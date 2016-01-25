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[Индекс номера 193 (11.12.2018)]

Зимняя сказка

17 тысяч новогодних подарков для детей работников бюджетной сферы поступило в Норильск. Выдача их представителям предприятий и учреждений со склада уже началась, она продлится до 14 декабря.

Право на подарки от муниципалитета также имеют отдельные категории детей: инвалиды, сироты, опекаемые, воспитанники интернатов, социального приюта, а также дети безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН. Подарочные наборы получат ребята в возрасте до 14 лет.
Расходы на приобретение подарков предусмотрены в рамках муниципальной программы социальной поддержки жителей Норильска. Стоимость одного набора составила 1200 рублей. Поставку осуществляет ООО «Кондитерский холдинг «Королевский». В этом году подарков заказано на 350 штук больше, чем в предыдущие годы. По словам представителей управления социальной политики, списки составлены исходя из предварительных заявок предприятий и учреждений: руководители включили в них младенцев, которые должны родиться к концу года, а также детей сотрудников, которых только–только приняли на работу.
Анна Боднарчук, главный специалист отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми управления социальной политики:
— Подарок упакован в треугольную спортивную сумку для коньков. Она изготовлена из качественных и прочных синтетических тканей, не имеет острых углов и элементов, материал пропитан водогрязеотталкивающим составом, он морозоустойчив. Сумка имеет одно отделение на молнии и внешний карман со светоотражающей полосой. На переднюю стену сумки нанесен герб Норильска и символика Универсиады–2019 — ее талисманом является U–лайка, символ верности, дружелюбия, радости и энергии.
Зимняя Универсиада, которая пройдет в марте в Красноярске, — мероприятие уникальное. Россия впервые примет такие соревнования, и один из этапов эстафеты огня пройдет в Норильске. Нам искренне хочется верить, что новогодний подарок станет для ребенка не только приятным сюрпризом, но и напоминанием о столь важном событии в жизни страны на долгие годы.
В подарок также входят мягкая набивная игрушка «Поросенок–клоун», поздравительная новогодняя открытка с календарем на 2019 год, настольная игра для детей и взрослых «Каляки–маляки» и традиционный кондитерский набор от ведущих российских фабрик. В его составе — шоколадные и мармеладные конфеты, грильяж, суфле и леденцы. Вес набора — 800 граммов.

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира МАКУШКИНА
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17 тысяч новогодних подарков для детей работников бюджетной сферы поступило в Норильск. Выдача их представителям предприятий и учреждений со склада уже началась, она продлится до 14 декабря.

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