[Индекс номера 191 (06.12.2018)]



Торговый ряд

Пельмешки без спешки

Я часто покупаю пельмени–полуфабрикаты. Причем одной и той же проверенной марки. Но последний раз оказался неудачным — пельмени при варке неприятно пахли и вкус был не таким, как всегда. Рассмотрела внимательно упаковку: вроде такая же, как и прежде, но, оказалось, производитель — другой.



Я не поленилась сравнить две пачки — благо, в холодильнике обнаружила ту, что покупала раньше. Отличий нашла немного: на упаковке «новых» пельменей отсутствовало название производителя, не указана была и форма этой организации — только адрес, другим оказался и логотип компании–производителя, а срок годности напечатан смываемой краской. Все остальное — оформление и цветовая гамма — идентично. За разъяснениями обратилась к официальному дистрибьютору тех полуфабрикатов, которые покупала прежде: может, произошло расширение бренда, или это еще какой–то маркетинговый ход? Как мне пояснили, на норильском рынке появился новый продукт, упаковка которого очень похожа на ту, которую норильчане привыкли видеть на прилавках наших магазинов (дистрибьютор поставляет пельмени в наш город уже три года). Более того, «новичок» демпингует, то есть продается по заниженной цене. – Наши пельмени продаются по цене 266 рублей за пачку, их — за 250. Другой сорт — за 313, у них — за 260! Кроме того, у нас есть вопросы к качеству их товара, начиная с неаккуратной лепки полуфабрикатов и заканчивая вкусом пельменей. Есть вопросы и к дизайну упаковки, — рассказывают представители дистрибьютора. Этого достаточно для торговых потерь, ведь зачастую люди берут из холодильника магазина внешне знакомую пачку, не заморачиваясь, какой адрес производителя указан на ней или как выглядит логотип компании–производителя. Представители официального дистрибьютора в шоке: впереди новые поставки товара, а у покупателя уже складывается негативное отношение к этим пельменям из–за конкурента. Вкупе с демпингом ситуация и вовсе видится провальной. – Покупатели максимум на состав смотрят. И людей можно понять: вот вы, например, помните в подробностях внешний вид товаров своих любимых марок? А тут еще и названия схожие. Но даже, предположим, если наши постоянные покупатели разберутся, то как быть с теми, кто купил товар конкурента и ему не понравилось? Ведь они просто больше не выберут похожую пачку и не будут разбираться, тот же это товар или другой, — негодуют сотрудники торговой компании. Они, кстати, первыми забили тревогу, опираясь на жалобы покупателей. Для начала с просьбой подтвердить разницу товаров они обратились к производителю тех полуфабрикатов, что возят сами. В полученном ответе говорится, что к продукции, производимой ООО «Вдоволь», «новички» отношения не имеют. Однако помимо путаницы с товарами есть и более серьезные проблемы. Так, норильский отдел ветеринарии, совершив контрольную закупку одного из сортов продукции конкурента, составил акт, согласно которому «продукция прописана с неполным адресом производителя (ИП или ООО — непонятно), стираемая дата на упаковке ведет к неконтролируемому хранению по срокам». С жалобой на недобросовестную торговлю представители дистрибьютора обратились в Норильский территориальный отдел федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю. По итогам проверки специалисты службы приняли решение о проведении внеплановой выездной проверки в отношении предпринимателя, торгующего продукцией, похожей на уже имеющуюся на местном рынке как две капли воды. А также направили заявление в прокуратуру с просьбой провести эту проверку совместно с прокурорской. Прокуратура, правда, в рейде отказала. «В настоящее время территориальным отделом в Норильский городской суд направлено административное исковое заявление об оспаривании решения об отмене решения о согласовании внеплановой выездной проверки, рассмотрение назначено на 11.12.2018», — говорится в ответе на обращение в норильский отдел службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – Неудивительно, что фальсифицируется именно эта марка — по продаваемости в нашем городе это пельмени № 1. Конечно, проще всего выдать свой товар за уже раскрученный, чем поднимать продажи с нуля. Кстати, в Хакасии, где расположено производство нашего конкурента, насколько нам известно, сейчас заведено уголовное дело на производителя за плагиат, кроме того, проверяется качество продукции, — отметили представители торговой организации. — Мы в свою очередь призываем норильчан быть внимательнее при выборе товаров в магазине. Конечно, вы вправе покупать продукт любой марки, но, если хотите приобрести пельмени конкретного бренда, то смотрите, кто производитель.

Татьяна Сергеева Фото Ирины Яринской www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Я не поленилась сравнить две пачки — благо, в холодильнике обнаружила ту, что покупала раньше. Отличий нашла немного: на упаковке «новых» пельменей отсутствовало название производителя, не указана была и форма этой организации — только адрес, другим оказался и логотип компании–производителя, а срок годности напечатан смываемой краской. Все остальное — оформление и цветовая гамма — идентично.За разъяснениями обратилась к официальному дистрибьютору тех полуфабрикатов, которые покупала прежде: может, произошло расширение бренда, или это еще какой–то маркетинговый ход? Как мне пояснили, на норильском рынке появился новый продукт, упаковка которого очень похожа на ту, которую норильчане привыкли видеть на прилавках наших магазинов (дистрибьютор поставляет пельмени в наш город уже три года). Более того, «новичок» демпингует, то есть продается по заниженной цене.– Наши пельмени продаются по цене 266 рублей за пачку, их — за 250. Другой сорт — за 313, у них — за 260! Кроме того, у нас есть вопросы к качеству их товара, начиная с неаккуратной лепки полуфабрикатов и заканчивая вкусом пельменей. Есть вопросы и к дизайну упаковки, — рассказывают представители дистрибьютора.Этого достаточно для торговых потерь, ведь зачастую люди берут из холодильника магазина внешне знакомую пачку, не заморачиваясь, какой адрес производителя указан на ней или как выглядит логотип компании–производителя.Представители официального дистрибьютора в шоке: впереди новые поставки товара, а у покупателя уже складывается негативное отношение к этим пельменям из–за конкурента. Вкупе с демпингом ситуация и вовсе видится провальной.– Покупатели максимум на состав смотрят. И людей можно понять: вот вы, например, помните в подробностях внешний вид товаров своих любимых марок? А тут еще и названия схожие. Но даже, предположим, если наши постоянные покупатели разберутся, то как быть с теми, кто купил товар конкурента и ему не понравилось? Ведь они просто больше не выберут похожую пачку и не будут разбираться, тот же это товар или другой, — негодуют сотрудники торговой компании.Они, кстати, первыми забили тревогу, опираясь на жалобы покупателей. Для начала с просьбой подтвердить разницу товаров они обратились к производителю тех полуфабрикатов, что возят сами. В полученном ответе говорится, что к продукции, производимой ООО «Вдоволь», «новички» отношения не имеют.Однако помимо путаницы с товарами есть и более серьезные проблемы. Так, норильский отдел ветеринарии, совершив контрольную закупку одного из сортов продукции конкурента, составил акт, согласно которому «продукция прописана с неполным адресом производителя (ИП или ООО — непонятно), стираемая дата на упаковке ведет к неконтролируемому хранению по срокам».С жалобой на недобросовестную торговлю представители дистрибьютора обратились в Норильский территориальный отдел федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю. По итогам проверки специалисты службы приняли решение о проведении внеплановой выездной проверки в отношении предпринимателя, торгующего продукцией, похожей на уже имеющуюся на местном рынке как две капли воды. А также направили заявление в прокуратуру с просьбой провести эту проверку совместно с прокурорской. Прокуратура, правда, в рейде отказала. «В настоящее время территориальным отделом в Норильский городской суд направлено административное исковое заявление об оспаривании решения об отмене решения о согласовании внеплановой выездной проверки, рассмотрение назначено на 11.12.2018», — говорится в ответе на обращение в норильский отдел службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.– Неудивительно, что фальсифицируется именно эта марка — по продаваемости в нашем городе это пельмени № 1. Конечно, проще всего выдать свой товар за уже раскрученный, чем поднимать продажи с нуля. Кстати, в Хакасии, где расположено производство нашего конкурента, насколько нам известно, сейчас заведено уголовное дело на производителя за плагиат, кроме того, проверяется качество продукции, — отметили представители торговой организации. — Мы в свою очередь призываем норильчан быть внимательнее при выборе товаров в магазине. Конечно, вы вправе покупать продукт любой марки, но, если хотите приобрести пельмени конкретного бренда, то смотрите, кто производитель.

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