[Индекс номера 191 (06.12.2018)]



Юбилей

Личное дело гимназии №11

Первая школа Кайеркана, одно из старейших учебных заведений Норильска — гимназия № 11, отметила 65–летний юбилей. Десятки гостей пришли поздравить коллектив с праздником и сказать добрые слова и пожелания.



Первое здание школы Эта школа — ровесница Норильска: она распахнула двери для первых учеников 1 сентября 1953 года, когда Кайеркан был еще поселком. Располагалась она на том месте, где сейчас стоит жилой дом на Школьной, 17. Тогда в одноэтажном бараке уместились только начальные классы, старшеклассникам за знаниями приходилось ездить в Норильск. Школьные годы В первые годы школа испытывала большие затруднения: детям не хватало стульев, парт, а главное — книг, в поселке не было централизованного водоснабжения и отопления, воду брали в колонках, помещения отапливали угольными печками. В первый год в школе занимались 33 ученика, уроки вели два педагога. Нина Николаевна Мамаева учила вторые и четвертые классы, Вера Андреевна Трегубова преподавала в первых и третьих классах, параллельно занимая должность заведующей школой. Линейка перед школой, 1957 г. В 1954 году у школы появился первый директор. Им стала Нина Николаевна Теплова. В 1965 году открыли второе здание школы на улице Пионерской, сейчас там Кайерканская детская школа искусств. В новом здании дети учились до седьмого класса. Педагогический состав увеличился, но все равно учителей не хватало, поэтому каждый из них вел несколько предметов. В свободное от уроков время школьники посещали открытые для них кружки юных натуралистов и рукоделия. Горнисты 11-й школы, 1967 г. В начале 1970–х годов школа стала одной из первых в Норильске, где перешли на кабинетную систему обучения. Начался «отсчет» первых медалистов. Самым выдающимся школьным новшеством в то время стал показ диафильмов на занятиях. В 1977 году школа переехала в новое здание на улице Надеждинской, 16, где и располагается по сей день. Тогда уже педагогический коллектив насчитывал 40 человек. В школе был создан ансамбль «Кайерканские ребята», признанный лучшим среди школ Норильска. Тогда приоритетным направлением в работе учреждения становится общественно полезный труд, в связи с этим была усилена база токарно–слесарной и швейной мастерских, школа оказывала услуги населению по мелкому ремонту одежды, проводила ярмарки–распродажи бытовых принадлежностей. На уроке труда, 1979 г. В 1985 году у школы появились шефы — Надеждинский металлургический завод им. Б. Колесникова, с которым заключили договор о сотрудничестве. Ученики были объединены в производственные бригады, и зарплата им начислялась с учетом коэффициента трудового участия. В 1992 году директором назначили выпускника школы № 11 Игоря Степаненко. Будучи по специальности преподавателем истории, он организовал в школе туристско–краеведческий клуб, который принимал участие в археологических экспедициях. Было также создано научное общество учащихся. Интенсивно развивалось социально–педагогическое направление, появилась психологическая служба, активно работал кружок «Юные журналисты». 21 июня 2002 года школа получила новый статус — гимназия № 11. С прицелом на будущее Современная гимназия открывает перед детьми огромные возможности. С 2006 года здесь открыта экспериментальная площадка «Организация учебно–воспитательного процесса на основе классно–групповой модели обучения по индивидуальным учебным планам», в переводе на простой язык это означает, что для каждого старшеклассника здесь составляются индивидуальные учебные планы в зависимости от того, куда он планирует поступать после школы. В 2011 году на базе Ресурсного центра юношеского образования при гимназии в параллелях 10–11–х классов открыты «Норникель–классы», в рамках проекта, реализуемого совместно с Заполярным филиалом «Норильского никеля». Сегодня на уровне среднего общего образования работают специализированные классы и группы, ориентированные на получение инженерных специальностей, медицинского образования. В 2017 году создан класс МЧС. 1 января 2018 года гимназия получила статус — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, и ей было присвоено имя Бориса Ивановича Колесникова, директора норильского комбината в 1973–1988 годах. Сегодня в гимназии в 22 классах учатся 557 детей, работают 68 сотрудников, из которых 45 педагогов. За 65 лет школа–гимназия выпустила более 3700 человек, из которых 140 — золотые и серебряные медалисты. Как дома Поздравляя коллег, выпускников и родителей с юбилеем учреждения, директор гимназии № 11 Нина Шпетная сказала: – Школьный юбилей — это всегда праздник, но это и огромная ответственность перед теми, кто работал до нас, и перед теми, кто будет работать в будущем. Наша гимназия — это дом, который сложен из кирпичиков наших дел, наших талантов, знаний. Дорогие мои коллеги, примите слова огромной признательности за ваш профессионализм, любовь к детям, требовательность и за ваше неунывающее отношение к жизни. После руководителя гимназии виновников торжества поздравили и гости: представители администрации города, норильского горсовета, директора других школ и многие другие. – Гимназия — достойнейшее учреждение, которое умеет учить, воспитывать, профориентировать детей, хранить традиции. Но главное — здесь создана атмосфера, в которой любой ребенок чувствует себя действительно дома, в семье, — отметил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов. — Хочу пожелать всем вам больших успехов, хорошей учебы, всегда быть в лидерах, реализовывать самые смелые планы. Все инновации возможны только тогда, когда есть крепкий базис, в гимназии № 11 все это, безусловно, есть. Герб Красноярского края в подарок от Заксобрания ТЕЛЕГРАММА: «Желаю вам и в дальнейшем успешно состязаться на передовых рубежах норильского образования, большой дружной семьей добиваться новых свершений и побед. Ваш выпускник, коллега, друг — Игорь Степаненко, заместитель председателя правительства Алтайского края

Марина Андриюк Фото Владимира Макушкина, Елены Белаловой и из архива «ЗП» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Эта школа — ровесница Норильска: она распахнула двери для первых учеников 1 сентября 1953 года, когда Кайеркан был еще поселком. Располагалась она на том месте, где сейчас стоит жилой дом на Школьной, 17. Тогда в одноэтажном бараке уместились только начальные классы, старшеклассникам за знаниями приходилось ездить в Норильск.В первые годы школа испытывала большие затруднения: детям не хватало стульев, парт, а главное — книг, в поселке не было централизованного водоснабжения и отопления, воду брали в колонках, помещения отапливали угольными печками. В первый год в школе занимались 33 ученика, уроки вели два педагога. Нина Николаевна Мамаева учила вторые и четвертые классы, Вера Андреевна Трегубова преподавала в первых и третьих классах, параллельно занимая должность заведующей школой.В 1954 году у школы появился первый директор. Им стала Нина Николаевна Теплова. В 1965 году открыли второе здание школы на улице Пионерской, сейчас там Кайерканская детская школа искусств. В новом здании дети учились до седьмого класса. Педагогический состав увеличился, но все равно учителей не хватало, поэтому каждый из них вел несколько предметов. В свободное от уроков время школьники посещали открытые для них кружки юных натуралистов и рукоделия.В начале 1970–х годов школа стала одной из первых в Норильске, где перешли на кабинетную систему обучения. Начался «отсчет» первых медалистов. Самым выдающимся школьным новшеством в то время стал показ диафильмов на занятиях.В 1977 году школа переехала в новое здание на улице Надеждинской, 16, где и располагается по сей день. Тогда уже педагогический коллектив насчитывал 40 человек. В школе был создан ансамбль «Кайерканские ребята», признанный лучшим среди школ Норильска. Тогда приоритетным направлением в работе учреждения становится общественно полезный труд, в связи с этим была усилена база токарно–слесарной и швейной мастерских, школа оказывала услуги населению по мелкому ремонту одежды, проводила ярмарки–распродажи бытовых принадлежностей.В 1985 году у школы появились шефы — Надеждинский металлургический завод им. Б. Колесникова, с которым заключили договор о сотрудничестве. Ученики были объединены в производственные бригады, и зарплата им начислялась с учетом коэффициента трудового участия.В 1992 году директором назначили выпускника школы № 11 Игоря Степаненко. Будучи по специальности преподавателем истории, он организовал в школе туристско–краеведческий клуб, который принимал участие в археологических экспедициях. Было также создано научное общество учащихся. Интенсивно развивалось социально–педагогическое направление, появилась психологическая служба, активно работал кружок «Юные журналисты».21 июня 2002 года школа получила новый статус — гимназия № 11.Современная гимназия открывает перед детьми огромные возможности. С 2006 года здесь открыта экспериментальная площадка «Организация учебно–воспитательного процесса на основе классно–групповой модели обучения по индивидуальным учебным планам», в переводе на простой язык это означает, что для каждого старшеклассника здесь составляются индивидуальные учебные планы в зависимости от того, куда он планирует поступать после школы.В 2011 году на базе Ресурсного центра юношеского образования при гимназии в параллелях 10–11–х классов открыты «Норникель–классы», в рамках проекта, реализуемого совместно с Заполярным филиалом «Норильского никеля». Сегодня на уровне среднего общего образования работают специализированные классы и группы, ориентированные на получение инженерных специальностей, медицинского образования. В 2017 году создан класс МЧС.1 января 2018 года гимназия получила статус — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, и ей было присвоено имя Бориса Ивановича Колесникова, директора норильского комбината в 1973–1988 годах.Поздравляя коллег, выпускников и родителей с юбилеем учреждения, директор гимназии № 11 Нина Шпетная сказала:– Школьный юбилей — это всегда праздник, но это и огромная ответственность перед теми, кто работал до нас, и перед теми, кто будет работать в будущем. Наша гимназия — это дом, который сложен из кирпичиков наших дел, наших талантов, знаний. Дорогие мои коллеги, примите слова огромной признательности за ваш профессионализм, любовь к детям, требовательность и за ваше неунывающее отношение к жизни.После руководителя гимназии виновников торжества поздравили и гости: представители администрации города, норильского горсовета, директора других школ и многие другие.– Гимназия — достойнейшее учреждение, которое умеет учить, воспитывать, профориентировать детей, хранить традиции. Но главное — здесь создана атмосфера, в которой любой ребенок чувствует себя действительно дома, в семье, — отметил. — Хочу пожелать всем вам больших успехов, хорошей учебы, всегда быть в лидерах, реализовывать самые смелые планы. Все инновации возможны только тогда, когда есть крепкий базис, в гимназии № 11 все это, безусловно, есть.

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