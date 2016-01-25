[Индекс номера 193 (11.12.2018)]



Спорт-тайм

Непокорённая Сибирь

В восьмом туре Суперлиги МФК «Норильский никель» на выезде не сумел переиграть «Сибиряк» — 2:5 и 3:3, несмотря на то что в обеих встречах изначально вел в счете.



Поездка в Новосибирск для норильчан по традиции выдалась непростой. Несмотря на то что «Сибиряк» сейчас испытывает определенные трудности, серебряный призер Суперлиги прошлого сезона по–прежнему может дать отпор любому сопернику. «Норникель» же, напротив, к старту нынешнего чемпионата значительно усилил состав (в частности, именно из «Сибиряка» в команду пришли главный тренер Евгений Куксевич и бомбардир лиги прошлого сезона Руслан Кудзиев), но все еще не может подобрать свой стиль игры — победы чередуются с поражениями, а некоторые игроки находятся в лазарете. Примечательно, что аккурат к старту восьмого тура состав никельщиков пополнил опытный вратарь Иван Поддубный, призванный подменить восстанавливающихся после травм коллег — Василия Белова, Дмитрия Бондарева и Павла Шамарина. Контракт с 32–летним стражем ворот, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года в составе сборной России заключен до конца этого сезона. Увели победу В первом матче хозяева площадки сразу же завладели преимуществом. Они рвались вперед, буквально сметая на своем пути игроков соперника, что привело к четырем фолам в первые пять минут встречи. Однако несмотря на все их старания, норильчане не только уверенно держали оборону, но и умудрялись огрызаться. В одном из таких эпизодов отличился Руслан Кудзиев: на 17–й минуте, получив с правого фланга передачу от Болиньи, он, оказавшись лицом к лицу с вратарем и не встретив особого сопротивления, послал мяч точно в цель. На этом никельщики не успокоились и продолжили наседать на ворота новосибирцев, но каждый раз им не хватало везения. Впрочем, не хватало его и противнику, в итоге первый тайм закончился с минимальным преимуществом гостей. До отчетного тура команды провели между собой 35 матчей. Норильчане оказались сильнее в десяти случаях, новосибирцы записали на свой счет 20 побед. Еще пять раз команды сыграли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 137:122 в пользу «Сибиряка». В других играх тура «Динамо–Самара» и «Новая генерация» поделили очки — 3:3 и 1:1, «БЛиК» уступил «Синаре» — 3:9 и 1:8, а «Ухта» — «Тюмени» — 1:6 и 2:8. «КПРФ» одолела «Газпром–ЮГРУ» со счетом 5:2 (вторая встреча между этими командами завершилась после выхода номера в печать). После перерыва соперники продолжили играть в атакующий футбол. В некоторых моментах норильчан выручал новичок Иван Поддубный. Его коллега по амплуа Николай Балашов также играл на пределе, но в одном из эпизодов все–таки был вынужден достать снаряд из сетки ворот: на 29–й минуте норильчане перехватили мяч, моментально организовали контратаку, и получивший передачу Александр Фукин увеличил преимущество своей команды. Но на этом, к сожалению для норильчан, их запал иссяк. Сразу же после второго пропущенного мяча «Сибиряк» стараниями Сергея Покотыло, на удивление легко разобравшегося с защитой «Норникеля», сократил отставание — 1:2. На 34–й минуте уже Ильнур Исламов получает передачу из центра площадки и, оказавшись один на один с вратарем, сравнивает счет — 2:2. Спустя четыре минуты он же, замкнув прострел у штанги, записывает на свой счет дубль и выводит «Сибиряк» вперед. В надежде спасти положение норильчане меняют вратаря на пятого полевого игрока, устраивают жесткий прессинг, но на 47–й минуте пропускают гол в пустые ворота — удар в падении через себя из района своей вратарской зоны наносит Покотыло. А за полминуты до финальной сирены Павел Чистополов также ударом с дальней дистанции подводит итог встрече. 5:2 — волевая и в общем–то заслуженная победа «Сибиряка». Боевая ничья В ответной игре норильчане были настроены на реванш и даже первыми забили гол: своих бывших одноклубников вновь огорчил Кудзиев, когда на третьей минуте замкнул прострельную передачу Ришата Котлярова. Но и в этот раз гостям не удалось удержать победу. Ответный мяч в ворота Поддубного влетел на 17–й минуте, автором гола стал его одноклубник Павел Соколов, «отличившийся» после прессинга новосибирцев. На 24–й минуте вновь забивает Кудзиев, но на этот раз с шестиметровой отметки, на которую судья указал за нарушение, допущенное Балашовым. Очередное взятие ворот норильчане соорудили на 34–й минуте, когда Котляров вышел на ударную позицию и пушечным выстрелом отправил снаряд мимо Балашова — 1:3. Казалось, что «Норникель» сможет–таки увести из Новосибирска победу, но тут мастерством блеснул Чистополов: на 40–й минуте ударом с дальней дистанции он вскрыл защитные ряды гостей, а за минуту до конца игры замкнул передачу, в итоге боевая ничья — 3:3. «Будем делать выводы» На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич, в прошлом возглавлявший «Сибиряк», отметил, что испытывает двоякие чувства от встречи: – Мне приятно вернуться в этот зал, в эту атмосферу, к зрителям, снова вдохнуть воздух, которым я дышал много лет. Но результат сегодняшней игры меня огорчил. В первом тайме мы играли очень хорошо, надежно, добились результата, и вдруг всё перевернулось. Это уже вопрос к нашим игрокам: почему такие провалы в игре у нас продолжаются? Будем разбираться. Евгений Куксевич Говоря о втором поединке, Евгений Куксевич сообщил, что в целом доволен качеством игры и отношением к ней футболистов, не считая последних десяти минут: – Считаю, что у нас есть проблема психологического плана. Мы не можем держать удар. Пропустили один гол и начали переживать. Имея таких мастеров и все шансы на то, чтобы удвоить результат, мы не забиваем в пустые ворота и начинаем нервничать. Все это привело к тому, что мы не смогли увезти столько очков, сколько планировали. Команда проверяется способностью держать удар, к этому я и хочу привести клуб. Мы провели затяжной выездной цикл, теперь у нас впереди домашние матчи — надеюсь, поддержка болельщиков нас окрылит. По итогам восьмого тура «Норильский никель» с 17 набранными очками расположился на седьмой строчке турнирной таблицы. В следующем туре, 15–16 декабря, северяне сыграют против «Новой генерации» из Сыктывкара — у нее сейчас 12 очков и девятое место. Матчи пройдут в Норильске, во Дворце спорта «Арктика», начало — в 19.00.

Новый главный Генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин возглавил Ассоциацию футбола и мини–футбола Таймыра.

Павел Белкин Об этом было объявлено после проведения президиума ассоциации. Павел Белкин, зимой 2016 года ставший гендиректором МФК «Норильский никель», был избран новым руководителем организации единогласно. Он сменил на этом посту Даниила Кота, который руководил ассоциацией в течение 13 лет. – Мы благодарим Даниила Васильевича за многолетний труд и неоценимый вклад в развитие заполярного любительского футбола и мини–футбола, желаем ему успехов, неугасаемой жизненной энергии и душевной гармонии, — отметили в Ассоциации футбола и мини–футбола Таймыра. Напомним, что Ассоциация футбола и мини–футбола Таймыра является организатором чемпионатов и первенств по футболу и мини–футболу с участием команд Большого Норильска и Дудинки. После реорганизации чемпионат по большому футболу в Норильске представлен одной лигой, которая в прошлом сезоне насчитывала 16 команд. В мини–футбольных баталиях Первой лиги, внесенных в официальный план–календарь любительского чемпионата России, участвуют восемь коллективов. Столько же мини–футбольных дружин борются во Второй и Третьей лигах, где победители по итогам сезона повышаются в классе. Сейчас в Первой лиге зоны «Таймыр» лидирует «Ремонтник» — действующий чемпион, у которого после четырех игр набрано максимальное количество очков — 12. На три очка от него отстают «Надежда» и молодежный состав «Норильского никеля».

Автор полосы Михаил Туаев. Фото с официальных сайтов ПМФК «Сибиряк» и МФК «Норильский никель» www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда vk.com/Газета-Заполярная-правда Поездка в Новосибирск для норильчан по традиции выдалась непростой. Несмотря на то что «Сибиряк» сейчас испытывает определенные трудности, серебряный призер Суперлиги прошлого сезона по–прежнему может дать отпор любому сопернику. «Норникель» же, напротив, к старту нынешнего чемпионата значительно усилил состав (в частности, именно из «Сибиряка» в команду пришли главный тренер Евгений Куксевич и бомбардир лиги прошлого сезона Руслан Кудзиев), но все еще не может подобрать свой стиль игры — победы чередуются с поражениями, а некоторые игроки находятся в лазарете.Примечательно, что аккурат к старту восьмого тура состав никельщиков пополнил опытный вратарь Иван Поддубный, призванный подменить восстанавливающихся после травм коллег — Василия Белова, Дмитрия Бондарева и Павла Шамарина. Контракт с 32–летним стражем ворот, серебряным призером чемпионата Европы 2014 года в составе сборной России заключен до конца этого сезона.В первом матче хозяева площадки сразу же завладели преимуществом. Они рвались вперед, буквально сметая на своем пути игроков соперника, что привело к четырем фолам в первые пять минут встречи. Однако несмотря на все их старания, норильчане не только уверенно держали оборону, но и умудрялись огрызаться. В одном из таких эпизодов отличился Руслан Кудзиев: на 17–й минуте, получив с правого фланга передачу от Болиньи, он, оказавшись лицом к лицу с вратарем и не встретив особого сопротивления, послал мяч точно в цель. На этом никельщики не успокоились и продолжили наседать на ворота новосибирцев, но каждый раз им не хватало везения. Впрочем, не хватало его и противнику, в итоге первый тайм закончился с минимальным преимуществом гостей.После перерыва соперники продолжили играть в атакующий футбол. В некоторых моментах норильчан выручал новичок Иван Поддубный. Его коллега по амплуа Николай Балашов также играл на пределе, но в одном из эпизодов все–таки был вынужден достать снаряд из сетки ворот: на 29–й минуте норильчане перехватили мяч, моментально организовали контратаку, и получивший передачу Александр Фукин увеличил преимущество своей команды. Но на этом, к сожалению для норильчан, их запал иссяк. Сразу же после второго пропущенного мяча «Сибиряк» стараниями Сергея Покотыло, на удивление легко разобравшегося с защитой «Норникеля», сократил отставание — 1:2. На 34–й минуте уже Ильнур Исламов получает передачу из центра площадки и, оказавшись один на один с вратарем, сравнивает счет — 2:2. Спустя четыре минуты он же, замкнув прострел у штанги, записывает на свой счет дубль и выводит «Сибиряк» вперед. В надежде спасти положение норильчане меняют вратаря на пятого полевого игрока, устраивают жесткий прессинг, но на 47–й минуте пропускают гол в пустые ворота — удар в падении через себя из района своей вратарской зоны наносит Покотыло. А за полминуты до финальной сирены Павел Чистополов также ударом с дальней дистанции подводит итог встрече. 5:2 — волевая и в общем–то заслуженная победа «Сибиряка».В ответной игре норильчане были настроены на реванш и даже первыми забили гол: своих бывших одноклубников вновь огорчил Кудзиев, когда на третьей минуте замкнул прострельную передачу Ришата Котлярова. Но и в этот раз гостям не удалось удержать победу. Ответный мяч в ворота Поддубного влетел на 17–й минуте, автором гола стал его одноклубник Павел Соколов, «отличившийся» после прессинга новосибирцев. На 24–й минуте вновь забивает Кудзиев, но на этот раз с шестиметровой отметки, на которую судья указал за нарушение, допущенное Балашовым.Очередное взятие ворот норильчане соорудили на 34–й минуте, когда Котляров вышел на ударную позицию и пушечным выстрелом отправил снаряд мимо Балашова — 1:3. Казалось, что «Норникель» сможет–таки увести из Новосибирска победу, но тут мастерством блеснул Чистополов: на 40–й минуте ударом с дальней дистанции он вскрыл защитные ряды гостей, а за минуту до конца игры замкнул передачу, в итоге боевая ничья — 3:3.На послематчевой пресс–конференции главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич, в прошлом возглавлявший «Сибиряк», отметил, что испытывает двоякие чувства от встречи:– Мне приятно вернуться в этот зал, в эту атмосферу, к зрителям, снова вдохнуть воздух, которым я дышал много лет. Но результат сегодняшней игры меня огорчил. В первом тайме мы играли очень хорошо, надежно, добились результата, и вдруг всё перевернулось. Это уже вопрос к нашим игрокам: почему такие провалы в игре у нас продолжаются? Будем разбираться.Говоря о втором поединке, Евгений Куксевич сообщил, что в целом доволен качеством игры и отношением к ней футболистов, не считая последних десяти минут:– Считаю, что у нас есть проблема психологического плана. Мы не можем держать удар. Пропустили один гол и начали переживать. Имея таких мастеров и все шансы на то, чтобы удвоить результат, мы не забиваем в пустые ворота и начинаем нервничать. Все это привело к тому, что мы не смогли увезти столько очков, сколько планировали. Команда проверяется способностью держать удар, к этому я и хочу привести клуб. Мы провели затяжной выездной цикл, теперь у нас впереди домашние матчи — надеюсь, поддержка болельщиков нас окрылит.

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