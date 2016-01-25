[Индекс номера 192 (07.12.2018)]



На дорогах

Комплексная проблема

Не прошло и полгода после открытия первого пускового комплекса Северной объездной дороги, а автомобилисты уже начали жаловаться на ухабы и просадки, которые образовались на проезжей части. «Заполярка» выяснила, в чем причина деформации дорожного полотна и как будет решена эта проблема.



Напомним, первый пусковой комплекс Северной объездной дороги связывает автодорогу Норильск — Талнах с пересечением улиц Лауреатов — Михайличенко — Хантайская, построен он с расчетом на движение тяжеловесного транспорта. Протяженность двухполосного участка дороги — 1 километр 953 метра, ширина проезжей части — 7 метров. Осенью 2017 года строительные работы на этом участке Северной объездной дороги были завершены, а в конце мая 2018 года, после получения положительного заключения от службы государственного жилищного контроля и строительного надзора по Красноярскому краю и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ГАСН (государственный архитектурно–строительный надзор), дорога была официально открыта для движения транспорта. На этом участке выполнены работы по устройству четырех водопропускных сооружений, проведена реконструкция кабельной эстакады, установлено 76 опор освещения и два светофора, сделано трехслойное асфальтобетонное покрытие. Для большей прочности дорожного полотна между слоями асфальтобетона проложены георешетка и геотекстиль, которые ранее не применялись при строительстве и ремонте дорог в Норильске. Работы выполнены в срок и претензий по их качеству на момент приемки дороги к подрядчику не было. – Предварительно можно говорить о нескольких причинах просадки дорожного полотна, — рассказывает о ситуации Александр Аношкин, заместитель начальника МКУ «Управление «Норильскавтодор». — Первое — это растепление основания автодороги, которое связано со сбросом воды из городских коллекторов. Рядом с участком, где появилась просадка, наблюдается парение от теплой воды, протекающей через водопропускную трубу, уложенную в основание автодороги. Вторая причина связана с условиями проекта и контракта. Проектом строительства первого пускового комплекса Северной объездной дороги не предусмотрена замена земляных насыпей и земляного полотна автодороги. Изначально и не было в этом необходимости, поскольку изыскания, которые проводились на тот момент на этом участке дороги, показали, что фундамент дороги достаточно устойчив. В настоящее время деформация дорожного полотна незначительная и никаким образом не влияет на безопасность дорожного движения. Проседания небольшие и угрозы, при соблюдении установленного скоростного режима движения транспорта, не представляют. Окончательные выводы, что стало причиной проседания дорожного полотна, мы сможем сделать только с наступлением тепла. Тем не менее на летний период 2019 года уже запланированы асфальтобетонные работы, чтобы ликвидировать незначительные просадки, выровнять дорожное полотно и отчасти укрепить его. К восстановительным работам планируется приступить в начале июня, сразу после запуска асфальтобетонного завода. Работы будут выполняться подрядчиком ООО «Илан–Норильск» в счет гарантийных обязательств. Гарантийный срок на различные конструктивные элементы дороги (насыпь, дорожное покрытие, водопропускные сооружения, ограждения и так далее) составляет от пяти до десяти лет. В данной ситуации вины подрядной организации не просматривается. На мой взгляд, чтобы сохранить основание дороги, нужно принять технические решения в отношении сбросов теплой воды из коллекторов. Али Керимов, руководитель АНО «Экофундамент»: – В той части Норильска, где проложена северо–западная дорога, сложные грунты: нестабильные, обводненные, высокольдистые. И при проектировании на них сооружений требуются дополнительные изыскательские работы и иные технологии, а это неизбежно ведет к удорожанию строительства. Но, к сожалению, действующие нормативы не учитывают такого опыта и предусматривают лишь стандартные решения. В результате мы наблюдаем деформации дороги. Кстати, аналогичные проблемы уже возникали в том районе. В 1970–х годах проезжую часть улицы Лауреатов сколько ни асфальтировали, там неизбежно появлялись провалы. Дошло даже до укладки в основание проезжей части железобетонных плит, как на взлетной полосе. Сейчас такие способы не актуальны, есть более продвинутые технологии, но все они требуют дополнительных затрат. Михаил Назаров, старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Норильска, отметил, что разрешенная скорость движения на этом участке Северной объездной дороги — 60 км/час. Проблемный участок (250 метров), где произошла просадка полотна, обозначен дорожными знаками со стороны автодороги Норильск–Талнах и со стороны улицы Михайличенко, которые предупреждают водителей о необходимости снизить скорость до 30 км/час. Другое дело, что норильские автомобилисты не всегда выполняют это требование.

Наталья Черкашина, Светлана Гунина Фото Владимира Макушкина и Михаила Назарова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Напомним, первый пусковой комплекс Северной объездной дороги связывает автодорогу Норильск — Талнах с пересечением улиц Лауреатов — Михайличенко — Хантайская, построен он с расчетом на движение тяжеловесного транспорта. Протяженность двухполосного участка дороги — 1 километр 953 метра, ширина проезжей части — 7 метров. Осенью 2017 года строительные работы на этом участке Северной объездной дороги были завершены, а в конце мая 2018 года, после получения положительного заключения от службы государственного жилищного контроля и строительного надзора по Красноярскому краю и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию ГАСН (государственный архитектурно–строительный надзор), дорога была официально открыта для движения транспорта. На этом участке выполнены работы по устройству четырех водопропускных сооружений, проведена реконструкция кабельной эстакады, установлено 76 опор освещения и два светофора, сделано трехслойное асфальтобетонное покрытие. Для большей прочности дорожного полотна между слоями асфальтобетона проложены георешетка и геотекстиль, которые ранее не применялись при строительстве и ремонте дорог в Норильске. Работы выполнены в срок и претензий по их качеству на момент приемки дороги к подрядчику не было.– Предварительно можно говорить о нескольких причинах просадки дорожного полотна, — рассказывает о ситуации— Первое — это растепление основания автодороги, которое связано со сбросом воды из городских коллекторов. Рядом с участком, где появилась просадка, наблюдается парение от теплой воды, протекающей через водопропускную трубу, уложенную в основание автодороги. Вторая причина связана с условиями проекта и контракта. Проектом строительства первого пускового комплекса Северной объездной дороги не предусмотрена замена земляных насыпей и земляного полотна автодороги. Изначально и не было в этом необходимости, поскольку изыскания, которые проводились на тот момент на этом участке дороги, показали, что фундамент дороги достаточно устойчив.В настоящее время деформация дорожного полотна незначительная и никаким образом не влияет на безопасность дорожного движения. Проседания небольшие и угрозы, при соблюдении установленного скоростного режима движения транспорта, не представляют. Окончательные выводы, что стало причиной проседания дорожного полотна, мы сможем сделать только с наступлением тепла. Тем не менее на летний период 2019 года уже запланированы асфальтобетонные работы, чтобы ликвидировать незначительные просадки, выровнять дорожное полотно и отчасти укрепить его. К восстановительным работам планируется приступить в начале июня, сразу после запуска асфальтобетонного завода. Работы будут выполняться подрядчиком ООО «Илан–Норильск» в счет гарантийных обязательств. Гарантийный срок на различные конструктивные элементы дороги (насыпь, дорожное покрытие, водопропускные сооружения, ограждения и так далее) составляет от пяти до десяти лет.В данной ситуации вины подрядной организации не просматривается. На мой взгляд, чтобы сохранить основание дороги, нужно принять технические решения в отношении сбросов теплой воды из коллекторов.– В той части Норильска, где проложена северо–западная дорога, сложные грунты: нестабильные, обводненные, высокольдистые. И при проектировании на них сооружений требуются дополнительные изыскательские работы и иные технологии, а это неизбежно ведет к удорожанию строительства. Но, к сожалению, действующие нормативы не учитывают такого опыта и предусматривают лишь стандартные решения. В результате мы наблюдаем деформации дороги. Кстати, аналогичные проблемы уже возникали в том районе. В 1970–х годах проезжую часть улицы Лауреатов сколько ни асфальтировали, там неизбежно появлялись провалы. Дошло даже до укладки в основание проезжей части железобетонных плит, как на взлетной полосе. Сейчас такие способы не актуальны, есть более продвинутые технологии, но все они требуют дополнительных затрат.отметил, что разрешенная скорость движения на этом участке Северной объездной дороги — 60 км/час. Проблемный участок (250 метров), где произошла просадка полотна, обозначен дорожными знаками со стороны автодороги Норильск–Талнах и со стороны улицы Михайличенко, которые предупреждают водителей о необходимости снизить скорость до 30 км/час. Другое дело, что норильские автомобилисты не всегда выполняют это требование.

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