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[Индекс номера 193 (11.12.2018)]

 Таймыр – наш общий дом 
Путешествие в Казахстан

Как, живя в другой стране, не забыть свои корни, родной язык, культуру своего народа? Ответ на этот вопрос знают представители многочисленных диаспор, проживающих в Норильске: объединяться, встречаться, общаться и быть вместе в горе и в радости. Администрация Норильска, понимая всю важность сохранения этнокультурных связей народов, живущих на территории, активно поддерживает городские национально–культурные объединения.

Так в партнерстве с управлением административной практики администрации города, МБУ «Молодежный центр», при поддержке управления общественных связей губернатора Красноярского края норильские казахи отметили День независимости Казахстана.
Как рассказала начальник управления административных практик Лидия Леу, в Красноярском крае уже несколько лет существует программа поддержки развития наций. И средства на проведение казахского праздника были выделены в рамках этой программы.
— Важно, чтобы молодежь и дети, рожденные уже в России, знали, кто они и откуда, — подчеркнула Лидия Леу. — А сохранить самобытность поможет знакомство с традициями предков.
Звучали и стихи о Казахстане. Каждый участник конкурса чтецов получил приз
Занимательный урок с видеопрезентацией и викториной «Путешествие в Казахстан», подготовленный специально для казахских детей, заинтересовал не только ребятишек, но и гостей праздника — журналистов, партнеров, представителей других диаспор.
Особенно интересной мне показалась история о курте — сухом сыре, которым нас угощали. Этот кисломолочный продукт, популярный также в Средней Азии, на Кавказе, на Алтае, в Башкортостане и Татарстане, называют в Казахстане «драгоценный камень или камень, спасший жизни». На празднике рассказали почему. Эта история тронула меня еще и потому, что она связана со сталинскими лагерями, которые были и в Казахстане. Тема очень близкая норильчанам.
Юные казахи внимательно слушают рассказ старших о традициях своего народа
Этот сыр спас жизнь многим заключенным Акмолинского лагеря, где отбывали срок жены изменников Родины. О чем в 1990 году поведала его бывшая узница Гертруда Платайс сотрудникам музея лагеря. Заключенные женщины зимой собирали камыш на берегу озера Жаланаш для постройки бараков и буквально валились с ног. Из зарослей камыша вдруг выскочили старики и дети — местные жители соседнего казахского села Жанашу. Старшие дали команду, и дети стали забрасывать узниц камнями. Конвоиры громко смеялись. И так повторялось несколько дней. Но однажды Гертруда споткнулась, упала лицом на эти самые камни и почувствовала запах молока. Она собрала камешки и отнесла в барак, где жили заключенные, были там и женщины–казашки. Они рассказали, что это курт — соленые и высушенные на солнце плотные комочки творога. Оказалось, чтобы хоть как–то помочь пленным женщинам, местные казахи нашли единственный способ, который не привлекал бы внимания надзирателей. Казахи пережили голодные 1930–е годы и понимали, каково это — голодать, и не могли просто смотреть на мучения женщин. Втайне они прятали в кустах кусочки вареного мяса, лепешки, курт и толокно...
Массовый приток казахов в наш город приходится на 1970–е годы. Тогда на Норильский комбинат охотно принимали специалистов расположенного на юге Казахстана Ачисайского полиметаллического комбината — одного из лидеров горнорудной промышленности СССР. А за ними в Заполярье потянулись их родственники и друзья. На данный момент в Большом Норильске, по словам Нурлыбая Шухаева, проживают около 1200 казахов, около 400 из них активно участвуют в жизни казахского землячества. На сегодня «Ынтымак» — одно из наиболее динамично развивающихся культурных объединений.
Участники круглого стола на тему «Сохранение этнокультурных связей казахов Красноярского края»
Кстати, наш фотограф Владимир Макушкин признался, что во время службы в армии, когда постоянно хотелось есть, его выручал именно курт, которым с ним делился сослуживец–казах — тому присылали сыр из дома.
Попробовала курт и я — очень необычный вкус. В Норильске его не купишь — везут из Казахстана. Также с родины норильские казахи привозят пшеницу особого помола. Кашей из нее кормят женщин сразу после родов для восстановления организма и для того, чтобы появилось молоко.
Казахи — очень гостеприимный и миролюбивый народ. Побывав у них на празднике, я очень захотела съездить в Казахстан.
В гостях у казахов побывали и греки
А вот Лидия Леу уже побывала в этой стране.
– Я с удовольствием, причем с работой это никак не связано, езжу по странам — республикам бывшего Советского Союза, — делится она. — Была еще в Киргизии, Грузии, Осетии. И собираюсь продолжить путешествовать. Причем интерес этот у меня появился еще до того, как я стала курировать национально–культурные объединения Норильска. И я горжусь нашим городом: то единение и порыв, которые есть у наших диаспор, встретишь не везде. Знаю, что многие норильчане, общаясь в Норильске с представителями разных национальностей, начинают интересоваться историей и культурой их стран и стараются там побывать. Это здорово!
Нурлыбай Шухаев, председатель общественной организации национально–культурной автономии казахов «Ынтымак», считает, что сила каждого народа — в содружестве:
— Какой бы национальности мы ни были, на данный момент нашим общим домом является Норильск, который приютил нас, дал возможности не только нам, но и нашим детям. Поэтому мы — граждане Норильска и должны делать все, чтобы будущие поколения могли гордиться не только тем, что являются представителями определенного этноса, но и тем, что они норильчане.

Надежда Сидор
Фото Владимира Макушкина
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