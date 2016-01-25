[Индекс номера 191 (06.12.2018)]



Вопрос недели

Вы сталкивались с подделками?

Бывает, зайдешь в магазин, попросишь показать товар лицом, а оно, лицо это, доверия не внушает: глаза косые, нос кривой, рот тоже перекошен. В общем, чувствуется в нем какая–то фальшь — как бы не обмануться. Отсюда и наш вопрос к опытным покупателям:



Андрей Деганов, пресс–атташе МФК «Норильский никель»: – Раньше я сталкивался с подделками чаще, но не потому, что сейчас их стало меньше, — подделки и сегодня есть, только их уже сложно отличить от оригинала. Если часами от «Армани» или духами от «Гуччи», которыми торгуют на рынке, мало кого можно удивить, то покупая даже в приличном магазине кроссовки «Адидас», нельзя быть уверенным, что через пару месяцев они не развалятся. Приобретать контрафакт не только глупо, но и опасно: на мой взгляд, самое страшное, что может быть, — поддельные лекарства, которые несут реальную угрозу здоровью. Алла, по образованию — технолог молочного производства: – Не знаю, можно ли назвать подделкой некачественную молочную продукцию... Сейчас многие производители вместо того, чтобы работать по ГОСТам, изобретают собственные технические условия — ТУ. Например, настоящее сгущенное молоко должно делаться только из молока и сахара, но нынче появились разные «сгущенки» и «варенки», в составе которых можно найти все что угодно, а используют они зачастую проверенные временем бренды. Официально это не фальсификат, ведь мелким шрифтом там все написано, но по факту — он самый. Часто также подделывают сырки и йогурты, а особенно мне обидно за сливочное масло. В том виде, в каком оно должно быть — из настоящих сливок — его на прилавках практически не найти. Производители добавляют в масло растительные жиры и получается спред. Хорошо, что их по закону обязывают сообщать об этом на упаковке. Но когда на пачке пишется «сливочное масло 82,5% жирности» — это ни о чем не говорит. Еще в советские времена было два основных вида масла: «крестьянское» — 72,5% и «любительское» — 82,5%. Сейчас производители указывают тот же самый процент жирности, но чем они достигают этой жирности — не всегда понятно. Раньше мы были уверены, что это молочный жир, а сейчас? Евгений, в прошлом продавец–консультант салона сотовой связи: – Работая с мобильными телефонами и аксессуарами к ним, откровенных подделок я не встречал. Просто в салонах продается и дорогая продукция, и ее более дешевые аналоги, качество которых соответствует их ценовой категории. Назвать это подделкой нельзя, потому что от покупателя разницу никто не скрывает, и выбор остается за ним. И кстати, совсем не обязательно, что дорогой аппарат проработает долго, а его младший собрат быстро сломается. Тут вопрос в контроле за браком. В целом же практически все производство мобильной техники расположено в Китае — это касается и американских компаний, и европейских, и российских, и китайских. На откровенную «чернуху», не сертифицированную и не рассчитанную на российский рынок, можно напороться, покупая электронику в интернете. Вот там действительно — и подделки, и все что угодно можно найти. Екатерина, мама троих детей: – Если я покупаю костюм «Адидас» на вещевом рынке, то заранее понимаю, что это будет «шляпа» — соответственно обманутой себя не считаю: знала, куда шла и что по какой цене брала. А когда хочу обзавестись действительно качественной вещью, то совершенно сознательно иду в дорогой фирменный магазин. Что касается «пищи духовной», то тут сплошь и рядом сталкиваешься с откровенной халтурой. Вот девушка, объявившая себя художником, на экспозиции модернистов поставила бутылку боржоми на ящик и объявила это объектом сверхсовременного искусства. А я считаю так: когда в произведение ничего своего не вложено, нет ни идеи, ни чувств — то это абсолютная подделка, пустышка, ноль. Оксана, работает в бизнесе: – Чаще прочего я сталкиваюсь с продукцией сомнительного качества в продуктовых магазинах: это молочка, масло, мороженое. В продуктах велико содержание растительного жира, о чем на упаковке умалчивается. Хотя не знаю, можно ли тут говорить о контрафакте, — вероятно, виной всему недобросовестность производителя. Но бывает, что подделки появляются на рынке с «молчаливого согласия» покупателей. Скажем, берешь ты кроссовки за 500 рублей. По виду и логотипу — Nike. Но ты ведь и сам понимаешь, что оригинальная обувь столько стоить не может. Рынок одежды — вообще кладезь фальсификата: подделывают все, от самой одежды до сопутствующих товаров — рюкзаки, сумки и прочее. Мелочевка для гаджетов — отдельная тема: например, обычно берут не фирменный шнур, а китайский аналог за 200 рублей. Но, думаю, это как раз тот компромисс, на который многие готовы пойти. Анна, внимательный покупатель: – Подделки часто трудно отличить от товара низкого качества, который выпускают вполне официально. Чаще всего сомнения вызывает косметика в сетевых магазинах. Покупаешь духи, а запах у них, мягко говоря, не классический. Возвращаешься в магазин, а тебе говорят, что просто были нарушены условия хранения. Меня как–то раз неприятный сюрприз поджидал в магазине сантехники. Купила кран, а там вместо металлических деталей оказался крашеный пластик. Цена при этом была такой же, как за нормальное изделие, зато срок возможной эксплуатации был указан недельный. Когда я принесла это недоразумение обратно в магазин, продавцы сами удивились. Но без вопросов вернули мне деньги. Алена, повар: – Сейчас на упаковках многих продуктов питания можно увидеть надпись: «Вкус, знакомый с детства». А читаешь информацию о составе и диву даешься: ну не было в нашем детстве пальмового масла, и соя не использовалась, и фабрика кондитерская, например, «Россия», которая «щедрая душа», работала в Куйбышеве (ныне Самаре) и не имела филиалов по всей стране. Получается, из детства осталось только название, а все остальное — обман. Или вот, взять торты «Наполеон» и «Рыжик» — купив кондитерское изделие со знакомым еще с советских времен названием, редко можно получить именно то, чего ожидаешь. Даже у одной и той же фирмы продукция, которую только–только начинали выпускать, отличается от поставленной на поток. Получается, что производители сами опускают планку качества. Георгий, предприниматель: – В поездках по Таиланду и Вьетнаму я обратил внимание на то, какой популярностью у европейцев пользуются магазины, где торгуют подделками. Товары там внешне ничем не отличаются от тех, что продаются в фирменных магазинах, но цена меньше в разы. Разговорился с москвичами, за копейки скупающими сумки Louis Vuitton — они рассказали, что уже несколько лет подряд возят их в столицу, реализуют через брендовые магазины, и нареканий ни разу не было. Видимо, и европейцы делают точно так же, судя по количеству вывозимого итальянцами, французами, немцами и прочими. Кстати, поляки, неплохо говорящие по–русски, признались мне, что зимнюю одежду The North Face для себя лично и для своего магазинчика в Варшаве приобретают исключительно в одной из палаток в Хошимине — их в городе целый квартал. Они меня даже отвели туда, и всего за пять долларов я купил рюкзачок, как две капли воды похожий на тот, который буквально за углом стоил уже 50 долларов, а в нашей стране — и того дороже. Поэтому я скептически отношусь к тому, когда вижу в России и в Норильске в частности какую–то дорогую брендовую вещь — где гарантия, что она не куплена на «черном рынке»? Юлия Кох, главный библиотекарь публичной библиотеки: – Последний случай был такой: обратилась ко мне знакомая, говорит, наткнулись в соцсетях на объявление о литературном конкурсе. Приняли с ребенком в этом деле участие, через пару дней пришел результат — вы выиграли, и чтобы получить диплом международного образца, оплатите пошлину — 100 рублей. Знакомой это показалось подозрительным: уж очень быстро откликнулись организаторы, да еще и денег требуют... Она попросила меня проверить сайт — не мошенники ли это. Сайт оказался солидным, со всякими красивыми справками и документами. Странным было то, что конкурс предлагал слишком широкий спектр номинаций и был бессрочным — пиши, что хочешь и когда хочешь. В общем, я зарегистрировалась, послала случайный материал и засекла время. Через пару часов пришло письмо: у вас 1–е место, гоните деньги. Выходит, существует целая индустрия поддельных конкурсов, ориентированных на тех, кто срочно собирает портфолио, чтобы предъявить его во время аттестаций и проверок. Ох, ловкачи...

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда – Раньше я сталкивался с подделками чаще, но не потому, что сейчас их стало меньше, — подделки и сегодня есть, только их уже сложно отличить от оригинала. Если часами от «Армани» или духами от «Гуччи», которыми торгуют на рынке, мало кого можно удивить, то покупая даже в приличном магазине кроссовки «Адидас», нельзя быть уверенным, что через пару месяцев они не развалятся. Приобретать контрафакт не только глупо, но и опасно: на мой взгляд, самое страшное, что может быть, — поддельные лекарства, которые несут реальную угрозу здоровью.– Не знаю, можно ли назвать подделкой некачественную молочную продукцию... Сейчас многие производители вместо того, чтобы работать по ГОСТам, изобретают собственные технические условия — ТУ. Например, настоящее сгущенное молоко должно делаться только из молока и сахара, но нынче появились разные «сгущенки» и «варенки», в составе которых можно найти все что угодно, а используют они зачастую проверенные временем бренды. Официально это не фальсификат, ведь мелким шрифтом там все написано, но по факту — он самый.Часто также подделывают сырки и йогурты, а особенно мне обидно за сливочное масло. В том виде, в каком оно должно быть — из настоящих сливок — его на прилавках практически не найти. Производители добавляют в масло растительные жиры и получается спред. Хорошо, что их по закону обязывают сообщать об этом на упаковке. Но когда на пачке пишется «сливочное масло 82,5% жирности» — это ни о чем не говорит. Еще в советские времена было два основных вида масла: «крестьянское» — 72,5% и «любительское» — 82,5%. Сейчас производители указывают тот же самый процент жирности, но чем они достигают этой жирности — не всегда понятно. Раньше мы были уверены, что это молочный жир, а сейчас?– Работая с мобильными телефонами и аксессуарами к ним, откровенных подделок я не встречал. Просто в салонах продается и дорогая продукция, и ее более дешевые аналоги, качество которых соответствует их ценовой категории. Назвать это подделкой нельзя, потому что от покупателя разницу никто не скрывает, и выбор остается за ним. И кстати, совсем не обязательно, что дорогой аппарат проработает долго, а его младший собрат быстро сломается. Тут вопрос в контроле за браком. В целом же практически все производство мобильной техники расположено в Китае — это касается и американских компаний, и европейских, и российских, и китайских. На откровенную «чернуху», не сертифицированную и не рассчитанную на российский рынок, можно напороться, покупая электронику в интернете. Вот там действительно — и подделки, и все что угодно можно найти.– Если я покупаю костюм «Адидас» на вещевом рынке, то заранее понимаю, что это будет «шляпа» — соответственно обманутой себя не считаю: знала, куда шла и что по какой цене брала. А когда хочу обзавестись действительно качественной вещью, то совершенно сознательно иду в дорогой фирменный магазин. Что касается «пищи духовной», то тут сплошь и рядом сталкиваешься с откровенной халтурой. Вот девушка, объявившая себя художником, на экспозиции модернистов поставила бутылку боржоми на ящик и объявила это объектом сверхсовременного искусства. А я считаю так: когда в произведение ничего своего не вложено, нет ни идеи, ни чувств — то это абсолютная подделка, пустышка, ноль.– Чаще прочего я сталкиваюсь с продукцией сомнительного качества в продуктовых магазинах: это молочка, масло, мороженое. В продуктах велико содержание растительного жира, о чем на упаковке умалчивается. Хотя не знаю, можно ли тут говорить о контрафакте, — вероятно, виной всему недобросовестность производителя. Но бывает, что подделки появляются на рынке с «молчаливого согласия» покупателей. Скажем, берешь ты кроссовки за 500 рублей. По виду и логотипу — Nike. Но ты ведь и сам понимаешь, что оригинальная обувь столько стоить не может. Рынок одежды — вообще кладезь фальсификата: подделывают все, от самой одежды до сопутствующих товаров — рюкзаки, сумки и прочее. Мелочевка для гаджетов — отдельная тема: например, обычно берут не фирменный шнур, а китайский аналог за 200 рублей. Но, думаю, это как раз тот компромисс, на который многие готовы пойти.– Подделки часто трудно отличить от товара низкого качества, который выпускают вполне официально. Чаще всего сомнения вызывает косметика в сетевых магазинах. Покупаешь духи, а запах у них, мягко говоря, не классический. Возвращаешься в магазин, а тебе говорят, что просто были нарушены условия хранения. Меня как–то раз неприятный сюрприз поджидал в магазине сантехники. Купила кран, а там вместо металлических деталей оказался крашеный пластик. Цена при этом была такой же, как за нормальное изделие, зато срок возможной эксплуатации был указан недельный. Когда я принесла это недоразумение обратно в магазин, продавцы сами удивились. Но без вопросов вернули мне деньги.– Сейчас на упаковках многих продуктов питания можно увидеть надпись: «Вкус, знакомый с детства». А читаешь информацию о составе и диву даешься: ну не было в нашем детстве пальмового масла, и соя не использовалась, и фабрика кондитерская, например, «Россия», которая «щедрая душа», работала в Куйбышеве (ныне Самаре) и не имела филиалов по всей стране. Получается, из детства осталось только название, а все остальное — обман. Или вот, взять торты «Наполеон» и «Рыжик» — купив кондитерское изделие со знакомым еще с советских времен названием, редко можно получить именно то, чего ожидаешь. Даже у одной и той же фирмы продукция, которую только–только начинали выпускать, отличается от поставленной на поток. Получается, что производители сами опускают планку качества.– В поездках по Таиланду и Вьетнаму я обратил внимание на то, какой популярностью у европейцев пользуются магазины, где торгуют подделками. Товары там внешне ничем не отличаются от тех, что продаются в фирменных магазинах, но цена меньше в разы. Разговорился с москвичами, за копейки скупающими сумки Louis Vuitton — они рассказали, что уже несколько лет подряд возят их в столицу, реализуют через брендовые магазины, и нареканий ни разу не было. Видимо, и европейцы делают точно так же, судя по количеству вывозимого итальянцами, французами, немцами и прочими. Кстати, поляки, неплохо говорящие по–русски, признались мне, что зимнюю одежду The North Face для себя лично и для своего магазинчика в Варшаве приобретают исключительно в одной из палаток в Хошимине — их в городе целый квартал. Они меня даже отвели туда, и всего за пять долларов я купил рюкзачок, как две капли воды похожий на тот, который буквально за углом стоил уже 50 долларов, а в нашей стране — и того дороже. Поэтому я скептически отношусь к тому, когда вижу в России и в Норильске в частности какую–то дорогую брендовую вещь — где гарантия, что она не куплена на «черном рынке»?– Последний случай был такой: обратилась ко мне знакомая, говорит, наткнулись в соцсетях на объявление о литературном конкурсе. Приняли с ребенком в этом деле участие, через пару дней пришел результат — вы выиграли, и чтобы получить диплом международного образца, оплатите пошлину — 100 рублей. Знакомой это показалось подозрительным: уж очень быстро откликнулись организаторы, да еще и денег требуют... Она попросила меня проверить сайт — не мошенники ли это.Сайт оказался солидным, со всякими красивыми справками и документами. Странным было то, что конкурс предлагал слишком широкий спектр номинаций и был бессрочным — пиши, что хочешь и когда хочешь. В общем, я зарегистрировалась, послала случайный материал и засекла время. Через пару часов пришло письмо: у вас 1–е место, гоните деньги.Выходит, существует целая индустрия поддельных конкурсов, ориентированных на тех, кто срочно собирает портфолио, чтобы предъявить его во время аттестаций и проверок. Ох, ловкачи...

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