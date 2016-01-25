[Индекс номера 193 (11.12.2018)]



Таймыр – наш общий дом

Путешествие в Казахстан

Как, живя в другой стране, не забыть свои корни, родной язык, культуру своего народа? Ответ на этот вопрос знают представители многочисленных диаспор, проживающих в Норильске: объединяться, встречаться, общаться и быть вместе в горе и в радости. Администрация Норильска, понимая всю важность сохранения этнокультурных связей народов, живущих на территории, активно поддерживает городские национально–культурные объединения.



Так в партнерстве с управлением административной практики администрации города, МБУ «Молодежный центр», при поддержке управления общественных связей губернатора Красноярского края норильские казахи отметили День независимости Казахстана. Как рассказала начальник управления административных практик Лидия Леу, в Красноярском крае уже несколько лет существует программа поддержки развития наций. И средства на проведение казахского праздника были выделены в рамках этой программы. — Важно, чтобы молодежь и дети, рожденные уже в России, знали, кто они и откуда, — подчеркнула Лидия Леу. — А сохранить самобытность поможет знакомство с традициями предков. Звучали и стихи о Казахстане. Каждый участник конкурса чтецов получил приз Занимательный урок с видеопрезентацией и викториной «Путешествие в Казахстан», подготовленный специально для казахских детей, заинтересовал не только ребятишек, но и гостей праздника — журналистов, партнеров, представителей других диаспор. Особенно интересной мне показалась история о курте — сухом сыре, которым нас угощали. Этот кисломолочный продукт, популярный также в Средней Азии, на Кавказе, на Алтае, в Башкортостане и Татарстане, называют в Казахстане «драгоценный камень или камень, спасший жизни». На празднике рассказали почему. Эта история тронула меня еще и потому, что она связана со сталинскими лагерями, которые были и в Казахстане. Тема очень близкая норильчанам. Юные казахи внимательно слушают рассказ старших о традициях своего народа Этот сыр спас жизнь многим заключенным Акмолинского лагеря, где отбывали срок жены изменников Родины. О чем в 1990 году поведала его бывшая узница Гертруда Платайс сотрудникам музея лагеря. Заключенные женщины зимой собирали камыш на берегу озера Жаланаш для постройки бараков и буквально валились с ног. Из зарослей камыша вдруг выскочили старики и дети — местные жители соседнего казахского села Жанашу. Старшие дали команду, и дети стали забрасывать узниц камнями. Конвоиры громко смеялись. И так повторялось несколько дней. Но однажды Гертруда споткнулась, упала лицом на эти самые камни и почувствовала запах молока. Она собрала камешки и отнесла в барак, где жили заключенные, были там и женщины–казашки. Они рассказали, что это курт — соленые и высушенные на солнце плотные комочки творога. Оказалось, чтобы хоть как–то помочь пленным женщинам, местные казахи нашли единственный способ, который не привлекал бы внимания надзирателей. Казахи пережили голодные 1930–е годы и понимали, каково это — голодать, и не могли просто смотреть на мучения женщин. Втайне они прятали в кустах кусочки вареного мяса, лепешки, курт и толокно... Массовый приток казахов в наш город приходится на 1970–е годы. Тогда на Норильский комбинат охотно принимали специалистов расположенного на юге Казахстана Ачисайского полиметаллического комбината — одного из лидеров горнорудной промышленности СССР. А за ними в Заполярье потянулись их родственники и друзья. На данный момент в Большом Норильске, по словам Нурлыбая Шухаева, проживают около 1200 казахов, около 400 из них активно участвуют в жизни казахского землячества. На сегодня «Ынтымак» — одно из наиболее динамично развивающихся культурных объединений. Участники круглого стола на тему «Сохранение этнокультурных связей казахов Красноярского края» Кстати, наш фотограф Владимир Макушкин признался, что во время службы в армии, когда постоянно хотелось есть, его выручал именно курт, которым с ним делился сослуживец–казах — тому присылали сыр из дома. Попробовала курт и я — очень необычный вкус. В Норильске его не купишь — везут из Казахстана. Также с родины норильские казахи привозят пшеницу особого помола. Кашей из нее кормят женщин сразу после родов для восстановления организма и для того, чтобы появилось молоко. Казахи — очень гостеприимный и миролюбивый народ. Побывав у них на празднике, я очень захотела съездить в Казахстан. В гостях у казахов побывали и греки А вот Лидия Леу уже побывала в этой стране. – Я с удовольствием, причем с работой это никак не связано, езжу по странам — республикам бывшего Советского Союза, — делится она. — Была еще в Киргизии, Грузии, Осетии. И собираюсь продолжить путешествовать. Причем интерес этот у меня появился еще до того, как я стала курировать национально–культурные объединения Норильска. И я горжусь нашим городом: то единение и порыв, которые есть у наших диаспор, встретишь не везде. Знаю, что многие норильчане, общаясь в Норильске с представителями разных национальностей, начинают интересоваться историей и культурой их стран и стараются там побывать. Это здорово! Нурлыбай Шухаев, председатель общественной организации национально–культурной автономии казахов «Ынтымак», считает, что сила каждого народа — в содружестве: — Какой бы национальности мы ни были, на данный момент нашим общим домом является Норильск, который приютил нас, дал возможности не только нам, но и нашим детям. Поэтому мы — граждане Норильска и должны делать все, чтобы будущие поколения могли гордиться не только тем, что являются представителями определенного этноса, но и тем, что они норильчане.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Так в партнерстве с управлением административной практики администрации города, МБУ «Молодежный центр», при поддержке управления общественных связей губернатора Красноярского края норильские казахи отметили День независимости Казахстана.Как рассказалав Красноярском крае уже несколько лет существует программа поддержки развития наций. И средства на проведение казахского праздника были выделены в рамках этой программы.— Важно, чтобы молодежь и дети, рожденные уже в России, знали, кто они и откуда, — подчеркнула Лидия Леу. — А сохранить самобытность поможет знакомство с традициями предков.Занимательный урок с видеопрезентацией и викториной «Путешествие в Казахстан», подготовленный специально для казахских детей, заинтересовал не только ребятишек, но и гостей праздника — журналистов, партнеров, представителей других диаспор.Особенно интересной мне показалась история о курте — сухом сыре, которым нас угощали. Этот кисломолочный продукт, популярный также в Средней Азии, на Кавказе, на Алтае, в Башкортостане и Татарстане, называют в Казахстане «драгоценный камень или камень, спасший жизни». На празднике рассказали почему. Эта история тронула меня еще и потому, что она связана со сталинскими лагерями, которые были и в Казахстане. Тема очень близкая норильчанам.Этот сыр спас жизнь многим заключенным Акмолинского лагеря, где отбывали срок жены изменников Родины. О чем в 1990 году поведала его бывшая узница Гертруда Платайс сотрудникам музея лагеря. Заключенные женщины зимой собирали камыш на берегу озера Жаланаш для постройки бараков и буквально валились с ног. Из зарослей камыша вдруг выскочили старики и дети — местные жители соседнего казахского села Жанашу. Старшие дали команду, и дети стали забрасывать узниц камнями. Конвоиры громко смеялись. И так повторялось несколько дней. Но однажды Гертруда споткнулась, упала лицом на эти самые камни и почувствовала запах молока. Она собрала камешки и отнесла в барак, где жили заключенные, были там и женщины–казашки. Они рассказали, что это курт — соленые и высушенные на солнце плотные комочки творога. Оказалось, чтобы хоть как–то помочь пленным женщинам, местные казахи нашли единственный способ, который не привлекал бы внимания надзирателей. Казахи пережили голодные 1930–е годы и понимали, каково это — голодать, и не могли просто смотреть на мучения женщин. Втайне они прятали в кустах кусочки вареного мяса, лепешки, курт и толокно...Кстати, наш фотограф Владимир Макушкин признался, что во время службы в армии, когда постоянно хотелось есть, его выручал именно курт, которым с ним делился сослуживец–казах — тому присылали сыр из дома.Попробовала курт и я — очень необычный вкус. В Норильске его не купишь — везут из Казахстана. Также с родины норильские казахи привозят пшеницу особого помола. Кашей из нее кормят женщин сразу после родов для восстановления организма и для того, чтобы появилось молоко.Казахи — очень гостеприимный и миролюбивый народ. Побывав у них на празднике, я очень захотела съездить в Казахстан.А вот Лидия Леу уже побывала в этой стране.– Я с удовольствием, причем с работой это никак не связано, езжу по странам — республикам бывшего Советского Союза, — делится она. — Была еще в Киргизии, Грузии, Осетии. И собираюсь продолжить путешествовать. Причем интерес этот у меня появился еще до того, как я стала курировать национально–культурные объединения Норильска. И я горжусь нашим городом: то единение и порыв, которые есть у наших диаспор, встретишь не везде. Знаю, что многие норильчане, общаясь в Норильске с представителями разных национальностей, начинают интересоваться историей и культурой их стран и стараются там побывать. Это здорово!считает, что сила каждого народа — в содружестве:— Какой бы национальности мы ни были, на данный момент нашим общим домом является Норильск, который приютил нас, дал возможности не только нам, но и нашим детям. Поэтому мы — граждане Норильска и должны делать все, чтобы будущие поколения могли гордиться не только тем, что являются представителями определенного этноса, но и тем, что они норильчане.

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