора ДЮСШ № 1, врач–стоматолог–терапевт высшей категории городской поликлиники № 3, корреспондент программы «Вести–Норильск», директор школы № 37 и многие, многие другие известные в городе люди. Бессчетное количество раз меняли образы основатели фестиваля Александр Хаджаев и Ярослав Рудковский, представая то босоногими певцами, то благородными кавалерами, то пылкими влюбленными.
Оксана Завгородняя
– С каждым годом нам все интереснее наблюдать за тем, как развивается этот проект, — сказала в финале праздника Елена Недбайло, заместитель главы Норильска по району Кайеркан, которая в этом году впервые приняла участие в фестивале, исполнив романс из «Юноны и Авось» Алексея Рыбникова. — Может быть, мы именно на сцене становимся сами собой — в будничных заботах нам порой так не хватает творчества, тепла, энергии, ими хочется и поделиться, и получить от других. Огромное спасибо организаторам за то, что мы смогли встретиться в такой замечательной обстановке, пообщаться, подарить друг другу радость. Я уверена, что «Хорошие песни» будут жить всегда, и я желаю всем нам — пусть не каждый день, но время от времени пойте, дружите, любите, несмотря на полярную ночь. Приезжайте в Кайеркан, у нас здорово!

Марина Андриюк
Фото Дмитрия Бакланова
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
vk.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
Статьи текущего номера:
 
Аэропорту Норильска присвоят имя Николая Урванцева. 4 декабря экспертный совет общенационального проекта утвердил результаты финального тура по выбору имен для 47 российских аэропортов.

Чем занята власть 
Очередная общегородская планерка под руководством главы Норильска Рината Ахметчина, прошедшая во вторник, преимущественно была посвящена предновогодней тематике и ситуации с вывозом снега с городских территорий.

Есть повод! 
В этом году молодежная премия главы Норильска отметила свое «совершеннолетие». За 18 лет претендентами на ее получение стали 896 человек и 308 молодых норильчан заслужили звание лауреатов.

Фестивали 
В норильской школе–интернате организовали фестиваль сказок народов России. Дети не только продемонстрировали свои таланты, но и узнали много нового о национальностях, проживающих на территории нашей необъятной страны.

Юбилей 
Первая школа Кайеркана, одно из старейших учебных заведений Норильска — гимназия № 11, отметила 65–летний юбилей. Десятки гостей пришли поздравить коллектив с праздником и сказать добрые слова и пожелания.

Торговый ряд 
Я часто покупаю пельмени–полуфабрикаты. Причем одной и той же проверенной марки. Но последний раз оказался неудачным — пельмени при варке неприятно пахли и вкус был не таким, как всегда. Рассмотрела внимательно упаковку: вроде такая же, как и прежде, но, оказалось, производитель — другой.

Вопрос недели 
Бывает, зайдешь в магазин, попросишь показать товар лицом, а оно, лицо это, доверия не внушает: глаза косые, нос кривой, рот тоже перекошен. В общем, чувствуется в нем какая–то фальшь — как бы не обмануться. Отсюда и наш вопрос к опытным покупателям:

Новости:
 6 декабря 2018 
18:56 На Таймыре введена в эксплуатацию ледовая переправа через реку Дудинка
18:55 Требуется помощь неравнодушных горожан. Суровая зима находит слабые точки у здания приюта благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»
18:29 «РобоАрт» собрал единомышленников. Городской конкурс по конструированию и робототехнике «Роботы на предприятии будущего» провел в Норильске клуб детского творческого и раннего развития «Чудо Дети»
18:03 Почти на 17 тысяч рублей «разорит» Новый год среднестатистического россиянина
16:35 Сегодня в Норильске стартовал муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019».
16:22 В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за ноябрь.
15:48 Сегодня депутаты Заксобрания Красноярского края приняли закон, который обеспечивает повышение с 1 января 2019 года минимального уровня заработной платы работников бюджетной сферы, сообщает НИА-Красноярск.
15:48 Руководитель штаба краевой полиции Константин Пастухов посетил с рабочим визитом Норильск.
15:03 Енисейское пароходство признано ведущей организацией транспорта России по итогам 2018 года.
15:01 Жители Красноярского края незаконно вывели за границу сотни миллионов рублей.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх