[Индекс номера 192 (07.12.2018)]



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«Норникель» модернизировал собственные дата–центры.



Центр обработки данных Компания завершила модернизацию инженерной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) на двух ключевых производственных площадках — в Заполярном филиале и Кольской ГМК. Обновление дата–центров является частью реализуемой «Норникелем» глобальной программы по внедрению высокопроизводительных вычислительных мощностей. Модернизация дата–центров позволила повысить их отказоустойчивость, увеличить емкость и достичь необходимого уровня безопасности хранения и обработки данных. Завершающим этапом станет создание отказоустойчивого кластера в Москве, который обеспечит высокий уровень доступности и интеграции критичных систем компании. Общая стоимость проекта — более 450 миллионов рублей. Модернизация двух входящих в норильский кластер ЦОДов в Заполярном филиале компании позволила вдвое увеличить их полезную емкость. Суммарно ЦОДы готовы принять ИТ–оборудование мощностью до 275 кВт. Помимо систем жизнеобеспечения ИТ–инфраструктуры, обязательных для современных дата–центров, внедрена и промышленная система диспетчеризации и управления, которая объединила весь инженерный комплекс. – Благодаря повышению надежности технических решений, реализации схем резервирования инженерной инфраструктуры с применением современных стандартов мы достигли уровня отказоустойчивости, который соответствует текущим и перспективным потребностям бизнеса, — отметил руководитель проектов направления по экспертизе инфраструктуры «Норникель — ОЦО» Роман Емельянов. Модернизация центров в Заполярном филиале проведена совместно командой «Норникель — ОЦО» и генеральным подрядчиком — системным интегратором «Инфосистемы Джет». Основные инженерные системы жизнеобеспечения выполнены на оборудовании Delta Electronics. Осенью компания завершила строительство двух новых дата–центров на Кольской ГМК — в Мончегорске и Заполярном. Полезная мощность оборудования — до 90 кВт. Модернизация центров обработки данных в «Норникеле» проводится с 2015 года. Целевая «архитектура» охватывает шесть ЦОДов, включая будущий кластер в Москве. В течение ближайших двух лет в собственном помещении головного офиса компании будет построен ЦОД, который станет ключевым звеном отказоустойчивого столичного кластера металлургической компании. – Московский кластер, прежде всего, должен обеспечить высокий уровень производительности и доступности таких систем, как SAP ERP, а также служить для резервирования критичных систем, обеспечивающих бизнес–процессы компании, — сказала руководитель направления по ИТ–инфраструктуре департамента информационных технологий Виктория Повелицина. Работа по модернизации дата–центров будет завершена к 2020 году. Как подчеркнула Виктория Повелицина, ЦОДы являются базовым элементом ИТ–инфраструктуры, которая также проходит процесс комплексной модернизации. Обновление ИТ–инфраструктуры позволит создать прочную основу для реализации «цифровых» проектов «Норникеля».



Меню на каждый день 4 декабря в поселке Мессояха открылся новый блок торгового обслуживания для работников Мессояхского газового месторождения АО «Норильскгазпром».

Прежняя столовая послужила газовикам порядка сорока лет. Новый блок торгового обслуживания включает в себя столовую, магазин, пекарню и складские помещения. В составе пищевого производства — овощной цех, холодный цех по производству салатов и холодных закусок, мясо–рыбный цех, цех по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий, горячий и другие. В рамках реализации проекта также закуплено новое оборудование: холодильные прилавки, витрины, шкафы, лари и камеры, электрические плиты, пекарские печи, оборудование линии раздачи, всего более 40 наименований. Современное оборудование позволит расширить ассортимент привычного для газовиков меню. Уютный зал новой столовой рассчитан на 24 посадочных места. Увеличилась и площадь нового помещения магазина. Это позволило расширить ассортимент товаров, который традиционно учитывает потребности вахтовиков. Проект направлен на улучшение социально–бытовых условий газовиков. Кроме того, по традиции среди постоянных посетителей столовой и магазина — коренные жители тухардской тундры, с которыми у норильских газовиков на протяжении долгих лет сложилось тесное и плодотворное взаимодействие. Здание блока торгового обслуживания было построено в рамках плана реализации проектов 2017–2018 годов. Здание является модульным, общая площадь помещений — 523,86 м2. Основанием является каркас из металлических труб, что позволит в случае необходимости переместить здание блока торгового обслуживания на новое место установки без разборки и с минимальными затратами. Стоимость проекта составила 55 миллионов рублей.

Стабильный результат В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за ноябрь. В ходе традиционного брифинга Владимир Григорчук, и. о. начальника производственного управления ЗФ «Норникеля», сообщил, что в ноябре, несмотря на непростые метеоусловия, предприятия Заполярного филиала отработали стабильно и слаженно, все обязательства по выполнению производственной программы исполнены. Так, предприятия минерально–сырьевого комплекса выполнили план по добыче руды более чем на 100%: на медном заводе выполнение плана по выпуску черновой меди составило 101%, катодов медных — 102%, металлов платиновой группы в платиновых концентратах — 102%, производство никеля в файнштейне на Надеждинском металлургическом заводе составило 104%. «В прошлом месяце нам приходилось актировать автотранспорт, тем не менее транспортники со своими задачами справились — как на норильской площадке, так и на талнахской», — сказал Владимир Григорчук. Он также отметил, что в ноябре крупных остановок производства не было. Однако в этот период велись текущие ремонты оборудования: на медном заводе на десять суток останавливали анодную печь № 1, на руднике «Таймырский» провели замену направляющего каната № 1 на южной подъемной машине скипового ствола № 3, ремонтировали ленточный конвейер № 10 на «Таймырском». В третьей декаде ноября после капитального ремонта заработала южная подъемная машина скипового ствола № 1 на руднике «Октябрьский», которая находилась в ремонте с июля. Кроме того, в начале декабря была проведена двухсуточная остановка первой технологической линии на НМЗ, отремонтированы гран–бассейн, линии сушильного оборудования и котел–утилизатор. В это время, поясняет Владимир Григорчук, на Талнахской обогатительной фабрике также провели текущий ремонт дробильного оборудования конвейерного транспорта. В завершение брифинга и. о. начальника производственного управления добавил, что больше в декабре крупных остановок не планируется, предприятия нацелены на стабильную работу, на завершение года с выполнением всех планов и обязательств.

Михаил Туаев www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Компания завершила модернизацию инженерной инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) на двух ключевых производственных площадках — в Заполярном филиале и Кольской ГМК. Обновление дата–центров является частью реализуемой «Норникелем» глобальной программы по внедрению высокопроизводительных вычислительных мощностей. Модернизация дата–центров позволила повысить их отказоустойчивость, увеличить емкость и достичь необходимого уровня безопасности хранения и обработки данных. Завершающим этапом станет создание отказоустойчивого кластера в Москве, который обеспечит высокий уровень доступности и интеграции критичных систем компании. Общая стоимость проекта — более 450 миллионов рублей.Модернизация двух входящих в норильский кластер ЦОДов в Заполярном филиале компании позволила вдвое увеличить их полезную емкость. Суммарно ЦОДы готовы принять ИТ–оборудование мощностью до 275 кВт. Помимо систем жизнеобеспечения ИТ–инфраструктуры, обязательных для современных дата–центров, внедрена и промышленная система диспетчеризации и управления, которая объединила весь инженерный комплекс.– Благодаря повышению надежности технических решений, реализации схем резервирования инженерной инфраструктуры с применением современных стандартов мы достигли уровня отказоустойчивости, который соответствует текущим и перспективным потребностям бизнеса, — отметилМодернизация центров в Заполярном филиале проведена совместно командой «Норникель — ОЦО» и генеральным подрядчиком — системным интегратором «Инфосистемы Джет». Основные инженерные системы жизнеобеспечения выполнены на оборудовании Delta Electronics.Осенью компания завершила строительство двух новых дата–центров на Кольской ГМК — в Мончегорске и Заполярном. Полезная мощность оборудования — до 90 кВт.Модернизация центров обработки данных в «Норникеле» проводится с 2015 года. Целевая «архитектура» охватывает шесть ЦОДов, включая будущий кластер в Москве. В течение ближайших двух лет в собственном помещении головного офиса компании будет построен ЦОД, который станет ключевым звеном отказоустойчивого столичного кластера металлургической компании.– Московский кластер, прежде всего, должен обеспечить высокий уровень производительности и доступности таких систем, как SAP ERP, а также служить для резервирования критичных систем, обеспечивающих бизнес–процессы компании, — сказалаРабота по модернизации дата–центров будет завершена к 2020 году. Как подчеркнула Виктория Повелицина, ЦОДы являются базовым элементом ИТ–инфраструктуры, которая также проходит процесс комплексной модернизации. Обновление ИТ–инфраструктуры позволит создать прочную основу для реализации «цифровых» проектов «Норникеля».

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