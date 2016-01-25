Бывает, зайдешь в магазин, попросишь показать товар лицом, а оно, лицо это, доверия не внушает: глаза косые, нос кривой, рот тоже перекошен. В общем, чувствуется в нем какая–то фальшь — как бы не обмануться. Отсюда и наш вопрос к опытным покупателям:
Андрей Деганов, пресс–атташе МФК «Норильский никель»:
– Раньше я сталкивался с подделками чаще, но не потому, что сейчас их стало меньше, — подделки и сегодня есть, только их уже сложно отличить от оригинала. Если часами от «Армани» или духами от «Гуччи», которыми торгуют на рынке, мало кого можно удивить, то покупая даже в приличном магазине кроссовки «Адидас», нельзя быть уверенным, что через пару месяцев они не развалятся. Приобретать контрафакт не только глупо, но и опасно: на мой взгляд, самое страшное, что может быть, — поддельные лекарства, которые несут реальную угрозу здоровью.Алла, по образованию — технолог молочного производства:
– Не знаю, можно ли назвать подделкой некачественную молочную продукцию... Сейчас многие производители вместо того, чтобы работать по ГОСТам, изобретают собственные технические условия — ТУ. Например, настоящее сгущенное молоко должно делаться только из молока и сахара, но нынче появились разные «сгущенки» и «варенки», в составе которых можно найти все что угодно, а используют они зачастую проверенные временем бренды. Официально это не фальсификат, ведь мелким шрифтом там все написано, но по факту — он самый.
Часто также подделывают сырки и йогурты, а особенно мне обидно за сливочное масло. В том виде, в каком оно должно быть — из настоящих сливок — его на прилавках практически не найти. Производители добавляют в масло растительные жиры и получается спред. Хорошо, что их по закону обязывают сообщать об этом на упаковке. Но когда на пачке пишется «сливочное масло 82,5% жирности» — это ни о чем не говорит. Еще в советские времена было два основных вида масла: «крестьянское» — 72,5% и «любительское» — 82,5%. Сейчас производители указывают тот же самый процент жирности, но чем они достигают этой жирности — не всегда понятно. Раньше мы были уверены, что это молочный жир, а сейчас?Евгений, в прошлом продавец–консультант салона сотовой связи:
– Работая с мобильными телефонами и аксессуарами к ним, откровенных подделок я не встречал. Просто в салонах продается и дорогая продукция, и ее более дешевые аналоги, качество которых соответствует их ценовой категории. Назвать это подделкой нельзя, потому что от покупателя разницу никто не скрывает, и выбор остается за ним. И кстати, совсем не обязательно, что дорогой аппарат проработает долго, а его младший собрат быстро сломается. Тут вопрос в контроле за браком. В целом же практически все производство мобильной техники расположено в Китае — это касается и американских компаний, и европейских, и российских, и китайских. На откровенную «чернуху», не сертифицированную и не рассчитанную на российский рынок, можно напороться, покупая электронику в интернете. Вот там действительно — и подделки, и все что угодно можно найти.Екатерина, мама троих детей:
– Если я покупаю костюм «Адидас» на вещевом рынке, то заранее понимаю, что это будет «шляпа» — соответственно обманутой себя не считаю: знала, куда шла и что по какой цене брала. А когда хочу обзавестись действительно качественной вещью, то совершенно сознательно иду в дорогой фирменный магазин. Что касается «пищи духовной», то тут сплошь и рядом сталкиваешься с откровенной халтурой. Вот девушка, объявившая себя художником, на экспозиции модернистов поставила бутылку боржоми на ящик и объявила это объектом сверхсовременного искусства. А я считаю так: когда в произведение ничего своего не вложено, нет ни идеи, ни чувств — то это абсолютная подделка, пустышка, ноль.Оксана, работает в бизнесе:
– Чаще прочего я сталкиваюсь с продукцией сомнительного качества в продуктовых магазинах: это молочка, масло, мороженое. В продуктах велико содержание растительного жира, о чем на упаковке умалчивается. Хотя не знаю, можно ли тут говорить о контрафакте, — вероятно, виной всему недобросовестность производителя. Но бывает, что подделки появляются на рынке с «молчаливого согласия» покупателей. Скажем, берешь ты кроссовки за 500 рублей. По виду и логотипу — Nike. Но ты ведь и сам понимаешь, что оригинальная обувь столько стоить не может. Рынок одежды — вообще кладезь фальсификата: подделывают все, от самой одежды до сопутствующих товаров — рюкзаки, сумки и прочее. Мелочевка для гаджетов — отдельная тема: например, обычно берут не фирменный шнур, а китайский аналог за 200 рублей. Но, думаю, это как раз тот компромисс, на который многие готовы пойти.Анна, внимательный покупатель:
– Подделки часто трудно отличить от товара низкого качества, который выпускают вполне официально. Чаще всего сомнения вызывает косметика в сетевых магазинах. Покупаешь духи, а запах у них, мягко говоря, не классический. Возвращаешься в магазин, а тебе говорят, что просто были нарушены условия хранения. Меня как–то раз неприятный сюрприз поджидал в магазине сантехники. Купила кран, а там вместо металлических деталей оказался крашеный пластик. Цена при этом была такой же, как за нормальное изделие, зато срок возможной эксплуатации был указан недельный. Когда я принесла это недоразумение обратно в магазин, продавцы сами удивились. Но без вопросов вернули мне деньги.Алена, повар:
– Сейчас на упаковках многих продуктов питания можно увидеть надпись: «Вкус, знакомый с детства». А читаешь информацию о составе и диву даешься: ну не было в нашем детстве пальмового масла, и соя не использовалась, и фабрика кондитерская, например, «Россия», которая «щедрая душа», работала в Куйбышеве (ныне Самаре) и не имела филиалов по всей стране. Получается, из детства осталось только название, а все остальное — обман. Или вот, взять торты «Наполеон» и «Рыжик» — купив кондитерское изделие со знакомым еще с советских времен названием, редко можно получить именно то, чего ожидаешь. Даже у одной и той же фирмы продукция, которую только–только начинали выпускать, отличается от поставленной на поток. Получается, что производители сами опускают планку качества.Георгий, предприниматель:
– В поездках по Таиланду и Вьетнаму я обратил внимание на то, какой популярностью у европейцев пользуются магазины, где торгуют подделками. Товары там внешне ничем не отличаются от тех, что продаются в фирменных магазинах, но цена меньше в разы. Разговорился с москвичами, за копейки скупающими сумки Louis Vuitton — они рассказали, что уже несколько лет подряд возят их в столицу, реализуют через брендовые магазины, и нареканий ни разу не было. Видимо, и европейцы делают точно так же, судя по количеству вывозимого итальянцами, французами, немцами и прочими. Кстати, поляки, неплохо говорящие по–русски, признались мне, что зимнюю одежду The North Face для себя лично и для своего магазинчика в Варшаве приобретают исключительно в одной из палаток в Хошимине — их в городе целый квартал. Они меня даже отвели туда, и всего за пять долларов я купил рюкзачок, как две капли воды похожий на тот, который буквально за углом стоил уже 50 долларов, а в нашей стране — и того дороже. Поэтому я скептически отношусь к тому, когда вижу в России и в Норильске в частности какую–то дорогую брендовую вещь — где гарантия, что она не куплена на «черном рынке»?
Юлия Кох, главный библиотекарь публичной библиотеки:
– Последний случай был такой: обратилась ко мне знакомая, говорит, наткнулись в соцсетях на объявление о литературном конкурсе. Приняли с ребенком в этом деле участие, через пару дней пришел результат — вы выиграли, и чтобы получить диплом международного образца, оплатите пошлину — 100 рублей. Знакомой это показалось подозрительным: уж очень быстро откликнулись организаторы, да еще и денег требуют... Она попросила меня проверить сайт — не мошенники ли это.
Сайт оказался солидным, со всякими красивыми справками и документами. Странным было то, что конкурс предлагал слишком широкий спектр номинаций и был бессрочным — пиши, что хочешь и когда хочешь. В общем, я зарегистрировалась, послала случайный материал и засекла время. Через пару часов пришло письмо: у вас 1–е место, гоните деньги.
Выходит, существует целая индустрия поддельных конкурсов, ориентированных на тех, кто срочно собирает портфолио, чтобы предъявить его во время аттестаций и проверок. Ох, ловкачи...www.facebook.com/Газета-Заполярная-правдаvk.com/Газета-Заполярная-правда