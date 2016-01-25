[Индекс номера 191 (06.12.2018)]



Фестивали

Сказочное путешествие

В норильской школе–интернате организовали фестиваль сказок народов России. Дети не только продемонстрировали свои таланты, но и узнали много нового о национальностях, проживающих на территории нашей необъятной страны.



Это первый масштабный проект театральной студии «Закулисье», которая существует на базе школы почти 40 лет, практически с самого открытия учреждения. Все это время педагоги и школьники ставили театрализованные постановки, пусть и любительские, но такие необходимые как для самих учащихся, так и для их родителей. В этом году у «Закулисья» открылось второе дыхание. Произошло это благодаря заместителю директора школы–интерната Алле Ермаковой и учителю начальных классов Людмиле Кашниковой, которые весной этого года выиграли грант на развитие театральной студии, участвуя в конкурсе социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей». Готовиться к предстоящему фестивалю начали задолго до назначенной даты. Изначально планировалось приурочить мероприятие к Дню толерантности, который отмечают 16 ноября, но помешали актировки, и событие пришлось немного отложить. – Во время подготовки к фестивалю мы рассказывали детям об уникальности и традициях народов, живущих в нашей стране, — рассказывает Алла Ермакова. — Мы старались найти какие–то новые сказки и в то же время наполнить новым смыслом всем давно известные предания. В результате выбрали шесть разных народов. Открывала театральную программу русская народная сказка «Репка». С ее помощью мы решили наглядно показать, что любые трудности проще решать всем миром, с семьей или с друзьями, чем в одиночку. Вспомнили и сказку «Колобок». Не обошли также вниманием гостеприимство и хлебосольство народов Кавказа и показали зрителям сказку «Храбрый мальчик». Очень полюбилась нашим подопечным алтайская народная сказка «Сто умов». Потом была эвенкийская сказка «Как лиса обманула старика», а завершала театральный марафон ненецкая сказка «Собака». Каждую сказку предваряла презентация с соответствующим национальным колоритом. А в промежутках между постановками проводились национальные подвижные игры. В подготовке к фестивалю было задействовано более ста учащихся: одни участвовали в постановках, другие шили костюмы, третьи создавали декорации. Все — и школьники, и педагоги — с волнением ждали этого события и очень ответственно подошли к подготовке мероприятия. В школе–интернате учатся дети с ограниченными возможностями здоровья и дети–инвалиды, многие с нарушениями речи, но каждому из юных актеров нашлась своя роль, с которой они справились на отлично. Педагоги распределяли роли с учетом физических и интеллектуальных возможностей детей. Для более легкого запоминания подбирали сказки в стихотворной форме. Не менее ответственно подошли к выбору и пошиву костюмов и созданию декораций. Творческий процесс так увлек детей, что они готовы были жить в школе. Алла Ермакова отмечает, что выучивание текстов, а также запоминание того, когда выйти на сцену или сказать свою реплику, благотворно сказывается на развитии детей. Кроме того, занятия в театральной студии — отличная профилактика правонарушений среди воспитанников. Помогали детворе и педагогам представители «Молодой гвардии», а также студенты местных вузов и профессиональных учебных заведений. Особым гостем фестиваля сказок стал актер Заполярного театра драмы Александр Носырев. Он поздравил юных актеров, а также всех, кто участвовал в подготовке столь масштабного мероприятия с почином и пожелал им не останавливаться на достигнутом. А 5 декабря учащиеся школы–интерната отправились в театр — в гости к актерам, которые провели для них мастер–классы по сценическому искусству.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина

Пусть всегда будет песня Хорошие песни звучали в субботу в кайерканском КДЦ «Юбилейный» — здесь в седьмой раз прошел фестиваль эстрадного творчества.

Александр Хаджаев и Ярослав Рудковский Официально Год театра в России начнется 13 декабря, однако культурно–досуговый центр «Юбилейный» открыл его уже 1 декабря — фестивалем «Хорошие песни». «Весь мир — театр» — постановили создатели этого действа, вышли на подмостки и сыграли свои роли так, что растрогали саму Мельпомену. Еще до начала фестиваля актеры театра «В ожидании солнца» под руководством Марины Акишиной изображали живые скульптуры, с которыми зрители с удовольствием фотографировались. А в прологе эти же актеры разыграли фрагмент одной из пьес Шекспира, придав встрече особое, загадочное, театрально–лирическое настроение. В течение двух часов со сцены звучали знакомые и малоизвестные публике вокальные произведения, причудливо собранные воедино рукой режиссера Натальи Чернявской. Мало кто удержался от того, чтобы не подпеть: «Я тебя никогда не забуду», «Эти глаза напротив...», «Уно моменто» из фильма «Формула любви», «Ария мистера Икс», «На том же месте, в тот же час», «Ежедневно меняется мода...», «Бродячие артисты». Перед зрителями выступили директор кинокомплекса «Родина», заместитель директора ДЮСШ № 1, врач–стоматолог–терапевт высшей категории городской поликлиники № 3, корреспондент программы «Вести–Норильск», директор школы № 37 и многие, многие другие известные в городе люди. Бессчетное количество раз меняли образы основатели фестиваля Александр Хаджаев и Ярослав Рудковский, представая то босоногими певцами, то благородными кавалерами, то пылкими влюбленными. Оксана Завгородняя – С каждым годом нам все интереснее наблюдать за тем, как развивается этот проект, — сказала в финале праздника Елена Недбайло, заместитель главы Норильска по району Кайеркан, которая в этом году впервые приняла участие в фестивале, исполнив романс из «Юноны и Авось» Алексея Рыбникова. — Может быть, мы именно на сцене становимся сами собой — в будничных заботах нам порой так не хватает творчества, тепла, энергии, ими хочется и поделиться, и получить от других. Огромное спасибо организаторам за то, что мы смогли встретиться в такой замечательной обстановке, пообщаться, подарить друг другу радость. Я уверена, что «Хорошие песни» будут жить всегда, и я желаю всем нам — пусть не каждый день, но время от времени пойте, дружите, любите, несмотря на полярную ночь. Приезжайте в Кайеркан, у нас здорово!

Марина Андриюк Фото Дмитрия Бакланова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Это первый масштабный проект театральной студии «Закулисье», которая существует на базе школы почти 40 лет, практически с самого открытия учреждения. Все это время педагоги и школьники ставили театрализованные постановки, пусть и любительские, но такие необходимые как для самих учащихся, так и для их родителей. В этом году у «Закулисья» открылось второе дыхание. Произошло это благодарякоторые весной этого года выиграли грант на развитие театральной студии, участвуя в конкурсе социальных проектов «Норникеля» «Мир новых возможностей».Готовиться к предстоящему фестивалю начали задолго до назначенной даты. Изначально планировалось приурочить мероприятие к Дню толерантности, который отмечают 16 ноября, но помешали актировки, и событие пришлось немного отложить.– Во время подготовки к фестивалю мы рассказывали детям об уникальности и традициях народов, живущих в нашей стране, — рассказывает Алла Ермакова. — Мы старались найти какие–то новые сказки и в то же время наполнить новым смыслом всем давно известные предания. В результате выбрали шесть разных народов. Открывала театральную программу русская народная сказка «Репка». С ее помощью мы решили наглядно показать, что любые трудности проще решать всем миром, с семьей или с друзьями, чем в одиночку. Вспомнили и сказку «Колобок». Не обошли также вниманием гостеприимство и хлебосольство народов Кавказа и показали зрителям сказку «Храбрый мальчик». Очень полюбилась нашим подопечным алтайская народная сказка «Сто умов». Потом была эвенкийская сказка «Как лиса обманула старика», а завершала театральный марафон ненецкая сказка «Собака».Каждую сказку предваряла презентация с соответствующим национальным колоритом. А в промежутках между постановками проводились национальные подвижные игры.В подготовке к фестивалю было задействовано более ста учащихся: одни участвовали в постановках, другие шили костюмы, третьи создавали декорации. Все — и школьники, и педагоги — с волнением ждали этого события и очень ответственно подошли к подготовке мероприятия. В школе–интернате учатся дети с ограниченными возможностями здоровья и дети–инвалиды, многие с нарушениями речи, но каждому из юных актеров нашлась своя роль, с которой они справились на отлично. Педагоги распределяли роли с учетом физических и интеллектуальных возможностей детей. Для более легкого запоминания подбирали сказки в стихотворной форме. Не менее ответственно подошли к выбору и пошиву костюмов и созданию декораций. Творческий процесс так увлек детей, что они готовы были жить в школе.Алла Ермакова отмечает, что выучивание текстов, а также запоминание того, когда выйти на сцену или сказать свою реплику, благотворно сказывается на развитии детей. Кроме того, занятия в театральной студии — отличная профилактика правонарушений среди воспитанников. Помогали детворе и педагогам представители «Молодой гвардии», а также студенты местных вузов и профессиональных учебных заведений.Особым гостем фестиваля сказок стал актер Заполярного театра драмы Александр Носырев. Он поздравил юных актеров, а также всех, кто участвовал в подготовке столь масштабного мероприятия с почином и пожелал им не останавливаться на достигнутом.А 5 декабря учащиеся школы–интерната отправились в театр — в гости к актерам, которые провели для них мастер–классы по сценическому искусству.

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