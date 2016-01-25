[Индекс номера 192 (07.12.2018)]



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Серьезный выбор

Когда переезд на материк уже не за горами и город уже выбран, остается только определиться с жилым комплексом, который воплотит в себя всё, что включает короткое слово «дом». И надо, чтобы в шаговой доступности были и магазины, и детские сады, и школы, чтобы рядом были удобные транспортные развязки, всё, что создает комфорт повседневной жизни...



Жилой комплекс «Кристалл» удачно расположен в центре Железнодорожного района Красноярска — на ул. Л. Кецховели. Здесь уже организована комплексная инфраструктура для жизни, работы и отдыха, образования и развития детей. Рядом находятся пять школ, включая престижную гимназию № 1 «Универс» (базовая для Сибирского федерального университета), семь детских дошкольных учреждений, в числе которых начальная школа–садик. В шаге расположены бассейн, семь фитнес–центров, взрослая и две детских поликлиники, два кинотеатра, два парка и сквер. Удобство расположения жилого комплекса подчеркивает и наличие автомобильных магистралей во всех направлениях Красноярска. Отсюда в считанные минуты можно оказаться в историческом центре города, в зале аэропорта, в студенческом и академгородке, на объектах Универсиады–2019, в фан–парке «Бобровый лог» либо в своем загородном доме. Жилая часть комплекса «Кристалл», включающего в себя два 21–этажных дома, изолирована от общественной: квартиры здесь располагаются от четвертого этажа и выше, а первые три этажа займут нежилые помещения — торговые площади, социальные объекты. Если погружаться в особенности инженерных сетей комплекса и его отделки, то стоит отметить, что проект жилого комплекса выполнен на основе наиболее прогрессивных подходов московских и итальянских архитекторов. В основу положен принцип функциональности, комфорта и безопасности будущих жителей. При этом инженерное обеспечение построено на основе самого современного оборудования, завязанного на IT–технологиях. Наряду с технологиями будущего конструктивные решения зданий, его несущую основу и отделку обеспечивают классические материалы: кирпич, монолитный бетон, гранитная плитка. Особое внимание уделено теплоэффективности ограждающих стен и теплому витражному остеклению террас и панорамных окон. Особенность внутренней отделки квартир этого жилого комплекса — колонны–пилястры и напольное отопление, без классических радиаторов, которые позволяют создать в планировках квартир правильную геометрию, без выступов. Террасы за счет своей ширины — более двух метров — становятся частью жилого пространства, поскольку обеспечены энергоэффективным остеклением и плинтусами электроотопления. Исходя из такого инженерного обустройства дома, включая систему контроля доступа жильца исключительно в свое жилое крыло на три квартиры, скоростные лифты OTIS, высокоэффективную звукоизоляцию по классу А, кондиционеры в каждой комнате, приборы учета электроэнергии, воды и тепла с дистанционной передачей данных, датчики утечки воды и другого оснащения, формируется и ценовая политика жилого комплекса. Если говорить о порядке цен на жилье в ЖК «Кристалл», то сегодня, когда строительство комплекса находится на начальной стадии, стоимость квадратного метра составляет 74 тысячи рублей. Однако по мере продвижения работ и приближения срока сдачи объекта цена будет расти. Напомним, строительство ЖК «Кристалл» начала компания «СИА» в третьем квартале 2018 года. В каждом корпусе предусмотрено 106 квартир площадью от 64 до 149 кв. м. Срок сдачи первого дома жилого комплекса — конец 2020 года. Детальнее ознакомиться с особенностями проекта, с инженерными идеями, с планировочными решениями квартир можно на сайте http://kristall–krsk.ru/ Красноярск, ул. Мира, 109, 8 (391) 200-08-08

Марина Андриюк www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Жилой комплекс «Кристалл» удачно расположен в центре Железнодорожного района Красноярска — на ул. Л. Кецховели. Здесь уже организована комплексная инфраструктура для жизни, работы и отдыха, образования и развития детей. Рядом находятся пять школ, включая престижную гимназию № 1 «Универс» (базовая для Сибирского федерального университета), семь детских дошкольных учреждений, в числе которых начальная школа–садик. В шаге расположены бассейн, семь фитнес–центров, взрослая и две детских поликлиники, два кинотеатра, два парка и сквер.Удобство расположения жилого комплекса подчеркивает и наличие автомобильных магистралей во всех направлениях Красноярска. Отсюда в считанные минуты можно оказаться в историческом центре города, в зале аэропорта, в студенческом и академгородке, на объектах Универсиады–2019, в фан–парке «Бобровый лог» либо в своем загородном доме.Жилая часть комплекса «Кристалл», включающего в себя два 21–этажных дома, изолирована от общественной: квартиры здесь располагаются от четвертого этажа и выше, а первые три этажа займут нежилые помещения — торговые площади, социальные объекты.Если погружаться в особенности инженерных сетей комплекса и его отделки, то стоит отметить, что проект жилого комплекса выполнен на основе наиболее прогрессивных подходов московских и итальянских архитекторов. В основу положен принцип функциональности, комфорта и безопасности будущих жителей. При этом инженерное обеспечение построено на основе самого современного оборудования, завязанного на IT–технологиях.Наряду с технологиями будущего конструктивные решения зданий, его несущую основу и отделку обеспечивают классические материалы: кирпич, монолитный бетон, гранитная плитка. Особое внимание уделено теплоэффективности ограждающих стен и теплому витражному остеклению террас и панорамных окон.Особенность внутренней отделки квартир этого жилого комплекса — колонны–пилястры и напольное отопление, без классических радиаторов, которые позволяют создать в планировках квартир правильную геометрию, без выступов. Террасы за счет своей ширины — более двух метров — становятся частью жилого пространства, поскольку обеспечены энергоэффективным остеклением и плинтусами электроотопления. Исходя из такого инженерного обустройства дома, включая систему контроля доступа жильца исключительно в свое жилое крыло на три квартиры, скоростные лифты OTIS, высокоэффективную звукоизоляцию по классу А, кондиционеры в каждой комнате, приборы учета электроэнергии, воды и тепла с дистанционной передачей данных, датчики утечки воды и другого оснащения, формируется и ценовая политика жилого комплекса.Если говорить о порядке цен на жилье в ЖК «Кристалл», то сегодня, когда строительство комплекса находится на начальной стадии, стоимость квадратного метра составляет 74 тысячи рублей. Однако по мере продвижения работ и приближения срока сдачи объекта цена будет расти.Напомним, строительство ЖК «Кристалл» начала компания «СИА» в третьем квартале 2018 года. В каждом корпусе предусмотрено 106 квартир площадью от 64 до 149 кв. м. Срок сдачи первого дома жилого комплекса — конец 2020 года.Детальнее ознакомиться с особенностями проекта, с инженерными идеями, с планировочными решениями квартир можно на сайте

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