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[Индекс номера 192 (07.12.2018)]

Цифровое преимущество

Норильск перейдет на цифровое телевещание только через полгода, но для льготников уже предусмотрена возможность получения материальной помощи на приобретение специального оборудования, позволяющего принимать цифровой сигнал.

Норильск практически полностью готов к переходу на цифровое ТВ — исключение составляет Кайеркан, в котором пока запущен один из двух мультиплексов. Этот вопрос будет решен к середине декабря, заявил на общегородской планерке начальник управления информатизации и связи Вячеслав Чалый. Горожанам, у которых подключено кабельное телевидение, вообще беспокоиться не о чем – операторы уже автоматически выдают все каналы в «цифре». Не нужны адаптеры и владельцам телевизоров, принимающих цифровой сигнал в формате DVB–T2. Тем же, кто до сих пор пользуется аналоговыми антеннами, есть смысл позаботиться о покупке специальных приставок — они продаются во многих магазинах бытовой техники.
Норильчане, принадлежащие к социально незащищенным категориям граждан, могут рассчитывать на материальную помощь от управления социальной политики на приобретение цифровых адаптеров. К таким категориям относятся одиноко проживающие неработающие пенсионеры, инвалиды, семьи с детьми, в том числе многодетные и семьи, где воспитывают детей–инвалидов. К концу ноября были опрошены 233 льготника, в том числе 139 многодетных семей. в оказании матпомощи на приобретение приставки–ресивера, оборудования для спутникового вещания, телевизора, нуждаются 52 человека. Уже сейчас 10 тысяч рублей за счет средств краевого бюджета выделено неработающему инвалиду 3–й группы для покупки телевизора, принимающего цифровое вещание. Работа продолжается.
Норильск вместе со всем Красноярским краем отключит аналоговое вещание и перейдет на «цифру» только 3 июня, напоминает директор ГТРК «Норильск» Лидия Овчинникова. Правительственной комиссией подписано соглашение о поэтапном отключении аналогового вещания по стране. С 11 февраля его отключат в пяти регионах центральной части России, с 15 апреля — в 20, около 50 регионов попадают в третью очередь.
Для зрителей, которые смотрят телевидение через комнатную антенну, напоминанием о том, что они получают аналоговый сигнал, может стать буква «А» возле логотипа федерального канала.

Марина Андриюк
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Норильск перейдет на цифровое телевещание только через полгода, но для льготников уже предусмотрена возможность получения материальной помощи на приобретение специального оборудования, позволяющего принимать цифровой сигнал.

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