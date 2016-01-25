[Индекс номера 192 (07.12.2018)]



Обратный отсчет

Народ за и против

«Заполярная правда» продолжает знакомить читателей с книгой «Норильск. Город в едином ритме», которая рассказывает о жизни нашего города год за годом.



1989 1989 год отметился в местной истории первой, со времени восстания заключенных в 1953 году, массовой забастовкой. Можно сказать, что это был год наивысшего подъема рабочего движения. В этом же году прогрессивная общественность была охвачена выборной лихорадкой. Впервые прошел и конкурс красоты... В общем, это был год больших перемен. Должность: профсоюзный лидер Забастовка на руднике «Маяк» 18 февраля на руднике «Октябрьский» из–за обвала плохо закрепленной кровли погибли четыре горняка. При проведении спасательных работ обвалился еще один участок кровли — погиб горноспасатель, а двое его коллег с тяжелыми травмами попали в больницу. Компенсации семьям погибших горняков были начислены с ограничением «полярок», что послужило поводом для массовой забастовки. 3 апреля ночная смена горняков «Октябрьского» — около 300 человек — отказалась подниматься на поверхность. За сутки забастовка охватила все рудное правобережье. К забастовке присоединились также работники «Ангидрида» и рудника известняков. К вечеру 4 апреля под землей бастовали уже 1100 человек. Работа всех горных предприятий комбината оказалась парализована. Бастующие выдвигали экономические требования: пересмотр тарифных ставок, перевод рудников на бригадный подряд, отмена ограничений на начисление «полярных» надбавок. Забастовка норильских горняков получила всесоюзный резонанс: в город прилетела комиссия во главе с министром цветной металлургии. Делегацию горняков и профсоюзных лидеров из Норильска приняли в Москве. Это был момент наивысшего признания и успеха рабочего движения. В последующие годы тоже случались забастовки и конфликты между работодателями и профсоюзами, но все они проходили уже не так масштабно, да и не было того романтического ореола, который имела первая забастовка горняков в 1989 году. Адреса: улицы Севастопольская и Озерная Cнос домов на улице Севастопольской Закончилась многолетняя борьба общественности за сохранение улицы Севастопольской: в августе строители приступили к сносу ветхих зданий на исторической улице города. А в Оганере началось жилищное строительство: первым заложили дом на ул. Озерной, 46. Его строили при пожарной части, и впоследствии там поселились семьи пожарных. Это был дом привычной норильчанам серии 111–112, к московской серии КОПЭ–Север, адаптированной специально для Оганера, стройиндустрия города все еще не была готова. Впрочем, надежду освоить эту серию не теряли, ведь в ее разработку уже вложили порядка 40 миллионов рублей. Началось активное строительство и на площадке тысячекоечной больницы: в январе 1989–го трест «Рудшахтсрой» взялся за нулевой цикл. 23 июня югославские работники приняли первый бетон для возведения корпусов. А 24 июня норильские и иностранные специалисты вместе заложили в бетонное основание здания капсулу со строительным паспортом объекта, номерами «Заполярной правды» и «Норильского строителя» и пожелали, чтоб ее никогда не нашли. Это стало точкой отсчета бетонирования каркаса больницы. Событие: выборы На выборах Вся страна охвачена эпидемией выборов. Выбирают не только депутатов, но и руководителей разного уровня — в духе эпохи считается, что каждый начальник должен пройти испытание «народным доверием». В 1988 году в первый и последний раз прошли выборы директора комбината. Со всеми атрибутами — выдвижением кандидатов, предвыборными программами, интригами и голосованием. Первым «всенародно избранным» директором Норильского комбината стал Анатолий Филатов. А в 1989–м кандидатуру Филатова выдвинули на выборы депутатов Верховного Совета СССР. Соперником его был директор рудника «Заполярный» Вадим Николайчук. Предвыборная кампания была беспрецедентной по эмоциональному накалу: казалось, весь город выясняет, кто «за Николайчука», а кто «за Филатова». И впервые за всю историю Норильска руководитель столь высокого ранга, директор комбината, проиграл выборы. Теперь даже до самых непонятливых дошло: времена меняются, наступает новая эпоха. Цифра: 73 502 семьи Строительство здания ПТУ–105 В 1989 году в Норильске проводилась очередная Всесоюзная перепись населения — последняя в истории СССР. По ее результатам в городах Большого Норильска проживало 73 502 семьи, из них 12 270 — в общежитиях и гостинках. 99,9 процента жилых домов Норильска имеют централизованное отопление. Средний размер жилой площади на одного взрослого норильчанина — 10 квадратных метров (в среднем по стране — 8). Точка на карте: Спа, город–курорт в Бельгии Победительница конкурса красоты В 1888 году там впервые в истории человечества прошел конкурс красоты. Спустя сто лет и один год первый в истории конкурс красоты прошел в Норильске. Назывался он «Мисс Сияние Севера» и проводился кооперативом с красноречивым названием «Спонсор». Претенденток было много — аж 68! В итоге корону самой красивой норильчанки водрузили на голову Ирины Колчиной, бухгалтера кафе «Дастархан».

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда 1989 год отметился в местной истории первой, со времени восстания заключенных в 1953 году, массовой забастовкой. Можно сказать, что это был год наивысшего подъема рабочего движения. В этом же году прогрессивная общественность была охвачена выборной лихорадкой. Впервые прошел и конкурс красоты... В общем, это был год больших перемен.18 февраля на руднике «Октябрьский» из–за обвала плохо закрепленной кровли погибли четыре горняка. При проведении спасательных работ обвалился еще один участок кровли — погиб горноспасатель, а двое его коллег с тяжелыми травмами попали в больницу. Компенсации семьям погибших горняков были начислены с ограничением «полярок», что послужило поводом для массовой забастовки. 3 апреля ночная смена горняков «Октябрьского» — около 300 человек — отказалась подниматься на поверхность. За сутки забастовка охватила все рудное правобережье. К забастовке присоединились также работники «Ангидрида» и рудника известняков. К вечеру 4 апреля под землей бастовали уже 1100 человек. Работа всех горных предприятий комбината оказалась парализована. Бастующие выдвигали экономические требования: пересмотр тарифных ставок, перевод рудников на бригадный подряд, отмена ограничений на начисление «полярных» надбавок. Забастовка норильских горняков получила всесоюзный резонанс: в город прилетела комиссия во главе с министром цветной металлургии. Делегацию горняков и профсоюзных лидеров из Норильска приняли в Москве. Это был момент наивысшего признания и успеха рабочего движения. В последующие годы тоже случались забастовки и конфликты между работодателями и профсоюзами, но все они проходили уже не так масштабно, да и не было того романтического ореола, который имела первая забастовка горняков в 1989 году.Закончилась многолетняя борьба общественности за сохранение улицы Севастопольской: в августе строители приступили к сносу ветхих зданий на исторической улице города. А в Оганере началось жилищное строительство: первым заложили дом на ул. Озерной, 46. Его строили при пожарной части, и впоследствии там поселились семьи пожарных. Это был дом привычной норильчанам серии 111–112, к московской серии КОПЭ–Север, адаптированной специально для Оганера, стройиндустрия города все еще не была готова. Впрочем, надежду освоить эту серию не теряли, ведь в ее разработку уже вложили порядка 40 миллионов рублей. Началось активное строительство и на площадке тысячекоечной больницы: в январе 1989–го трест «Рудшахтсрой» взялся за нулевой цикл. 23 июня югославские работники приняли первый бетон для возведения корпусов. А 24 июня норильские и иностранные специалисты вместе заложили в бетонное основание здания капсулу со строительным паспортом объекта, номерами «Заполярной правды» и «Норильского строителя» и пожелали, чтоб ее никогда не нашли. Это стало точкой отсчета бетонирования каркаса больницы.Вся страна охвачена эпидемией выборов. Выбирают не только депутатов, но и руководителей разного уровня — в духе эпохи считается, что каждый начальник должен пройти испытание «народным доверием». В 1988 году в первый и последний раз прошли выборы директора комбината. Со всеми атрибутами — выдвижением кандидатов, предвыборными программами, интригами и голосованием. Первым «всенародно избранным» директором Норильского комбината стал Анатолий Филатов. А в 1989–м кандидатуру Филатова выдвинули на выборы депутатов Верховного Совета СССР. Соперником его был директор рудника «Заполярный» Вадим Николайчук. Предвыборная кампания была беспрецедентной по эмоциональному накалу: казалось, весь город выясняет, кто «за Николайчука», а кто «за Филатова». И впервые за всю историю Норильска руководитель столь высокого ранга, директор комбината, проиграл выборы. Теперь даже до самых непонятливых дошло: времена меняются, наступает новая эпоха.В 1989 году в Норильске проводилась очередная Всесоюзная перепись населения — последняя в истории СССР. По ее результатам в городах Большого Норильска проживало 73 502 семьи, из них 12 270 — в общежитиях и гостинках. 99,9 процента жилых домов Норильска имеют централизованное отопление. Средний размер жилой площади на одного взрослого норильчанина — 10 квадратных метров (в среднем по стране — 8).В 1888 году там впервые в истории человечества прошел конкурс красоты. Спустя сто лет и один год первый в истории конкурс красоты прошел в Норильске. Назывался он «Мисс Сияние Севера» и проводился кооперативом с красноречивым названием «Спонсор». Претенденток было много — аж 68! В итоге корону самой красивой норильчанки водрузили на голову Ирины Колчиной, бухгалтера кафе «Дастархан».

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