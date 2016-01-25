[Индекс номера 193 (11.12.2018)]



Больной вопрос

Он у нас один

Самая главная и большая проблема единственного в Красноярском крае мальчика–бабочки кайерканца Вити Чернушкина в том, что на федеральном уровне нет программы поддержки больных этим редким, малоизученным и сегодня неизлечимым генетическим заболеванием — буллезным эпидермолизом. И все, что нужно Вите, — не входит в ОМС. Как быть?



Мальчик–бабочка Витя Чернушкин на приеме у ортопеда в университетской клинике города Фрайбурга (Германия). Пройти всестороннее дорогостоящее обследование в Германии, в университетской клинике города Фрайбурга, и получить рекомендации по уходу и профилактике обострений Вите Чернушкину помогли норильчане, откликнувшиеся на призыв благотворительного фонда «Территория добра», — этим летом для Вити всем миром собрали почти миллион рублей. Мальчику подобрана подходящая терапия, но проблемы при этом остаются. – Не выразить словами, как я благодарна землякам, — говорит мама Вити Наталья Сумина. — Результаты поездки превзошли все наши ожидания — состояние кожи Вити сегодня заметно улучшилось. Мы ведь даже и не надеялись на это, зная, что заболевание, которым страдает наш сын, неизлечимо, рассчитывали на подбор лечения, которое просто предотвратит ухудшения или хотя бы их замедлит. Но в клинике нам выдали такую мазь, которая не только прекрасно увлажняет кожу и снимает зуд, но и заживляет ранки. Проблема только в том, что срок годности этого чудо–средства — три месяца, впрок его не закупишь. Мази осталось на два месяца. А смогут ли в России изготовить такую же мазь, непонятно. У нас имеется подробно расписанный рецепт этого лекарства, но неизвестно, есть ли в нашей стране необходимые для него компоненты. Мы даже не знаем, куда и к кому нам с этим вопросом обратиться. Еще одна проблема — лечение зубов. Чтобы вылечить или удалить зубы такому ребенку, во время процедуры должны присутствовать еще и анестезиолог и дерматолог: во–первых, необходим наркоз, потому что из–за особенностей кожи и десен любое вмешательство слишком болезненно, а, во–вторых, велик риск обширного кровотечения. Например, в норильской стоматологической поликлинике Вите не смогли даже мышьяк положить в зуб — мальчик не может широко раскрыть рот, потому что кожа вокруг сразу же начинает трескаться... В немецкой клинике, откуда Витя вернулся, готовы взяться за лечение и удаление его очень плохих зубов, но где взять деньги на вторую поездку? Мама готова потратить на лечение своего ребенка–инвалида материнский капитал, Витя у нее — второй сын, но по закону этим правом можно воспользоваться, только обратившись к российским докторам. А за лечение зубов мальчика–бабочки не берутся ни в одной российской клинике — родные Вити куда уже только ни обращались. Но если и возьмутся, то тоже платно. Благодаря сотрудникам торговой сети «Океан», подарившим Вите специальную коляску, которую заказывать пришлось в США, все свободное от обследования и процедур время он смог проводить на свежем воздухе. Проблема в том, что на федеральном уровне нет программы поддержки больных буллезным эпидермолизом. Всё, в чем нуждается Витя, — специальные перевязочные средства, крема, процедуры, — не входит в ОМС. А существующие методы лечения буллезного эпидермолиза являются симптоматическими и направлены на уход за пациентом. Помощь, которая нужна больным БЭ, — специфическая: это дорогостоящие импортные средства по уходу за кожей для поддержания нормальной жизни, которые требуются ежедневно. А где взять на это средства? Да и как покупать и доставлять на Север лекарство, которое выпускается и продается только за границей? В некоторых регионах этот вопрос решается: например, Москва финансирует лечение детей–бабочек, в этом городе прописанных и проживающих. Также Чечня обеспечивает всех своих детей необходимыми дорогостоящими медикаментами иностранного производства. И там, кстати, больных буллезным эпидермолизом много. А в нашем регионе мальчик–бабочка один. И неужели при этом он может рассчитывать только на помощь фондов и добрых людей?

Надежда Сидор Фото Натальи Суминой www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Пройти всестороннее дорогостоящее обследование в Германии, в университетской клинике города Фрайбурга, и получить рекомендации по уходу и профилактике обострений Вите Чернушкину помогли норильчане, откликнувшиеся на призыв благотворительного фонда «Территория добра», — этим летом для Вити всем миром собрали почти миллион рублей. Мальчику подобрана подходящая терапия, но проблемы при этом остаются.– Не выразить словами, как я благодарна землякам, — говорит. — Результаты поездки превзошли все наши ожидания — состояние кожи Вити сегодня заметно улучшилось. Мы ведь даже и не надеялись на это, зная, что заболевание, которым страдает наш сын, неизлечимо, рассчитывали на подбор лечения, которое просто предотвратит ухудшения или хотя бы их замедлит. Но в клинике нам выдали такую мазь, которая не только прекрасно увлажняет кожу и снимает зуд, но и заживляет ранки. Проблема только в том, что срок годности этого чудо–средства — три месяца, впрок его не закупишь. Мази осталось на два месяца. А смогут ли в России изготовить такую же мазь, непонятно. У нас имеется подробно расписанный рецепт этого лекарства, но неизвестно, есть ли в нашей стране необходимые для него компоненты. Мы даже не знаем, куда и к кому нам с этим вопросом обратиться.Еще одна проблема — лечение зубов. Чтобы вылечить или удалить зубы такому ребенку, во время процедуры должны присутствовать еще и анестезиолог и дерматолог: во–первых, необходим наркоз, потому что из–за особенностей кожи и десен любое вмешательство слишком болезненно, а, во–вторых, велик риск обширного кровотечения. Например, в норильской стоматологической поликлинике Вите не смогли даже мышьяк положить в зуб — мальчик не может широко раскрыть рот, потому что кожа вокруг сразу же начинает трескаться...В немецкой клинике, откуда Витя вернулся, готовы взяться за лечение и удаление его очень плохих зубов, но где взять деньги на вторую поездку? Мама готова потратить на лечение своего ребенка–инвалида материнский капитал, Витя у нее — второй сын, но по закону этим правом можно воспользоваться, только обратившись к российским докторам. А за лечение зубов мальчика–бабочки не берутся ни в одной российской клинике — родные Вити куда уже только ни обращались. Но если и возьмутся, то тоже платно.Проблема в том, что на федеральном уровне нет программы поддержки больных буллезным эпидермолизом. Всё, в чем нуждается Витя, — специальные перевязочные средства, крема, процедуры, — не входит в ОМС. А существующие методы лечения буллезного эпидермолиза являются симптоматическими и направлены на уход за пациентом.Помощь, которая нужна больным БЭ, — специфическая: это дорогостоящие импортные средства по уходу за кожей для поддержания нормальной жизни, которые требуются ежедневно. А где взять на это средства? Да и как покупать и доставлять на Север лекарство, которое выпускается и продается только за границей?В некоторых регионах этот вопрос решается: например, Москва финансирует лечение детей–бабочек, в этом городе прописанных и проживающих. Также Чечня обеспечивает всех своих детей необходимыми дорогостоящими медикаментами иностранного производства. И там, кстати, больных буллезным эпидермолизом много. А в нашем регионе мальчик–бабочка один. И неужели при этом он может рассчитывать только на помощь фондов и добрых людей?

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