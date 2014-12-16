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[Индекс номера 193 (11.12.2018)]

 От сердца к сердцу 
Шире круг

В реабилитационном центре для детей–инвалидов «Виктория» новый директор. Ольгу Кулаковскую, возглавлявшую учреждение с момента его основания в 2002 году, сменила Евгения Баранова. Кто она и откуда, как принял ее коллектив и родители подопечных центра, какие изменения уже произошли в «Виктории» и еще предстоят, мы узнали из первых уст.

Евгения Баранова
В Норильске Евгения Баранова с 1990 года. Приехала сюда из Забайкалья вслед за супругом. В социальной сфере работает с 2006–го. Начинала в управлении социальной политики администрации Норильска в отделе жилищных субсидий, потом возглавила отдел по приему документов, затем стала заместителем начальника управления и именно в этой должности с 2016 года курировала находящийся в ведении управления реабилитационный центр. Так что с деятельностью «Виктории» Евгения Баранова знакома не понаслышке. И когда Ольга Кулаковская вышла на пенсию и решила переехать на материк, руководство управления соцполитики предложило Барановой возглавить центр.
Евгения Владимировна не скрывает, что, раздумывая над предложением, переживала — сможет ли оправдать надежды, которые на нее возлагают в управлении, как примет ее коллектив, очень сплоченный, сработанный с предыдущим директором.
– Когда я пришла в центр в новой роли — не как куратор из управления, а как руководитель, почувствовала, что меня приняли и всячески пытаются поддержать, — поделилась она. — Все сотрудники «Виктории», так же как и я, искренне болеют за общее дело — оказание помощи детям–инвалидам и их родителям.
Став директором центра, Баранова поставила перед собой первоочередную задачу: охватить социальными услугами как можно большее количество детей–инвалидов. Тут отметим, что реабилитационный центр «Виктория» — это не образовательное учреждение, то есть не детский сад и не школа. Это учреждение, предоставляющее социальные услуги и действующее на основании Закона Красноярского края от 16.12.2014 № 7–3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае».
Напомним, что в центре проводится диагностика уровня развития и навыков ребенка. Ведется разработка реабилитационных программ с учетом индивидуальных особенностей и их применения в повседневной жизни, апробируются новые методики восстановительных процессов. Проводится психолого–педагогическая коррекция с использованием коммуникативно–двигательных тренингов, методик песочной, креативной, Монтессори–терапии, метода «ТРИЗ», арт–терапии, теневого театра, сказкотерапии, игротерапии, изодеятельности, аппликации, а также различных техник декоративно–прикладного творчества, начальной трудовой подготовки, допрофессионального ориентирования и так далее.
Кроме того, в центре «Виктория» проводится и медицинская реабилитация, которая включает: физиопроцедуры, водолечение, массаж, процедуры ЛФК. Медицинские кабинеты оснащены всем необходимым реабилитационным оборудованием, также здесь есть лечебные костюмы «Адели» и тренажер «Гросса».
Главная задача сотрудников центра — это оказание психолого–педагогической, социальной, медико–социальной помощи детям и подросткам в возрасте до 18 лет, имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, юридическая поддержка их родителей.
Сегодня в Норильске около 700 детей–инвалидов. И большинство из них нуждаются в помощи специалистов «Виктории» — логопедов, психологов, дефектологов, воспитателей, педагогов по изобразительному искусству и труду и так далее. Кстати, по закону на получение социальных услуг, то есть на консультации всех этих специалистов и посещение центра, могут рассчитывать не только дети, имеющие статус «инвалид», но и дети, и подростки с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 3–ю, 4–ю и 5–ю группы здоровья.
Получается, что нуждающихся в пребывании в центре в разы больше, чем он может принять. Так, одномоментно в группах дневного пребывания «Виктории» могут находиться 80 ребятишек. Отсюда и недовольство некоторых родителей, которые хотят, чтобы их ребенок находился в «Виктории» целый день и посещал ее круглый год.
Евгения Баранова подчеркнула, что специалисты «Виктории» разрабатывают программу пребывания в центре для каждого ребенка индивидуально и учитывают при этом, может ли он по состоянию здоровья посещать детсад и школу. И если может, то трудностей не возникает — ребенок приходит в центр несколько раз в неделю на неполный день, на индивидуальные и групповые занятия, и укладывается в норму бесплатно предоставляемого времени.
Если же ребенок нуждается в ежедневном пребывании в центре полный рабочий день, то может возникнуть две сложности: первая — отсутствие мест, вторая, при наличии свободного места, — оплата за посещение.
Дело в том, что по закону Красноярского края, вступившему в силу в июле 2016 года, все реабилитационные учреждения края, в том числе и «Виктория», могут бесплатно принимать ребенка–инвалида лишь 90 дней в году. Нововведение это, скорее всего, вызвано изменениями в федеральном законе об образовании, по которому все дети, с любыми отклонениями, признаны обучаемыми. Поэтому в центре ребенок должен пройти реабилитацию, и на это, по идее, должно хватить трех месяцев, и затем перейти в обычный сад или школу. Либо можно получать социальные услуги в течение года, но посещать тогда центр не ежедневно.
По словам Евгении Барановой, сегодня посещение центра ребенком пять дней в неделю с 9 до 17 сверх бесплатных 90 дней в среднем обходится родителям в шесть тысяч рублей в месяц. Почему в среднем? Все зависит от предоставляемых каждому конкретному ребенку услуг.
Информацию о количестве свободных мест в «Виктории» можно узнать на сайте http://new.victorya–center.ru/. Например, по состоянию на 22 ноября 2018 года их было восемь. Также на сайте размещены сведения о платных услугах, план коррекционных занятий, отчеты центра за год и все то, что может заинтересовать родителей детей, посещающих центр, и тех, кто только собирается сюда обратиться.
Отметим, что переход на новый порядок обслуживания, который начался в центре за несколько лет до прихода нового директора, сопровождался некоторым недопониманием со стороны родителей. Теперь же наработан определенный опыт, и родители более спокойно относятся к нововведениям, и в частности, к плате за посещения.
Интересно, что по уставу центр должен обслуживать детей в возрасте от 0. Евгения Владимировна объяснила, что родители малышей, которые еще не имеют инвалидности и даже диагноза, но особенности умственного и психического развития уже проявляются, могут обратиться за консультацией по воспитанию особого ребенка. А лет с полутора такой ребенок может посещать группу раннего вмешательства — ведь очень важно начать занятия с психологом, дефектологом и логопедом как можно раньше, до того, как будет присвоен статус «инвалид».
Этим летом здание центра «Виктория» засияло новым фасадом. Ремонт, который был сделан впервые с момента открытия центра в 2002 году, обошелся городской казне в 11 млн рублей. Также этим летом в центре впервые за годы существования был отремонтирован пищеблок. Сумма контракта составила 1 млн 700 рублей.
– Чем раньше начинается процесс реабилитации и социализации особенных детей, тем больше шансов, что он будет успешным, — подчеркнула Евгения Баранова.
В рамках проекта «Первые шаги», реализуемого на средства гранта благотворительной программы «Мир новых возможностей», в реабилитационном центре открылась группа ранней помощи «Лекотека». Основное направление ее работы — развитие эмоциональной и сенсорной сфер ребенка.
Также по уставу специалисты «Виктории» должны оказывать услуги детям–инвалидам и детям с ОВЗ не только в центре, но и на дому. Такую форму работы здесь только–только начинают осваивать.
Реабилитационный центр «Виктория» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья ищет новых партнеров для реализации своих проектов и замыслов. Центру всегда нужна помощь в покупке нового оборудования.
РЕКВИЗИТЫ
Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория»
663300, г. Норильск, ул. Нансена, д. 22, тел/факс 46–69–28
Финансовое управление администрации города Норильска (МБУ РЦ «Виктория» л/с 21013000431)
ИНН 2457049217, КПП 245701001
Расчетный счет 40701810700003000001
Банк РКЦ Норильск г. Норильск
БИК 040495000

Надежда Сидор
Фото Ирины Яринской
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