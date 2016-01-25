[Индекс номера 193 (11.12.2018)]



Проекты

Мечты сбываются

У норильских пенсионеров появилась отличная возможность для самореализации. Те, кто стал участником социального проекта «Старт 55+», живут интересной и насыщенной жизнью: учатся танцевать, рисовать, занимаются йогой, осваивают английский язык и т. д. В общем, делают то, о чем давно мечтали, но на что всегда не хватало времени.



Создаем новогодние фонарики Реализация этого проекта стала возможна благодаря участию центра развития личности «Старт» в конкурсе социальных проектов среди СОНКО, организованном управлением административной практики администрации Норильска. В 2018 году на конкурс социальных проектов было подано десять заявок, большая часть которых направлена на развитие волонтерского движения и социальной поддержки наименее защищенных слоев населения: граждан пожилого возраста и ветеранов, людей с ограниченными физическими возможностями, детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам экспертной оценки победителями городского конкурса стали пять НКО, каждая из которых получила на реализацию своего проекта 200 000 рублей. В их числе и центр развития личности «Старт». В рамках проекта «Старт 55+» для людей серебряного возраста были организованы занятия по различным танцевальным направлениям, йоге, изобразительному искусству, а также курсы разговорного английского языка. В проекте приняли участие 34 пенсионера. Самому старшему участнику проекта 70 лет. Как рассказала руководитель центра развития личности «Старт» Юлия Николаева, идея проекта появилась еще год назад и подсказали ее дети — воспитанники центра: они часто после занятий говорили своим наставникам, что их бабушки или дедушки тоже очень хотели бы посещать какие–нибудь кружки, мечтали научиться танцевать, рисовать и освоить английский язык. Занятия начались 15 ноября, и сейчас они подходят к завершению, но все чаще руководитель центра слышит от участников проекта просьбы продолжить занятия и дальше. – Бабушки и дедушки приняли проект на ура, — говорит Юлия Николаева. — У нас очень активные пенсионеры, и, когда заканчивается их трудовая карьера, они страдают от дефицита общения и очень нуждаются в самореализации. Они хотят продолжать свое развитие и приобретать новые навыки, чтобы не отставать от своих детей, лучше понимать внуков и двигаться в одном темпе с современной жизнью. Фотосессия в стиле нового года Каждый из участников проекта выбрал занятия по своему желанию и способностям. Те, у кого проблемы со здоровьем, предпочли йогу, рисование и прикладное искусство. Те, у кого особых проблем со здоровьем нет, с удовольствием посещали танцевальные занятия и осваивали рок–н–ролл, ламбаду, диско и другие танцевальные направления. А многие успевали побывать на всех занятиях. Кстати, результат занятий танцами горожане смогут увидеть на танцевальном флешмобе, который пройдет 15 декабря на фестивале «Добрый Норильск» в СРК «Арена». Участниками флешмоба станут дети и представители серебряного возраста. Также на фестивале будет работать ярмарка изделий «Бабушкиными руками». Участники проекта «Старт 55+» получат прекрасный подарок — они смогут поучаствовать вместе со своими детьми, внуками и правнуками в новогодней фотосессии. Памятные фотографии можно было сделать в любой из двух фотозон: «На катке» или «Новогодняя сказка».

Наталья Черкашина Фото Александра Ананьева www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Реализация этого проекта стала возможна благодаря участию центра развития личности «Старт» в конкурсе социальных проектов среди СОНКО, организованном управлением административной практики администрации Норильска.В 2018 году на конкурс социальных проектов было подано десять заявок, большая часть которых направлена на развитие волонтерского движения и социальной поддержки наименее защищенных слоев населения: граждан пожилого возраста и ветеранов, людей с ограниченными физическими возможностями, детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам экспертной оценки победителями городского конкурса стали пять НКО, каждая из которых получила на реализацию своего проекта 200 000 рублей. В их числе и центр развития личности «Старт».В рамках проекта «Старт 55+» для людей серебряного возраста были организованы занятия по различным танцевальным направлениям, йоге, изобразительному искусству, а также курсы разговорного английского языка. В проекте приняли участие 34 пенсионера. Самому старшему участнику проекта 70 лет. Как рассказала, идея проекта появилась еще год назад и подсказали ее дети — воспитанники центра: они часто после занятий говорили своим наставникам, что их бабушки или дедушки тоже очень хотели бы посещать какие–нибудь кружки, мечтали научиться танцевать, рисовать и освоить английский язык. Занятия начались 15 ноября, и сейчас они подходят к завершению, но все чаще руководитель центра слышит от участников проекта просьбы продолжить занятия и дальше.– Бабушки и дедушки приняли проект на ура, — говорит Юлия Николаева. — У нас очень активные пенсионеры, и, когда заканчивается их трудовая карьера, они страдают от дефицита общения и очень нуждаются в самореализации. Они хотят продолжать свое развитие и приобретать новые навыки, чтобы не отставать от своих детей, лучше понимать внуков и двигаться в одном темпе с современной жизнью.Каждый из участников проекта выбрал занятия по своему желанию и способностям. Те, у кого проблемы со здоровьем, предпочли йогу, рисование и прикладное искусство. Те, у кого особых проблем со здоровьем нет, с удовольствием посещали танцевальные занятия и осваивали рок–н–ролл, ламбаду, диско и другие танцевальные направления. А многие успевали побывать на всех занятиях.Кстати, результат занятий танцами горожане смогут увидеть на танцевальном флешмобе, который пройдет 15 декабря на фестивале «Добрый Норильск» в СРК «Арена». Участниками флешмоба станут дети и представители серебряного возраста. Также на фестивале будет работать ярмарка изделий «Бабушкиными руками».Участники проекта «Старт 55+» получат прекрасный подарок — они смогут поучаствовать вместе со своими детьми, внуками и правнуками в новогодней фотосессии. Памятные фотографии можно было сделать в любой из двух фотозон: «На катке» или «Новогодняя сказка».

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