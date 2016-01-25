[Индекс номера 192 (07.12.2018)]



Охрана труда

Риск под контролем

Инновационные технологии помогают «Норникелю» совершенствовать охрану труда на производстве.



Диспетчерская рудника «Скалистый» «Норникель» является одним из мировых лидеров цветной металлургии. И это лидерство достигается усилиями всего 79–тысячного коллектива, члены которого трудятся главным образом на Крайнем Севере. Именно поэтому компания стремится и к лидерству в области охраны труда и промышленной безопасности. Правильность выбранной стратегии подтверждается фактами: коэффициент травм, связанных с потерей трудоспособности, у компании сегодня один из самых низких в отрасли. В 2016 году по отношению к 2013–му он снизился вдвое — до 0,3. Принцип приоритетности жизни и здоровья сотрудников «Норникеля» — ядро проводимой компанией социальной политики. Она официально поддерживает десять принципов Глобального договора ООН, которые регламентируют соблюдение прав человека и условий труда. Компания с 2003 года — одной из первых в России — начала добровольно публиковать социальные отчеты, в которых подробно рассказывает в том числе и о политике в области охраны труда и производственной безопасности. Для повышения производственной безопасности компания применяет различные решения, в том числе технологические. В частности, «Норникель» реализовал на всех своих рудниках проект «Система радиосвязи и позиционирования». Система позволяет определить точное местонахождение работающих в шахтах людей. Для этого «Норникелю» пришлось фактически «оцифровать гору» — проложить под землей километры оптоволоконной сети, подключить Wi–Fi и установить видеокамеры. – У всех спускающихся в шахту горняков есть фонарь и аккумулятор, в котором установлена RFID–метка. Метка считывается специальными устройствами, которые расположены вдоль маршрута сотрудника, — рассказал технический директор программы «Технологический прорыв» Владимир Трапезин. — У рабочих также есть радиостанции для связи друг с другом под землей и мобильные телефоны. Аналогичные устройства установлены на подземной горной технике. Они, помимо выполнения локационных задач, позволяют регулировать подземное движение. Благодаря системе «Антинаезд» водитель подземного транспорта заблаговременно получает информацию о том, что на пути его следования находятся люди или техника. Это позволяет избежать потенциальных аварий. Система видеонаблюдения позволяет диспетчеру получать полную информацию о том, что происходит под землей. – Мы можем передавать с поверхности под землю и обратно практически неограниченный объем информации, — говорит Трапезин. — Отображение данных представлено в виде упрощенной карты шахты и происходит в режиме реального времени. Еще одно «подземное» решение — внедрение новой технологии крепления горных выработок, которая позволяет значительно повысить уровень безопасности труда и ускорить проходческие работы. Крепь, выполненная из металлического анкера и быстротвердеющей полиэфирной смолы, создает противостоящий горному давлению армированный слой, который надежно защищает людей и технику. Сейчас технология крепления горных выработок внедряется на рудниках «Таймырский» и «Комсомольский». К 2020 году она будет введена на всех горных подразделениях Заполярного филиала. Суммарные инвестиции компании в проект составят более 2,1 миллиарда рублей. В 2017 году, как свидетельствует социальный отчет компании, затраты «Норникеля» на мероприятия по охране труда составили 8,7 миллиарда рублей, в пересчете на одного работника — 114 тысяч рублей. Только на приобретение средств индивидуальной защиты — респираторы, противогазы, очки со светофильтрами, спецкостюмы и многое другое — «Норникель» в 2017 году направил 2,6 миллиарда рублей. Еще один ресурс, который использует компания, — образовательный. В 2017 году предаттестационную подготовку, обучение и аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда прошли 39,1 тысячи сотрудников. Затраты компании на обучение по промышленной безопасности и охране труда составили 129,9 миллиона рублей. Для повышения эффективности подачи материала компания также использует инновационные подходы. Помимо уже ставших привычными источников информации — это видеоролики, заставки на мониторах, бегущая строка, мобильные конструкции, видеоинформационные комплексы и так далее — компания применяет и цифровые технологии. – В образовательных целях мы используем VR–технологию дополненной реальности. Очки виртуальной реальности позволяют сымитировать последствия нарушений техники безопасности, — поясняет руководитель «Цифровой лаборатории» «Норникеля» Алексей Манихин. — Например, человек в таких очках может «оказаться» на месте оператора погрузочно–доставочной машины, которая движется в подземных туннелях рудников. Это огромная машина, она грохочет и заглушает другие звуки. Человек в VR–очках видит и ощущает то, что видит оператор, сидящий в кабине. И понимает, что ему часто не видно и не слышно людей, оказавшихся в «слепой» зоне погрузочной техники. После такого сеанса у людей отпечатывается в сознании: при появлении машины будь вдвойне осторожен — если ты видишь машину, это не значит, что ее водитель видит тебя. С 2014 года на основных предприятиях группы «Норникель» проводится ежегодная независимая оценка культуры безопасного производства. Она помогает определить, в каком направлении компания должна двигаться для дальнейшего усовершенствования корпоративной системы управления в области охраны труда и снижения рисков травматизма. В 2017 году на предприятиях компании в рамках проектов «Риск–контроль» и «Внедрение системы управления технологическими и организационными изменениями» прошли многочисленные внутренние аудиты. В итоге выяснилось, что показатель уровня культуры безопасности по шкале Брэдли увеличился с 1,4 в 2014 году до 2,6 в 2017–м. Как отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин, успехи компании в части охраны труда сотрудников очевидны. Однако несмотря на уверенную динамику, которая показывает снижение травматизма на производстве, руководство компании пристально следит за ситуацией и способствует достижению единственно верной цели — нулевого травматизма.

Федор Андреев, «Российская газета» Фото Ирины Яринской и с официального сайта «Российской газеты» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда «Норникель» является одним из мировых лидеров цветной металлургии. И это лидерство достигается усилиями всего 79–тысячного коллектива, члены которого трудятся главным образом на Крайнем Севере. Именно поэтому компания стремится и к лидерству в области охраны труда и промышленной безопасности. Правильность выбранной стратегии подтверждается фактами: коэффициент травм, связанных с потерей трудоспособности, у компании сегодня один из самых низких в отрасли. В 2016 году по отношению к 2013–му он снизился вдвое — до 0,3.Принцип приоритетности жизни и здоровья сотрудников «Норникеля» — ядро проводимой компанией социальной политики. Она официально поддерживает десять принципов Глобального договора ООН, которые регламентируют соблюдение прав человека и условий труда. Компания с 2003 года — одной из первых в России — начала добровольно публиковать социальные отчеты, в которых подробно рассказывает в том числе и о политике в области охраны труда и производственной безопасности.Для повышения производственной безопасности компания применяет различные решения, в том числе технологические. В частности, «Норникель» реализовал на всех своих рудниках проект «Система радиосвязи и позиционирования». Система позволяет определить точное местонахождение работающих в шахтах людей. Для этого «Норникелю» пришлось фактически «оцифровать гору» — проложить под землей километры оптоволоконной сети, подключить Wi–Fi и установить видеокамеры.– У всех спускающихся в шахту горняков есть фонарь и аккумулятор, в котором установлена RFID–метка. Метка считывается специальными устройствами, которые расположены вдоль маршрута сотрудника, — рассказал— У рабочих также есть радиостанции для связи друг с другом под землей и мобильные телефоны.Аналогичные устройства установлены на подземной горной технике. Они, помимо выполнения локационных задач, позволяют регулировать подземное движение. Благодаря системе «Антинаезд» водитель подземного транспорта заблаговременно получает информацию о том, что на пути его следования находятся люди или техника. Это позволяет избежать потенциальных аварий. Система видеонаблюдения позволяет диспетчеру получать полную информацию о том, что происходит под землей.– Мы можем передавать с поверхности под землю и обратно практически неограниченный объем информации, — говорит Трапезин. — Отображение данных представлено в виде упрощенной карты шахты и происходит в режиме реального времени.Еще одно «подземное» решение — внедрение новой технологии крепления горных выработок, которая позволяет значительно повысить уровень безопасности труда и ускорить проходческие работы. Крепь, выполненная из металлического анкера и быстротвердеющей полиэфирной смолы, создает противостоящий горному давлению армированный слой, который надежно защищает людей и технику. Сейчас технология крепления горных выработок внедряется на рудниках «Таймырский» и «Комсомольский». К 2020 году она будет введена на всех горных подразделениях Заполярного филиала. Суммарные инвестиции компании в проект составят более 2,1 миллиарда рублей.В 2017 году, как свидетельствует социальный отчет компании, затраты «Норникеля» на мероприятия по охране труда составили 8,7 миллиарда рублей, в пересчете на одного работника — 114 тысяч рублей. Только на приобретение средств индивидуальной защиты — респираторы, противогазы, очки со светофильтрами, спецкостюмы и многое другое — «Норникель» в 2017 году направил 2,6 миллиарда рублей.Еще один ресурс, который использует компания, — образовательный. В 2017 году предаттестационную подготовку, обучение и аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда прошли 39,1 тысячи сотрудников. Затраты компании на обучение по промышленной безопасности и охране труда составили 129,9 миллиона рублей.Для повышения эффективности подачи материала компания также использует инновационные подходы. Помимо уже ставших привычными источников информации — это видеоролики, заставки на мониторах, бегущая строка, мобильные конструкции, видеоинформационные комплексы и так далее — компания применяет и цифровые технологии.– В образовательных целях мы используем VR–технологию дополненной реальности. Очки виртуальной реальности позволяют сымитировать последствия нарушений техники безопасности, — поясняет. — Например, человек в таких очках может «оказаться» на месте оператора погрузочно–доставочной машины, которая движется в подземных туннелях рудников. Это огромная машина, она грохочет и заглушает другие звуки. Человек в VR–очках видит и ощущает то, что видит оператор, сидящий в кабине. И понимает, что ему часто не видно и не слышно людей, оказавшихся в «слепой» зоне погрузочной техники. После такого сеанса у людей отпечатывается в сознании: при появлении машины будь вдвойне осторожен — если ты видишь машину, это не значит, что ее водитель видит тебя.С 2014 года на основных предприятиях группы «Норникель» проводится ежегодная независимая оценка культуры безопасного производства. Она помогает определить, в каком направлении компания должна двигаться для дальнейшего усовершенствования корпоративной системы управления в области охраны труда и снижения рисков травматизма. В 2017 году на предприятиях компании в рамках проектов «Риск–контроль» и «Внедрение системы управления технологическими и организационными изменениями» прошли многочисленные внутренние аудиты. В итоге выяснилось, что показатель уровня культуры безопасности по шкале Брэдли увеличился с 1,4 в 2014 году до 2,6 в 2017–м.Как отметил, успехи компании в части охраны труда сотрудников очевидны. Однако несмотря на уверенную динамику, которая показывает снижение травматизма на производстве, руководство компании пристально следит за ситуацией и способствует достижению единственно верной цели — нулевого травматизма.

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